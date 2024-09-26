Сенатор США Кардин общался с фейковым Кулебой о разрешении на дальнобойные удары по РФ, - NYT
Председателю Комитета по вопросам международных отношений США Бенджамину Кардину через видеозвонок позвонил человек, который представился и выдавал себя за экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Лицо расспрашивало у сенатора о предоставлении разрешения Киеву на удары по территории России.
Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.
В письме говорится, что Кардин получил электронное письмо якобы от Дмитрия Кулебы с просьбой соединиться с ним через Zoom. Во время видеозвонка человек выглядел и разговаривал как украинский экс-министр МИД и не вызывал подозрения.
Однако у Кардина закрались подозрения, когда собеседник, выдававший себя за Кулебу, начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами".
В частности, он интересовался мнением сенатора относительно дальнобойных ударов по территории России. Кардин завершил разговор и сообщил властям Госдепартамента о том, что произошло.
Хотя в электронном письме службы безопасности Сената не было указано, что речь идет о Кардине, двое чиновников Сената, знакомых с этим вопросом, подтвердили, что речь идет именно о нем.
Как пишет Punchbowl News, сейчас Федеральное бюро расследований разбирается в инциденте. Также сейчас еще не ясно, кто именно организовал фейковый звонок и с какой целью.
Там не исключают, что за этим может стоять Россия, поскольку часть вопросов представляла "особый интерес" для страны.
В то же время разведка США предупреждает, что Россия, Иран и Китай часто используют искусственный интеллект, в частности "дипфейки", для вмешательства в выборы. При этом большая часть контента генерируется в России, цитирует NYT представителей разведки.
Американский сенатор Кардин частично подтвердил этот эпизод в своем заявлении в среду вечером.
В ней он признал, что в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться с ним, "выдавая себя за известную личность".
При этом Кардин не указал, что этим человеком был Кулеба, и не сделал ни одного упоминания об Украине.
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