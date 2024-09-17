Кремлевская организация "АСД" занимается дискредитацией Украины, ее высшего руководства, граждан и лидеров стран-союзников, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты исследовали утечку внутренних документов "Агентства социального дизайна" (АСД) и обнаружили, что организация, которой руководит российский политтехнолог Илья Гамбашидзе, использует дезинформацию для дискредитации Украины, ее высшего руководства и граждан, а также лидеров западных стран, которые ее поддерживают. При этом агентство продвигает российские интересы и тех европейских политиков, которые их отстаивают.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Что такое АСД

"Агентство социального дизайна" позиционирует себя как организация, обеспечивающая заказчику полное медийное сопровождение. Это и анализ западного информационного поля, и определение потенциальных угроз, и предложения вариантов противодействия таким вызовам, и их реализацию.

Руководит агентством подсанкционный российский политтехнолог Илья Гамбашидзе.

Отмечается, что американские правоохранители прямо обвиняют "АСД" в работе на Кремль, а куратором их деятельности называют Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента России Владимира Путина.

Направления работы "Агентства социального дизайна"

Журналисты Радио Свобода пишут, что команда Гамбашидзе работает по трем направлениям:

Первый - мониторинг: группа из 24-х сотрудников ежедневно анализирует пророссийские и антироссийские статьи и сообщения более 1000 лидеров мнений на шести языках и составляет справки о потенциальных инфоповодах.

Второй - аналитика: специалисты агентства изучают целевую аудиторию и формируют так называемые "темники" для исполнителей.

Третий - креатив: авторы пишут статьи с учетом журналистской стилистики, присущей отдельно выбранной стране, а иллюстраторы создают к ним карикатуры.



Издание пишет, что за четыре месяца, с января по апрель 2024 года, команда Гамбашидзе произвела 39,899 единицы контента, согласно документу из утечки под названием "Статистика работы Центра С". Среди них - "посты (31,059), видеоролики и видеомемы (4,641), статьи лонгриды и шортриды (1,455), мемы и графики (2,516), фейки - спецсообщения (238)".

Кроме того, АСД занимается распространением подделок официальных документов, как, например, пресс-релизов Министерства внутренних дел Германии и Таможенной службы Польши.

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Фальсификация украинских правительственных документов

Среди файлов, которые удалось исследовать журналистам есть свидетельства о фальсификации и украинских правительственных документов.

Так в таблице "Реестр фейков и допреальности - УКК" в столбце "Название фейка" содержится "Приказ из ОП (Офис президента - ред.) о зачистке". Там прикреплен документ якобы украинского Министерства обороны: распоряжение к главам подразделений и ведомств ВСУ не подтверждать "информацию о пребывании военнопленных для обмена на борту" Ил-76, разбившегося в Белгородской области России в январе 2024 года. Цель этого фейка, согласно сопроводительным документам, - обвинить украинское военное руководство в цензуре и сокрытии правды о катастрофе.







В том же реестре есть подделка приказа якобы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приравнивании сдачи в плен военнослужащими к государственной измене. Цель этого фейка, как говорится в описании задачи российского агентства - "дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация ВСУ".

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Фейки об украинцах для европейской аудитории

Из исследованных документов также становится известно, что команда Гамбашидзе создает и тиражирует в соцсетях сфабрикованные видеосюжеты, стилизованные под материалы западных медиа.

Один из них - якобы авторства немецкого издания Bild. В нем говорится о том, что украинские беженцы, в попытке сжечь российский флаг, подожгли дом немцев, которые дали им убежище.

Впрочем еще в мае 2022 года фактчекеры доказали, что он сфальсифицирован, а сама история с пожаром - вымышленная. Видео скомпилировали из старых записей 2013 и 2021 годов.

В этом же файле обозначены выполненными и другие "задачи", которые явно имели целью дискредитацию украинцев за рубежом.

В частности, зафиксированы публикации в телеграмм-каналах на немецком и английском языках видео о том, как, например, украинец в Неаполе якобы решил ограбить магазин или как беженцы из Украины якобы заставляют посетителя бара танцевать гопак.

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Попытка влияния "АСД" на выборы в ЕС

Кроме того, агентство пыталось повлиять и на парламентские выборы в ЕС, которые проходили в июне 2024 года. Целью было помочь правым силам, которые, по ожиданиям команды Гамбашидзе, должны были бы продвигать пророссийские нарративы.

В документе предлагают "проведение комплексной контркампании против либеральных глобалистов, их платформы и ярких представителей", как, например президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Охватывать она должна была главным образом Германию, Францию, Испанию, Италию и Польшу.

Отмечается, что кампания состояла из четырех основных пунктов: упрекнуть политиков у власти:

необоснованное сеяние страха, в частности, относительно возможного нападения России на ЕС;

раскритиковать поддержку гендерного равенства и прав ЛГБТ, как заставляющую "наших детей сходить с ума";

подорвать действующую экономическую политику на примерах высокой инфляции и безработицы;

обвинить глобалистов ЕС в тоталитаризме и милитаризации, "как в Украине".

Особенно в "АСД" поддерживали партии "Альтернатива для Германии" и французский "Национальный Фронт". Рейтинги обеих политсил команда Гамбашидзе стремилась поднять до 20%.

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Сотрудничество с Медведчуком и "политическое движение" "Другая Украина"

Журналисты выяснили, что политтехнологи Гамбашидзе стоят и за запуском, и за раскруткой "политического движения" прокремлевского политика Виктора Медведчука - "Другая Украина".

В файле "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" из утечки "АСД" сформулированы основные задачи, определена целевая аудитория, идеология проекта, направления и виды работ, а также показатели эффективности.







Политтехнологи предлагают позиционировать Медведчука, как "последовательного борца за мирное будущее Украины", который "рассказывает о преимуществах начала мирного диалога как об альтернативе возможной ядерной войны" и доносит тезисы о том, что "Украину должны прекратить использовать как полигон для испытаний западного оружия".

"Комплексное сопровождение" команды Гамбашидзе - это аналитика, написание текстов на сайт, публикации в СМИ и работа в соцсетях, которая предусматривает "удаление комментариев, противоречащих политике групп" и "комментарии в поддержку и защиту ВМ (Виктор Медведчук - ред.) и его Движения".

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