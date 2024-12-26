Зеленський призначив Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні
У четвер, 26 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Кадровий дипломат є повним тезкою колишнього керівника "Нафтогазу".
Відповідний указ № 881/2024 опублікували на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться у документі.
Що відомо про Юрія Вітренка?
Раніше Юрій Вітренко був заступником постійного представника України при ООН. Потім очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента.
Нагадаємо, 21 грудня Зеленський скасував рішення про призначення Еміне Джапарової на посаду постпреда при міжнародних організаціях у Відні.
Також 21 грудня Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.
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Це - крім єрмака зверху. Жах!
яка кричала про ,, американський сапог" , який не топтатиме українську
землю !!
Хто для ЗепреЗедента підбирає таких людей , які ненавидять Україну,
мабуть дЄрмак ( а точніше його брат)