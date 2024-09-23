Украинские военные обнаруживают 12 тыс. целей еженедельно благодаря искусственному интеллекту, - Минобороны

Благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Минобороны Украины, Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

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"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", - отметила Черногоренко.

В Минобороны также рассказали, что Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, движущихся по грунтовым дорогам.

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