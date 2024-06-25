"Рій" дронів зі штучним інтелектом розробляють в Україні, - The Times

В Україні розробляють дрони зі штучним інтелектом, які можуть взаємодіяти між собою, уражати техніку та стежити за ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The Times розповів один із київських розробників Сергій Крупієнко.

Невдовзі його компанія випустить на передову штучно створений "рій" із семи дронів, які можуть взаємодіяти один із одним, підривати танки та стежити за ворогом.

"Наша основна місія - змусити роботів вести бої, а не людей. Вони можуть спілкуватися один з одним, вирішуючи, хто атакуватиме, хто збиратиме інформацію - і вони зроблять це швидше, ніж будь-яка людина", - наголосив Крупієнко.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україні було 20 компаній, що займаються розробкою військової техніки, а зараз їх близько 200, пише видання.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що над "роєвою" технологією в Україні працює щонайменше ще одна українська компанія, окрім компанії Крупієнка.

За його словами, Україна не дасть змоги дронам діяти повністю самостійно: ураження цілі має підтвердити людина. Але він визнає, що "технічно вони (дрони) могли б зробити це самі".

Водночас американський експерт Пітер Сінгер вважає, що Україна, ймовірно, вже дозволила ШІ знищувати цілі без втручання людини. Йдеться про використання новітньої американської системи безпілотників, яка може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані, та передавати їхні координати іншим дронам, які автоматично запускаються для їхнього знищення.

Читайте: У Великій Британії тестують дешеву зброю проти дронів, - Financial Times