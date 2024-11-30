Зеленський звільнив посла України в Нідерландах Карасевича
Президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.
"Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", – сказано у документі.
Нагадаємо, дипломат обіймав цю посаду із червня 2023 року.
Проте Олександр Карасевич уже отримав нову посаду. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення його державним секретарем Міністерства закордонних справ.
Топ коментарі
+13 Герхард
показати весь коментар01.12.2024 00:07
+12 Ukraine Press
показати весь коментар01.12.2024 00:59
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.12.2024 00:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи прокурвора часів Януковоща.
Ні, є геніальна ідея: золотояйцевого виродка Рєзнікава. Кращого кандидата в посли годі уявити
СкумбрієвічаКарасєвича?
А може краще мотузку намиляну, та й на ліхтар його?!
Бо довів неньку-Україну до зубожіння, а Народ України - до злиднів, поневірянь, світової ганьби та знищення, жируючи при цьому сам та його гнидне шобло-*обло!!!