РФ створила більше ШІ-контенту для впливу на вибори США, ніж будь-яка інша країна у світі, - розвідка США

Росія створює більше контенту за допомогою штучного інтелекту, щоб вплинути на вибори у США, ніж будь-яка інша країна світу.

Про це Reuters заявив представник Офісу директора національної розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Це, за його словами, є частиною ширшої стратегії підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Так, РФ використовує ШІ, щоб створювати контент, спрямований на підвищення шансів Трампа та дискредитацію Гарріс. Це, зокрема, включає поширення конспірологічних наративів.

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Представник Офісу нацрозвідки заявив, що РФ є більш досвідченим гравцем та краще розуміє виборчу систему США, тому визначає відповідні цілі для впливу.

Він навів один із прикладів, коли у липні Мін'юст США повідомив про операцію, пов'язану з використанням ШІ для поширення проросійських повідомлень у соцмережах.

Також контент, створений ШІ, використовує і Китай. Проте Пекін поки що не застосовував його для втручання в американській вибори.

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