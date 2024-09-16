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Украинские шахматисты призвали не возвращать россиян и белорусов на международные соревнования

Українські шахісти закликали не повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань

Украинские шахматисты подписали письмо-обращение к Международной шахматной федерации относительно недопуска граждан РФ и Беларуси к международным соревнованиям.

Письмо опубликовала Федерация шахмат Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Как вам известно, Ассамблея рассмотрит вопрос о снятии санкций против российской и белорусской шахматных федераций. Мы считаем, что обсуждение этого вопроса является не только преждевременным, но и глубоко аморальным, учитывая постоянные обстоятельства, влияющие на нашу Родину и международное сообщество. Гуманитарный кризис: продолжающийся конфликт привел к значительным страданиям многих людей и семей в Украине. Признание федераций, которые поддерживают агрессию, противоречит ценностям нашего спорта. Решение об отмене санкций может подбодрить агрессоров и подорвать безопасность игроков из пострадавших стран, включая Украину.

Мы с уважением призываем вас давить на свои национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения. Выразите свою поддержку украинскому шахматному сообществу и тем, кто пострадал от конфликта. Давайте вместе поддерживать ценности мира, единства и уважения в нашем шахматном сообществе", - говорится в обращении.

Отмечается, что письмо подписали 13 украинских шахматистов, выступающих на шахматной Олимпиаде.

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Українські шахісти закликали не повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань
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А де наші знамениті шахістки Марія та Анна Музичук? Чому нема серед підписантів? Чи їм вже не до того?
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16.09.2024 19:36 Ответить
 
 