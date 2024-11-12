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Новини
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Кулебі пропонували замінити Маркарову на посаді посла в США, він відмовився, - FT

Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба

Колишньому міністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у США замість Оксани Маркарової.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Київ прагне "заспокоїти табір" новообраного президента США Дональда Трампа, замінивши свого посла у Вашингтоні Оксану Маркарову.

Посольство України у США, Міністерство закордонних справ та сам Кулеба відмовились від коментарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Заході хотіли, щоб Зеленський записав відеозаповіт перед вторгненням РФ, - Кулеба

Журналісти пишуть, що після звернення очільника Палати представників Майка Джонсона до президента України Володимира Зеленського, саме кандидатура колишнього очільника МЗС розглядалася як одна з ймовірних.

Однак, за словами співрозмовника видання, український дипломат відмовився від такої пропозиції. 

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post написала, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.

Читайте також: Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни

Автор: 

посол (1097) США (22614) Кулеба Дмитро (3604) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+13
О, знову Порох винуватий Мабуть Порох її послом в США призначив
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12.11.2024 22:06
+6
Це все Порох. Це все Борига! Це все його рошенки! Нінавіжу!
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12.11.2024 22:07
+4
Дива дивні - не хоче витягнений з Єрмаківської кишені нести відповіді за бардак мародерні?
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12.11.2024 22:04
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О, знову Порох винуватий Мабуть Порох її послом в США призначив
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12.11.2024 22:06 Відповісти
Це все Порох. Це все Борига! Це все його рошенки! Нінавіжу!
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12.11.2024 22:07 Відповісти
Ну как такую снімать!...Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна...
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12.11.2024 22:46 Відповісти
Тільки красти любить
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13.11.2024 09:32 Відповісти
Дива дивні - не хоче витягнений з Єрмаківської кишені нести відповіді за бардак мародерні?
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12.11.2024 22:04 Відповісти
корабельную сосну поcилайте
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12.11.2024 22:06 Відповісти
Невже сексологіні закінчились ?
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13.11.2024 09:33 Відповісти
Потрібно було лопатою пригостити - може б зголосився?
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12.11.2024 22:06 Відповісти
ще б пак... працювати ішаком у не розмовляючого будь якими мовами ларьочником дерьмаком чуваку з метеликом з гнилими зубами при мільонних статках можливо тільки що яйцеголовому по 17 грвн і воно ж повинно розуміти що кармани не зашьеш....хворі
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12.11.2024 22:07 Відповісти
возьму його вантажником. на більше воно не здатне. ну 12 000 йому заплатю. це максимум
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12.11.2024 22:08 Відповісти
12 то дуже багато... Мінімалка це максимум
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12.11.2024 23:28 Відповісти
Куди Маркар телят не ганяв...
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12.11.2024 22:21 Відповісти
Залужного в Британію - Порошенка в США.
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12.11.2024 22:29 Відповісти
Мене заблокували на censor.net

404

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12.11.2024 22:33 Відповісти
"Тривають технічні роботи" -- у мене було те саме, кілька днів почекав, тепер от нова дата реєстрації і Ray ID приклеєєний до імені
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12.11.2024 22:50 Відповісти
Через Твітер реєструвався?
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12.11.2024 23:30 Відповісти
Через мило...
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13.11.2024 00:40 Відповісти
І в мене...
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12.11.2024 23:42 Відповісти
Тут в січні 23р,таке "приклеїли кучі народу.
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12.11.2024 23:55 Відповісти
Не дивно. Тому що Порошенко потрібен в Україні, а не в США. Нема чого їхнього гетьмана на заслання відправляти.))
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12.11.2024 22:52 Відповісти
Пройде обіда, кого тільки не банили. В кампанію Бубона мене двічі банили.
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12.11.2024 23:05 Відповісти
двічі?? то ви еліта)) мене раз 20
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13.11.2024 00:36 Відповісти
Тю, Сирського туди...по відкатеній схемі
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12.11.2024 22:30 Відповісти
По сумісництву?...сильний хід...нагадати Америці, що вона колонія Англії...була...
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13.11.2024 00:06 Відповісти
Кулеба хоче штурмувати кацапські позиції з лопаткою наперевіс ))
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12.11.2024 22:33 Відповісти
Вочевідь, мріє тріумфально повернутися до МЗС. Міністр вищче за посла.
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12.11.2024 22:41 Відповісти
Ай донт адестенд юу, джмитро?!
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12.11.2024 22:59 Відповісти
а просто на фронт не хоче ,
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12.11.2024 23:04 Відповісти
Чєловєк в кєдах, як йому говорила Санду, тряпка. І його Бубон послом? Нє может бить.
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12.11.2024 23:07 Відповісти
Україна позорить себе потворою маркаровою
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12.11.2024 23:49 Відповісти
татарова призначить...
чи арахамію..
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13.11.2024 03:45 Відповісти
...а може депутата шевченко..
той вже й листа трампу написав
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13.11.2024 03:47 Відповісти
"Кулебі запропонували, а він відмовився"
Свмім не смішно?
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13.11.2024 06:28 Відповісти
"Від перестановки місць доданків сума не міняється...". "А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь..."
Шобла бездарних, продажних, злодюжних, брехливих мерзотників-паразитів.
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13.11.2024 08:38 Відповісти
Дуже передбачливий вчинокКулеба таки професійний дипломат Відмовився бо дістали мабуть, не давали працювати нормально
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13.11.2024 12:33 Відповісти
 
 