Українські військові виявляють 12 тис. цілей щотижня завдяки штучному інтелекту, - Міноборони

Завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міноборони України, Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завдяки ШІ-платформі оператори можуть ухвалювати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

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"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", - зазначила Черногоренко.

У Міноборони також розповіли, що Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.

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