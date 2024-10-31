Северокорейских военных мы будем готовы обменивать на украинских пленных, - Зеленский

Украина относится к пленным любой национальности как к пленным войны, уважая международное право. Поэтому северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, Украина готова обменивать на украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы относимся к пленным любой национальности как к пленным войны. Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят, мы этого не делаем. Самое главное для нас - это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев", - заявил Зеленский.

