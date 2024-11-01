РУС
18 684 177

На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание перед вторжением РФ, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года западные союзники допускали, что оккупанты могут ликвидировать президента Владимира Зеленского, поэтому советовали ему записать видеозавещание на случай гибели.

Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в проекте "USA-UA: Секретные файлы Белого дома", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис советовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и искать пути, как подготовить Украину к ведению партизанской войны.

За несколько часов до начала полномасштабного вторжения Кулеба находился с визитом в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северокорейских военных мы будем готовы обменивать на украинских пленных, - Зеленский

По его словам, "должностное лицо", но "не первое лицо американского государства" отговаривала его возвращаться в Киев, говоря о том, что в войне с Россией при оптимистическом сценарии удастся сохранить легитимную власть лишь на части Украины.

"Подумай трижды: ты будешь нужен для восстановления украинской независимости", - цитирует экс-министр неназванного американского чиновника.

Кроме того, ему, мол, также позвонили уже тогда, когда он прилетел в Варшаву. Этот человек также советовал Кулебе не возвращаться в Украину, потому что "тебя там убьют, а твой голос нужен будет Украине для продолжения борьбы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Кардин общался с фейковым Кулебой о разрешении на дальнобойные удары по РФ, - NYT

"Потом мне прислал сообщение один человек - большой друг Украины - и он говорит: "Тогда надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание на всякий случай, пусть лежит"", - рассказывает Кулеба.

По словам дипломата, перед полномасштабным вторжением РФ президенту США Джо Байдену на брифингах говорили, что Украина продержится максимум семь дней.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Кулеба Дмитрий (2882)
Топ комментарии
+78
"Як умру то поховайте мене під асфальтом ..."
01.11.2024 08:39 Ответить
+52
01.11.2024 08:49 Ответить
+46
"Зверху "купу" накладіть й вічно проклинайте..."
01.11.2024 08:46 Ответить
Страница 2 из 2


Ця людина також радила Кулебі не повертатися до України, бо "тебе там вб'ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби Джерело:
*****,читаю і плачу.Зегевара і Кулеба на приставному стільчику-герої національно-визвольної боротьби.Богдан Хмельницький и Михайло грушевський в одному флаконі.Дайте йому оселедця.
01.11.2024 09:04 Ответить
першим "дзвіночком" був замах на шефіра... то шпілі-вілі вчинили, посля того Трамп отримавши інфу безпосередньо від самого директора "М", подзвонив Камалі Гарріс, та попередив, що наступним може бути... Як хоче, то хай його повідомить... Довелось чекати самміту, бо усі лінії прослуховувались китаєм...
01.11.2024 10:13 Ответить
А ми як хотіли!
01.11.2024 09:04 Ответить
Зелена погань радіє , бо знали , що кацапи потрібних нелюдів
не вбивають 🙁
поки що ....
01.11.2024 09:07 Ответить
Виявляється, Камала Гарріс щиро вболівала за Україну. Песни партизан, сосны да туман. Ось воно як.
01.11.2024 09:09 Ответить
"тебе там вб'ють, а твій голос потрібен буде Україні для продовження боротьби". Джерело:

Якщо Коли станеться перше - друге не знадобиться, бо Україна швидше переможе без гундоса.
01.11.2024 09:10 Ответить
Мемуарщик имени ермака.
01.11.2024 09:11 Ответить
так і він написав - на шашлики
01.11.2024 09:14 Ответить
Т.е. ваши зедятлы всё знали,и не то что ничего не делали,а и врали. А видосик ок сделал-про шашлыки
01.11.2024 09:15 Ответить
Кулеба, тобі самому не огидно лизати дупу цьому фарфарону..
01.11.2024 09:25 Ответить
В чергу лизуни! Вас багато, а в нього зада одна!
01.11.2024 09:29 Ответить
Хтозна що було якби Кривонос не "забетонував" аеродром в Жулянах за що "заробив" кримінальну справу.
01.11.2024 09:33 Ответить
Казка від кулєбяки про Боневтіка
01.11.2024 09:34 Ответить
Куьбаба мабуть дійсно думає що царьок вічний в україні. Запиши відосік-заповіт щоб дєрмак замінив у випадку чого.
01.11.2024 09:38 Ответить
Ви про інше подумайте, пані та панове. Минуло всього 982 дні з початку, війні ще не видно краю, а нам регулярно видають чудні історії, варті екранізації Голівудом. А от що писатимуть всі ці "таланти" в своїх мемуарах, через 20+ років, зустрічаючи свою старість в Монако?
Там буде таке..... і Татаров, котрий з автомата збив рашистський військовий супутник, і Тимошенко котрий на краденому подарованому Шевроле тричі переїхав на пішоходному переході Кадирова в березні 22, а що вже казати про Зелю..... Генералісимус, який особисто давав завдання усім до єдиного бійцям ЗСУ, рвав ворожі танки руками на частини та майже деокупував Крим в 22 році, але Порошенко вороги неочікувано отруїли його просроченою Мівіною, і довелось передати командування Залужному, який спромігся лише звільнити Херсон, поки хтось потужно проводив час в туалеті.
І не пишіть що вони будуть не в Монако, а на нарах. Все буде добре, в них по крайній мірі.
01.11.2024 09:47 Ответить
який голлівуд?
ось нате вам:
01.11.2024 10:15 Ответить
оце в когось язик повернувся назвати його "Черчилем", і цього як понесло...
01.11.2024 11:49 Ответить
Палата Черчеля, знаходиться поруч із кімнатою Наполеона.
01.11.2024 13:08 Ответить
За звичай подібні твори публікуються під рубрикою,--"Місячні боневтіка оманського."
01.11.2024 21:18 Ответить
Не бажаєш писати «Радіодиктант» - пиши радіозаповіт…
01.11.2024 09:49 Ответить
чим гірше справи на фронті, тим більше ми дізнаємось про невідомого героя зеленського.

погані вестерни просили записати відео до вторгнення. Але він не втік, і на зло світу вирішив записувати відосик що п'ять хвилин. Схавали, вестерни?
01.11.2024 09:49 Ответить
Ну а шо не так? Розумний уряд робить всі шляхи для збереження керованості держави. Навіть з вигнання. Тому не розумію скетицтзму
01.11.2024 09:52 Ответить
Неіснує ніяких "урядів у вигнанні". У людей влада є, або її немає.
01.11.2024 12:33 Ответить
Якби не Зеленський увесь світ був би іншим !
01.11.2024 09:55 Ответить
Кулеба якось признався, що ******** пивко...
Але схоже, що він перебрав з віскарем....
01.11.2024 09:57 Ответить
але виявилось, що не пивко а лайно з дупи Зеленського
01.11.2024 11:07 Ответить
ну Божа роса, якось політкорректніше..
01.11.2024 11:15 Ответить
У зебілів скоро буде свій Кім Чен Зелен Ын 🤣
01.11.2024 09:58 Ответить
"За його словами, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс радила розглянути можливість формування уряду у вигнанні та шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни. "

Для початку йому (Зеленському) та й усьому світу казали, що буде війна. Він заперечив.
01.11.2024 10:01 Ответить
Головне тут ще, що мова йшла не про підготовку до масштабної оборони, побудови укріплень, призов резерву щоб ті зранку 22 прийшовши в тцк, не бачили закриті двері або отримали старі ржаві калаші проти танків,
коли стугни для арабського контракту лежали на складі і чудом вціліли та були вивезені волонтерами на початку березня. Поверення клістронів, щоб дивізіони с300 не були сліпі. Призов пілотів з резерву, де за словами покійного Джуса, частина літаків була знищена на аеродромах тому що не було кому летіти.
Арешт орківської агентури, того ж Медведчука, якому були передані кошти на підкуп чиновників та військових для здачі територій. Підручних інших кураторів агентурної мережі Деркача та Сівковича.

А тільки як "шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни. "
01.11.2024 10:24 Ответить
так тут Штірліц і розкрився..
01.11.2024 11:12 Ответить
а що замість війни?

не війна - то що тоді? капітуляція?
01.11.2024 11:05 Ответить
Так ось і "Думай-те!"(с)
01.11.2024 11:16 Ответить
Не для того кремлівська гебня ставила буратінку до влади у Києві, щоби просто так замочити його; їм потрібна "лєгітімная" влада в Україні. Бо ж мертвечука/бойка/сімонєнку/вінрєнку/мураєва ставити внаглу--не комільфо; все ж таки буратінку обрали аж 73%.
Агент "козирь" влаштує усе, як треба...
01.11.2024 10:02 Ответить
Кулємба мабуть хоче в посли, тому вирішив анілінгусом побалувати Потужного
01.11.2024 10:09 Ответить
Наоборот, это играет демократам на руку, бо они придерживаются здравого смысла. Правда им было невдомек , шо главдурбыцал не планировал драпать, бо разминировал Чонгар, заасфальтировал дороги на севере и востоке(для лучшей проходимости пининых войск)... Да и канцерогенные шашлыки на праздники победобесия намечались (от вавы). Да шо-та у вавы пошло не так. СЛАВА УКРАIНЦЯМ !!!
01.11.2024 10:21 Ответить
Стосовно Афгана. Амеры правильно сделали, бо денежные вливания в него пользы не дало , сами афганцы синфантильничали далее отстаивать свои завоевания - это раз. 2 - самое главное, амеры уже знали о планах цапорылии напасть на Украину в ближайшем будущем.Стало очевидным, что отстоять Украину - это первоочередная задача. Потому Афган ушел окончательно на свое маргинальное поле. 3. Как-то на одну пилораму совдепии пришел кругляк, который не влазил ни в один распиловочный агрегат. Зеки Сибири оставили на нем надпись, мол, сношались мы - посношайтесь и вы... Амеры посношались с Афганом, теперь эта неподъемная ноша - на кацапах, что ощутимо подсаживает их экономику.
01.11.2024 14:21 Ответить
у тому числі діти
01.11.2024 10:59 Ответить
які не голосували за мразоту в 2019 році
01.11.2024 11:00 Ответить
Пішли чергові казки " Вєнскього лєса"
Мівіні у Арєстовича скінчилися, Подоляк і Татаровим всіх діверсантів перестріляли, в діло запустили Кулєбу , видно пепевірка для призначення на посаду
01.11.2024 11:07 Ответить
Якийсь сюр - партизанам американці планували максимально допомагати, а для ЗСУ під час війни допомогу заблокували.
І про президента ц вигнанні - це ніпрощо. Хто до сьогодні пам'ятає туж Тіхановську з білорусі? Ніхто.
01.11.2024 11:10 Ответить
Как умру то палажиті
Міня в мавзалеї
Їго Лєнка мнє купіла
На ньом надпісь "Лєнін".
І тіпєрь маєй сімьє он
прінадліжит
Чєм я хужи того Вови
Што щас там ліжит.
01.11.2024 11:10 Ответить
За його словами, "посадова людина", але "не перша особа американської держави" відмовляла його повертатися до Києва, кажучи про те, що у війні з Росією за оптимістичного сценарію вдасться зберегти легітимну владу лише на частині України."

"посадова людина" - це була Гарріс
01.11.2024 11:10 Ответить
тобто , коли почалась війна він уже не був в Києві ??!! а як же мівіна і всьо такоє....
01.11.2024 12:35 Ответить
Да и сейчас не поздно.
01.11.2024 11:18 Ответить
Та краще поздно ніж ніколи
показать весь комментарий
01.11.2024 11:29 Ответить
С одной стороны, "прокурор" отказался дать оружие и ввести санкции,
"Харрис отвергла оба предложения, заявив, что санкции нельзя вводить превентивно, поскольку наказание не может производиться еще до совершения преступления."

А с другой стороны предлагали "бежать", говорили что "убьют" и т.п.

Непонятно, как тогда "прокурор" оправдывает действие полиции, когда могут застрелить человека, если он достал оружие, но еще не воспользовался им.
По идее "прокурор" должен советовать полицейскому "бежать", "записать видеозавещание на случай гибели" и т.п.
01.11.2024 11:59 Ответить
Не знаю, як у прокурорів, але в мусорів саме така логіка і є
01.11.2024 12:37 Ответить
почему кулеба лопатами не воюет? он же годный
01.11.2024 12:26 Ответить
не з нашим щастям...
01.11.2024 12:33 Ответить
знаєте,в цієї мавзолєйно кацапської зеленої влади є хоч і один але ж плюс - з ними не скучно.кожен день якась їбонуто - цікава безсоромна казочка,яка пробиває нескінченне зелене дно 95 кварталу.
01.11.2024 12:38 Ответить
З такими "плюсами" і мінусів не треба...
01.11.2024 15:21 Ответить
Свого агента - накращого, ліквідувати?
01.11.2024 13:02 Ответить
Респект! Дуже вірно.
01.11.2024 18:39 Ответить
Акурат за тиждень до виборів США вся кодла Зеленського почала всирати демократів. Цікаво, цікаво
01.11.2024 14:04 Ответить
Яка дурня, ця історія... Якби не війна, то було б смішно, а так гірко від того, що відчуваєш - якіж телепні наші партнери.
01.11.2024 14:13 Ответить
01.11.2024 14:31 Ответить
"Як умру, то поховайте, положіть відзнаки. Не забудьте відрізнити голову від сраки." - класика з далекого минулого.
01.11.2024 15:20 Ответить
Зельц закончит как Ицхак Рабин или Чаушеску, суть одна так не принципиально.
01.11.2024 15:32 Ответить
Каддафи интереснее. И справедливее.
01.11.2024 17:43 Ответить
Ой не хоче ця потвора 🤡 іти зі сторінок сторії...а Харріс , такі воно боїться ...тому і вкидають від всяких дуполізів ,літературний позитив , хай цей зелкнський, вийде постолюди ,і всі будуть одразу розуміти , яке справжн'є ставлення українців , до нього
01.11.2024 17:35 Ответить
Якщо вони вирішили, що Україна протримається сім днів, то про що це свідчить? Про профнепридатність - як їхніх радників, так і їх самих. Це ж як треба до усрачки боятися кацапів, щоб радити президенту тікати за кордон та записувати відеозаповіт??? І оце і є наймогутніша держава світу??? Лідери якої можуть просто спостерігати за нахабним порушенням всіх міжнародних законів і НІЧОГО не робити при цьому??? І за одну з цих потвор всі так вболівають тут? Ну-ну... Вона вам накерує...
01.11.2024 18:00 Ответить
То звичайні кулебині казки, а ви повірили
01.11.2024 20:08 Ответить
НЕ ВІРЮ! ЗЕ головна особа в спецоперації кремля "слуга народа", розмови про замахи є простими відволікаючими вкидами рашистів. Насьогодні я бачу 4-х осіб з цієї зрадницької організаці. ДУ-МАЙ-ТЕ!
01.11.2024 18:37 Ответить
Шоу інтелектуальних інвалідів-дуполизів має продовжуватись.

За відсутності президента, Україну очолює голова ВР.
Після того, як 22 лютого 2014 року здриснув бандюкович, до інавгурації Порошенка, 7 червня 2014, Україною керував вельмишановний
"Кривавий Пастор". Олександр Валентнинович Турчинов.
01.11.2024 20:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 