УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини
3 474 27

Північнокорейських військових ми будемо готові обмінювати на українських полонених, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна ставиться до полонених будь-якої національності як до полонених війни, поважаючи міжнародне право. Тому північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, Україна готова обмінювати на українців.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни. Для нас дуже важливо зберігати їм життя, важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Спеціально підкреслюю, бо порівняно з російською армією, яка катувала наших хлопців, ми цього не робимо. Найголовніше для нас – це нарощувати обмінний фонд. Тому північнокорейських військових передусім ми будемо готові обмінювати на українців", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (1067) Зеленський Володимир (25578) КНДР (1318)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Треба поміняти 95 квартал на захізників Азовсталі
показати весь коментар
31.10.2024 23:48 Відповісти
+14
Північнокорейські військовополонені нікому не потрібні, ні кремлю, ні кіму. Їх прислали подихати, за гроші для кіма.
показати весь коментар
31.10.2024 23:49 Відповісти
+10
Обміняв би ти Сцирського,вже.
показати весь коментар
31.10.2024 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже північні корейці стали рятувальним кругом для Зеленського у всьому цьому провальному хаосі у всіх напрямках і сферах.
показати весь коментар
31.10.2024 23:41 Відповісти
Ще нема жодного полоненого корейця, а воно вже піариться, губу раскатало!
показати весь коментар
01.11.2024 07:57 Відповісти
Обміняв би ти Сцирського,вже.
показати весь коментар
31.10.2024 23:41 Відповісти
Во время, скажем так, не очень удачного контрнаступления на Токмак было утрачено много личного состава и боеприпасов.
Сразу после этого началось наступление кацапов, в результате были утеряны опорники которые строились 4 года. Авдеевка и Марьинка. В них можно было малым количеством сдерживать толпы. После этого вся наша оборона цепляется за временные или природные укрепления. А значит приходится сдерживать врага большим кол-вом наших войнов. Мы отходим пытаясь изматывать противника и не дать обвалиться фронту.
В этом случае Сырского лучше всего обменять на корейцев.
показати весь коментар
01.11.2024 07:04 Відповісти
Треба поміняти 95 квартал на захізників Азовсталі
показати весь коментар
31.10.2024 23:48 Відповісти
Північнокорейські військовополонені нікому не потрібні, ні кремлю, ні кіму. Їх прислали подихати, за гроші для кіма.
показати весь коментар
31.10.2024 23:49 Відповісти
Ні. Їх прислали заробити гроші і підлікуватись в українському полоні, а потім по-політичному здриснути в Європу.
показати весь коментар
01.11.2024 00:20 Відповісти
Ті у кого хочь трохи мізків ще залишилось втечуть.
показати весь коментар
01.11.2024 02:10 Відповісти
Так втечуть, але перед цим покладуть кілька українців (не забуваймо . Це війна. Стріляють в тебе і ти стріляєш). Попадуть в полон (причім більшість пораненими). "ХАХЛИ ІХ ПАДЛЕЧАТ". І потім через Червоний Хрест здриснуть в Європу (бо їх ніхто обмінювати не хоче, а Україні вони нафіг не потрібні. "мая твая нє панімаєт". Різні мови)
показати весь коментар
01.11.2024 05:29 Відповісти
идиот.
показати весь коментар
01.11.2024 00:07 Відповісти
ідіоти ті хто вважає ворога ідіотом.

Цим він фактично дав сигнал що корейцям немає сенсу здаватись - бо їх видадуть назад.
А там їх або розстріляють, або кинуть знову на м'сний штурм.
показати весь коментар
01.11.2024 07:23 Відповісти
Вот, один уже танцует после треннинга. Посмеялся от души:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ggb9sn/aerobomber_ua_connected_the_dots_and_has_great/
показати весь коментар
01.11.2024 00:26 Відповісти
Нехай в полоні вирощують цибулю і кавуни - в них це гарно виходить
показати весь коментар
01.11.2024 00:44 Відповісти
У Зелі ефект "Даннінга Крюгера "--люди з обмеженими знаннями , або досвідом у певній галузі, часто переоцінюють свої здібності, що призводить до ігнорування альтернативних думок ,або нової інформації. Тобто , у нього обмежене мислення ( тунельне мислення ) І саме при тунельному мисленні люди на керівних посадах оточують себе виключно людьми , які поділяють їх погляди ( ефект ехо-камери ) А простими словами можна сказати так --воно обмежене , тупе при владі , а страждає вся Україна .
показати весь коментар
01.11.2024 01:21 Відповісти
Ще й з комплексом "янєлох".
показати весь коментар
01.11.2024 02:11 Відповісти
Там повно комплексів з " префіксом " я не ... ""
показати весь коментар
01.11.2024 02:34 Відповісти
Цікаво, як далеко тебе пошлють? Дебіл.
показати весь коментар
01.11.2024 02:52 Відповісти
Боже, коли ти вже заткнешся і перестанеш щось коментувати? Людям і так тошно, кожного дня ракети, шахеди, страх, холод... а тут ще ти своїми тупими висновками. Щоб захопити ворога в полон, навіть північнокорейського, потрібно чим-то жертвувати і це точно не наївші будки в тилу sцикуни 95 кагалу, а найкращі наші воїни.
показати весь коментар
01.11.2024 07:06 Відповісти
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
01.11.2024 07:13 Відповісти
Геть мудака безтолкового!
показати весь коментар
01.11.2024 07:20 Відповісти
До якого ж плінтуса треба впасти "найпереможнішій" армії світу, щоб просити допомоги в людських ресурсах у сраної КНДР. Ще трохи і залишки чорноморського флоту посилюватимуть піратами Сомалі.
показати весь коментар
01.11.2024 07:30 Відповісти
А нахіба пуйлу витрачати свій людський ресурс, якщо можна кидати на м'ясо дешевих собакоїдів?
показати весь коментар
01.11.2024 07:48 Відповісти
кореців в полон не брати! Вони нікому не потрібні,тільки екологію псують!
показати весь коментар
01.11.2024 07:59 Відповісти
Навіщо вони ху...лостану, це одноразовий матеріал. Нікому він не потрібен. Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
01.11.2024 08:04 Відповісти
Вони нахер ні в рашці ні в кореї не всралися. Обмінювани воно зібралося. Пи---дун сраний
показати весь коментар
01.11.2024 08:28 Відповісти
до чого тут їхня національна приналежність? це найомники а тому вони поза законом.
Нехай краще скаже що він робить щоб зупинити наступ рашистів
показати весь коментар
01.11.2024 09:55 Відповісти
В своїй голові він вже полонив всіх корейців на чолі з Товстунчиком. Переможець херов...
показати весь коментар
01.11.2024 11:32 Відповісти
 
 