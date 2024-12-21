Зеленський звільнив постпреда при ООН Кислицю та послів України у низці країн (оновлено)

21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про звільнення йдеться в указах на сайті президента.

Зокрема, Зеленський звільнив постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Загалом на сайті президента з’явилися дев’ять документів, які стосуються звільнень у дипломатичних відомствах.

Так, з посад звільнили:

посла в Руанді Андрія Праведника . Замість нього призначили В’ячеслава Яцюка ;

. Замість нього призначили ; посла в Словенії Андрія Тарана , який до того також був міністром оборони України;

, який до того також був міністром оборони України; посла в Литві Петра Бешту - він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме Ольга Нікітченко .

- він перейде працювати послом у Словенії; замість нього в Литві працюватиме . посла в Японії Сергія Корсунського ;

; посла в Індонезії Василя Гамяніна , якого натомість відправили послом у Конго;

, якого натомість відправили послом у Конго; посла в Китаї Павла Рябікіна ;

; постійну представницю України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко.

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Також глава держави підписав укази з низкою інших призначень:

послом на Філіппінах буде Юлія Федів ;

; послом в Угорщині - Федір Шандор ;

; головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО - заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца;

постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві буде Євгеній Цимбалюк.

Також Зеленський скасував наказ 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

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Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів.

Зокрема, замість Василя Боднара послом у Туреччині буде заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.