Північнокорейських військових ми будемо готові обмінювати на українських полонених, - Зеленський

Україна ставиться до полонених будь-якої національності як до полонених війни, поважаючи міжнародне право. Тому північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, Україна готова обмінювати на українців.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни. Для нас дуже важливо зберігати їм життя, важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Спеціально підкреслюю, бо порівняно з російською армією, яка катувала наших хлопців, ми цього не робимо. Найголовніше для нас – це нарощувати обмінний фонд. Тому північнокорейських військових передусім ми будемо готові обмінювати на українців", - заявив Зеленський.

