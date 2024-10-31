Північнокорейських військових ми будемо готові обмінювати на українських полонених, - Зеленський
Україна ставиться до полонених будь-якої національності як до полонених війни, поважаючи міжнародне право. Тому північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, Україна готова обмінювати на українців.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни. Для нас дуже важливо зберігати їм життя, важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Спеціально підкреслюю, бо порівняно з російською армією, яка катувала наших хлопців, ми цього не робимо. Найголовніше для нас – це нарощувати обмінний фонд. Тому північнокорейських військових передусім ми будемо готові обмінювати на українців", - заявив Зеленський.
Сразу после этого началось наступление кацапов, в результате были утеряны опорники которые строились 4 года. Авдеевка и Марьинка. В них можно было малым количеством сдерживать толпы. После этого вся наша оборона цепляется за временные или природные укрепления. А значит приходится сдерживать врага большим кол-вом наших войнов. Мы отходим пытаясь изматывать противника и не дать обвалиться фронту.
В этом случае Сырского лучше всего обменять на корейцев.
Цим він фактично дав сигнал що корейцям немає сенсу здаватись - бо їх видадуть назад.
А там їх або розстріляють, або кинуть знову на м'сний штурм.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ggb9sn/aerobomber_ua_connected_the_dots_and_has_great/
Нехай краще скаже що він робить щоб зупинити наступ рашистів