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Кремлівська організація "АСД" займається дискредитацією України, її найвищого керівництва, громадян та лідерів країн-союзників, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Журналісти дослідили витік внутрішніх документів "Агенції соціального дизайну" (АСД) та виявили, що організація якою керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян, а також лідерів західних країн, які її підтримують. При цьому агенція просуває російські інтереси та тих європейських політиків, які їх обстоюють.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Що таке АСД

"Агенція соціального дизайну" позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику повний медійний супровід. Це й аналіз західного інформаційного поля, і визначення потенційних загроз, і пропозиції варіантів протидії таким викликам, і їхню реалізацію.

Керує агенцією підсанкційний російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе.

Підсанкційний російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе

Зазначається, що американські правоохоронці прямо обвинувачують "АСД" у роботі на Кремль, а куратором їхньої діяльності називають Сергія Кірієнка, першого заступника керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

Напрямки роботи "Агенції соціального дизайну"

Журналісти Радіо Свобода пишуть, що команда Гамбашидзе працює за трьома напрямами:

  • Перший – моніторинг: група з 24-х співробітників щоденно аналізує проросійські та антиросійські статті й дописи понад 1000 лідерів думок шістьма мовами та укладає довідки про потенційні інфоприводи.
  • Другий – аналітика: спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані "темники" для виконавців.
  • Третій – креатив: автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні, а ілюстратори створюють до них карикатури.
Приклад карикатур "АСД"
Фото: Радіо Свобода


Видання пише, що за чотири місяці, з січня по квітень 2024 року, команда Гамбашидзе виробила 39,899 одиниці контенту, згідно з документом з витоку за назвою "Статистика работы Центра С". Серед них – "посты (31,059), видеоролики и видеомемы (4,641), статьи лонгриды и шортриды (1,455), мемы и графики (2,516), фейки – спецсообщения (238)".

Крім того, АСД займається розповсюджуванням підробок офіційних документів, як, наприклад, пресрелізів Міністерства внутрішніх справ Німеччини та Митної служби Польщі.

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Фальшування українських урядових документів

Серед файлів, що вдалось дослідити журналістам є свідчення про фальшування й українських урядових документів.

Так у таблиці "Реестр фейков и допреальности – УКК" у стовпчику "Название фейка" міститься "Приказ из ОП (Офіс президента – ред.) о зачистке". Там прикріплений документ нібито українського Міністерства оборони: розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати "інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту" Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.

Фейковий наказ про засекречення катастрофи Іл-76

В тому ж реєстрі є підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції – "дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ".

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Фейки про українців для європейської аудиторії

З досліджених документів також стає відомо, що команда Гамбашидзе створює та тиражує у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа.

Один з них – нібито авторства німецького видання Bild. У ньому йдеться про те, що українські біженці, в намаганні спалити російський прапор, підпалили будинок німців, які дали їм притулок.

Втім ще у травні 2022 року фактчекери довели що він сфальсифікований, а сама історія з пожежею – вигадана. Відео скомпілювали зі старих записів 2013 та 2021 років.

У цьому ж файлі позначені виконаними й інші "задачі", що вочевидь мали на меті дискредитацію українців за кордоном.

Зокрема, зафіксовані публікації у телеграм-каналах німецькою та англійською мовами відео про те, як, наприклад, українець у Неаполі буцімто вирішив пограбувати магазин або як біженці з України начебто змушують відвідувача бару танцювати гопак.

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Спроба впливу "АСД" на вибори в ЄС

Крім того, агенція намагалась повпливати й на парламентські вибори в ЄС, що відбувалися в червні 2024 року. На меті було посприяти правим силам, які, за очікуваннями команди Гамбашидзе, мали б просувати проросійські наративи.

У документі пропонують "проведення комплексної контркампанії проти ліберальних глобалістів, їхньої платформи та яскравих представників", як, наприклад президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Охоплювати вона мала головно Німеччину, Францію, Іспанію, Італію та Польщу.

Документ, що підтверджує спроби агенції повпливати на вибори в ЄС
Фото: Радіо Свобода

Зазначається, що кампанія складалася з чотирьох основних пунктів: закинути політикам при владі:

  • необґрунтоване сіяння страху, зокрема, щодо можливого нападу Росії на ЄС;
  • розкритикувати підтримку гендерної рівності та прав ЛГБТ, як таку, що змушує "наших дітей сходити з розуму";
  • підірвати чинну економічну політику на прикладах високої інфляції та безробіття;
  • звинуватити глобалістів ЄС у тоталітаризмі та мілітаризації, "як в Україні".

Особливо в "АСД" підтримували партії "Альтернатива для Німеччини" та французький "Національний Фронт". Рейтинги обох політсил команда Гамбашидзе прагнула підняти до 20%.

Також читайте: Проплачені протести та поглиблення внутрішніх суперечностей: The Insider опублікувало план зовнішньої розвідки РФ для дестабілізації України та Заходу

Співпраця з Медведчуком та "політичний рух" "Другая Украина"

Журналісти з'ясували, що політтехнологи Гамбашидзе стоять й за запуском, й за розкруткою "політичного руху" прокремлівського політика Віктора Медведчука – "Другая Украина".

У файлі "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" з витоку "АСД" сформульовані основні завдання, визначена цільова аудиторія, ідеологія проєкту, напрямки та види робіт, а також показники ефективності.

Причетність "АСД" до руху "Другая Украина"
Фото: Радіо Свобода



Політтехнологи пропонують позиціонувати Медведчука, як "послідовного борця за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни" і доносить тези про те, що "Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї".

"Комплексний супровід" команди Гамбашидзе – це аналітика, написання текстів на сайт, публікації у ЗМІ та робота в соцмережах, яка передбачає "видалення коментарів, що суперечать політиці груп" і "коментарі на підтримку та захист ВМ (Віктор Медведчук – ред.) та його Руху".

Читайте: Росіяни намагались поширити в ЗМІ псевдостаттю щодо мобілізації від імені ГУР, - Центр стратегічних комунікацій

Автор: 

інформаційна війна (360) росія (65394) фейк (745) дискредитація (11)


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Топ коментарі
+20
А шо, найвище керівництво України ще треба дискредитувати? Та на них проби нема де ставити. Їх існування - це найвища дискредитація нашої держави.
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17.09.2024 06:05
+14
Більше, ніж наш ОП, ніхто нашу владу не зганьбить.

Зєлю геть. Вибори
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17.09.2024 02:16
+10
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна)

"... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління

досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

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17.09.2024 02:08
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АСД AFD скільки букви не міняй, а організації однакові.
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17.09.2024 00:24 Відповісти
Жаль того вбивцю Василя Стуса не передали росіянам холодним.
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17.09.2024 00:25 Відповісти
він коштував десятка живих. Так що це було цього варто якби не було справедливо його вбити
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17.09.2024 01:31 Відповісти
Так при владі отаких медіедчуків повно і шкоди від них не менше
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17.09.2024 03:56 Відповісти
Примитивно.
Настоящие профи над ЭТИМ даже не смеются, а морщатся.
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17.09.2024 00:26 Відповісти
А нехай не МАРОДЕРЯТЬ НА КРОВІ НЕ ГРАБУЮТЬ КОНТЕЙНЕРАМИІ ВАГОНАМИ ГУМАНІТАРКУ, Тимошенко КИРИЛКО , вкрав для своєї дупи броньовані авто для поранених бійців , за Цє ойго підвищили , перевівши в МО дискредитують Україну ЗЕЛЕНСЬКИЙІ і ОЙГО ПРИЗНАЧЕНЦІ ПІД ДАХОМ , а самє - Баканов, Ермак, Татаров, шурма, банда колаборантів ОПЗЖопніків , приеднавшись до коаліції » слуг😈🤢» БЕЗХРЕБЕТНІ ГНИДИ МІНІСТРИ» чего ізволіте,потужний Андрюша Дерьмак?»
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17.09.2024 10:11 Відповісти
Чесні люди не бояться наклепів.
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17.09.2024 00:28 Відповісти
Це все зеля, на них тиче пальцем - он як мене з дєрьмаком не *******, виходить я патріот і українець, а не зрадник з Оману. Та хто ж йому повірить?
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17.09.2024 09:08 Відповісти
Невже ми нарешті побачимо відео з гундосіком з маасковськиx саун?
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17.09.2024 00:45 Відповісти
Е відео дє ЗЕНЕТРЯПКА , кукарекає, що «РФ просто двігает граніци вперед» , так за Цє ойго мудрий нарід73% , обрав ************ , дійшло тільки до 23% , а 50% продовжують вірити в найпотужнішого , найефективнішого Черчіля ********** !
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17.09.2024 10:14 Відповісти
цікаво-а постійний шабаш ботоферми тут в каментах-теж вони чи інша контора?)
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17.09.2024 00:51 Відповісти
то подоляковські
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17.09.2024 07:26 Відповісти
Гамбашибздики, виявляється.
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17.09.2024 10:37 Відповісти
А хто ж щє...
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17.09.2024 10:35 Відповісти
Подібне, робив і гебельс, учитель прутіна !!
Але завершилося усе у них, зовсім по іншому!!
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17.09.2024 00:54 Відповісти
У гебельса був компромат на сталіна
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17.09.2024 06:57 Відповісти
А цей ілля не хоче в гості до кобзона?
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17.09.2024 00:57 Відповісти
Там тих іллів пів кацапії. Зі своїми зрадниками в оп треба боротися.
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17.09.2024 07:57 Відповісти
Я думаю, його голова пріорітетніша мета для молотка, ніж голова воєнкора Краба
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17.09.2024 09:51 Відповісти
Там де кацапи там завжди болото і лайно.
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17.09.2024 02:07 Відповісти
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна)

"... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління

досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

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17.09.2024 02:08 Відповісти
Звіт ЦРУ для президент у відкритому доступі?
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17.09.2024 06:58 Відповісти
А хіба не видно? Видно навіть неозброєним оком. Он військові у шанцях підтверджують.
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17.09.2024 08:04 Відповісти
Більше, ніж наш ОП, ніхто нашу владу не зганьбить.

Зєлю геть. Вибори
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17.09.2024 02:16 Відповісти
05.‎09.‎2024

На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.

Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.

Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.

КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА

ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Зустріч проходила в будівлі національного банку Білорусі у Мінську.
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17.09.2024 02:22 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Farticles%2Fc4n7mnex888o&psig=AOvVaw3fDgF7QSqtteqa_IfNIpDH&ust=1726616172080000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLD0_OHQyIgDFQAAAAAdAAAAABAE Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию - BBC News

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17.09.2024 02:37 Відповісти
З ким тільки Дерьмак не зустрічався, і здається що під вивіскою глобального плана дует просто бере комісіонниє за таку торгівлю. Як в Росукренерго, навіть головний бенефіціар там і в Укренерго той самий-любимчик х...... Бойко.
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17.09.2024 03:21 Відповісти
Зверніть увагу, цей хлищ грузінєц шурував політтехнологом в Жирика партії. Напевне, спеціаліст по грі - трійка,семірка і туз. Це слова Бені сказані відомому.....расту, теж грузінцу Давідке Жванії. Почт Жиріка складався виключно з таких картярів. А чо, за нехидлі бабки можна придумувати всякі байки та анекдоти. Васіліч любить всякі скабрезності.
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17.09.2024 03:28 Відповісти
"политтехнолог" -- очень удобное а потому любимое прикрытие для агентов рашистских спецслужб. Например, Экс главаря так называемой "днр" Бородая вначале тоже считали "политтехнолом", пока не оказалось что он кадровый офицер фсб ...
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17.09.2024 11:56 Відповісти
Чьому дивуватися?Совок теж саме робив.Після-рашка,тільки спочатку размах був поменьше(заважали внутрішні проблеми,та і національні рухи в республіках бувшого совка треба було знешкодоти,або замінити сурогатом,як в Україні "народний рух" В.Черновола на псевдо націоналістів партію "свобода").Зараз подібними діями займається гопота подоляка/фьодорова проти опозіціі і військових.
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17.09.2024 05:15 Відповісти
А шо, найвище керівництво України ще треба дискредитувати? Та на них проби нема де ставити. Їх існування - це найвища дискредитація нашої держави.
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17.09.2024 06:05 Відповісти
Що там обговорювати якісь кремлівські організації "АСД", коли в нас діяла своя організація під крилом офісу прензидента по дискридитації українських політиків і політиків західних країн. Невже забулися про російського агента ФСБ деркача андрія, якого спочатку пропихнули до Верховної Ради, а потім з офісу президента дали йому плівки зустрічі презилдента Порошенка і Байдена, де він разом із дубінським, від партії "слуг" і рупором Бені вставляли речення про ніби злочини сина Байдена і знамениту брехню "жму руку, обнімаю", (ніби розмову Порошенка і пуйла). А Найпотужніший Лідор ********** такий собі Боневтік Нетряпкович Чротириждивідковник від повісток дав вказівку порушити кримінальні справи проти Порошенка і сина Байдена. А на телеканалі медведчука-коломойського "1+1" виходили найкращші побрехеньки про Порошенко і Байдена і там постійно працювали "актори", а по суті російські пропагандони "95 квартал". На базі цього телеканалу за гроші українців(бюджету) створена пропагандистська машина імені зелі-єлдака.
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17.09.2024 08:13 Відповісти
Как они смеют критиковать Ермака ? Его вроде и зачепить не за что ?
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17.09.2024 08:58 Відповісти
Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке
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17.09.2024 10:06 Відповісти
Отмечается, что с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс https://glavcom.ua/tags/ukraina.html Украина » является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

«Также https://glavcom.ua/tags/andrej-ermak.html Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов.


Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин», - говорится в расследовании.

https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html


https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.htm
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17.09.2024 10:16 Відповісти
Вот что значит системная работа!
Не на гавно нужно исходить, а учиться!
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17.09.2024 09:47 Відповісти
Кремлівська організація "АСД" займається..." не дискедитацією зе-керівництва,а його піаром.
1.розказує топорні байки про зе,в які навіть сам маскаль не повірить,а лише засміється.
2.ніде не розказує про історію кварталу 95,його звязок з фсб.
3.абслютно нічого про верховного правителя,якого на Заході публічно називають чи то сірим кардиналом,чи агентом козирем.
4.ніде нема про "буратіно",як його затягнули в "оман",яким звідти вийшов.
Що АСД працює на Кремль,то факт-з тим не поспориш.
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17.09.2024 10:04 Відповісти
потужного Лідора не можливо скомпрометувати, він досяг вершини самостійно
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17.09.2024 10:20 Відповісти
Щось багато цікавого упустили з орігіналу

Боти Гамбашидзе використовують для розколу суспільства й непрості взаємовідносини чинного президента Володимира Зеленського з його попередником Петром Порошенком, чинним мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.
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17.09.2024 10:43 Відповісти
То що американці не можуть прибрати оту гниду? бен ладена прибрали ж! Правда це було давно. Не та тепер гамерика.
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17.09.2024 11:11 Відповісти
Крім іншого, це говорить про те, що ворог безпринципний, аморальний, але талановитий, креативний та добре оплачуваний.
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17.09.2024 12:03 Відповісти
Редакторе, а чому обійшли частину оригіналу про Порошенка та Кличка?
Місця не вистачило, чи не хочете дражнити псів з ОПи?
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17.09.2024 12:06 Відповісти
больше чем бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком и всей ЗЕ кодлой дискредитировать их не возможно....
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17.09.2024 12:22 Відповісти
 
 