Кремлівська організація "АСД" займається дискредитацією України, її найвищого керівництва, громадян та лідерів країн-союзників, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Журналісти дослідили витік внутрішніх документів "Агенції соціального дизайну" (АСД) та виявили, що організація якою керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян, а також лідерів західних країн, які її підтримують. При цьому агенція просуває російські інтереси та тих європейських політиків, які їх обстоюють.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Що таке АСД

"Агенція соціального дизайну" позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику повний медійний супровід. Це й аналіз західного інформаційного поля, і визначення потенційних загроз, і пропозиції варіантів протидії таким викликам, і їхню реалізацію.

Керує агенцією підсанкційний російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе.

Зазначається, що американські правоохоронці прямо обвинувачують "АСД" у роботі на Кремль, а куратором їхньої діяльності називають Сергія Кірієнка, першого заступника керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

Напрямки роботи "Агенції соціального дизайну"

Журналісти Радіо Свобода пишуть, що команда Гамбашидзе працює за трьома напрямами:

Перший – моніторинг: група з 24-х співробітників щоденно аналізує проросійські та антиросійські статті й дописи понад 1000 лідерів думок шістьма мовами та укладає довідки про потенційні інфоприводи.

Другий – аналітика: спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані "темники" для виконавців.

Третій – креатив: автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні, а ілюстратори створюють до них карикатури.



Видання пише, що за чотири місяці, з січня по квітень 2024 року, команда Гамбашидзе виробила 39,899 одиниці контенту, згідно з документом з витоку за назвою "Статистика работы Центра С". Серед них – "посты (31,059), видеоролики и видеомемы (4,641), статьи лонгриды и шортриды (1,455), мемы и графики (2,516), фейки – спецсообщения (238)".

Крім того, АСД займається розповсюджуванням підробок офіційних документів, як, наприклад, пресрелізів Міністерства внутрішніх справ Німеччини та Митної служби Польщі.

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Фальшування українських урядових документів

Серед файлів, що вдалось дослідити журналістам є свідчення про фальшування й українських урядових документів.

Так у таблиці "Реестр фейков и допреальности – УКК" у стовпчику "Название фейка" міститься "Приказ из ОП (Офіс президента – ред.) о зачистке". Там прикріплений документ нібито українського Міністерства оборони: розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати "інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту" Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.







В тому ж реєстрі є підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції – "дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ".

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Фейки про українців для європейської аудиторії

З досліджених документів також стає відомо, що команда Гамбашидзе створює та тиражує у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа.

Один з них – нібито авторства німецького видання Bild. У ньому йдеться про те, що українські біженці, в намаганні спалити російський прапор, підпалили будинок німців, які дали їм притулок.

Втім ще у травні 2022 року фактчекери довели що він сфальсифікований, а сама історія з пожежею – вигадана. Відео скомпілювали зі старих записів 2013 та 2021 років.

У цьому ж файлі позначені виконаними й інші "задачі", що вочевидь мали на меті дискредитацію українців за кордоном.

Зокрема, зафіксовані публікації у телеграм-каналах німецькою та англійською мовами відео про те, як, наприклад, українець у Неаполі буцімто вирішив пограбувати магазин або як біженці з України начебто змушують відвідувача бару танцювати гопак.

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Спроба впливу "АСД" на вибори в ЄС

Крім того, агенція намагалась повпливати й на парламентські вибори в ЄС, що відбувалися в червні 2024 року. На меті було посприяти правим силам, які, за очікуваннями команди Гамбашидзе, мали б просувати проросійські наративи.

У документі пропонують "проведення комплексної контркампанії проти ліберальних глобалістів, їхньої платформи та яскравих представників", як, наприклад президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Охоплювати вона мала головно Німеччину, Францію, Іспанію, Італію та Польщу.

Зазначається, що кампанія складалася з чотирьох основних пунктів: закинути політикам при владі:

необґрунтоване сіяння страху, зокрема, щодо можливого нападу Росії на ЄС;

розкритикувати підтримку гендерної рівності та прав ЛГБТ, як таку, що змушує "наших дітей сходити з розуму";

підірвати чинну економічну політику на прикладах високої інфляції та безробіття;

звинуватити глобалістів ЄС у тоталітаризмі та мілітаризації, "як в Україні".

Особливо в "АСД" підтримували партії "Альтернатива для Німеччини" та французький "Національний Фронт". Рейтинги обох політсил команда Гамбашидзе прагнула підняти до 20%.

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Співпраця з Медведчуком та "політичний рух" "Другая Украина"

Журналісти з'ясували, що політтехнологи Гамбашидзе стоять й за запуском, й за розкруткою "політичного руху" прокремлівського політика Віктора Медведчука – "Другая Украина".

У файлі "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" з витоку "АСД" сформульовані основні завдання, визначена цільова аудиторія, ідеологія проєкту, напрямки та види робіт, а також показники ефективності.







Політтехнологи пропонують позиціонувати Медведчука, як "послідовного борця за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни" і доносить тези про те, що "Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї".

"Комплексний супровід" команди Гамбашидзе – це аналітика, написання текстів на сайт, публікації у ЗМІ та робота в соцмережах, яка передбачає "видалення коментарів, що суперечать політиці груп" і "коментарі на підтримку та захист ВМ (Віктор Медведчук – ред.) та його Руху".

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