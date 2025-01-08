УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12078 відвідувачів онлайн
Новини
2 387 52

Зеленський призначив нового посла України в Мозамбіку: ним став Ростислав Троненко

Зеленський призначив нового посла України в Мозамбіку

У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Мозамбіку. Ним став Ростислав Троненко.

Про це йдеться в указі № 19/2025, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік", - йдеться в указі №19/2025.

До цього українську дипломатичну місію в Мозамбіку очолювала посол України в ПАР Любов Абравітова.

Указом №18/2025 Зеленський звільнив Любов Абравітову з цієї посади.

"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.

Водночас Абравітова залишилася послом України в ПАР і надалі.

Читайте також: Зеленський призначив послом України в Угорщині військового Федора Шандора, який читав лекції з окопів своїм студентам

Що відомо про Ростислав Троненко?

Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин.

У 1994-1997 роках - керівник секретаріату міністра закордонних справ України.

З 1997 до 1999 року - заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Радник-посланник посольства України в Бразилії у 1999-2001 роках.

У 2001-2003 роках - директор Третього територіального департаменту МЗС України.

Працював начальником управління кадрового забезпечення Міністерства закордонних справ України у 2003-2005 роках.

З 19 грудня 2005 року по 12 травня 2010 року - посол України в Португалії.

У 2008 році член офіційної делегації України для участі в саміті "Україна - Європейський Союз".

З 2010 - директор Другого територіального Департаменту МЗС України. Член делегації України для участі в роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

З 23 серпня 2011 року має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

З 24 березня 2012 до 6 жовтня 2021 року - посол України у Бразилії.

Дипломат володіє іспанською, португальською, російською та англійською мовами.

Читайте також: Зеленський призначив Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) призначення (2290) посол (1105) Мозамбік (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Цензор, поставте новину про симоньян. Її хробака-чоловіка кеосаяна схопив кіндратій і він зараз у глибокій комі. Ще трішки і може не стати одного з наймерзеніших руснявих пропагандонів
показати весь коментар
08.01.2025 23:23
+5
Пишуть що вже всьо. Не будемо раніше радіти. Ну дуже вже його чекає йося.
показати весь коментар
08.01.2025 23:25
+5
Ні норм український дипломат зі стажем, був послом Бразилії . Для мародерів у них типу ШВЕЙЦАРІЇЇ
показати весь коментар
08.01.2025 23:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно!!!
знову корупціонер покинув Україну
показати весь коментар
08.01.2025 23:21 Відповісти
Ні норм український дипломат зі стажем, був послом Бразилії . Для мародерів у них типу ШВЕЙЦАРІЇЇ
показати весь коментар
08.01.2025 23:36 Відповісти
Цензор, поставте новину про симоньян. Її хробака-чоловіка кеосаяна схопив кіндратій і він зараз у глибокій комі. Ще трішки і може не стати одного з наймерзеніших руснявих пропагандонів
показати весь коментар
08.01.2025 23:23 Відповісти
Пишуть що вже всьо. Не будемо раніше радіти. Ну дуже вже його чекає йося.
показати весь коментар
08.01.2025 23:25 Відповісти
https://t.me/margaritasimonyan/14600
показати весь коментар
08.01.2025 23:26 Відповісти
Від долі не втечеш... Накликував смерть на людей - і вона за ним прийшла...
показати весь коментар
08.01.2025 23:35 Відповісти
Та нехай ще мучається, падло
показати весь коментар
08.01.2025 23:37 Відповісти
Не знаю... Мені казали - люди в комі нічого не відчувають...
показати весь коментар
08.01.2025 23:40 Відповісти
Не знаю..то нехай сімонянша з батьками мучається, якщо їм не пофігу..

Почитала про нього - то Боженька вже кілька разів його прибрати збирався, інфарктами натякав. Нехай виходить з коми овочем хоча б.
показати весь коментар
08.01.2025 23:55 Відповісти
Всьо- це дружина його!!
показати весь коментар
08.01.2025 23:33 Відповісти
************ був чортяка. І крупний аліментщик, а потім з Риткою став гівностратегом.
показати весь коментар
08.01.2025 23:37 Відповісти
То тільки лихі парфуми у пеклі знають: приставилась та істота чи ще ніт.
показати весь коментар
09.01.2025 00:53 Відповісти
самокат? чи просто попав під сміттєвоз?
показати весь коментар
08.01.2025 23:28 Відповісти
Святкував і обіжрався ))
показати весь коментар
08.01.2025 23:32 Відповісти
Невже "Шуба"?
показати весь коментар
08.01.2025 23:36 Відповісти
Комбінований вплив: олів'є, шуба та салат мімоза
показати весь коментар
08.01.2025 23:55 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2025 21:46 Відповісти
Вдовиця мабуть...
показати весь коментар
08.01.2025 23:37 Відповісти
Чорна
показати весь коментар
08.01.2025 23:56 Відповісти
а з 2012-го року зник з горизонту. А от ось вигулькнув.
Якась непевна "лєгєнда".
показати весь коментар
08.01.2025 23:27 Відповісти
Це про хто???)))
показати весь коментар
08.01.2025 23:35 Відповісти
мені якось байдуже до життя юродивих і блаженних.
показати весь коментар
08.01.2025 23:39 Відповісти
це не від мене залежить. е залежить від водія сміттєвоза.
показати весь коментар
08.01.2025 23:52 Відповісти
На все Божа воля.
показати весь коментар
09.01.2025 00:00 Відповісти
водій сміттєвоза в курсі.
показати весь коментар
09.01.2025 00:18 Відповісти
Добре.
показати весь коментар
09.01.2025 00:38 Відповісти
Допомогти?
показати весь коментар
08.01.2025 23:40 Відповісти
🖕
показати весь коментар
08.01.2025 23:48 Відповісти
Мозамбіка як держави не існує половину території контролюють терористи ісламісти
показати весь коментар
08.01.2025 23:28 Відповісти
зате туди зерно Ахметова возять - КАМИШІН лічно Ахметівський контролював, ну той що у кабміні за стратегічні галузі майже три роки відповідав - Залужному пообіцяв мільйон доїронів до кінця 2023 , але ніколи йому було - Ахматову зерно продавав . Тепер заховав його Єрмак в опзжОПУ
показати весь коментар
09.01.2025 00:16 Відповісти
А зелена кремлядська наволоч справно спустошує запозичені бюджетні мільярди по карманах своїх мародерів
показати весь коментар
09.01.2025 13:53 Відповісти
Зеленський призначив нового Мозамбіка.
показати весь коментар
08.01.2025 23:32 Відповісти
Хрэнь якась... Я за Мазанбік, но.... Вони ще людов їдять????
показати весь коментар
08.01.2025 23:32 Відповісти
31 грудня 2024 року Кабмін звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. А сьогодні секретар Генералісімуса Єрмака підписав його відставку з РНБО ; Тепер треба йому б тікати до МОЗАМБІКУ? АН-НЄТ - найдуть щось цивілізованіше - бо слішкам многа пра всех в МАРАДЬОРНЄ знаєт . Може до Бєні посадять перховатись пока інспектори США перевірятимуть Байденівців на корупцію - Вовка ж їх заложив подкастеру зі США
показати весь коментар
08.01.2025 23:33 Відповісти
Чем моза и мбик помогут отцу мировой демократии и коррупции?
показати весь коментар
08.01.2025 23:35 Відповісти
Аби попіаритися, шо не тільки сексологинь та Венедіктову генПРокуроршлюху у Європу посилають, а й справжніх дипломатів кудись запихують .
показати весь коментар
08.01.2025 23:38 Відповісти
От якби ще вплив України поширився і на Пьос-д'Івуар та Матумбу!
показати весь коментар
08.01.2025 23:37 Відповісти
Та Гібонленд на закуску
показати весь коментар
08.01.2025 23:40 Відповісти
...а також на Танзанію. Цій країні належить чудо-острів Занзібар, де, як подейкують, є дивовижна легендарна сутність - https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 попобава.
От туди призначити б послом Колю Катлєту...
показати весь коментар
09.01.2025 01:00 Відповісти
Дипломованих дипломатів в мозамбік. Екс міністрів , експрокурорів, сексологинь-в Європу. Логічно. Можливо.
показати весь коментар
08.01.2025 23:37 Відповісти
Моз ще туди-сюди.... От Амбік... Це щось)))
показати весь коментар
08.01.2025 23:44 Відповісти
Невже логіню болгарська кинуть...???
Бригадаааа....
показати весь коментар
08.01.2025 23:47 Відповісти
У бубы бл*ди кончились?
показати весь коментар
09.01.2025 00:13 Відповісти
Дивно, що професійного дипломата зі стажем, відповідною освітою та знанням кількох іноземних мов відправляють в якусь далеку африканську країну, яка не має великого значення для нас, зате у провідні країни світі та ті, які активно допомагають, відправляють м'яко кажучи, дилетантів. До речі, як там з Маркарової, знайшли когось на її місце?
показати весь коментар
09.01.2025 04:28 Відповісти
Мозамбік передасть нам свою балістіку.
показати весь коментар
09.01.2025 09:40 Відповісти
 
 