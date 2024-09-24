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Новини
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РФ створила більше ШІ-контенту для впливу на вибори США, ніж будь-яка інша країна у світі, - розвідка США

РФ використовує штучний інтелект для впливу на вибори у США

Росія створює більше контенту за допомогою штучного інтелекту, щоб вплинути на вибори у США, ніж будь-яка інша країна світу.

Про це Reuters заявив представник Офісу директора національної розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Це, за його словами, є частиною ширшої стратегії підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Так, РФ використовує ШІ, щоб створювати контент, спрямований на підвищення шансів Трампа та дискредитацію Гарріс. Це, зокрема, включає поширення конспірологічних наративів.

Читайте також: "Ви можете бути відстеженими": Нідерланди оштрафували компанію ШІ за незаконний збір мільярдів фотографій людей

Представник Офісу нацрозвідки заявив, що РФ є більш досвідченим гравцем та краще розуміє виборчу систему США, тому визначає відповідні цілі для впливу.

Він навів один із прикладів, коли у липні Мін'юст США повідомив про операцію, пов'язану з використанням ШІ для поширення проросійських повідомлень у соцмережах.

Також контент, створений ШІ, використовує і Китай. Проте Пекін поки що не застосовував його для втручання в американській вибори.

Читайте: Українські військові виявляють 12 тис. цілей щотижня завдяки штучному інтелекту, - Міноборони

Автор: 

вибори (6693) росія (65316) США (22979) штучний інтелект (297)


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Топ коментарі
+1
Ай, ай, ай, а ця "розвідка" в ООН чи в спортлото не жалілась? Коли була потреба, то той ссср знищили, а зараз гроші на пахнуть?
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24.09.2024 09:22
+1
Тупиє русскіе, так?
Вони Трампа доведуть до перемоги. Проти цих технологій розум безсилий, тільки брудні руки могли б допомогти, але це не про Камалу з Байденом. Вони робитимуть гарну міну при поганій грі - до останнього.
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24.09.2024 09:25
+1
русскіє, дійсно, генетично тупі - це ФАКТ!

Питання в іншому, які дегенерати висувають кандидатуру цього полудурка на посаду президента США.
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24.09.2024 10:12
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Ай, ай, ай, а ця "розвідка" в ООН чи в спортлото не жалілась? Коли була потреба, то той ссср знищили, а зараз гроші на пахнуть?
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24.09.2024 09:22 Відповісти
Тупиє русскіе, так?
Вони Трампа доведуть до перемоги. Проти цих технологій розум безсилий, тільки брудні руки могли б допомогти, але це не про Камалу з Байденом. Вони робитимуть гарну міну при поганій грі - до останнього.
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24.09.2024 09:25 Відповісти
русскіє, дійсно, генетично тупі - це ФАКТ!

Питання в іншому, які дегенерати висувають кандидатуру цього полудурка на посаду президента США.
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24.09.2024 10:12 Відповісти
Як тоді генетично тупий росіянин створив один з найпопулярніших месенджерів світу, в той час як жоден геніальний українець нічого подібного не створив?
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24.09.2024 10:14 Відповісти
Ви праві, Дуров росіянин, але ні "русскай".

Дуров єврей
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24.09.2024 10:15 Відповісти
Тоді "русскіє" ще розумніші: вони здобутки інших націй майстерно приписують собі. І це тупому не під силу.
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24.09.2024 10:18 Відповісти
"русскіє" суто брудна робоча сила для інших націй.

https://alfred-griber.com/stati/stati-pravda-o-russkix/kakoj-nacionalnosti-byli-russkie-cari-i-caricy
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24.09.2024 10:20 Відповісти
А за фактом - це інші нації суто гарматне м'ясо для русні. Своїх з великих міст бережуть, замість них бурятів та чеченців відпраляють.
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24.09.2024 10:21 Відповісти
Німці та євреї завжди керували кацапам, а зараз кацапам керують євреї.
Так що кацап гарматним м'ясом був і є - ФАКТ!

За усю історію убогой расєюшкі, кацап ніколи не був у керма расєюшкі

Так хто для кого був гарматним м'ясом?
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24.09.2024 10:26 Відповісти
наведіть приклад, хто з "русскіх" зараз при владі на пітттороссії?
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24.09.2024 10:28 Відповісти
*****/патрушев.
Тільки не кажіть, що євреї, не повірю. Вони Ізраїль ненавидять, допомагали Ірану в атаці 13 квітня, і 7 жовтня точно без них не обійшлось.
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24.09.2024 10:29 Відповісти
патрушев, путін - це російські прізвища?

Так, вони євреї.
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24.09.2024 10:31 Відповісти
Якщо у вас є переконливі докази, щонайменше, що ***** - жид, прошу, надайте їх. Для тролінгу потрібні. Тільки переконливі. Бо русня пручатиметься з усіх сил.
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24.09.2024 10:33 Відповісти
Є, звісно. ісконні прізвища кацапа - це іванов, пєтров, сідоров, міхайлов і т.д. путін, ленін, сталін, патрушев, дуров, лістьев, ноябрській - це вигадані прізвища.
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24.09.2024 10:36 Відповісти
Всі прізвища вигадані. -ов -єв -ін вважаються типовими закінченнями російських прізвищ. Як українських -ко.
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24.09.2024 10:38 Відповісти
Тоді усі русскія і Трамп теж.
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24.09.2024 10:40 Відповісти
Давно вже говорять, що прізвище путена справжнє - Шаломов.
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24.09.2024 10:32 Відповісти
Говорят, что кур доят. И що Земля - плоска. І правлять нею сатаністи-педофіли, з якими воює особисто Трамп.
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24.09.2024 10:36 Відповісти
Ну, тоді вірте, що путен/патрушев "русскіє"
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24.09.2024 10:37 Відповісти
А ви вірте - що вони жиди.
Тільки в те, що вони русня - вірить сама русня.
І переконати ви їх своїм "говорят" - не зможете.
Але було б дуже добре.
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24.09.2024 10:39 Відповісти
Так, вони жиди, ні євреї, а суто жиди.

"русскіє" - це не нація, це зброд усіх націй, котрих об'єднує разом психопатологічна симптоматика.
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24.09.2024 10:42 Відповісти
Національне питання там теж гостро стоїть.
Достатньо згадати нацистський марш в спб.
Так що переконливі докази, що ***** - жид, були б черговим цвяхом їм в дупу. Але немає тих доказів.
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24.09.2024 10:43 Відповісти
Я вас розумію. Колись Віктор Суворов не маючи юридично-архівних доказів довів історичним фактажем, що срср готував 2-у Світову.

Так і тут. Довідки, що путен жид ви не знайдете, але й біографія путена мутна і прізвище вигадане.
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24.09.2024 10:46 Відповісти
І що, не знайшлось Рєзуна, який би довів єврейське походження ***** історичним фактажем?
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24.09.2024 10:47 Відповісти
Такого завдання ніхто не ставив.

Я дав вам знеску, хто іспокон вєков керував російською імперією, а ви й уваги на це і не звернули.

Люди не цікавляться цим, тому зараз нічого й не розуміють, що відбувається.
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24.09.2024 11:02 Відповісти
Так русня - генії: придумали таку систему, що од віку вік хоч жида постав на чолі, він все одно буде робити те, що вигідно імперії, а отже, і росіянам як спільноті (страждання деякої частини окремих русликів при цьому до розрахунку не береться).
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24.09.2024 11:04 Відповісти
"Геній" той, хто поміняв Петра 1 на свою людину, котра керувала рашкою.

Ми були першими, коли хотіли під себе забрати московію - Прокопович та Мазепа. Але Європа зробила простіше - геніальність у простоті, підмінили царя.
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24.09.2024 11:08 Відповісти
Чому тоді росія не здалась Наполеону? Розгромила і гнала аж до Парижа?
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24.09.2024 11:10 Відповісти
А яка династія тоді керувала рашкою?
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24.09.2024 11:14 Відповісти
Тоді чому не передали Францію під контроль Німеччини?
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24.09.2024 11:16 Відповісти
А для чого? Вони усі католики. Просто поміняли уряд на більш лояльний до себе.
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24.09.2024 11:24 Відповісти
Тоді так не грали в політику. Анексія чужої території була звичною справою, і гарантією, що ніяка локальна політика не вплине на контроль території.
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24.09.2024 11:27 Відповісти
Вони там усі перемішені. І, не забувайте - вони усі католики.

Якщо перейти до Ніколая 2, то він родич англійської королеви та родич канцлера Вільгельма, проти кого воював в Першу Світову.
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24.09.2024 11:29 Відповісти
А Захарова Манька теж "русская"? А Мішустін, Матвієнко Валька-півстакашкі теж "русскія"?
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24.09.2024 10:39 Відповісти
соловей - жид, та він сам робив камінг-аут. І нічого. Дивляться, вірять.
Бо він за імперію.
Але його за викрєста все одно вважають. Скаже щось не те - одразу "жьід пархатий".
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24.09.2024 10:41 Відповісти
ну, ось вже тепліше. Починаєте розуміти. Соловйов, а справжнє прізвище Шапіро.

Вони там на пітттороссії при владі усі Соловйови
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24.09.2024 10:44 Відповісти
Докази. Мені потрібні докази. Такі, в які русня повірить. Повірить навіть якщо повірити не захоче.
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24.09.2024 10:45 Відповісти
Ну хто підійме метрику путена? Вона засекречена, але, якщо б ми мали свої ботоферми, то масовими вкидами переконали кацапа, що кацапам керують не євреї, а махрові жиди.
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24.09.2024 10:48 Відповісти
Те недоступне, цього немає. От і маємо, що керує жид, а русня вважає його за русского вітязя - і нічого ви не вдієте. Зате у нас єврейське походження зєлі склоняють на всі боки безперешкодно.
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24.09.2024 10:51 Відповісти
кацапам завжди керували інші нації. кацап - це біосміття.

У нас зовсім інша ситуація, Зеленський ніколи й не приховував, що він єврей. А якщо не приховував, то він єврей, а не жид.
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24.09.2024 10:54 Відповісти
Так само немає юридичних доказів, що Петра 1 поміняли в Голландії на іншу людину. Але є історичні факти, котрі доводять, що замість Петра 1 на московію повернулася зовсім інша людина.

Немає юридичних доказів, що США вигадали та створили срср та ******* росію. Але є історичні факти, по котрим ви легко зробите цей висновок, що США створили геополітичного цепного пса під назвою срср/росія для контролю над Європою та Китаєм.
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24.09.2024 10:53 Відповісти
Чому нічого про це не чув? Чому цю конспірологію не розганяють серед русні?
Зате русня радо розганяє Qanon та інші теорії змови в США, які чудово працюють зараз на Трампа.
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24.09.2024 10:54 Відповісти
Задайте собі питання:
1. Хто фінансував революцію 1917?
2. Де знаходилися "локомотиви" революції Троцький, Камєнєв, Бухарін перед революцією 1917?
3. Хто провів індустріалізацію 20-х-40-х років в срср, побудувавши "могільщику капіталізма" ************ промисловість.

І все зрозумієте, хто чий союзник.
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24.09.2024 10:57 Відповісти
Тоді питання: як так вийшло, що цей викормиш Заходу в результаті зжер половину того самого Заходу? І ледь не зжер цілком, якби, якщо вірити Рєзуну, Гітлер не наніс удар на випередження?
Хто кого переграв?
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24.09.2024 10:59 Відповісти
Переміг той, хто взяв під контроль усю Європу.

Якщо знайдете відповідь, тоді й зрозумієте, хто це все розпочав.
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24.09.2024 11:03 Відповісти
Чому ж тоді Європа відправляє зброю нам, коли Ізраїлю вона так потрібна зараз, коли вони ще й з Ливаном зчепились?
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24.09.2024 11:06 Відповісти
Думаєте, що США щирий "союзник" Європі?
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24.09.2024 11:10 Відповісти
Європа вкладала гроші в росімперію, а США в 1917 відібрала у Європи її сировинний додаток.
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24.09.2024 11:11 Відповісти
Ви про це ніколи не чули тому, що, вибачаюсь, без бравади, я перший, хто почав підіймати це питання.
А почалося з того, що амери почали забороняти нам атакувати НПЗ на пітттороссії. Ось і розібрався, чому вони нам це забороняють робити - тому, що на піттторашкє нічого свого немає, там усе належить або амерам, або Європі.
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24.09.2024 11:33 Відповісти
Ми продовжували атакувати НПЗ, поки не перейшли до аеродромів та тепер - сховищ зброї.
Амери нам увесь цей час продовжували відправляти пакети підтримки.
А мали б після другої-третьої атаки на НПЗ поставити питання руба: або НПЗ, або зброя.
Цього не було.
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24.09.2024 11:36 Відповісти
Думаю, що амери забороняють нам бити по рашці і нашою, власною, зброєю.

рашка це амеровський геополітичний цепний пес, котрого вони можуть спустити або на Європу, або на Китай.

Згадайте, хто в 1991 році закликав Україну не виходити зі складу срср?
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24.09.2024 11:39 Відповісти
А ми взяли і вийшли. Нас не визнали? Де санкції?
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24.09.2024 11:41 Відповісти
Нас роззброїли. Ось і наслідки.

Європа теж, колись, в Україну гроші нємалиє вклала.
І ЄС хоче бачити Україну у своєму складі.
Нам треба зі США поводитись адекватно, так, як вони з нами.
Дім України в Європі, від США треба триматися подалі.
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24.09.2024 11:47 Відповісти
То тепер принципово відмовляємось від зброї, що зараз дає нам США?
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24.09.2024 11:48 Відповісти
На цьому тижні виступав Литовський міністр ЗС, забув його прізвище, і він сказав, що ЄС спокійно можуть замістити США, треба тільки єдність в ЄС.

Якщо ЄС об'єднається в нашому питанні - США нам будуть не потрібні.

А взагалі то, ви не почитали, що я написав вище:

Нам треба зі США поводитись адекватно, так, як вони обійшлися з нами.
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24.09.2024 11:52 Відповісти
Європа роз'єднана. Там є Угорщина і Туреччина в НАТО.
Тож без США поки не обійдемось.
Неадекватна поведінка походить від зєлєних.
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24.09.2024 11:54 Відповісти
Думаю, що зелені виконують те, що їм каже ЄС.

Проблема в ЄС не в Угорщині та Туреччині, проблема в Польщі, котра підкорена США.
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24.09.2024 11:56 Відповісти
То і крадуть, і проросійських призначають зєлєні - за наказом Європи?
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24.09.2024 11:57 Відповісти
Та наші чиновники, як і всюди, будуть за гроші робити все, що їм накажуть.

Крадуть і будуть красти - але будуть виконувати те, що їм накажуть.

В ЄС теж не так все добре з корупцією. Це тотальне зло. Навіть у Китаю крадуть незважаючи на смертну кару.
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24.09.2024 12:01 Відповісти
чиновник з проросійського миттєво може перелаштуватися на суперпроукраїнського.
Ви ж це чудово знаєте.

Де чиновник ******** відпочивати в Тамбові чи, наприклад, на Мальорці?

Будуть виконувати все, що ЄС каже.
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24.09.2024 12:07 Відповісти
Імперець і є імперець. Буде і з Мальорки баскам допомагати.
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24.09.2024 12:10 Відповісти
Ідеологічні вже усі давно померли.
А зараз усе купується.
Комфорт і ще раз комфорт.
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24.09.2024 12:19 Відповісти
Чому ж тоді ***** досі голову не відкрутили, терплять і санкції, і конфісковані активи, і економічні втрати?
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24.09.2024 12:22 Відповісти
Так не усі ж його чиновники під санкціями. А для решти нічого не змінилося. Ось такі санкції від США.

Ви подумайте, яка причина війни? Для чого? У рашкі усе було. На кой ... їм ось це все?

Причина цієї війни схожа на Першу Світову. Ой, вбили ерцгерцога Фердинанда та його дружину і як почалося!!!!

У 2006 вбили усе керівництво Польщі ....... а де війна??????

Немає причини!
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24.09.2024 12:31 Відповісти
Нічого "всього" у них не було.
4/5 поверхні Землі не їх. Навіть за наддержаву, що вирішує, кому як жити - не вважають.
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24.09.2024 12:36 Відповісти
Я маю на увазі чиновників піттторських.
Та й, навіть, біомаса їх жила теж більш-менш нормально, шлялася по Туреччині, ЄС, горланіла расєя-расєя.

Немає причини війни.
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24.09.2024 12:39 Відповісти
Причини - немає, але війна - є. І ніхто всередині росії особливо не проти. Що ж так?
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24.09.2024 12:41 Відповісти
Так вони і не відчувають ту війну. Ми ж не зносимо житлові квартали на параше. Якщо б почали відповідати адекватно, кацап би підняв поросячий зойк.

Зайшли ми на Курщину і кацап курський почав волати: на кой та війна!

Але мене це не цікавить, мене цікавить кому потрібна ця війна і для чого?
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24.09.2024 12:44 Відповісти
Хто почав, тому і потрібна.
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24.09.2024 12:46 Відповісти
Та це зрозуміло.
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24.09.2024 12:49 Відповісти
пітттороссія завжди була сировинним додатком Європи, котрий заграбастали собі США в 1917, фінансував революцію.
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24.09.2024 10:30 Відповісти
І ще, цей месенджер ніякої популярності б не мав, якщо б його назойливо не нав'язували населенню. Особисто я цією тупою байдою, як телеграм не користуюся.
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24.09.2024 10:17 Відповісти
Да, русские тупые. Если тактически они в чем-то могут выигрывать (и даже своего президента поставить или мессенджер свой изобрести там или поисковик), то стратегически они - лузеры. Политика ***** это подтверждает. Дело даже не столько в тупости, сколько в ценностях. Они делают ставку на таких же лузеров и дикарей, как они сами (Иран, Кндр). Мир за ними не пойдёт.
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24.09.2024 12:00 Відповісти
Вирубайте Роісє інтернет і не партеся.
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24.09.2024 10:36 Відповісти
файна пропозиція!

питання в іншому - чому не вирубають?
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24.09.2024 10:59 Відповісти
Бо замріяні вважають, що доступ до інформації кацапам несе якусь користь.
А воно робе тільки в одну сторону - лайно летить з Роісі назовні.
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24.09.2024 18:52 Відповісти
Тому й не вирубають.
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24.09.2024 18:54 Відповісти
 
 