Кулебі пропонували замінити Маркарову на посаді посла в США, він відмовився, - FT
Колишньому міністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у США замість Оксани Маркарової.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Київ прагне "заспокоїти табір" новообраного президента США Дональда Трампа, замінивши свого посла у Вашингтоні Оксану Маркарову.
Посольство України у США, Міністерство закордонних справ та сам Кулеба відмовились від коментарів.
Журналісти пишуть, що після звернення очільника Палати представників Майка Джонсона до президента України Володимира Зеленського, саме кандидатура колишнього очільника МЗС розглядалася як одна з ймовірних.
Однак, за словами співрозмовника видання, український дипломат відмовився від такої пропозиції.
Нагадаємо, раніше газета The Washington Post написала, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.
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чи арахамію..
той вже й листа трампу написав
Свмім не смішно?
Шобла бездарних, продажних, злодюжних, брехливих мерзотників-паразитів.