Зеленський погодив призначення понад 30 послів: серед них - Джелял та Мельник. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення більше 30 нових українських послів.

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Так, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял став послом України в Туреччині.

Представницею України в НАТО призначили директорку центру Нова Європа Альону Гетьманчук.

Андрій Мельник був призначений представником України в ООН. Раніше він був послом України в Німеччині.

"Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - розповів глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.

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