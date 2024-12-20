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Зеленський погодив призначення понад 30 послів: серед них - Джелял та Мельник. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення більше 30 нових українських послів. 

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Так, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял став послом України в Туреччині.

Представницею України в НАТО призначили директорку центру Нова Європа Альону Гетьманчук.

Андрій Мельник був призначений представником України в ООН. Раніше він був послом України в Німеччині.

"Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - розповів глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.

Читайте також: Ексгенпрокурор Костін стане послом в Нідерландах, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) призначення (2286) посол (1101)


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Топ коментарі
+18
повинні бути зняти посли в Словенії (Таран - колишній міністр оборони, який не закупив жодного ********** протягом 2-х років своєї "діяльності"), Болгарії (Олеся Ілащук - фахівчиня із сексології, без освіти та досвіду дипломатичної роботи), Швейцарії (Венедіктова Ірина - колишній генпрокурор, заплямована багатьма заказними справами), Китай (Пало Рябікін - ні до кого з китайських можновладців не в змозі достукатись), США (Оксана Маркарова - підігрувала Демократичній партії), Великобританії (Валерій Залужний - він бойовий генерал з величезним досвідом і мав би керувати армією, але дегенератам важливіше втриматися при вкладі, ніж захистити державу. Тепер маємо провали на фронті, як результат).
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20.12.2024 20:21
+12
Президентом теж має бути проусіонал, а не будь-що та ще й з 95 кварталу!
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20.12.2024 20:38
+9
Ну дипломатію ЗЄ пррвалив одразу за економікою.

Якщо підсумувати 5 років, то ЗЄ розвалив та просрав все, що знаходиться за Констииуцією у компетенції президента.
Тобто, ЗЄ несе за це ппяму та безпосередню відповідалтність.

А, враховуючи узурпацію всіх гілок влади, ЗЄ також несе відповідальність за:
- провали у законодавчій сфері (привіт монобільшість та ручний спікер);
- провали у виконавчій сфері (привіт ручний шмигаль);
- провали в обороні (привіт ручні Умеров та Сирський).
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20.12.2024 20:50
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Нарешті! Європейській детокс пішов на користь.
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20.12.2024 20:10 Відповісти
Мельник, той же кулеба. Бикувате пусте місце.
АльЙона Гетьманчук- украинский журналист. Работала в ряде украинских СМИ - «Киевские ведомости», «1+1». «Зеркало недели». ...
"Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича."
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Генпрокурор Андрій Костін, який раніше подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів може стати послом в Нідерландах.
Із розділу «Скандали» в статті про Костіна на Вікіпедії:
- Наймав трьох родичів (донька, син, дружина) помічниками нардепів.
- Винаймав житло за бюджетні кошти, задекларувавши при цьому власних грошей на 4,8 млн грн.
- Відвідував Крим у 2015, 2018 роках (нібито їздив до сімейного лікаря у Криму)
- Відмовився відкривати кримінальне провадження на свою коллегу по партії Ірину Аллахвердиєву за отримання нею подарунку у 20 млн грн.
- Пост доньки в Instagram (в серпні 2023 року донька Костіна опублікувала відео зі скаргами на життя в Фінляндії і бажанням поїхати «додому в Монако»).
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20.12.2024 21:00 Відповісти
А що ви від нього очищували.
Добре хоч когось призначив, йому було тяжко обирати з лайна, яке він продукував у країні.
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20.12.2024 21:07 Відповісти
Щодо Мельника - не згодна. При ньому німці визнали Голодомор. Він гострий на язик і , гадаю, в ООН буде на своєму місці. Деякі наші «посли» просто відпочивають на своїх посадах. Дозволяють собі ходити на зустрічі з бодуна та вихлопом на три метри. Работа печенью. Якби не уряди іноземних країн та наша діаспора, то результатом іх роботи було б - навчання своїх дітей за кордоном та організація відпочинків для жОПи . Відвертий саботаж. Суки.
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21.12.2024 08:32 Відповісти
А что не Богдана Ерёменко на Турцию??
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20.12.2024 20:13 Відповісти
Він депутат і до того підтримує жінок , яких обкладає податками Гетьманцев.
Все не так однозначно, як кажуть кацапи.
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20.12.2024 20:16 Відповісти
Атож, атож:
"Батіночкі он носіт "Наріман"(с)
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20.12.2024 20:14 Відповісти
Ну пОслів хрінпіду має багато
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20.12.2024 20:14 Відповісти
Ты бредишь????
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20.12.2024 20:17 Відповісти
Ти зебот? Чи ібанутий?
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20.12.2024 20:21 Відповісти
повинні бути зняти посли в Словенії (Таран - колишній міністр оборони, який не закупив жодного ********** протягом 2-х років своєї "діяльності"), Болгарії (Олеся Ілащук - фахівчиня із сексології, без освіти та досвіду дипломатичної роботи), Швейцарії (Венедіктова Ірина - колишній генпрокурор, заплямована багатьма заказними справами), Китай (Пало Рябікін - ні до кого з китайських можновладців не в змозі достукатись), США (Оксана Маркарова - підігрувала Демократичній партії), Великобританії (Валерій Залужний - він бойовий генерал з величезним досвідом і мав би керувати армією, але дегенератам важливіше втриматися при вкладі, ніж захистити державу. Тепер маємо провали на фронті, як результат).
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20.12.2024 20:21 Відповісти
І взагалі - посол - це професійний дипломат має бути, а не будь-хто.
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20.12.2024 20:26 Відповісти
Президентом теж має бути проусіонал, а не будь-що та ще й з 95 кварталу!
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20.12.2024 20:38 Відповісти
Ви перерахували список дійсних і потенціальних (СБУ докаже) зрадників України.
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20.12.2024 20:45 Відповісти
Нехай спочатку СБУ своїх зрадників докаже
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21.12.2024 08:34 Відповісти
Батько наш Бандера Зеленський.

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20.12.2024 20:39 Відповісти
Батько вам Зеленський,
Єрмак йому мати.
Вони за Україну
Не будуть воювати!
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20.12.2024 20:48 Відповісти
.... Пора тих зелених
У всі дири довбати!
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20.12.2024 20:56 Відповісти
Сашко випий таблетки!
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20.12.2024 20:50 Відповісти
А скільки Подоляк з Єрмаком за такі байки платять.?
Поділіться інформацією та контактами.
Можливо хтось з дописувачів теж захоче підзаробити...
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20.12.2024 21:31 Відповісти
Херпiду поспiхом призначаэ нових послiв, щоб фальсифiкувати вибори за кордоном. Серед зеленоi банди, звичайно, засунуть 2-3х порядних людей, щоб нам про це сказати. Але всi решта будуть подэльнiками цiэi ублюдочноi банди.
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20.12.2024 20:39 Відповісти
Вибори проводить і рахує результати виборча комісія. Під наглядом спостерігачів. У Вас є можливість стати членом комісії .
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21.12.2024 08:39 Відповісти
Нема можливостi, бо я живу далеко вiд консульств. Приiду на вибори в Украiну.
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21.12.2024 20:22 Відповісти
А послицю Каптєлову на москві теж призначив?
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20.12.2024 20:42 Відповісти
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Роман Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві. Про це йдеться у https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kaptyelov--sluha-narodu-rodyna-moskva/33246063.html розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти з'ясували, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від «Об'єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу» у столиці РФ.
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21.12.2024 08:46 Відповісти
Ну дипломатію ЗЄ пррвалив одразу за економікою.

Якщо підсумувати 5 років, то ЗЄ розвалив та просрав все, що знаходиться за Констииуцією у компетенції президента.
Тобто, ЗЄ несе за це ппяму та безпосередню відповідалтність.

А, враховуючи узурпацію всіх гілок влади, ЗЄ також несе відповідальність за:
- провали у законодавчій сфері (привіт монобільшість та ручний спікер);
- провали у виконавчій сфері (привіт ручний шмигаль);
- провали в обороні (привіт ручні Умеров та Сирський).
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20.12.2024 20:50 Відповісти
Нічого буратінка не провалював; він діє суто за вказівками пуйла.
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20.12.2024 22:55 Відповісти
Андрій Мельник останнім часом був послом у Бразилії, а не Німеччині.
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20.12.2024 20:57 Відповісти
Мельник до послів був багаторічним замом в головного протоколіста, який курував у Бубона розвідку. Десь перевели після вагнерівської епопеї ОПи.
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20.12.2024 22:01 Відповісти
Під час епопеї він був послом у Німеччині і рубався із путінським пуделем Шредером
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21.12.2024 08:42 Відповісти
Сексологіні закінчилися !
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20.12.2024 21:16 Відповісти
у найвеличнішого віслюка передвиборча агонія
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20.12.2024 23:02 Відповісти
Шапіто...
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20.12.2024 23:08 Відповісти
І скільки серед 30-и професійних дипломатів?
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21.12.2024 10:31 Відповісти
Ще є вакантні місця для дипломатів - Франції, Італії, Греції, Іспанії, а також на Кіпрі та в https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-tunis/ Тунісі. на літо.
https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-horvatiju/ Хорватія, https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-chernogoriju/ Чорногорія, Словенія та https://ogotour.com.ua/garyachi-turi-v-albaniju/ Албанія

краще ще мати по послу у Сіде, Белек, Кемер, Анталія та інші, курорти Мармаріс, Бодрум, Фетхіє та інші.
не забуваєм про французьку Корсіку, італійську Сардинію, Майорку, Менорку та, звісно, мальовничі Балеарські острови!
Також не забуваєм про чудові курорти Італії (Тоскана, Лігурія, Калабрія), також про острови Сицилію, Корсіку, Іск'ю, Капрі та Сардинію.
НЕ встигаю ..... призначать не перепозначать ....
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21.12.2024 12:55 Відповісти
 
 