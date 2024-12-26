УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13826 відвідувачів онлайн
Новини
5 668 9

Зеленський призначив Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні

Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні

У четвер, 26 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Кадровий дипломат є повним тезкою колишнього керівника "Нафтогазу".

Відповідний указ № 881/2024 опублікували на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться у документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нові посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії розпочинають дипломатичну місію в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Що відомо про Юрія Вітренка?

Раніше Юрій Вітренко був заступником постійного представника України при ООН. Потім очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський скасував рішення про призначення Еміне Джапарової на посаду постпреда при міжнародних організаціях у Відні.

Також 21 грудня Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.

Читайте також: Зеленський призначив послом України в Угорщині військового Федора Шандора, який читав лекції з окопів своїм студентам

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) призначення (2287) посол (1101) Відень (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.12.2024 22:57 Відповісти
Потім очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3527236
Це - крім єрмака зверху. Жах!
показати весь коментар
26.12.2024 22:58 Відповісти
А хіба кадри призначає не єрмак?
показати весь коментар
26.12.2024 23:15 Відповісти
Вітренко , це синок хворої на голову Наталії Вітренко ,
яка кричала про ,, американський сапог" , який не топтатиме українську
землю !!
Хто для ЗепреЗедента підбирає таких людей , які ненавидять Україну,
мабуть дЄрмак ( а точніше його брат)
показати весь коментар
26.12.2024 23:17 Відповісти
корыто передается по-наследству, уже не новое, дырявое, обрыганное и вонючее, но оторваться тяжело, потому что - привыкли. скоро правда оттуда жрать уже нечего будет.
показати весь коментар
26.12.2024 23:31 Відповісти
То вроде другой Витренко, её сын это же бывший начальник Нефтегаза Украины
показати весь коментар
27.12.2024 01:18 Відповісти
Ти хоч текст прочитав, коментатор?
показати весь коментар
27.12.2024 07:14 Відповісти
не гоже----читати тільки заголовки і робити висери. А нижче написано------------ ''Кадровий дипломат є повним тезкою колишнього керівника "Нафтогазу"
показати весь коментар
27.12.2024 08:11 Відповісти
Номенклатура ЦК КПСС продовжує грабувати Україну! Комуняцько-гебнява мафія безсмертна.
показати весь коментар
27.12.2024 09:30 Відповісти
 
 