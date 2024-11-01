На Заході хотіли, щоб Зеленський записав відеозаповіт перед вторгненням РФ, - Кулеба
Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року західні союзники допускали, що окупанти можуть ліквідувати президента Володимира Зеленського, тому радили йому записати відеозаповіт на випадок загибелі.
Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс радила Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні та шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни.
За кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Кулеба перебував із візитом у США.
За його словами, "посадова людина", але "не перша особа американської держави" відмовляла його повертатися до Києва, кажучи про те, що у війні з Росією за оптимістичного сценарію вдасться зберегти легітимну владу лише на частині України.
"Подумай тричі: ти будеш потрібен для відновлення української незалежності", - цитує ексміністр неназваного американського посадовця.
Крім того, йому, мовляв, також зателефонували вже тоді, коли він прилетів до Варшави. Ця людина також радила Кулебі не повертатися до України, бо "тебе там вб’ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби".
"Потім мені надіслала повідомлення одна людина — великий друг України — і він каже: "Тоді треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт про всяк випадок, хай лежить"", - розповідає Кулеба.
За словами дипломата, перед повномасштабним вторгненням РФ президенту США Джо Байдену на брифінгах казали, що Україна протримається максимум сім днів.
*****,читаю і плачу.Зегевара і Кулеба на приставному стільчику-герої національно-визвольної боротьби.Богдан Хмельницький и Михайло грушевський в одному флаконі.Дайте йому оселедця.
не вбивають 🙁
поки що ....
ЯкщоКоли станеться перше - друге не знадобиться, бо Україна швидше переможе без гундоса.
Там буде таке..... і Татаров, котрий з автомата збив рашистський військовий супутник, і Тимошенко котрий на
краденомуподарованому Шевроле тричі переїхав на пішоходному переході Кадирова в березні 22, а що вже казати про Зелю..... Генералісимус, який особисто давав завдання усім до єдиного бійцям ЗСУ, рвав ворожі танки руками на частини та майже деокупував Крим в 22 році, але Порошенковороги неочікувано отруїли його просроченою Мівіною, і довелось передати командування Залужному, який спромігся лише звільнити Херсон, поки хтось потужно проводив час в туалеті.
І не пишіть що вони будуть не в Монако, а на нарах. Все буде добре, в них по крайній мірі.
ось нате вам:
погані вестерни просили записати відео до вторгнення. Але він не втік, і на зло світу вирішив записувати відосик що п'ять хвилин. Схавали, вестерни?
Але схоже, що він перебрав з віскарем....
Для початку йому (Зеленському) та й усьому світу казали, що буде війна. Він заперечив.
коли стугни для арабського контракту лежали на складі і чудом вціліли та були вивезені волонтерами на початку березня. Поверення клістронів, щоб дивізіони с300 не були сліпі. Призов пілотів з резерву, де за словами покійного Джуса, частина літаків була знищена на аеродромах тому що не було кому летіти.
Арешт орківської агентури, того ж Медведчука, якому були передані кошти на підкуп чиновників та військових для здачі територій. Підручних інших кураторів агентурної мережі Деркача та Сівковича.
А тільки як "шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни. "
не війна - то що тоді? капітуляція?
Агент "козирь" влаштує усе, як треба...
Мівіні у Арєстовича скінчилися, Подоляк і Татаровим всіх діверсантів перестріляли, в діло запустили Кулєбу , видно пепевірка для призначення на посаду
І про президента ц вигнанні - це ніпрощо. Хто до сьогодні пам'ятає туж Тіхановську з білорусі? Ніхто.
Міня в мавзалеї
Їго Лєнка мнє купіла
На ньом надпісь "Лєнін".
І тіпєрь маєй сімьє он
прінадліжит
Чєм я хужи того Вови
Што щас там ліжит.
"посадова людина" - це була Гарріс
"Харрис отвергла оба предложения, заявив, что санкции нельзя вводить превентивно, поскольку наказание не может производиться еще до совершения преступления."
А с другой стороны предлагали "бежать", говорили что "убьют" и т.п.
Непонятно, как тогда "прокурор" оправдывает действие полиции, когда могут застрелить человека, если он достал оружие, но еще не воспользовался им.
По идее "прокурор" должен советовать полицейскому "бежать", "записать видеозавещание на случай гибели" и т.п.
За відсутності президента, Україну очолює голова ВР.
Після того, як 22 лютого 2014 року здриснув бандюкович, до інавгурації Порошенка, 7 червня 2014, Україною керував вельмишановний
"Кривавий Пастор". Олександр Валентнинович Турчинов.