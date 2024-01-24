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Самолет Ил-76 армии РФ падает в Белгородской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения самолета публикуется в соцсетях.

В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил о "проишествии в Корочанском районе".

"В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - добавил он.

В российском Минобороны заявили, что на борту самолета находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

скрін

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Топ комментарии
+64
Це вам, москальські виродки, за український Іл-76. І таких падінь буде ще не одне.

Сподіваюся, на облавку крім пілотів були ще орки.
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24.01.2024 11:07
+51
Зайшов на посадку з «аганьком».
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24.01.2024 11:07
+38
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24.01.2024 11:12
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Страница 3 из 3
Можливо на борту і не було наших полонених, проте шо каци можуть вичудить може здогадатися самі...
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24.01.2024 11:49 Ответить
это не играет абсолютно никакой роли. обмены пленными\женевская конвенция\уваженние к человеку и т.п. это исключительно моральная черта приличных государств к которым кацапстан не относится. а идти на поводу шантажистов\террористов (как уже не раз убедились - всегда намного дороже)
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24.01.2024 12:44 Ответить
Саме цікаве то що на сайтах МО кацапів такого повідомлення немає .
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24.01.2024 11:49 Ответить
Бо наша информагенция опередила просоветско-геббельсовскую пропаганду...
Сергей Сергей b6462634

Саме так.

24.01.2024 11:48 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 3
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24.01.2024 11:59 Ответить
Офіційне повідомлення :
"Обмін полоненими

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною."
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24.01.2024 15:29 Ответить
Тепер є , а коли я писав свій коментар , ніяких повідомлень про обмін полоненими ще не було . Ні з боку кацапів , ні з боку нашого ГУР .
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24.01.2024 15:46 Ответить
У Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військовий літак ІЛ-76. Державна агенція РИА Новости та ТАСС з посиланням на російське міноборони пише, що на борту перебували 65 українських військовополонених, які летіли на обмін.

ВВС Україна звернулась за коментарем до Генштабу ЗСУ, Міноборони України та ГУР МО за коментарем щодо даного інциденту. Наразі у Генштабі вказали ВВС Україна, що точної інформації щодо ситуації не мають і з'ясовують обставини, інформує UAINFO.org.
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24.01.2024 16:02 Ответить
а він окрім цього ще й сказав - де саме і чим підвезуть наших? юсова юзають як і вас наївних на раз
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24.01.2024 16:00 Ответить
Хто на кому стояв? Потрудіться викладати свої думки ясніше!
(Проф. Ф. Ф. Преображенський).
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24.01.2024 16:05 Ответить
Что-то взрыв слишком сильный после падения. Возможно перевозился груз военного назначения.
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24.01.2024 11:46 Ответить
Вибух то таке, він і пустий би норм вибухнув. А ось щодо військового вантажу, то одне з двох - або летів за ним (і за супроводжуючими, або десант-операторами цього вантажу), або вже повертався з ним.
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24.01.2024 11:54 Ответить
Детонации как раз не видно, это горит топливо. Но конечно, она могла быть и стаким факелом из топлива её просто не видно
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24.01.2024 18:38 Ответить
Красиво горит ! Ведь могу, могут козломордые кацапы порадовать украинцев. И так-бы каждый день.
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24.01.2024 11:51 Ответить
та ясно, що наші були убиті уже дуже давно, але числились у списках полонених.
Тільки но поступила інфа про збиття ІЛа, лицемірні покидьки-кацапи зразу ж вхопилися за ідею, де можна "списати" хлопців, щоб прикрити черговий злочин
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24.01.2024 11:54 Ответить
так, це для внутрішнього споживання такий прикол. скоріш за все пустий собака летів за якоюсь бронею/шахедами/ракетами тощо. Ну хоч екіпаж в мінус і те норм.
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24.01.2024 11:57 Ответить
Они ещё напишут что везли мирный план для окончания войны и вывода всех войск, но злые украинцы подбив самолет упустили свой шанс
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24.01.2024 12:04 Ответить
Это видео длиннее: https://vechirniy.kyiv.ua/uploads/2024/01/24/il76.mp4
на 20 сек виден в небе дымок от ПВО
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24.01.2024 12:10 Ответить
Да, видно след от взрыва.
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24.01.2024 12:49 Ответить
Про те, що задля обміну полонених расєянці користуються літаками, а не "столипінами" - брехня. Супровід? Тільки 3 ВВ-шника? Не треба тут плітки розповсюджувати. Як кажуть на расєє - охотно вєрю
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24.01.2024 12:10 Ответить
Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у ЗСУ підтвердила падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
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24.01.2024 12:16 Ответить
не стверджую 100 відсотково, але якби він був навантажений ракетами С300, від падіння було би не тільки займання палива, а добряче би гахнуло.
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24.01.2024 16:43 Ответить
Гарненько так пішло, як лайно у трубу!!! Ніяких полоненних там не було. Зброю тягнуло...
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24.01.2024 12:24 Ответить
літак підвозив ракети для обстрілів майже два роки. Та гра цапів зрозуміла. тоді треба заявить, що в Харківських багатоповерхівках була 1000 полонених росії. і показать їх тіла. в цю гру треба грати в двох.
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24.01.2024 12:26 Ответить
можно нужно не сказать, а реально отправить как минимум на восстановление\погашение ущерба от кацапских обстрелов\разбор завалов и т.п. как минимум с моральной точки зрения это плюс и никакие женевские конвенции не помеха (ракете все равно куда лететь)
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24.01.2024 12:51 Ответить
Хтось писав, що був великий вибух?! Звичайний, як при авіакатастрофі.
Пальне зробило свою справу. Зараз шукатимуть оранжеві ящики.
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24.01.2024 12:32 Ответить
зато согреются, некоторые
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24.01.2024 12:46 Ответить
Охотно верим, чего не Боингом, и только три стюардесы?
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24.01.2024 12:52 Ответить
А Пригожин с Уткиным набухались и перекидывались в самолёте гранатой.
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24.01.2024 13:22 Ответить
Устінов, на мій погляд, це ти тут прАвацируешь...
Озвучь звания и Ф.И.О. большинства офицеров.
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24.01.2024 13:23 Ответить
Кацапам важливо було терміново доставити щось важке або(та) габаритне в прифронтовий регіон, інакше вони не ризикували б літаком. Маловирогідно. що це були полонені.
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24.01.2024 12:59 Ответить
Це відео неповне. Є десь ще, де видно момент ураження.
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24.01.2024 13:01 Ответить
Полонених везли літаком? Може до Києва? Небачена щедрість. Скоріше цапи, як завжди, збрехали. Щоб іншим цапам було приємніше чути цю новину. А ця кількість полонених вже давно загинули і їх списали на авіатрощу, щоб не відповідати за них
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24.01.2024 13:27 Ответить
Минулий раз теж літаком везли. 3 січня цього року. Бачив десь підтвердження, що полонений розповідає як їх літаком на обмін везли.
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24.01.2024 14:58 Ответить
ВВС пише, що з Уралу і далі за Пермю військовополонених касапи возять літаками...
Але цю партію везли з Підмосков'я, не більше 700км, вагонзаком за день долається...
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24.01.2024 14:58 Ответить
З яких це пір полонених возять літаками.? давно вже вбили мразі наших хлопців і списали на катасрофу літака.
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24.01.2024 13:43 Ответить
московські тварі ...літаками прикривають , міжнародні порушення прав полоннених ...
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24.01.2024 14:01 Ответить
Хто б міг збити літак? Бідні хлопці,
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24.01.2024 14:01 Ответить
літак перевозив ракети для ЗРК С-300, якими РФ обстрілює Харків.
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24.01.2024 14:07 Ответить
Вантажопідйомність іл-76 - 48 тонн, маса ракети С-300 1800 кг. Якого біса гнати літака заради двох десятків ракет?
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24.01.2024 17:22 Ответить
ВВС аналізує ситуацію і, зокрема, стверджує:
"Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой - его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы»".

Тобто: один з двох Петріотів, який є зараз на озброєнні ЗСУ, міг бути передисловованим з фронту (з під Херсону) під Харків? ІМНО, нісенітниця.
Міг бути БУК... А оце вірогідніше, бо на БУК не розповсюджується заборона від наших союзників обстрілювати територію касапів. Але ж: дальність то максимальна, нагадаю: ілюшку вражено за 90км від кордону! Малоймовірно, що навіть БУК... Тоді - Стінгер в руках української ДРГ - і те навряд чи (нагадаю за заборону використовувати по території ворога)...
Запитання залишаються!
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24.01.2024 14:55 Ответить
Патриотов два? Вроде должно было быть 2 от Америки, 2 от Голландии, один от Германии и один обещала заказать и оплатить Канада
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24.01.2024 15:46 Ответить
Позавчора Ігнат в програмі "Радіо Свобода" на телеканалі Еспресо, коментуючи удари касапів по мирняку Дніпра і Києва, так і сказав, що зараз в нас таки дві системи Петріотів...
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24.01.2024 20:16 Ответить
Что за дым в небе? полное видео https://t.me/belgorod_informant/6236
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24.01.2024 15:10 Ответить
там еще меньше видео чем здесь !!!
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24.01.2024 16:03 Ответить
На первой секунде что-то отделяется от самолёта, какая то хрень с этой аварией
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24.01.2024 15:13 Ответить
Да. Я подумал, что кто-то решил выпрыгнуть)) Пересмотрел - вряд ли, слишком крупное. Да ещё эти дебилы вхерачили в самый центр свою эмблему, не рассмотреть нормально.
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24.01.2024 15:50 Ответить
Лєтєл с аганьком до *********
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24.01.2024 15:45 Ответить
Козломорде відкриває їб...ло у трьох випадках: жерти, пити. *******.
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24.01.2024 16:30 Ответить
У чотирьох, ще ригати!
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25.01.2024 06:45 Ответить
Операции по обмену пленными согласно настоятельным пожеланиям как российской, так и украинской стороны, проводятся в режиме строжайшей секретности.

А тут через 20 минут после падения самолёта штатские депутаты Госдуры и базарная хабалка Симоньян уже знают все мельчайшие подробности этой операции: и число военнопленных, подлежащих обмену, и количество членов экипажа и сколько было военнопленных во втором самолёте...

Эта бешеная мгновенная медиа-активность очень похожа на информационно-пропагандистскую спецоперацию...

Орки вполне способны устроить провокацию в виде крушения самолёта, чтобы поднять вселенский вой про "террористический акт, совершенный киевским нацистским режимом" с целью обсирать Запад, который поставляет ракетные вооружения Украине.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов немедленно сделал циничное заявление, что Украина якобы "намеренно сбила Ил-76, чтобы сорвать обмен".

у этого Картаполова "логика" морально выродка: Украина прилагает невероятные усилия, производит огромные финансовые затраты, чтобы добиться обмена своих пленных, а когда, наконец-то, огромная сложная работа закончена, вдруг эта же Украина намеренно сбивает самолёт со своим солдатами, подлежащими обмену.

Вопрос, кому выгодно уничтожение этого ИЛ-76 поб Белгородом ?

Ответ: исключительно выгодно только России для проведения ИПСО планетарного масштаба.

Вспомним, как Россия визжала и по сей день визжит на весь мир, что малайзийский Боинг над Донбассом в июле 2014 года "сбил украинский лётчик капитан Волошин"...
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24.01.2024 17:02 Ответить
А разве на фюзеляже самолета крупными буквами была надпись: "Осторожно, пленные!"
Чтобы по нему не стреляли.
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24.01.2024 17:24 Ответить
Уже много информации, вчера он прилетел из Сирии в Белгород, сегодня вылетел из Белгорода в северном направлении, сбили его над поселком Яблоново, это севернее Белгорода на 30 км.. Если там кого, или что и везли, то в направлении мацквы...
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24.01.2024 17:53 Ответить
Взлетел в Белгороде, летел в сторону Мацквы, сбит над поселком Яблоново, кто куда домой ехал? Карту купи, л...ть.
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24.01.2024 17:58 Ответить
откуда дровишки про маршрут ? и зачем в Москву лететь? он летел из чкаловского аэропорта. правду узнаем , когда семьи на опознание поедут
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24.01.2024 18:51 Ответить
Он взлетел с аэродрома в Белгороде и летел на север, отдаляясь от украинской границы.
И нет, никаких подтверждений того, что его якобы сбила Украина нет.
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24.01.2024 19:07 Ответить
он в москву ракеты С-300 вёз?
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24.01.2024 19:09 Ответить
С300 он, скорее всего, привез из Сирии в Белгород. Что он вез из Белгорода в сторону Москвы - хз. Но взрыв там был серьезный, самолет разорвало на куски, а трупы явно покинуты - на них нет и следа взрывов. А в списках погибших военнопленных, опубликованных Симоньян, те, кто жив-здоров и обменян ранее.
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24.01.2024 19:27 Ответить
Транспондер работал, весь его маршрут виден. Какашкнков ваш, конченый дебил.
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24.01.2024 20:32 Ответить
МО РФ с помощью выдающегося военного эксперта Марго Симоньян опубликовало список украинских военнопленных якобы погибших при взрыве российского Ил-76.

Оказалось часть из них никак не могли находиться в сбитом самолете.

По той простой причине, что их уже обменяли еще в начале января 2024 года.

Версия ВСУ о том, что Ил-76-ой перевозил военный груз становится все более достоверной.
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24.01.2024 18:43 Ответить
Відео збиття російського Іл-76 від АР. 1.13хв.
https://wiadomosci.wp.pl/moment-katastrofy-samolotu-il-76-w-rosji-na-pokladzie-byli-jency-wojenni-6988168249595521v
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24.01.2024 19:15 Ответить
Журналісти Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-76, який сьогодні впав у Бєлгородській області РФ. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.
Журналісти стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.
Встановлено, що екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку. 117-й полк - це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.
Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п'ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та ********** для вбивства мирних громадян України».
**********
Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалось, додали журналісти

Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».
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24.01.2024 20:12 Ответить
******,як дихають! 65 полоненних і 3 сопровождаючих....!
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24.01.2024 21:41 Ответить
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