Зеленський погодив призначення понад 30 послів: серед них - Джелял та Мельник. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення більше 30 нових українських послів.
Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Так, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял став послом України в Туреччині.
Представницею України в НАТО призначили директорку центру Нова Європа Альону Гетьманчук.
Андрій Мельник був призначений представником України в ООН. Раніше він був послом України в Німеччині.
"Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - розповів глава держави.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.
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АльЙона Гетьманчук- украинский журналист. Работала в ряде украинских СМИ - «Киевские ведомости», «1+1». «Зеркало недели». ...
"Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича."
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Генпрокурор Андрій Костін, який раніше подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів може стати послом в Нідерландах.
Із розділу «Скандали» в статті про Костіна на Вікіпедії:
- Наймав трьох родичів (донька, син, дружина) помічниками нардепів.
- Винаймав житло за бюджетні кошти, задекларувавши при цьому власних грошей на 4,8 млн грн.
- Відвідував Крим у 2015, 2018 роках (нібито їздив до сімейного лікаря у Криму)
- Відмовився відкривати кримінальне провадження на свою коллегу по партії Ірину Аллахвердиєву за отримання нею подарунку у 20 млн грн.
- Пост доньки в Instagram (в серпні 2023 року донька Костіна опублікувала відео зі скаргами на життя в Фінляндії і бажанням поїхати «додому в Монако»).
Добре хоч когось призначив, йому було тяжко обирати з лайна, яке він продукував у країні.
Все не так однозначно, як кажуть кацапи.
"Батіночкі он носіт "Наріман"(с)
БандераЗеленський.
Єрмак йому мати.
Вони за Україну
Не будуть воювати!
У всі дири довбати!
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Журналісти з'ясували, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від «Об'єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу» у столиці РФ.
Якщо підсумувати 5 років, то ЗЄ розвалив та просрав все, що знаходиться за Констииуцією у компетенції президента.
Тобто, ЗЄ несе за це ппяму та безпосередню відповідалтність.
А, враховуючи узурпацію всіх гілок влади, ЗЄ також несе відповідальність за:
- провали у законодавчій сфері (привіт монобільшість та ручний спікер);
- провали у виконавчій сфері (привіт ручний шмигаль);
- провали в обороні (привіт ручні Умеров та Сирський).
https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-horvatiju/ Хорватія, https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-chernogoriju/ Чорногорія, Словенія та https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-albaniju/ Албанія
краще ще мати по послу у Сіде, Белек, Кемер, Анталія та інші, курорти Мармаріс, Бодрум, Фетхіє та інші.
не забуваєм про французьку Корсіку, італійську Сардинію, Майорку, Менорку та, звісно, мальовничі Балеарські острови!
Також не забуваєм про чудові курорти Італії (Тоскана, Лігурія, Калабрія), також про острови Сицилію, Корсіку, Іск'ю, Капрі та Сардинію.
НЕ встигаю ..... призначать не перепозначать ....