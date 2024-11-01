На Заході хотіли, щоб Зеленський записав відеозаповіт перед вторгненням РФ, - Кулеба

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року західні союзники допускали, що окупанти можуть ліквідувати президента Володимира Зеленського, тому радили йому записати відеозаповіт на випадок загибелі.

Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс радила Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні та шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни.

За кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Кулеба перебував із візитом у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північнокорейських військових ми будемо готові обмінювати на українських полонених, - Зеленський

За його словами, "посадова людина", але "не перша особа американської держави" відмовляла його повертатися до Києва, кажучи про те, що у війні з Росією за оптимістичного сценарію вдасться зберегти легітимну владу лише на частині України.

"Подумай тричі: ти будеш потрібен для відновлення української незалежності", - цитує ексміністр неназваного американського посадовця.

Крім того, йому, мовляв, також зателефонували вже тоді, коли він прилетів до Варшави. Ця людина також радила Кулебі не повертатися до України, бо "тебе там вб’ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби".

Читайте також: Сенатор США Кардін спілкувався із фейковим Кулебою про дозвіл на далекобійні удари по РФ, - NYT

"Потім мені надіслала повідомлення одна людина — великий друг України — і він каже: "Тоді треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт про всяк випадок, хай лежить"", - розповідає Кулеба.

За словами дипломата, перед повномасштабним вторгненням РФ президенту США Джо Байдену на брифінгах казали, що Україна протримається максимум сім днів.