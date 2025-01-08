У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Мозамбіку. Ним став Ростислав Троненко.

Про це йдеться в указі № 19/2025, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік", - йдеться в указі №19/2025.

До цього українську дипломатичну місію в Мозамбіку очолювала посол України в ПАР Любов Абравітова.

Указом №18/2025 Зеленський звільнив Любов Абравітову з цієї посади.

"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.

Водночас Абравітова залишилася послом України в ПАР і надалі.

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Що відомо про Ростислав Троненко?

Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин.

У 1994-1997 роках - керівник секретаріату міністра закордонних справ України.

З 1997 до 1999 року - заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Радник-посланник посольства України в Бразилії у 1999-2001 роках.

У 2001-2003 роках - директор Третього територіального департаменту МЗС України.

Працював начальником управління кадрового забезпечення Міністерства закордонних справ України у 2003-2005 роках.

З 19 грудня 2005 року по 12 травня 2010 року - посол України в Португалії.

У 2008 році член офіційної делегації України для участі в саміті "Україна - Європейський Союз".

З 2010 - директор Другого територіального Департаменту МЗС України. Член делегації України для участі в роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

З 23 серпня 2011 року має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

З 24 березня 2012 до 6 жовтня 2021 року - посол України у Бразилії.

Дипломат володіє іспанською, португальською, російською та англійською мовами.

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