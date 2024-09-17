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Кремлевская организация "АСД" занимается дискредитацией Украины, ее высшего руководства, граждан и лидеров стран-союзников, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты исследовали утечку внутренних документов "Агентства социального дизайна" (АСД) и обнаружили, что организация, которой руководит российский политтехнолог Илья Гамбашидзе, использует дезинформацию для дискредитации Украины, ее высшего руководства и граждан, а также лидеров западных стран, которые ее поддерживают. При этом агентство продвигает российские интересы и тех европейских политиков, которые их отстаивают.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Что такое АСД

"Агентство социального дизайна" позиционирует себя как организация, обеспечивающая заказчику полное медийное сопровождение. Это и анализ западного информационного поля, и определение потенциальных угроз, и предложения вариантов противодействия таким вызовам, и их реализацию.

Руководит агентством подсанкционный российский политтехнолог Илья Гамбашидзе.

Підсанкційний російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе

Отмечается, что американские правоохранители прямо обвиняют "АСД" в работе на Кремль, а куратором их деятельности называют Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента России Владимира Путина.

Направления работы "Агентства социального дизайна"

Журналисты Радио Свобода пишут, что команда Гамбашидзе работает по трем направлениям:

  • Первый - мониторинг: группа из 24-х сотрудников ежедневно анализирует пророссийские и антироссийские статьи и сообщения более 1000 лидеров мнений на шести языках и составляет справки о потенциальных инфоповодах.
  • Второй - аналитика: специалисты агентства изучают целевую аудиторию и формируют так называемые "темники" для исполнителей.
  • Третий - креатив: авторы пишут статьи с учетом журналистской стилистики, присущей отдельно выбранной стране, а иллюстраторы создают к ним карикатуры.
Приклад карикатур "АСД"
Фото: Радио Свобода


Издание пишет, что за четыре месяца, с января по апрель 2024 года, команда Гамбашидзе произвела 39,899 единицы контента, согласно документу из утечки под названием "Статистика работы Центра С". Среди них - "посты (31,059), видеоролики и видеомемы (4,641), статьи лонгриды и шортриды (1,455), мемы и графики (2,516), фейки - спецсообщения (238)".

Кроме того, АСД занимается распространением подделок официальных документов, как, например, пресс-релизов Министерства внутренних дел Германии и Таможенной службы Польши.

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Фальсификация украинских правительственных документов

Среди файлов, которые удалось исследовать журналистам есть свидетельства о фальсификации и украинских правительственных документов.

Так в таблице "Реестр фейков и допреальности - УКК" в столбце "Название фейка" содержится "Приказ из ОП (Офис президента - ред.) о зачистке". Там прикреплен документ якобы украинского Министерства обороны: распоряжение к главам подразделений и ведомств ВСУ не подтверждать "информацию о пребывании военнопленных для обмена на борту" Ил-76, разбившегося в Белгородской области России в январе 2024 года. Цель этого фейка, согласно сопроводительным документам, - обвинить украинское военное руководство в цензуре и сокрытии правды о катастрофе.

Фейковий наказ про засекречення катастрофи Іл-76

В том же реестре есть подделка приказа якобы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приравнивании сдачи в плен военнослужащими к государственной измене. Цель этого фейка, как говорится в описании задачи российского агентства - "дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация ВСУ".

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Фейки об украинцах для европейской аудитории

Из исследованных документов также становится известно, что команда Гамбашидзе создает и тиражирует в соцсетях сфабрикованные видеосюжеты, стилизованные под материалы западных медиа.

Один из них - якобы авторства немецкого издания Bild. В нем говорится о том, что украинские беженцы, в попытке сжечь российский флаг, подожгли дом немцев, которые дали им убежище.

Впрочем еще в мае 2022 года фактчекеры доказали, что он сфальсифицирован, а сама история с пожаром - вымышленная. Видео скомпилировали из старых записей 2013 и 2021 годов.

В этом же файле обозначены выполненными и другие "задачи", которые явно имели целью дискредитацию украинцев за рубежом.

В частности, зафиксированы публикации в телеграмм-каналах на немецком и английском языках видео о том, как, например, украинец в Неаполе якобы решил ограбить магазин или как беженцы из Украины якобы заставляют посетителя бара танцевать гопак.

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Попытка влияния "АСД" на выборы в ЕС

Кроме того, агентство пыталось повлиять и на парламентские выборы в ЕС, которые проходили в июне 2024 года. Целью было помочь правым силам, которые, по ожиданиям команды Гамбашидзе, должны были бы продвигать пророссийские нарративы.

В документе предлагают "проведение комплексной контркампании против либеральных глобалистов, их платформы и ярких представителей", как, например президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Охватывать она должна была главным образом Германию, Францию, Испанию, Италию и Польшу.

Документ, що підтверджує спроби агенції повпливати на вибори в ЄС
Фото: Радио Свобода

Отмечается, что кампания состояла из четырех основных пунктов: упрекнуть политиков у власти:

  • необоснованное сеяние страха, в частности, относительно возможного нападения России на ЕС;
  • раскритиковать поддержку гендерного равенства и прав ЛГБТ, как заставляющую "наших детей сходить с ума";
  • подорвать действующую экономическую политику на примерах высокой инфляции и безработицы;
  • обвинить глобалистов ЕС в тоталитаризме и милитаризации, "как в Украине".

Особенно в "АСД" поддерживали партии "Альтернатива для Германии" и французский "Национальный Фронт". Рейтинги обеих политсил команда Гамбашидзе стремилась поднять до 20%.

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Сотрудничество с Медведчуком и "политическое движение" "Другая Украина"

Журналисты выяснили, что политтехнологи Гамбашидзе стоят и за запуском, и за раскруткой "политического движения" прокремлевского политика Виктора Медведчука - "Другая Украина".

В файле "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" из утечки "АСД" сформулированы основные задачи, определена целевая аудитория, идеология проекта, направления и виды работ, а также показатели эффективности.

Причетність "АСД" до руху "Другая Украина"
Фото: Радио Свобода



Политтехнологи предлагают позиционировать Медведчука, как "последовательного борца за мирное будущее Украины", который "рассказывает о преимуществах начала мирного диалога как об альтернативе возможной ядерной войны" и доносит тезисы о том, что "Украину должны прекратить использовать как полигон для испытаний западного оружия".

"Комплексное сопровождение" команды Гамбашидзе - это аналитика, написание текстов на сайт, публикации в СМИ и работа в соцсетях, которая предусматривает "удаление комментариев, противоречащих политике групп" и "комментарии в поддержку и защиту ВМ (Виктор Медведчук - ред.) и его Движения".

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Автор: 

информационная война (679) россия (95687) фейк (680) дискредитация (10)


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Топ комментарии
+20
А шо, найвище керівництво України ще треба дискредитувати? Та на них проби нема де ставити. Їх існування - це найвища дискредитація нашої держави.
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17.09.2024 06:05
+14
Більше, ніж наш ОП, ніхто нашу владу не зганьбить.

Зєлю геть. Вибори
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17.09.2024 02:16
+10
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна)

"... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління

досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

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17.09.2024 02:08
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Правила форума Совет форумчан
АСД AFD скільки букви не міняй, а організації однакові.
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17.09.2024 00:24 Ответить
Жаль того вбивцю Василя Стуса не передали росіянам холодним.
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17.09.2024 00:25 Ответить
він коштував десятка живих. Так що це було цього варто якби не було справедливо його вбити
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17.09.2024 01:31 Ответить
Так при владі отаких медіедчуків повно і шкоди від них не менше
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17.09.2024 03:56 Ответить
Примитивно.
Настоящие профи над ЭТИМ даже не смеются, а морщатся.
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17.09.2024 00:26 Ответить
А нехай не МАРОДЕРЯТЬ НА КРОВІ НЕ ГРАБУЮТЬ КОНТЕЙНЕРАМИІ ВАГОНАМИ ГУМАНІТАРКУ, Тимошенко КИРИЛКО , вкрав для своєї дупи броньовані авто для поранених бійців , за Цє ойго підвищили , перевівши в МО дискредитують Україну ЗЕЛЕНСЬКИЙІ і ОЙГО ПРИЗНАЧЕНЦІ ПІД ДАХОМ , а самє - Баканов, Ермак, Татаров, шурма, банда колаборантів ОПЗЖопніків , приеднавшись до коаліції » слуг😈🤢» БЕЗХРЕБЕТНІ ГНИДИ МІНІСТРИ» чего ізволіте,потужний Андрюша Дерьмак?»
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17.09.2024 10:11 Ответить
Чесні люди не бояться наклепів.
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17.09.2024 00:28 Ответить
Це все зеля, на них тиче пальцем - он як мене з дєрьмаком не *******, виходить я патріот і українець, а не зрадник з Оману. Та хто ж йому повірить?
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17.09.2024 09:08 Ответить
Невже ми нарешті побачимо відео з гундосіком з маасковськиx саун?
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17.09.2024 00:45 Ответить
Е відео дє ЗЕНЕТРЯПКА , кукарекає, що «РФ просто двігает граніци вперед» , так за Цє ойго мудрий нарід73% , обрав ************ , дійшло тільки до 23% , а 50% продовжують вірити в найпотужнішого , найефективнішого Черчіля ********** !
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17.09.2024 10:14 Ответить
цікаво-а постійний шабаш ботоферми тут в каментах-теж вони чи інша контора?)
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17.09.2024 00:51 Ответить
то подоляковські
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17.09.2024 07:26 Ответить
Гамбашибздики, виявляється.
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17.09.2024 10:37 Ответить
А хто ж щє...
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17.09.2024 10:35 Ответить
Подібне, робив і гебельс, учитель прутіна !!
Але завершилося усе у них, зовсім по іншому!!
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17.09.2024 00:54 Ответить
У гебельса був компромат на сталіна
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17.09.2024 06:57 Ответить
А цей ілля не хоче в гості до кобзона?
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17.09.2024 00:57 Ответить
Там тих іллів пів кацапії. Зі своїми зрадниками в оп треба боротися.
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17.09.2024 07:57 Ответить
Я думаю, його голова пріорітетніша мета для молотка, ніж голова воєнкора Краба
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17.09.2024 09:51 Ответить
Там де кацапи там завжди болото і лайно.
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17.09.2024 02:07 Ответить
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна)

"... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління

досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

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17.09.2024 02:08 Ответить
Звіт ЦРУ для президент у відкритому доступі?
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17.09.2024 06:58 Ответить
А хіба не видно? Видно навіть неозброєним оком. Он військові у шанцях підтверджують.
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17.09.2024 08:04 Ответить
Більше, ніж наш ОП, ніхто нашу владу не зганьбить.

Зєлю геть. Вибори
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17.09.2024 02:16 Ответить
05.‎09.‎2024

На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.

Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.

Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.

КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА

ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Зустріч проходила в будівлі національного банку Білорусі у Мінську.
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17.09.2024 02:22 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Farticles%2Fc4n7mnex888o&psig=AOvVaw3fDgF7QSqtteqa_IfNIpDH&ust=1726616172080000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLD0_OHQyIgDFQAAAAAdAAAAABAE Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию - BBC News

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17.09.2024 02:37 Ответить
З ким тільки Дерьмак не зустрічався, і здається що під вивіскою глобального плана дует просто бере комісіонниє за таку торгівлю. Як в Росукренерго, навіть головний бенефіціар там і в Укренерго той самий-любимчик х...... Бойко.
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17.09.2024 03:21 Ответить
Зверніть увагу, цей хлищ грузінєц шурував політтехнологом в Жирика партії. Напевне, спеціаліст по грі - трійка,семірка і туз. Це слова Бені сказані відомому.....расту, теж грузінцу Давідке Жванії. Почт Жиріка складався виключно з таких картярів. А чо, за нехидлі бабки можна придумувати всякі байки та анекдоти. Васіліч любить всякі скабрезності.
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17.09.2024 03:28 Ответить
"политтехнолог" -- очень удобное а потому любимое прикрытие для агентов рашистских спецслужб. Например, Экс главаря так называемой "днр" Бородая вначале тоже считали "политтехнолом", пока не оказалось что он кадровый офицер фсб ...
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17.09.2024 11:56 Ответить
Чьому дивуватися?Совок теж саме робив.Після-рашка,тільки спочатку размах був поменьше(заважали внутрішні проблеми,та і національні рухи в республіках бувшого совка треба було знешкодоти,або замінити сурогатом,як в Україні "народний рух" В.Черновола на псевдо націоналістів партію "свобода").Зараз подібними діями займається гопота подоляка/фьодорова проти опозіціі і військових.
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17.09.2024 05:15 Ответить
А шо, найвище керівництво України ще треба дискредитувати? Та на них проби нема де ставити. Їх існування - це найвища дискредитація нашої держави.
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17.09.2024 06:05 Ответить
Що там обговорювати якісь кремлівські організації "АСД", коли в нас діяла своя організація під крилом офісу прензидента по дискридитації українських політиків і політиків західних країн. Невже забулися про російського агента ФСБ деркача андрія, якого спочатку пропихнули до Верховної Ради, а потім з офісу президента дали йому плівки зустрічі презилдента Порошенка і Байдена, де він разом із дубінським, від партії "слуг" і рупором Бені вставляли речення про ніби злочини сина Байдена і знамениту брехню "жму руку, обнімаю", (ніби розмову Порошенка і пуйла). А Найпотужніший Лідор ********** такий собі Боневтік Нетряпкович Чротириждивідковник від повісток дав вказівку порушити кримінальні справи проти Порошенка і сина Байдена. А на телеканалі медведчука-коломойського "1+1" виходили найкращші побрехеньки про Порошенко і Байдена і там постійно працювали "актори", а по суті російські пропагандони "95 квартал". На базі цього телеканалу за гроші українців(бюджету) створена пропагандистська машина імені зелі-єлдака.
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17.09.2024 08:13 Ответить
Как они смеют критиковать Ермака ? Его вроде и зачепить не за что ?
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17.09.2024 08:58 Ответить
Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке
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17.09.2024 10:06 Ответить
Отмечается, что с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс https://glavcom.ua/tags/ukraina.html Украина » является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

«Также https://glavcom.ua/tags/andrej-ermak.html Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов.


Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.

https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html


https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.htm
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17.09.2024 10:16 Ответить
Вот что значит системная работа!
Не на гавно нужно исходить, а учиться!
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17.09.2024 09:47 Ответить
Кремлівська організація "АСД" займається..." не дискедитацією зе-керівництва,а його піаром.
1.розказує топорні байки про зе,в які навіть сам маскаль не повірить,а лише засміється.
2.ніде не розказує про історію кварталу 95,його звязок з фсб.
3.абслютно нічого про верховного правителя,якого на Заході публічно називають чи то сірим кардиналом,чи агентом козирем.
4.ніде нема про "буратіно",як його затягнули в "оман",яким звідти вийшов.
Що АСД працює на Кремль,то факт-з тим не поспориш.
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17.09.2024 10:04 Ответить
потужного Лідора не можливо скомпрометувати, він досяг вершини самостійно
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17.09.2024 10:20 Ответить
Щось багато цікавого упустили з орігіналу

Боти Гамбашидзе використовують для розколу суспільства й непрості взаємовідносини чинного президента Володимира Зеленського з його попередником Петром Порошенком, чинним мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.
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17.09.2024 10:43 Ответить
То що американці не можуть прибрати оту гниду? бен ладена прибрали ж! Правда це було давно. Не та тепер гамерика.
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17.09.2024 11:11 Ответить
Крім іншого, це говорить про те, що ворог безпринципний, аморальний, але талановитий, креативний та добре оплачуваний.
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17.09.2024 12:03 Ответить
Редакторе, а чому обійшли частину оригіналу про Порошенка та Кличка?
Місця не вистачило, чи не хочете дражнити псів з ОПи?
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17.09.2024 12:06 Ответить
больше чем бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком и всей ЗЕ кодлой дискредитировать их не возможно....
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17.09.2024 12:22 Ответить
 
 