На Заході хотіли, щоб Зеленський записав відеозаповіт перед вторгненням РФ, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року західні союзники допускали, що окупанти можуть ліквідувати президента Володимира Зеленського, тому радили йому записати відеозаповіт на випадок загибелі. 

Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс радила Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні та шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни. 

За кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Кулеба перебував із візитом у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північнокорейських військових ми будемо готові обмінювати на українських полонених, - Зеленський

За його словами, "посадова людина", але "не перша особа американської держави" відмовляла його повертатися до Києва, кажучи про те, що у війні з Росією за оптимістичного сценарію вдасться зберегти легітимну владу лише на частині України.

"Подумай тричі: ти будеш потрібен для відновлення української незалежності", - цитує ексміністр неназваного американського посадовця.

Крім того, йому, мовляв, також зателефонували вже тоді, коли він прилетів до Варшави. Ця людина також радила Кулебі не повертатися до України, бо "тебе там вб’ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби".

Читайте також: Сенатор США Кардін спілкувався із фейковим Кулебою про дозвіл на далекобійні удари по РФ, - NYT 

"Потім мені надіслала повідомлення одна людина — великий друг України — і він каже: "Тоді треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт про всяк випадок, хай лежить"", - розповідає Кулеба.

За словами дипломата, перед повномасштабним вторгненням РФ президенту США Джо Байдену на брифінгах казали, що Україна протримається максимум сім днів.

Зеленський Володимир (25578) Кулеба Дмитро (3606)
+78
"Як умру то поховайте мене під асфальтом ..."
01.11.2024 08:39 Відповісти
+52
01.11.2024 08:49 Відповісти
+46
"Зверху "купу" накладіть й вічно проклинайте..."
01.11.2024 08:46 Відповісти
Ця людина також радила Кулебі не повертатися до України, бо "тебе там вб'ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби Джерело:
*****,читаю і плачу.Зегевара і Кулеба на приставному стільчику-герої національно-визвольної боротьби.Богдан Хмельницький и Михайло грушевський в одному флаконі.Дайте йому оселедця.
01.11.2024 09:04 Відповісти
першим "дзвіночком" був замах на шефіра... то шпілі-вілі вчинили, посля того Трамп отримавши інфу безпосередньо від самого директора "М", подзвонив Камалі Гарріс, та попередив, що наступним може бути... Як хоче, то хай його повідомить... Довелось чекати самміту, бо усі лінії прослуховувались китаєм...
01.11.2024 10:13 Відповісти
А ми як хотіли!
01.11.2024 09:04 Відповісти
Зелена погань радіє , бо знали , що кацапи потрібних нелюдів
не вбивають 🙁
поки що ....
01.11.2024 09:07 Відповісти
Виявляється, Камала Гарріс щиро вболівала за Україну. Песни партизан, сосны да туман. Ось воно як.
01.11.2024 09:09 Відповісти
"тебе там вб'ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби". Джерело:

Якщо Коли станеться перше - друге не знадобиться, бо Україна швидше переможе без гундоса.
01.11.2024 09:10 Відповісти
Мемуарщик имени ермака.
01.11.2024 09:11 Відповісти
так і він написав - на шашлики
01.11.2024 09:14 Відповісти
Т.е. ваши зедятлы всё знали,и не то что ничего не делали,а и врали. А видосик ок сделал-про шашлыки
01.11.2024 09:15 Відповісти
Кулеба, тобі самому не огидно лизати дупу цьому фарфарону..
01.11.2024 09:25 Відповісти
В чергу лизуни! Вас багато, а в нього зада одна!
01.11.2024 09:29 Відповісти
Хтозна що було якби Кривонос не "забетонував" аеродром в Жулянах за що "заробив" кримінальну справу.
01.11.2024 09:33 Відповісти
Казка від кулєбяки про Боневтіка
01.11.2024 09:34 Відповісти
Куьбаба мабуть дійсно думає що царьок вічний в україні. Запиши відосік-заповіт щоб дєрмак замінив у випадку чого.
01.11.2024 09:38 Відповісти
Ви про інше подумайте, пані та панове. Минуло всього 982 дні з початку, війні ще не видно краю, а нам регулярно видають чудні історії, варті екранізації Голівудом. А от що писатимуть всі ці "таланти" в своїх мемуарах, через 20+ років, зустрічаючи свою старість в Монако?
Там буде таке..... і Татаров, котрий з автомата збив рашистський військовий супутник, і Тимошенко котрий на краденому подарованому Шевроле тричі переїхав на пішоходному переході Кадирова в березні 22, а що вже казати про Зелю..... Генералісимус, який особисто давав завдання усім до єдиного бійцям ЗСУ, рвав ворожі танки руками на частини та майже деокупував Крим в 22 році, але Порошенко вороги неочікувано отруїли його просроченою Мівіною, і довелось передати командування Залужному, який спромігся лише звільнити Херсон, поки хтось потужно проводив час в туалеті.
І не пишіть що вони будуть не в Монако, а на нарах. Все буде добре, в них по крайній мірі.
01.11.2024 09:47 Відповісти
який голлівуд?
ось нате вам:
01.11.2024 10:15 Відповісти
оце в когось язик повернувся назвати його "Черчилем", і цього як понесло...
01.11.2024 11:49 Відповісти
Палата Черчеля, знаходиться поруч із кімнатою Наполеона.
01.11.2024 13:08 Відповісти
За звичай подібні твори публікуються під рубрикою,--"Місячні боневтіка оманського."
01.11.2024 21:18 Відповісти
Не бажаєш писати «Радіодиктант» - пиши радіозаповіт…
01.11.2024 09:49 Відповісти
чим гірше справи на фронті, тим більше ми дізнаємось про невідомого героя зеленського.

погані вестерни просили записати відео до вторгнення. Але він не втік, і на зло світу вирішив записувати відосик що п'ять хвилин. Схавали, вестерни?
01.11.2024 09:49 Відповісти
Ну а шо не так? Розумний уряд робить всі шляхи для збереження керованості держави. Навіть з вигнання. Тому не розумію скетицтзму
01.11.2024 09:52 Відповісти
Неіснує ніяких "урядів у вигнанні". У людей влада є, або її немає.
01.11.2024 12:33 Відповісти
Якби не Зеленський увесь світ був би іншим !
01.11.2024 09:55 Відповісти
Кулеба якось признався, що ******** пивко...
Але схоже, що він перебрав з віскарем....
01.11.2024 09:57 Відповісти
але виявилось, що не пивко а лайно з дупи Зеленського
01.11.2024 11:07 Відповісти
ну Божа роса, якось політкорректніше..
01.11.2024 11:15 Відповісти
У зебілів скоро буде свій Кім Чен Зелен Ын 🤣
01.11.2024 09:58 Відповісти
"За його словами, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс радила розглянути можливість формування уряду у вигнанні та шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни. "

Для початку йому (Зеленському) та й усьому світу казали, що буде війна. Він заперечив.
01.11.2024 10:01 Відповісти
Головне тут ще, що мова йшла не про підготовку до масштабної оборони, побудови укріплень, призов резерву щоб ті зранку 22 прийшовши в тцк, не бачили закриті двері або отримали старі ржаві калаші проти танків,
коли стугни для арабського контракту лежали на складі і чудом вціліли та були вивезені волонтерами на початку березня. Поверення клістронів, щоб дивізіони с300 не були сліпі. Призов пілотів з резерву, де за словами покійного Джуса, частина літаків була знищена на аеродромах тому що не було кому летіти.
Арешт орківської агентури, того ж Медведчука, якому були передані кошти на підкуп чиновників та військових для здачі територій. Підручних інших кураторів агентурної мережі Деркача та Сівковича.

А тільки як "шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни. "
01.11.2024 10:24 Відповісти
так тут Штірліц і розкрився..
01.11.2024 11:12 Відповісти
а що замість війни?

не війна - то що тоді? капітуляція?
01.11.2024 11:05 Відповісти
Так ось і "Думай-те!"(с)
01.11.2024 11:16 Відповісти
Не для того кремлівська гебня ставила буратінку до влади у Києві, щоби просто так замочити його; їм потрібна "лєгітімная" влада в Україні. Бо ж мертвечука/бойка/сімонєнку/вінрєнку/мураєва ставити внаглу--не комільфо; все ж таки буратінку обрали аж 73%.
Агент "козирь" влаштує усе, як треба...
01.11.2024 10:02 Відповісти
Кулємба мабуть хоче в посли, тому вирішив анілінгусом побалувати Потужного
01.11.2024 10:09 Відповісти
Наоборот, это играет демократам на руку, бо они придерживаются здравого смысла. Правда им было невдомек , шо главдурбыцал не планировал драпать, бо разминировал Чонгар, заасфальтировал дороги на севере и востоке(для лучшей проходимости пининых войск)... Да и канцерогенные шашлыки на праздники победобесия намечались (от вавы). Да шо-та у вавы пошло не так. СЛАВА УКРАIНЦЯМ !!!
01.11.2024 10:21 Відповісти
Стосовно Афгана. Амеры правильно сделали, бо денежные вливания в него пользы не дало , сами афганцы синфантильничали далее отстаивать свои завоевания - это раз. 2 - самое главное, амеры уже знали о планах цапорылии напасть на Украину в ближайшем будущем.Стало очевидным, что отстоять Украину - это первоочередная задача. Потому Афган ушел окончательно на свое маргинальное поле. 3. Как-то на одну пилораму совдепии пришел кругляк, который не влазил ни в один распиловочный агрегат. Зеки Сибири оставили на нем надпись, мол, сношались мы - посношайтесь и вы... Амеры посношались с Афганом, теперь эта неподъемная ноша - на кацапах, что ощутимо подсаживает их экономику.
01.11.2024 14:21 Відповісти
у тому числі діти
01.11.2024 10:59 Відповісти
які не голосували за мразоту в 2019 році
01.11.2024 11:00 Відповісти
Пішли чергові казки " Вєнскього лєса"
Мівіні у Арєстовича скінчилися, Подоляк і Татаровим всіх діверсантів перестріляли, в діло запустили Кулєбу , видно пепевірка для призначення на посаду
01.11.2024 11:07 Відповісти
Якийсь сюр - партизанам американці планували максимально допомагати, а для ЗСУ під час війни допомогу заблокували.
І про президента ц вигнанні - це ніпрощо. Хто до сьогодні пам'ятає туж Тіхановську з білорусі? Ніхто.
01.11.2024 11:10 Відповісти
Как умру то палажиті
Міня в мавзалеї
Їго Лєнка мнє купіла
На ньом надпісь "Лєнін".
І тіпєрь маєй сімьє он
прінадліжит
Чєм я хужи того Вови
Што щас там ліжит.
01.11.2024 11:10 Відповісти
За його словами, "посадова людина", але "не перша особа американської держави" відмовляла його повертатися до Києва, кажучи про те, що у війні з Росією за оптимістичного сценарію вдасться зберегти легітимну владу лише на частині України."

"посадова людина" - це була Гарріс
01.11.2024 11:10 Відповісти
тобто , коли почалась війна він уже не був в Києві ??!! а як же мівіна і всьо такоє....
01.11.2024 12:35 Відповісти
Да и сейчас не поздно.
01.11.2024 11:18 Відповісти
Та краще поздно ніж ніколи
показати весь коментар
01.11.2024 11:29 Відповісти
С одной стороны, "прокурор" отказался дать оружие и ввести санкции,
"Харрис отвергла оба предложения, заявив, что санкции нельзя вводить превентивно, поскольку наказание не может производиться еще до совершения преступления."

А с другой стороны предлагали "бежать", говорили что "убьют" и т.п.

Непонятно, как тогда "прокурор" оправдывает действие полиции, когда могут застрелить человека, если он достал оружие, но еще не воспользовался им.
По идее "прокурор" должен советовать полицейскому "бежать", "записать видеозавещание на случай гибели" и т.п.
01.11.2024 11:59 Відповісти
Не знаю, як у прокурорів, але в мусорів саме така логіка і є
01.11.2024 12:37 Відповісти
почему кулеба лопатами не воюет? он же годный
01.11.2024 12:26 Відповісти
не з нашим щастям...
01.11.2024 12:33 Відповісти
знаєте,в цієї мавзолєйно кацапської зеленої влади є хоч і один але ж плюс - з ними не скучно.кожен день якась їбонуто - цікава безсоромна казочка,яка пробиває нескінченне зелене дно 95 кварталу.
01.11.2024 12:38 Відповісти
З такими "плюсами" і мінусів не треба...
01.11.2024 15:21 Відповісти
Свого агента - накращого, ліквідувати?
01.11.2024 13:02 Відповісти
Респект! Дуже вірно.
01.11.2024 18:39 Відповісти
Акурат за тиждень до виборів США вся кодла Зеленського почала всирати демократів. Цікаво, цікаво
01.11.2024 14:04 Відповісти
Яка дурня, ця історія... Якби не війна, то було б смішно, а так гірко від того, що відчуваєш - якіж телепні наші партнери.
01.11.2024 14:13 Відповісти
01.11.2024 14:31 Відповісти
"Як умру, то поховайте, положіть відзнаки. Не забудьте відрізнити голову від сраки." - класика з далекого минулого.
01.11.2024 15:20 Відповісти
Зельц закончит как Ицхак Рабин или Чаушеску, суть одна так не принципиально.
01.11.2024 15:32 Відповісти
Каддафи интереснее. И справедливее.
01.11.2024 17:43 Відповісти
Ой не хоче ця потвора 🤡 іти зі сторінок сторії...а Харріс , такі воно боїться ...тому і вкидають від всяких дуполізів ,літературний позитив , хай цей зелкнський, вийде постолюди ,і всі будуть одразу розуміти , яке справжн'є ставлення українців , до нього
01.11.2024 17:35 Відповісти
Якщо вони вирішили, що Україна протримається сім днів, то про що це свідчить? Про профнепридатність - як їхніх радників, так і їх самих. Це ж як треба до усрачки боятися кацапів, щоб радити президенту тікати за кордон та записувати відеозаповіт??? І оце і є наймогутніша держава світу??? Лідери якої можуть просто спостерігати за нахабним порушенням всіх міжнародних законів і НІЧОГО не робити при цьому??? І за одну з цих потвор всі так вболівають тут? Ну-ну... Вона вам накерує...
01.11.2024 18:00 Відповісти
То звичайні кулебині казки, а ви повірили
01.11.2024 20:08 Відповісти
НЕ ВІРЮ! ЗЕ головна особа в спецоперації кремля "слуга народа", розмови про замахи є простими відволікаючими вкидами рашистів. Насьогодні я бачу 4-х осіб з цієї зрадницької організаці. ДУ-МАЙ-ТЕ!
01.11.2024 18:37 Відповісти
Шоу інтелектуальних інвалідів-дуполизів має продовжуватись.

За відсутності президента, Україну очолює голова ВР.
Після того, як 22 лютого 2014 року здриснув бандюкович, до інавгурації Порошенка, 7 червня 2014, Україною керував вельмишановний
"Кривавий Пастор". Олександр Валентнинович Турчинов.
01.11.2024 20:46 Відповісти
