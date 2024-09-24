РФ створила більше ШІ-контенту для впливу на вибори США, ніж будь-яка інша країна у світі, - розвідка США
Росія створює більше контенту за допомогою штучного інтелекту, щоб вплинути на вибори у США, ніж будь-яка інша країна світу.
Про це Reuters заявив представник Офісу директора національної розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Це, за його словами, є частиною ширшої стратегії підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.
Так, РФ використовує ШІ, щоб створювати контент, спрямований на підвищення шансів Трампа та дискредитацію Гарріс. Це, зокрема, включає поширення конспірологічних наративів.
Представник Офісу нацрозвідки заявив, що РФ є більш досвідченим гравцем та краще розуміє виборчу систему США, тому визначає відповідні цілі для впливу.
Він навів один із прикладів, коли у липні Мін'юст США повідомив про операцію, пов'язану з використанням ШІ для поширення проросійських повідомлень у соцмережах.
Також контент, створений ШІ, використовує і Китай. Проте Пекін поки що не застосовував його для втручання в американській вибори.
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Вони Трампа доведуть до перемоги. Проти цих технологій розум безсилий, тільки брудні руки могли б допомогти, але це не про Камалу з Байденом. Вони робитимуть гарну міну при поганій грі - до останнього.
Питання в іншому, які дегенерати висувають кандидатуру цього полудурка на посаду президента США.
Дуров єврей
https://alfred-griber.com/stati/stati-pravda-o-russkix/kakoj-nacionalnosti-byli-russkie-cari-i-caricy
Так що кацап гарматним м'ясом був і є - ФАКТ!
За усю історію убогой расєюшкі, кацап ніколи не був у керма расєюшкі
Так хто для кого був гарматним м'ясом?
Тільки не кажіть, що євреї, не повірю. Вони Ізраїль ненавидять, допомагали Ірану в атаці 13 квітня, і 7 жовтня точно без них не обійшлось.
Так, вони євреї.
Тільки в те, що вони русня - вірить сама русня.
І переконати ви їх своїм "говорят" - не зможете.
Але було б дуже добре.
"русскіє" - це не нація, це зброд усіх націй, котрих об'єднує разом психопатологічна симптоматика.
Достатньо згадати нацистський марш в спб.
Так що переконливі докази, що ***** - жид, були б черговим цвяхом їм в дупу. Але немає тих доказів.
Так і тут. Довідки, що путен жид ви не знайдете, але й біографія путена мутна і прізвище вигадане.
Я дав вам знеску, хто іспокон вєков керував російською імперією, а ви й уваги на це і не звернули.
Люди не цікавляться цим, тому зараз нічого й не розуміють, що відбувається.
Ми були першими, коли хотіли під себе забрати московію - Прокопович та Мазепа. Але Європа зробила простіше - геніальність у простоті, підмінили царя.
Якщо перейти до Ніколая 2, то він родич англійської королеви та родич канцлера Вільгельма, проти кого воював в Першу Світову.
Бо він за імперію.
Але його за викрєста все одно вважають. Скаже щось не те - одразу "жьід пархатий".
Вони там на пітттороссії при владі усі Соловйови
У нас зовсім інша ситуація, Зеленський ніколи й не приховував, що він єврей. А якщо не приховував, то він єврей, а не жид.
Немає юридичних доказів, що США вигадали та створили срср та ******* росію. Але є історичні факти, по котрим ви легко зробите цей висновок, що США створили геополітичного цепного пса під назвою срср/росія для контролю над Європою та Китаєм.
Зате русня радо розганяє Qanon та інші теорії змови в США, які чудово працюють зараз на Трампа.
1. Хто фінансував революцію 1917?
2. Де знаходилися "локомотиви" революції Троцький, Камєнєв, Бухарін перед революцією 1917?
3. Хто провів індустріалізацію 20-х-40-х років в срср, побудувавши "могільщику капіталізма" ************ промисловість.
І все зрозумієте, хто чий союзник.
Хто кого переграв?
Якщо знайдете відповідь, тоді й зрозумієте, хто це все розпочав.
А почалося з того, що амери почали забороняти нам атакувати НПЗ на пітттороссії. Ось і розібрався, чому вони нам це забороняють робити - тому, що на піттторашкє нічого свого немає, там усе належить або амерам, або Європі.
Амери нам увесь цей час продовжували відправляти пакети підтримки.
А мали б після другої-третьої атаки на НПЗ поставити питання руба: або НПЗ, або зброя.
Цього не було.
рашка це амеровський геополітичний цепний пес, котрого вони можуть спустити або на Європу, або на Китай.
Згадайте, хто в 1991 році закликав Україну не виходити зі складу срср?
Європа теж, колись, в Україну гроші нємалиє вклала.
І ЄС хоче бачити Україну у своєму складі.
Нам треба зі США поводитись адекватно, так, як вони з нами.
Дім України в Європі, від США треба триматися подалі.
Якщо ЄС об'єднається в нашому питанні - США нам будуть не потрібні.
А взагалі то, ви не почитали, що я написав вище:
Нам треба зі США поводитись адекватно, так, як вони обійшлися з нами.
Тож без США поки не обійдемось.
Неадекватна поведінка походить від зєлєних.
Проблема в ЄС не в Угорщині та Туреччині, проблема в Польщі, котра підкорена США.
Крадуть і будуть красти - але будуть виконувати те, що їм накажуть.
В ЄС теж не так все добре з корупцією. Це тотальне зло. Навіть у Китаю крадуть незважаючи на смертну кару.
Ви ж це чудово знаєте.
Де чиновник ******** відпочивати в Тамбові чи, наприклад, на Мальорці?
Будуть виконувати все, що ЄС каже.
А зараз усе купується.
Комфорт і ще раз комфорт.
Ви подумайте, яка причина війни? Для чого? У рашкі усе було. На кой ... їм ось це все?
Причина цієї війни схожа на Першу Світову. Ой, вбили ерцгерцога Фердинанда та його дружину і як почалося!!!!
У 2006 вбили усе керівництво Польщі ....... а де війна??????
Немає причини!
4/5 поверхні Землі не їх. Навіть за наддержаву, що вирішує, кому як жити - не вважають.
Та й, навіть, біомаса їх жила теж більш-менш нормально, шлялася по Туреччині, ЄС, горланіла расєя-расєя.
Немає причини війни.
Зайшли ми на Курщину і кацап курський почав волати: на кой та війна!
Але мене це не цікавить, мене цікавить кому потрібна ця війна і для чого?
питання в іншому - чому не вирубають?
А воно робе тільки в одну сторону - лайно летить з Роісі назовні.