Українські шахісти закликали не повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань

Українські шахісти підписали лист-звернення до Міжнародної шахової федерації щодо недопуску громадян РФ та Білорусі до міжнародних змагань.

Лист опублікувала Федерація шахів України, передає Цензор.НЕТ.

"Як вам відомо, Асамблея розгляне питання щодо зняття санкцій проти російської та білоруської шахових федерацій. Ми вважаємо, що обговорення цього питання є не тільки завчасним, а й глибоко аморальним, враховуючи постійні обставини, що впливають на нашу Батьківщину та міжнародну спільноту. Гуманітарна криза: конфлікт, який триває, призвів до значних страждань багатьох людей та сімей в Україні. Визнання федерацій, які підтримують агресію, суперечить цінностям нашого спорту. Рішення про скасування санкцій може підбадьорити агресорів і підірвати безпеку гравців з постраждалих країн, включаючи Україну.

Ми з повагою закликаємо вас тиснути на свої національні федерації, щоб ця тема навіть не була включена до порядку денного для обговорення. Висловіть свою підтримку українській шаховій спільноті та тим, хто постраждав від конфлікту. Давайте разом підтримувати цінності миру, єдності та поваги в нашій шаховій спільноті", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що листа підписали 13 українських шахістів, які виступають на шаховій Олімпіаді.

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