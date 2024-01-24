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Самолет Ил-76 армии РФ падает в Белгородской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения самолета публикуется в соцсетях.
В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил о "проишествии в Корочанском районе".
"В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - добавил он.
В российском Минобороны заявили, что на борту самолета находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.
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+64 George Highbaud
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Сергей Сергей b6462634
Саме так.
24.01.2024 11:48 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 3
"Обмін полоненими
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною."
ВВС Україна звернулась за коментарем до Генштабу ЗСУ, Міноборони України та ГУР МО за коментарем щодо даного інциденту. Наразі у Генштабі вказали ВВС Україна, що точної інформації щодо ситуації не мають і з'ясовують обставини, інформує UAINFO.org.
(Проф. Ф. Ф. Преображенський).
Тільки но поступила інфа про збиття ІЛа, лицемірні покидьки-кацапи зразу ж вхопилися за ідею, де можна "списати" хлопців, щоб прикрити черговий злочин
на 20 сек виден в небе дымок от ПВО
можнонужно не сказать, а реально отправить как минимум на восстановление\погашение ущерба от кацапских обстрелов\разбор завалов и т.п. как минимум с моральной точки зрения это плюс и никакие женевские конвенции не помеха (ракете все равно куда лететь)
Пальне зробило свою справу. Зараз шукатимуть оранжеві ящики.
Озвучь звания и Ф.И.О. большинства офицеров.
Але цю партію везли з Підмосков'я, не більше 700км, вагонзаком за день долається...
"Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой - его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы»".
Тобто: один з двох Петріотів, який є зараз на озброєнні ЗСУ, міг бути передисловованим з фронту (з під Херсону) під Харків? ІМНО, нісенітниця.
Міг бути БУК... А оце вірогідніше, бо на БУК не розповсюджується заборона від наших союзників обстрілювати територію касапів. Але ж: дальність то максимальна, нагадаю: ілюшку вражено за 90км від кордону! Малоймовірно, що навіть БУК... Тоді - Стінгер в руках української ДРГ - і те навряд чи (нагадаю за заборону використовувати по території ворога)...
Запитання залишаються!
А тут через 20 минут после падения самолёта штатские депутаты Госдуры и базарная хабалка Симоньян уже знают все мельчайшие подробности этой операции: и число военнопленных, подлежащих обмену, и количество членов экипажа и сколько было военнопленных во втором самолёте...
Эта бешеная мгновенная медиа-активность очень похожа на информационно-пропагандистскую спецоперацию...
Орки вполне способны устроить провокацию в виде крушения самолёта, чтобы поднять вселенский вой про "террористический акт, совершенный киевским нацистским режимом" с целью обсирать Запад, который поставляет ракетные вооружения Украине.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов немедленно сделал циничное заявление, что Украина якобы "намеренно сбила Ил-76, чтобы сорвать обмен".
у этого Картаполова "логика" морально выродка: Украина прилагает невероятные усилия, производит огромные финансовые затраты, чтобы добиться обмена своих пленных, а когда, наконец-то, огромная сложная работа закончена, вдруг эта же Украина намеренно сбивает самолёт со своим солдатами, подлежащими обмену.
Вопрос, кому выгодно уничтожение этого ИЛ-76 поб Белгородом ?
Ответ: исключительно выгодно только России для проведения ИПСО планетарного масштаба.
Вспомним, как Россия визжала и по сей день визжит на весь мир, что малайзийский Боинг над Донбассом в июле 2014 года "сбил украинский лётчик капитан Волошин"...
Чтобы по нему не стреляли.
И нет, никаких подтверждений того, что его якобы сбила Украина нет.
Оказалось часть из них никак не могли находиться в сбитом самолете.
По той простой причине, что их уже обменяли еще в начале января 2024 года.
Версия ВСУ о том, что Ил-76-ой перевозил военный груз становится все более достоверной.
https://wiadomosci.wp.pl/moment-katastrofy-samolotu-il-76-w-rosji-na-pokladzie-byli-jency-wojenni-6988168249595521v
Журналісти стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.
Встановлено, що екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку. 117-й полк - це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.
Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п'ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та ********** для вбивства мирних громадян України».
**********
Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалось, додали журналісти
Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».