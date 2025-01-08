Зеленський призначив нового посла України в Мозамбіку: ним став Ростислав Троненко
У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Мозамбіку. Ним став Ростислав Троненко.
Про це йдеться в указі № 19/2025, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік", - йдеться в указі №19/2025.
До цього українську дипломатичну місію в Мозамбіку очолювала посол України в ПАР Любов Абравітова.
Указом №18/2025 Зеленський звільнив Любов Абравітову з цієї посади.
"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.
Водночас Абравітова залишилася послом України в ПАР і надалі.
Що відомо про Ростислав Троненко?
Ростислав Троненко - український дипломат, магістр міжнародних відносин.
У 1994-1997 роках - керівник секретаріату міністра закордонних справ України.
З 1997 до 1999 року - заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
Радник-посланник посольства України в Бразилії у 1999-2001 роках.
У 2001-2003 роках - директор Третього територіального департаменту МЗС України.
Працював начальником управління кадрового забезпечення Міністерства закордонних справ України у 2003-2005 роках.
З 19 грудня 2005 року по 12 травня 2010 року - посол України в Португалії.
У 2008 році член офіційної делегації України для участі в саміті "Україна - Європейський Союз".
З 2010 - директор Другого територіального Департаменту МЗС України. Член делегації України для участі в роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
З 23 серпня 2011 року має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
З 24 березня 2012 до 6 жовтня 2021 року - посол України у Бразилії.
Дипломат володіє іспанською, португальською, російською та англійською мовами.
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