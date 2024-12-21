Зеленський звільнив постпреда при ООН Кислицю та послів України у низці країн (оновлено)
21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про звільнення йдеться в указах на сайті президента.
Зокрема, Зеленський звільнив постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.
Загалом на сайті президента з’явилися дев’ять документів, які стосуються звільнень у дипломатичних відомствах.
Так, з посад звільнили:
- посла в Руанді Андрія Праведника. Замість нього призначили В’ячеслава Яцюка;
- посла в Словенії Андрія Тарана, який до того також був міністром оборони України;
- посла в Литві Петра Бешту - він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме Ольга Нікітченко.
- посла в Японії Сергія Корсунського;
- посла в Індонезії Василя Гамяніна, якого натомість відправили послом у Конго;
- посла в Китаї Павла Рябікіна;
- постійну представницю України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.
Також глава держави підписав укази з низкою інших призначень:
- послом на Філіппінах буде Юлія Федів;
- послом в Угорщині - Федір Шандор;
- головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО - заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца;
- постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві буде Євгеній Цимбалюк.
Також Зеленський скасував наказ 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.
Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів.
Зокрема, замість Василя Боднара послом у Туреччині буде заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.
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Так в нас мало того що обрали якесь гівно, так потім ще своїми голосами ї цілу партію гівна во владу притягнули, мазохисти.
підписав укази з низкою інших призначень: Андрій Мельник - представником України в ООН.
Та й не воювати ж їм на фронті? Вони й в танк не влізуть.
Скандально відома посол України в Болгарії олеся ілащук вручила почесну грамоту Верховної Ради та відповідну медаль фігуранту "списку Магнітського" Деляну Пеєвському, якого також називають "головним мафіозі" Болгарії та звинувачують у масовій скупівлі голосів на виборах та которий знаходиться під сануціями США.
Не всіх сусідів ще пристроїв?
Ні те, ні се,
Хоч десять раз пересідайте,
Немає хисту - от і все.
(Л. Глібов, "Музики")
постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві буде Євгеній https://www.president.gov.ua/documents/8792024-53297 Цимбалюк.
Справляється нормально?
Це реально круто!
Тільки поголеться і помиється.
Дізнався про бажання ОП замінити одного посла з успішним результатом роботи в європейській країні на посла з країни де провалена вся дипломатична робота. Геніальне бажання, яке не має нічого спільного з захистом інтересів держави. Після зміни влади нас чекає тотальне перезавантаження дипломатичної служби, зміна майже всіх послів призначених Зеленським, повернення привабливості дипломатичній службі, прощання з аматорами та призначення на посади послів саме кар'єрних дипломатів. Головне, вирішити проблему відсутністі якісного представництва інтересів держави за кордоном. Бо у великій кількості країн ця проблема досягла критичного рівня. На вирішення її зараз можна не сподіватися. Шоумени не це не здібні.
До речі, послиху у Болгарії залишили? Не змінили? Ну, це краще за все характеризує діагноз дипломатичної служби часів правління Зеленського та Єрмака.
Щодо Тарана, то той мабуть не повернеться з-за кордону. Його треба судити. Вже пригледів схованку. А зняли , бо старечій маразм проявлявся, ще 5 років назад. Я боявся, що ще тоді він почне гімном по стінах малювати. А маразм у гуманному суді не судиться.
Не знаю, хто такий Цимбалюк буде у Жене6ві при ООН, але там давно завал у роботі з міжнародними організаціями такими як Червоний хрест, ЮНЕСКО, Амнисти Інтернешнл, Магате.
Дипломата з досвідом, освітою, здатного боротися за Україну поміняє на якусь чергову хвойду?
По шкалі ворожості співставні з заміною генералів і Залужного.