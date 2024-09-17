Кремлівська організація "АСД" займається дискредитацією України, її найвищого керівництва, громадян та лідерів країн-союзників, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Журналісти дослідили витік внутрішніх документів "Агенції соціального дизайну" (АСД) та виявили, що організація якою керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян, а також лідерів західних країн, які її підтримують. При цьому агенція просуває російські інтереси та тих європейських політиків, які їх обстоюють.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Що таке АСД
"Агенція соціального дизайну" позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику повний медійний супровід. Це й аналіз західного інформаційного поля, і визначення потенційних загроз, і пропозиції варіантів протидії таким викликам, і їхню реалізацію.
Керує агенцією підсанкційний російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе.
Зазначається, що американські правоохоронці прямо обвинувачують "АСД" у роботі на Кремль, а куратором їхньої діяльності називають Сергія Кірієнка, першого заступника керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна.
Напрямки роботи "Агенції соціального дизайну"
Журналісти Радіо Свобода пишуть, що команда Гамбашидзе працює за трьома напрямами:
- Перший – моніторинг: група з 24-х співробітників щоденно аналізує проросійські та антиросійські статті й дописи понад 1000 лідерів думок шістьма мовами та укладає довідки про потенційні інфоприводи.
- Другий – аналітика: спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані "темники" для виконавців.
- Третій – креатив: автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні, а ілюстратори створюють до них карикатури.
Видання пише, що за чотири місяці, з січня по квітень 2024 року, команда Гамбашидзе виробила 39,899 одиниці контенту, згідно з документом з витоку за назвою "Статистика работы Центра С". Серед них – "посты (31,059), видеоролики и видеомемы (4,641), статьи лонгриды и шортриды (1,455), мемы и графики (2,516), фейки – спецсообщения (238)".
Крім того, АСД займається розповсюджуванням підробок офіційних документів, як, наприклад, пресрелізів Міністерства внутрішніх справ Німеччини та Митної служби Польщі.
Фальшування українських урядових документів
Серед файлів, що вдалось дослідити журналістам є свідчення про фальшування й українських урядових документів.
Так у таблиці "Реестр фейков и допреальности – УКК" у стовпчику "Название фейка" міститься "Приказ из ОП (Офіс президента – ред.) о зачистке". Там прикріплений документ нібито українського Міністерства оборони: розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати "інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту" Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.
В тому ж реєстрі є підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції – "дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ".
Фейки про українців для європейської аудиторії
З досліджених документів також стає відомо, що команда Гамбашидзе створює та тиражує у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа.
Один з них – нібито авторства німецького видання Bild. У ньому йдеться про те, що українські біженці, в намаганні спалити російський прапор, підпалили будинок німців, які дали їм притулок.
Втім ще у травні 2022 року фактчекери довели що він сфальсифікований, а сама історія з пожежею – вигадана. Відео скомпілювали зі старих записів 2013 та 2021 років.
У цьому ж файлі позначені виконаними й інші "задачі", що вочевидь мали на меті дискредитацію українців за кордоном.
Зокрема, зафіксовані публікації у телеграм-каналах німецькою та англійською мовами відео про те, як, наприклад, українець у Неаполі буцімто вирішив пограбувати магазин або як біженці з України начебто змушують відвідувача бару танцювати гопак.
Спроба впливу "АСД" на вибори в ЄС
Крім того, агенція намагалась повпливати й на парламентські вибори в ЄС, що відбувалися в червні 2024 року. На меті було посприяти правим силам, які, за очікуваннями команди Гамбашидзе, мали б просувати проросійські наративи.
У документі пропонують "проведення комплексної контркампанії проти ліберальних глобалістів, їхньої платформи та яскравих представників", як, наприклад президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Охоплювати вона мала головно Німеччину, Францію, Іспанію, Італію та Польщу.
Зазначається, що кампанія складалася з чотирьох основних пунктів: закинути політикам при владі:
- необґрунтоване сіяння страху, зокрема, щодо можливого нападу Росії на ЄС;
- розкритикувати підтримку гендерної рівності та прав ЛГБТ, як таку, що змушує "наших дітей сходити з розуму";
- підірвати чинну економічну політику на прикладах високої інфляції та безробіття;
- звинуватити глобалістів ЄС у тоталітаризмі та мілітаризації, "як в Україні".
Особливо в "АСД" підтримували партії "Альтернатива для Німеччини" та французький "Національний Фронт". Рейтинги обох політсил команда Гамбашидзе прагнула підняти до 20%.
Співпраця з Медведчуком та "політичний рух" "Другая Украина"
Журналісти з'ясували, що політтехнологи Гамбашидзе стоять й за запуском, й за розкруткою "політичного руху" прокремлівського політика Віктора Медведчука – "Другая Украина".
У файлі "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" з витоку "АСД" сформульовані основні завдання, визначена цільова аудиторія, ідеологія проєкту, напрямки та види робіт, а також показники ефективності.
Політтехнологи пропонують позиціонувати Медведчука, як "послідовного борця за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни" і доносить тези про те, що "Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї".
"Комплексний супровід" команди Гамбашидзе – це аналітика, написання текстів на сайт, публікації у ЗМІ та робота в соцмережах, яка передбачає "видалення коментарів, що суперечать політиці груп" і "коментарі на підтримку та захист ВМ (Віктор Медведчук – ред.) та його Руху".
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Настоящие профи над ЭТИМ даже не смеются, а морщатся.
оляковські
Але завершилося усе у них, зовсім по іншому!!
"... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління
досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
Зєлю геть. Вибори
На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.
Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.
Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.
КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА
ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Зустріч проходила в будівлі національного банку Білорусі у Мінську.
«Также https://glavcom.ua/tags/andrej-ermak.html Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов.
Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.htm
Не на гавно нужно исходить, а учиться!
1.розказує топорні байки про зе,в які навіть сам маскаль не повірить,а лише засміється.
2.ніде не розказує про історію кварталу 95,його звязок з фсб.
3.абслютно нічого про верховного правителя,якого на Заході публічно називають чи то сірим кардиналом,чи агентом козирем.
4.ніде нема про "буратіно",як його затягнули в "оман",яким звідти вийшов.
Що АСД працює на Кремль,то факт-з тим не поспориш.
Боти Гамбашидзе використовують для розколу суспільства й непрості взаємовідносини чинного президента Володимира Зеленського з його попередником Петром Порошенком, чинним мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.
Місця не вистачило, чи не хочете дражнити псів з ОПи?