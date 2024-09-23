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Українські військові виявляють 12 тис. цілей щотижня завдяки штучному інтелекту, - Міноборони

ШІ допомагає українським військовим

Завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міноборони України, Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завдяки ШІ-платформі оператори можуть ухвалювати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

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"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", - зазначила Черногоренко.

У Міноборони також розповіли, що Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.

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Портупеї і інтелект... Фантастика...
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23.09.2024 18:57 Відповісти
якщо ШІ виявляє, то чому ж їх всі 12 тис. не знищать?
пані почула про ШІ, а що то є таке ще не знає, але слово має.
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23.09.2024 19:04 Відповісти
пусть ИИ и бомбит их
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23.09.2024 19:13 Відповісти
 
 