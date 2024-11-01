На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание перед вторжением РФ, - Кулеба
Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года западные союзники допускали, что оккупанты могут ликвидировать президента Владимира Зеленского, поэтому советовали ему записать видеозавещание на случай гибели.
Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в проекте "USA-UA: Секретные файлы Белого дома", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис советовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и искать пути, как подготовить Украину к ведению партизанской войны.
За несколько часов до начала полномасштабного вторжения Кулеба находился с визитом в США.
По его словам, "должностное лицо", но "не первое лицо американского государства" отговаривала его возвращаться в Киев, говоря о том, что в войне с Россией при оптимистическом сценарии удастся сохранить легитимную власть лишь на части Украины.
"Подумай трижды: ты будешь нужен для восстановления украинской независимости", - цитирует экс-министр неназванного американского чиновника.
Кроме того, ему, мол, также позвонили уже тогда, когда он прилетел в Варшаву. Этот человек также советовал Кулебе не возвращаться в Украину, потому что "тебя там убьют, а твой голос нужен будет Украине для продолжения борьбы".
"Потом мне прислал сообщение один человек - большой друг Украины - и он говорит: "Тогда надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание на всякий случай, пусть лежит"", - рассказывает Кулеба.
По словам дипломата, перед полномасштабным вторжением РФ президенту США Джо Байдену на брифингах говорили, что Украина продержится максимум семь дней.
