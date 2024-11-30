Зеленський звільнив посла України в Нідерландах Карасевича

Президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.

"Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", – сказано у документі.

Нагадаємо, дипломат обіймав цю посаду із червня 2023 року.

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Проте Олександр Карасевич уже отримав нову посаду. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення його державним секретарем Міністерства закордонних справ.