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Сенатор США Кардин общался с фейковым Кулебой о разрешении на дальнобойные удары по РФ, - NYT

Фейковий Кулеба зателефонував сенатору США Бену Кардіну

Председателю Комитета по вопросам международных отношений США Бенджамину Кардину через видеозвонок позвонил человек, который представился и выдавал себя за экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Лицо расспрашивало у сенатора о предоставлении разрешения Киеву на удары по территории России.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.

В письме говорится, что Кардин получил электронное письмо якобы от Дмитрия Кулебы с просьбой соединиться с ним через Zoom. Во время видеозвонка человек выглядел и разговаривал как украинский экс-министр МИД и не вызывал подозрения.

Однако у Кардина закрались подозрения, когда собеседник, выдававший себя за Кулебу, начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами".

В частности, он интересовался мнением сенатора относительно дальнобойных ударов по территории России. Кардин завершил разговор и сообщил властям Госдепартамента о том, что произошло.

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Хотя в электронном письме службы безопасности Сената не было указано, что речь идет о Кардине, двое чиновников Сената, знакомых с этим вопросом, подтвердили, что речь идет именно о нем.

Как пишет Punchbowl News, сейчас Федеральное бюро расследований разбирается в инциденте. Также сейчас еще не ясно, кто именно организовал фейковый звонок и с какой целью.

Там не исключают, что за этим может стоять Россия, поскольку часть вопросов представляла "особый интерес" для страны.

В то же время разведка США предупреждает, что Россия, Иран и Китай часто используют искусственный интеллект, в частности "дипфейки", для вмешательства в выборы. При этом большая часть контента генерируется в России, цитирует NYT представителей разведки.

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Американский сенатор Кардин частично подтвердил этот эпизод в своем заявлении в среду вечером.

В ней он признал, что в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться с ним, "выдавая себя за известную личность".

При этом Кардин не указал, что этим человеком был Кулеба, и не сделал ни одного упоминания об Украине.

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Автор: 

США (26815) Кулеба Дмитрий (2880) фейк (679) искусственный интеллект (37) Кардин (5)


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А у нас другого і не було. Всім керувала ОПа.
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26.09.2024 11:34 Ответить
Коли Пентагон зломали - то такі звінки не новина
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26.09.2024 11:37 Ответить
пуйло хоть вам не звонит?
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26.09.2024 11:40 Ответить
В нас є ще фейковий гарант
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26.09.2024 11:40 Ответить
Хм, тупиє русскіє?
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26.09.2024 11:52 Ответить
Так и стория и запомнит , был фейковый Кулеба ,и больше ни куя.
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26.09.2024 11:52 Ответить
 
 