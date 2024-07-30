Росіяни намагались поширити в ЗМІ псевдостаттю щодо мобілізації від імені ГУР, - Центр стратегічних комунікацій

Росіяни спробували вкинути псевдостаттю у ЗМІ щодо мобілізації від імені Головного управління розвідки.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Лист від нібито Головного управління розвідки Міністерства оборони України з проханням опублікувати статтю під назвою "Настав час повертати своє!" надійшов 26 липня 2024 року на електронну адресу інтернет-видання "Одессаонлайн", - розповідають в Центрі.

За їх інформацією, ГУР МОУ не направляло жодних листів до місцевих ЗМІ.

Крім того, стаття має явні ознаки російського "вкиду", адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації безособово звинувачують керівництво країни.

Також стверджується, що нібито:

військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації;

заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов'язку;

стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання без будь-яких підстав зброї для затримання військовозобов'язаних.

"Таким чином пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ. Та створити панічні настрої та бажання покинути Україну. Розповсюдження псевдостатті від ГУР не допущено", - йдеться в дописі.

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