На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание перед вторжением РФ, - Кулеба

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года западные союзники допускали, что оккупанты могут ликвидировать президента Владимира Зеленского, поэтому советовали ему записать видеозавещание на случай гибели.

Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в проекте "USA-UA: Секретные файлы Белого дома", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис советовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и искать пути, как подготовить Украину к ведению партизанской войны.

За несколько часов до начала полномасштабного вторжения Кулеба находился с визитом в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северокорейских военных мы будем готовы обменивать на украинских пленных, - Зеленский

По его словам, "должностное лицо", но "не первое лицо американского государства" отговаривала его возвращаться в Киев, говоря о том, что в войне с Россией при оптимистическом сценарии удастся сохранить легитимную власть лишь на части Украины.

"Подумай трижды: ты будешь нужен для восстановления украинской независимости", - цитирует экс-министр неназванного американского чиновника.

Кроме того, ему, мол, также позвонили уже тогда, когда он прилетел в Варшаву. Этот человек также советовал Кулебе не возвращаться в Украину, потому что "тебя там убьют, а твой голос нужен будет Украине для продолжения борьбы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Кардин общался с фейковым Кулебой о разрешении на дальнобойные удары по РФ, - NYT

"Потом мне прислал сообщение один человек - большой друг Украины - и он говорит: "Тогда надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание на всякий случай, пусть лежит"", - рассказывает Кулеба.

По словам дипломата, перед полномасштабным вторжением РФ президенту США Джо Байдену на брифингах говорили, что Украина продержится максимум семь дней.