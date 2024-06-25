УКР
"Рій" дронів зі штучним інтелектом розробляють в Україні, - The Times

В Україні тестують рій дронів зі штучним інтелектом

В Україні розробляють дрони зі штучним інтелектом, які можуть взаємодіяти між собою, уражати техніку та стежити за ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The Times розповів один із київських розробників Сергій Крупієнко.

Невдовзі його компанія випустить на передову штучно створений "рій" із семи дронів, які можуть взаємодіяти один із одним, підривати танки та стежити за ворогом.

"Наша основна місія - змусити роботів вести бої, а не людей. Вони можуть спілкуватися один з одним, вирішуючи, хто атакуватиме, хто збиратиме інформацію - і вони зроблять це швидше, ніж будь-яка людина", - наголосив Крупієнко.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україні було 20 компаній, що займаються розробкою військової техніки, а зараз їх близько 200, пише видання.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що над "роєвою" технологією в Україні працює щонайменше ще одна українська компанія, окрім компанії Крупієнка.

За його словами, Україна не дасть змоги дронам діяти повністю самостійно: ураження цілі має підтвердити людина. Але він визнає, що "технічно вони (дрони) могли б зробити це самі".

Водночас американський експерт Пітер Сінгер вважає, що Україна, ймовірно, вже дозволила ШІ знищувати цілі без втручання людини. Йдеться про використання новітньої американської системи безпілотників, яка може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані, та передавати їхні координати іншим дронам, які автоматично запускаються для їхнього знищення.

+10
Тільки я вас благаю, не давайте координати цього виробництва ТЦКашникам!
показати весь коментар
25.06.2024 14:33 Відповісти
+8
А тим часом P-8 Poseidon зайшов у повітряний простір Чорного моря,думаю бавовна не за горами.
показати весь коментар
25.06.2024 14:34 Відповісти
+6
Головне, щоб цей рій по своїм не атакував. А так добра новина.
показати весь коментар
25.06.2024 14:32 Відповісти
Рої дронів зі ШІ - це зараз як міжнародний тренд в оборонці.
показати весь коментар
25.06.2024 14:36 Відповісти
На жаль москалі вже розробили рій з Ланцетів
показати весь коментар
25.06.2024 14:39 Відповісти
У москалів більше досвіду. Перший рій дронів - П-700 "Граніт" 1983 року.
показати весь коментар
25.06.2024 14:53 Відповісти
А как вы себе представляете бортовой компьютер ракеты Гранит П -700 в 70-х годах, М-222?
показати весь коментар
25.06.2024 15:57 Відповісти
"Занимаемая площадь: 100 кв.м."
Там були застосовані технології згорнутого простору
показати весь коментар
25.06.2024 16:46 Відповісти
Я помню это у*бище, вот только не помню точно сколько там было модулей (железных шкафов 12 или 14?).
показати весь коментар
25.06.2024 19:45 Відповісти
Я таке вже не застав. Але встиг познайомитися з СМ ЕОМ. Фортран, Паскаль...
показати весь коментар
26.06.2024 09:10 Відповісти
У 1970-х роках прімарсіанілісь і прівенеріанілісь космічні апарати США і СРСР, і передали знімки поверхні. Якось обходилися без суперкомп'ютерів.
показати весь коментар
25.06.2024 18:06 Відповісти
Космический аппарат в 70-х - это не рой с ИИ, все команды ему шли из ЦУПА, он тупо выполнял их.
показати весь коментар
25.06.2024 19:37 Відповісти
Кілька хвилин йшов сигнал з Марса і стільки ж туди. Без автоматики ніяк. Зараз ми розпещені. А тоді для специфічних завдань розрахунку посадочних імпульсів створювали досконалу програму, якої вистачало потужності калькулятора.
показати весь коментар
25.06.2024 19:59 Відповісти
Аха и логарифмической линейки.
показати весь коментар
25.06.2024 21:03 Відповісти
В 1983 москалі витирали зади скомканим папером з газет та журналів, який рій дронів ))
показати весь коментар
25.06.2024 15:32 Відповісти
Ісаак Ньютон взагалі какав в дірку і підтирався лопухом.
показати весь коментар
25.06.2024 15:48 Відповісти
Туалет, що працював на основі гравітації? Хм, непогано для свого часу...
показати весь коментар
25.06.2024 16:49 Відповісти
Ви ще напишіть хто розробляє (перелік фамілій, домашні адреси і телефони), де розробляють і точну адресу підприємства не забудьте. Навіщо раші витрачати гроші на агентів, у нас журналісти самі все розкажуть і ще повторять декілька разів.
показати весь коментар
25.06.2024 16:45 Відповісти
 
 