Кулебі пропонували замінити Маркарову на посаді посла в США, він відмовився, - FT

Колишньому міністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у США замість Оксани Маркарової.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Київ прагне "заспокоїти табір" новообраного президента США Дональда Трампа, замінивши свого посла у Вашингтоні Оксану Маркарову.

Посольство України у США, Міністерство закордонних справ та сам Кулеба відмовились від коментарів.

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Журналісти пишуть, що після звернення очільника Палати представників Майка Джонсона до президента України Володимира Зеленського, саме кандидатура колишнього очільника МЗС розглядалася як одна з ймовірних.

Однак, за словами співрозмовника видання, український дипломат відмовився від такої пропозиції.

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post написала, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.

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