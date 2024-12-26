Зеленський призначив Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні

У четвер, 26 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Кадровий дипломат є повним тезкою колишнього керівника "Нафтогазу".

Відповідний указ № 881/2024 опублікували на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться у документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нові посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії розпочинають дипломатичну місію в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Що відомо про Юрія Вітренка?

Раніше Юрій Вітренко був заступником постійного представника України при ООН. Потім очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський скасував рішення про призначення Еміне Джапарової на посаду постпреда при міжнародних організаціях у Відні.

Також 21 грудня Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.

Читайте також: Зеленський призначив послом України в Угорщині військового Федора Шандора, який читав лекції з окопів своїм студентам