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Новини
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Зеленський звільнив посла України в Нідерландах Карасевича

Посла в Нідерландах звільнили

Президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України

"Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", – сказано у документі.

Нагадаємо, дипломат обіймав цю посаду із червня 2023 року.

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Проте Олександр Карасевич уже отримав нову посаду. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення його державним секретарем Міністерства закордонних справ.

Автор: 

Нідерланди (1564) посол (1100)


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Топ коментарі
+13
Треба подивитися, хто з єрмаківських ушльопків самий зашкварений.
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01.12.2024 00:07
+12
Нідерланди надають нам одну з найбільших допомог, влада послідовно підтримує Україну, тобто посол працює відмінно, але зеленій погані насрати на це, як і на підтримку України, бо зараз туда поїде чергове непорозуміння, яке йому лизнуло дупу.
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01.12.2024 00:59
+5
І кого ж туди пошлють?😁
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01.12.2024 00:03
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І кого ж туди пошлють?😁
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01.12.2024 00:03 Відповісти
Треба подивитися, хто з єрмаківських ушльопків самий зашкварений.
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01.12.2024 00:07 Відповісти
Адвокат кала-мойши, що намагався через суд оскаржити націоналізацію пограбованого маланцями Приватбанку.

Чи прокурвора часів Януковоща.

Ні, є геніальна ідея: золотояйцевого виродка Рєзнікава. Кращого кандидата в посли годі уявити
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01.12.2024 00:22 Відповісти
А чому відразу резнікова? Скоро без посади залишиться умеров. Чи Ви думаєте яйця важливіші за сто тисяч мін?
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01.12.2024 07:56 Відповісти
Свого корєша зашле ЗепреЗедент до Нідерландів
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01.12.2024 00:08 Відповісти
УМЕРОВА?
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01.12.2024 00:53 Відповісти
Вова в угарі здатен і шашликів пожарити для дармоїдів
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01.12.2024 00:11 Відповісти
"корабельна сосна" уже знайшлася?
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01.12.2024 00:18 Відповісти
Чую. Там запивая. Місцева влада сь почуяла н кримінал. Призначуть сосалку.
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01.12.2024 00:25 Відповісти
Нехай Безуглу відправляє, бо Коля-каклєта наразі зайнятий.
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01.12.2024 00:57 Відповісти
Нідерланди надають нам одну з найбільших допомог, влада послідовно підтримує Україну, тобто посол працює відмінно, але зеленій погані насрати на це, як і на підтримку України, бо зараз туда поїде чергове непорозуміння, яке йому лизнуло дупу.
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01.12.2024 00:59 Відповісти
У всіх звільнених за теперішньої влади - презумпція невинуватості, допоки не доведено зворотьнє. У всіх не звільнених - навпаки.
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01.12.2024 01:21 Відповісти
в опі засвербіло й невідомого посла вирішили зняти. брак новин?
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01.12.2024 04:13 Відповісти
Та нікого не буде роками. Зелебобику Нідерланди вже не подобаються,відпрацьований матеріал,бо в десни не цілуються
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01.12.2024 04:38 Відповісти
Здогадуюсь кого туда відправлять-чергаву пові...,вибачте екскортницю."Вулиця червоних ліхтарів" в Амстердамі нічого не нагадує.
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01.12.2024 04:47 Відповісти
Науй нам знати про цього незнаного досі Скумбрієвіча Карасєвича?
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01.12.2024 06:08 Відповісти
Час вже "зе" копняком під зад кудись послати, да так послати, щоб довго шукали й не хотіли знайти!
А може краще мотузку намиляну, та й на ліхтар його?!
Бо довів неньку-Україну до зубожіння, а Народ України - до злиднів, поневірянь, світової ганьби та знищення, жируючи при цьому сам та його гнидне шобло-*обло!!!
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01.12.2024 09:11 Відповісти
Костин жаждет выезда ?
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01.12.2024 11:39 Відповісти
 
 