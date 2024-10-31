Северокорейских военных мы будем готовы обменивать на украинских пленных, - Зеленский
Украина относится к пленным любой национальности как к пленным войны, уважая международное право. Поэтому северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, Украина готова обменивать на украинцев.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы относимся к пленным любой национальности как к пленным войны. Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят, мы этого не делаем. Самое главное для нас - это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сразу после этого началось наступление кацапов, в результате были утеряны опорники которые строились 4 года. Авдеевка и Марьинка. В них можно было малым количеством сдерживать толпы. После этого вся наша оборона цепляется за временные или природные укрепления. А значит приходится сдерживать врага большим кол-вом наших войнов. Мы отходим пытаясь изматывать противника и не дать обвалиться фронту.
В этом случае Сырского лучше всего обменять на корейцев.
Цим він фактично дав сигнал що корейцям немає сенсу здаватись - бо їх видадуть назад.
А там їх або розстріляють, або кинуть знову на м'сний штурм.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ggb9sn/aerobomber_ua_connected_the_dots_and_has_great/
Нехай краще скаже що він робить щоб зупинити наступ рашистів