Северокорейских военных мы будем готовы обменивать на украинских пленных, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина относится к пленным любой национальности как к пленным войны, уважая международное право. Поэтому северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, Украина готова обменивать на украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы относимся к пленным любой национальности как к пленным войны. Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят, мы этого не делаем. Самое главное для нас - это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев", - заявил Зеленский.

Смотрите также: Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО

военнопленные (1199) Зеленский Владимир (22025) КНДР (1278)
Топ комментарии
+14
Треба поміняти 95 квартал на захізників Азовсталі
31.10.2024 23:48 Ответить
+14
Північнокорейські військовополонені нікому не потрібні, ні кремлю, ні кіму. Їх прислали подихати, за гроші для кіма.
31.10.2024 23:49 Ответить
+10
Обміняв би ти Сцирського,вже.
31.10.2024 23:41 Ответить
Схоже північні корейці стали рятувальним кругом для Зеленського у всьому цьому провальному хаосі у всіх напрямках і сферах.
31.10.2024 23:41 Ответить
Ще нема жодного полоненого корейця, а воно вже піариться, губу раскатало!
01.11.2024 07:57 Ответить
Обміняв би ти Сцирського,вже.
31.10.2024 23:41 Ответить
Во время, скажем так, не очень удачного контрнаступления на Токмак было утрачено много личного состава и боеприпасов.
Сразу после этого началось наступление кацапов, в результате были утеряны опорники которые строились 4 года. Авдеевка и Марьинка. В них можно было малым количеством сдерживать толпы. После этого вся наша оборона цепляется за временные или природные укрепления. А значит приходится сдерживать врага большим кол-вом наших войнов. Мы отходим пытаясь изматывать противника и не дать обвалиться фронту.
В этом случае Сырского лучше всего обменять на корейцев.
01.11.2024 07:04 Ответить
Треба поміняти 95 квартал на захізників Азовсталі
31.10.2024 23:48 Ответить
Північнокорейські військовополонені нікому не потрібні, ні кремлю, ні кіму. Їх прислали подихати, за гроші для кіма.
31.10.2024 23:49 Ответить
Ні. Їх прислали заробити гроші і підлікуватись в українському полоні, а потім по-політичному здриснути в Європу.
01.11.2024 00:20 Ответить
Ті у кого хочь трохи мізків ще залишилось втечуть.
01.11.2024 02:10 Ответить
Так втечуть, але перед цим покладуть кілька українців (не забуваймо . Це війна. Стріляють в тебе і ти стріляєш). Попадуть в полон (причім більшість пораненими). "ХАХЛИ ІХ ПАДЛЕЧАТ". І потім через Червоний Хрест здриснуть в Європу (бо їх ніхто обмінювати не хоче, а Україні вони нафіг не потрібні. "мая твая нє панімаєт". Різні мови)
01.11.2024 05:29 Ответить
идиот.
01.11.2024 00:07 Ответить
ідіоти ті хто вважає ворога ідіотом.

Цим він фактично дав сигнал що корейцям немає сенсу здаватись - бо їх видадуть назад.
А там їх або розстріляють, або кинуть знову на м'сний штурм.
01.11.2024 07:23 Ответить
Вот, один уже танцует после треннинга. Посмеялся от души:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ggb9sn/aerobomber_ua_connected_the_dots_and_has_great/
01.11.2024 00:26 Ответить
Нехай в полоні вирощують цибулю і кавуни - в них це гарно виходить
01.11.2024 00:44 Ответить
У Зелі ефект "Даннінга Крюгера "--люди з обмеженими знаннями , або досвідом у певній галузі, часто переоцінюють свої здібності, що призводить до ігнорування альтернативних думок ,або нової інформації. Тобто , у нього обмежене мислення ( тунельне мислення ) І саме при тунельному мисленні люди на керівних посадах оточують себе виключно людьми , які поділяють їх погляди ( ефект ехо-камери ) А простими словами можна сказати так --воно обмежене , тупе при владі , а страждає вся Україна .
01.11.2024 01:21 Ответить
Ще й з комплексом "янєлох".
показать весь комментарий
01.11.2024 02:11 Ответить
Там повно комплексів з " префіксом " я не ... ""
01.11.2024 02:34 Ответить
Цікаво, як далеко тебе пошлють? Дебіл.
01.11.2024 02:52 Ответить
Боже, коли ти вже заткнешся і перестанеш щось коментувати? Людям і так тошно, кожного дня ракети, шахеди, страх, холод... а тут ще ти своїми тупими висновками. Щоб захопити ворога в полон, навіть північнокорейського, потрібно чим-то жертвувати і це точно не наївші будки в тилу sцикуни 95 кагалу, а найкращі наші воїни.
01.11.2024 07:06 Ответить
Дурень думкою багатіє
01.11.2024 07:13 Ответить
Геть мудака безтолкового!
01.11.2024 07:20 Ответить
До якого ж плінтуса треба впасти "найпереможнішій" армії світу, щоб просити допомоги в людських ресурсах у сраної КНДР. Ще трохи і залишки чорноморського флоту посилюватимуть піратами Сомалі.
01.11.2024 07:30 Ответить
А нахіба пуйлу витрачати свій людський ресурс, якщо можна кидати на м'ясо дешевих собакоїдів?
01.11.2024 07:48 Ответить
кореців в полон не брати! Вони нікому не потрібні,тільки екологію псують!
01.11.2024 07:59 Ответить
Навіщо вони ху...лостану, це одноразовий матеріал. Нікому він не потрібен. Дурень думкою багатіє
01.11.2024 08:04 Ответить
Вони нахер ні в рашці ні в кореї не всралися. Обмінювани воно зібралося. Пи---дун сраний
01.11.2024 08:28 Ответить
до чого тут їхня національна приналежність? це найомники а тому вони поза законом.
Нехай краще скаже що він робить щоб зупинити наступ рашистів
01.11.2024 09:55 Ответить
В своїй голові він вже полонив всіх корейців на чолі з Товстунчиком. Переможець херов...
01.11.2024 11:32 Ответить
 
 