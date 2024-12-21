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Зеленський звільнив постпреда при ООН Кислицю та послів України у низці країн (оновлено)

Зеленський 21 грудня провів перестановки серед послів

21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про звільнення йдеться в указах на сайті президента.

Зокрема, Зеленський звільнив постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Загалом на сайті президента з’явилися дев’ять документів, які стосуються звільнень у дипломатичних відомствах.

Так, з посад звільнили:

  • посла в Руанді Андрія Праведника. Замість нього призначили В’ячеслава Яцюка;
  • посла в Словенії Андрія Тарана, який до того також був міністром оборони України;
  • посла в Литві Петра Бешту - він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме Ольга Нікітченко.
  • посла в Японії Сергія Корсунського;
  • посла в Індонезії Василя Гамяніна, якого натомість відправили послом у Конго;
  • посла в Китаї Павла Рябікіна;
  • постійну представницю України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський погодив призначення понад 30 послів: серед них - Джелял та Мельник. ВIДЕО

Також глава держави підписав укази з низкою інших призначень:

  • послом на Філіппінах буде Юлія Федів;
  • послом в Угорщині - Федір Шандор;
  • головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО - заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца;
  • постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві буде Євгеній Цимбалюк.

Також Зеленський скасував наказ 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Читайте також: Ексгенпрокурор Костін стане послом в Нідерландах, - ЗМІ 

Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів.

Зокрема, замість Василя Боднара послом у Туреччині буде заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) посол (1101) звільнення (2675) дипломати (566) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+56
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21.12.2024 12:31
+31
А послицю в Болгарії ілащук не звільнили, мабуть добре виконує свою роботу.
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21.12.2024 12:39
+28
Звільнив Кислицю, а призначити забув на його місце ? Щоб нібєндзі було працювати легко ?
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21.12.2024 12:35
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21.12.2024 12:31 Відповісти
Пам'ятаеться такий вираз з часів "совка" - "Не в гівно, так в партію".
Так в нас мало того що обрали якесь гівно, так потім ще своїми голосами ї цілу партію гівна во владу притягнули, мазохисти.
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21.12.2024 12:42 Відповісти
Я скажу більше: цей проект росії подобається нарідухахламбратушкам, саме за це вони й голосували. "Заблудшіх" там було небагато, решта свідомо вибирали те, що маємо. Звідтіля і небачена кількість корегувальників, паліїв, колаборантів і тп…
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21.12.2024 12:47 Відповісти
Навіщо ви собі в очі сците?! так я зараз ні крали ні при кому!!!
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21.12.2024 13:19 Відповісти
А при янику?
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21.12.2024 13:52 Відповісти
Менше
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21.12.2024 14:36 Відповісти
Овоч нервово курить за кутом, якщо порівнювати з цією найвеличнішою потужністю...
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21.12.2024 15:08 Відповісти
Але ж наш потужний Лідор назвав путіна довбойобом. Невже цього мало?
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21.12.2024 13:15 Відповісти
Не сказав би,що розумно обзивати довбй..бом терориста, який взяв в заручники ваших близьких.
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21.12.2024 14:27 Відповісти
путін дозволив. путіну потрібні перевибори зеленського (а не прострочений зеленський) , щоб капітуляція України була повністю законною
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21.12.2024 14:56 Відповісти
Це той хто тобі дав покуштувати тузіка сладкого
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21.12.2024 14:38 Відповісти
Притомні знають хто такий Порошенко, а от про тебе не чули.
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21.12.2024 15:53 Відповісти
Генератор случайных чисел сбесился. Ну или делает вид акуительной работы.
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21.12.2024 12:32 Відповісти
в борделі кроваті змінили місцями
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21.12.2024 13:32 Відповісти
Посла Гамяніна в Конго - а мали ж в Гондурас
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21.12.2024 12:33 Відповісти
Звільнив Кислицю, а призначити забув на його місце ? Щоб нібєндзі було працювати легко ?
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21.12.2024 12:35 Відповісти
Зеленський звільнив постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

підписав укази з низкою інших призначень: Андрій Мельник - представником України в ООН.
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21.12.2024 12:41 Відповісти
Дякую.
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21.12.2024 13:00 Відповісти
Мельнику до Кислиці, як до неба рачки.
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21.12.2024 17:02 Відповісти
Мабуть Колю Котлету поставить постпредом! Або Тетяну Крупу з МСЕКу!
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21.12.2024 12:38 Відповісти
Місяцями йдуть звільнення без жодних пояснень. От Кислиця чим завинив?
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21.12.2024 12:39 Відповісти
Багато кварталівців бовтаються без діла. Ось той же самий Лисий з пікаловим, Юзік.
Та й не воювати ж їм на фронті? Вони й в танк не влізуть.
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21.12.2024 12:55 Відповісти
Квартал не дивлюся років п'ять, з того моменту як вони побігли во владу. Да і раніше, бо він став дуже вульгарним, а юмор тупим. Вот і хочу запитати, може він зовсім розвалився і зараз почали усіх тягнути у владу. І друге питання тільки артистів чи увесь персонал.
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21.12.2024 13:30 Відповісти
Зато танк за ними сховається
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21.12.2024 13:31 Відповісти
Посади послів- це такий хабар від ЗЕбанди і гарантія безкарності. Дотого ж, якщо щось станеться- ці посли не повернуться а будуть просити політичного притулку
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23.12.2024 02:48 Відповісти
Дратував роботодавців зє!
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21.12.2024 13:41 Відповісти
А послицю в Болгарії ілащук не звільнили, мабуть добре виконує свою роботу.
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21.12.2024 12:39 Відповісти
Ну Кислиця сказав нє
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21.12.2024 12:41 Відповісти
І дійсно! Крім того зміцнює міжмафіозні зв'язки болгврських корупціонерів з нашими:
Скандально відома посол України в Болгарії олеся ілащук вручила почесну грамоту Верховної Ради та відповідну медаль фігуранту "списку Магнітського" Деляну Пеєвському, якого також називають "головним мафіозі" Болгарії та звинувачують у масовій скупівлі голосів на виборах та которий знаходиться під сануціями США.
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21.12.2024 13:13 Відповісти
Краще було б сказати не послицю, а віслицю!
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21.12.2024 14:53 Відповісти
Так, на філіпінах це добре, аби ще озвучив скіко нам обходиться посольство чито Філіпінах чи Руанді.
Не всіх сусідів ще пристроїв?
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21.12.2024 12:40 Відповісти
Мабуть Кислиця щось проти кремлядів погане сказав?
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21.12.2024 12:40 Відповісти
- А що ж,- він каже,- вибачайте,
Ні те, ні се,
Хоч десять раз пересідайте,
Немає хисту - от і все.

(Л. Глібов, "Музики")
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21.12.2024 12:41 Відповісти
..а замість притомного Кислиці дермак призначить непритомну але здібну дєвчУшку зі свого гарему?.. яку вже нещодавно "підсвітили", і вона навіть вміє читати..
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21.12.2024 12:42 Відповісти
Не повірите - колишнього посла в Німеччині Мельника. Того самого, що обізвав (і заслужено) шольца "ліверною ковбасою".
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21.12.2024 12:45 Відповісти
Може Кислиця сам попросився. Нерви ж не залізні. На уй@бка нєбєнзю тільки подивитися-і вже тіпає. Мельник теж вміє гарно попустити кацапню.
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21.12.2024 12:48 Відповісти
точно Мельника призначив? бо тут пишуть інше:
постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві буде Євгеній https://www.president.gov.ua/documents/8792024-53297 Цимбалюк.
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21.12.2024 12:57 Відповісти
Цимбалюк у Женеві , Кислиця був у Нью-Йорку
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21.12.2024 13:11 Відповісти
В Женеві. То всякі відділення. Головне ООН в Нью Йорку.
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21.12.2024 13:11 Відповісти
Так то в якесь відділення. Ще якась Філліпенко таке ж призначення отримала. Видно відповідальною за relax
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21.12.2024 13:12 Відповісти
Російський шпигун пішов вобанк, "Залужний і його генерали номер два"
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21.12.2024 12:50 Відповісти
Когда собаке нечем заняться она ...а лижет . Вова послов снимает, а нахиба ?
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21.12.2024 12:50 Відповісти
довбойоб.так же можна ? навіть на офіційному рівні....
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21.12.2024 12:51 Відповісти
От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется, это вечная истина.
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21.12.2024 12:57 Відповісти
А що там сосна корабельна в Болгарії?
Справляється нормально?
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21.12.2024 13:03 Відповісти
Угу...Орально.
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21.12.2024 14:23 Відповісти
Таран, він і в Словенії таран. Бездарна продажна наволоч...
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21.12.2024 13:04 Відповісти
готують тепленькі місця для всяких рєзнікових-умєрових і коль-каКлєт
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21.12.2024 13:17 Відповісти
Якби Крилов був живий, то можна було сказати що байку ....а ви друзі як не сідаєте... Хоча можливо ці перетасовування у війну щоб заплутати супротивника. З ******** класики як говорив москальска кінь...дебіли ***...
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21.12.2024 13:21 Відповісти
Андрій Мельник був призначений представником України в ООН. Раніше він був послом України в Німеччині.
Це реально круто!
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21.12.2024 13:22 Відповісти
Ну,Мельник це той,що на Шольца казав-"ковбаса".
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21.12.2024 13:32 Відповісти
Ну да Кислица вламывал в ООН рашке такЮ что ей мало не казалось... надо убрать...атопутенобидется
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21.12.2024 13:33 Відповісти
невже Кислицю призначать замість Маркарової?? Це могло би бути позитивною новиною.
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21.12.2024 13:38 Відповісти
Зє?!! Щас!
Тільки поголеться і помиється.
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21.12.2024 13:46 Відповісти
з великою вірогідністю у консільєрі вже є своя кандідатура.
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21.12.2024 13:50 Відповісти
Поруч із профі клоуни почуваються ннзатишно, особливо клоуни з москальськими паспортами та родичами або нерухомістю на немитій.
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21.12.2024 13:59 Відповісти
Уже, даже не интересно читать такие новости! Тем более версии почему, это сделано!
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21.12.2024 14:17 Відповісти
Чекає від мельника,такої ж "плідної" роботи ,як і в Німеччині!
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21.12.2024 14:38 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza

Дізнався про бажання ОП замінити одного посла з успішним результатом роботи в європейській країні на посла з країни де провалена вся дипломатична робота. Геніальне бажання, яке не має нічого спільного з захистом інтересів держави. Після зміни влади нас чекає тотальне перезавантаження дипломатичної служби, зміна майже всіх послів призначених Зеленським, повернення привабливості дипломатичній службі, прощання з аматорами та призначення на посади послів саме кар'єрних дипломатів. Головне, вирішити проблему відсутністі якісного представництва інтересів держави за кордоном. Бо у великій кількості країн ця проблема досягла критичного рівня. На вирішення її зараз можна не сподіватися. Шоумени не це не здібні.

До речі, послиху у Болгарії залишили? Не змінили? Ну, це краще за все характеризує діагноз дипломатичної служби часів правління Зеленського та Єрмака.
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21.12.2024 14:40 Відповісти
Щодо Кислиці, то, на мій погляд, йому не доставало емоційності, фактажності при доповідях з гострих питань, особливо у порівнянні з *******. Той приплітав у брифігах все, що було і не було.
Щодо Тарана, то той мабуть не повернеться з-за кордону. Його треба судити. Вже пригледів схованку. А зняли , бо старечій маразм проявлявся, ще 5 років назад. Я боявся, що ще тоді він почне гімном по стінах малювати. А маразм у гуманному суді не судиться.
Не знаю, хто такий Цимбалюк буде у Жене6ві при ООН, але там давно завал у роботі з міжнародними організаціями такими як Червоний хрест, ЮНЕСКО, Амнисти Інтернешнл, Магате.
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21.12.2024 14:43 Відповісти
Разбойники!
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21.12.2024 14:44 Відповісти
Що творить зелене чмо? Чим йому Кислиця не догодив? Кислиця справжній профі!!!! Воно веде Україну планомірно, крок за кроком до капітуляції, згідно з оманськими сценарієм. Це дійсно дно!!!
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21.12.2024 14:57 Відповісти
Кислиця чим не вгодив? Не зміг отримати свідотцтво викладача техніки мінету?
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21.12.2024 15:02 Відповісти
Дешицю давай!
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21.12.2024 15:52 Відповісти
Фах найвеличнішого дозволив йому мати сумнів у фаху Пана Кислиці!!!?
Дипломата з досвідом, освітою, здатного боротися за Україну поміняє на якусь чергову хвойду?
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21.12.2024 16:15 Відповісти
Потужно, пілять. Саме це і призведе до контратак ЗСУ на Сході та вихід на державний кордон 13 року. А війська просять дрони, аптечки, міни, снаряди, амуніцію( не з В'єтнаму зимню), ..... Зате знов міліарди на шляхи. Та шоб ти, тварина, сконав від передозу.
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21.12.2024 16:30 Відповісти
Ну-да, ну да...скільки ще "послиць " рівня ілащук потрібно працевлаштувати, напевно вже черга стоїть ...
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21.12.2024 16:44 Відповісти
Ну хоч Тарана та Рябікіна прибрали.
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21.12.2024 17:14 Відповісти
Продовження саботажу, руйнує і без того погані дипломатичні зв'язки.
По шкалі ворожості співставні з заміною генералів і Залужного.
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21.12.2024 17:45 Відповісти
 
 