Украинские военные обнаруживают 12 тыс. целей еженедельно благодаря искусственному интеллекту, - Минобороны
Благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Минобороны Украины, Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.
"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", - отметила Черногоренко.
В Минобороны также рассказали, что Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, движущихся по грунтовым дорогам.
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пані почула про ШІ, а що то є таке ще не знає, але слово має.