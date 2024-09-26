Сенатор США Кардін спілкувався із фейковим Кулебою про дозвіл на далекобійні удари по РФ, - NYT

Голові Комітету з питань міжнародних відносин США Бенджаміну Кардіну через відеодзвінок зателефонувала людина, яка представилася та видавала себе за ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Особа розпитувала у сенатора про надання дозволу Києву на удари по території Росії.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб, передає Цензор.НЕТ.

У листі йдеться, що Кардін отримав електронний лист нібито від Дмитра Кулеби з проханням з'єднатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка людина виглядала та розмовляла як український ексміністр МЗС і не викликала підозри.

Однак у Кардіна закралися підозри, коли співрозмовник, який видавав себе за Кулебу, почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами".

Зокрема, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулебу звільнили, бо він дратував Єрмака. Голова ОП хотів більшого контролю над МЗС, - Politico

Хоча в електронному листі служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться про Кардіна, двоє посадовців Сенату, знайомих з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього.

Як пише Punchbowl News, нині Федеральне бюро розслідувань розбирається в інциденті. Також зараз ще не ясно, хто саме організував фейковий дзвінок і з якою метою.

Там не виключають, що за цим може стояти Росія, оскільки частина питань становила "особливий інтерес" для країни.

Водночас розвідка США попереджає, що Росія, Іран і Китай часто використовують штучний інтелект, зокрема "дипфейки", для втручання у вибори. При цьому більша частина контенту генерується в Росії, цитує NYT представників розвідки.

Читайте також: РФ створила більше ШІ-контенту для впливу на вибори США, ніж будь-яка інша країна у світі, - розвідка США

Американський сенатор Кардін частково підтвердив цей епізод у своїй заяві в середу ввечері.

У ній він визнав, що останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися з ним, "видаючи себе за відому особу".

При цьому Кардін не вказав, що цією людиною був Кулеба, і не зробив жодної згадки про Україну.

Читайте також: Кремлівська організація "АСД" займається дискредитацією України, її найвищого керівництва, громадян та лідерів країн-союзників, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ