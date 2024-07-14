УКР
Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку НАТО

Українська бойова система DELTA

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід під час розробки бойової системи DELTA.

"DELTA довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Україна впровадила вже 324 стандарти НАТО, - Міноборони

Що таке система DELTA

DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

Раніше повідомлялося, що систему ситуаційної обізнаності DELTA повністю легалізують та впровадять у Сили оборони на початку липня 2024 року.

Автор: 

Міноборони (7678) НАТО (6808)
Топ коментарі
+11
14.07.2024 15:06 Відповісти
+3
зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

питання в таланті смоктання.
але, звісно, якщо катька трансформатор сказала, то це потужно та переможно.
14.07.2024 15:36 Відповісти
+2
ми, кожного дня відступаємо! кожного, **** дня! на лук'яновку прилетіло п'ять ракет.
за охматдитом, це ніхто не говорить!
але ж, висока оцінка, це їбать, як важливо!
14.07.2024 15:06 Відповісти
14.07.2024 15:06 Відповісти
ти під кожною новиною кал відкладаєш?
14.07.2024 16:38 Відповісти
все для тебе, адже 73% мух не могло ж помилитись,що зеленський гімно. манить воно вас
14.07.2024 16:41 Відповісти
ми, кожного дня відступаємо! кожного, **** дня! на лук'яновку прилетіло п'ять ракет.
за охматдитом, це ніхто не говорить!
але ж, висока оцінка, це їбать, як важливо!
14.07.2024 15:06 Відповісти
Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни

Джерело:

14.07.2024 15:32 Відповісти
14.07.2024 15:36 Відповісти
*****, так давай на передок и наступай. Гони монголокацапскую нечесть.
А не хочешь, они твои братья. Ох и *****
14.07.2024 16:33 Відповісти
от, бидло троляче.
пєрєдок, кажеш?
в задок, тобі, будуть ахмат пхати....
показати весь коментар
Так. Система DELTA зараз актуальна, як ніколи.

14.07.2024 15:37 Відповісти
Ракети робіть, ракети а не херню якусь.
14.07.2024 16:23 Відповісти
Блин, экспертов развелось. Скока вас там в монголокацапии?
14.07.2024 16:36 Відповісти
Та сама штука, через яку я рідко обділався на початку війни. Мені тоді здавалося, що Вільному Світові вистачить 2-3 тижні, щоб поставити Болото на місце, виходячи з порівняння: яка зброя в НАТО та яка в Боліт. Про систему дельта я на всіх форумах розповідав таке: це планшет, що є в кожного військослужбовця (від пересічного піхотинця до міністра оборони), там вся інфа розвідки та з бпла: де ми, де наші, де ворог, месенджер, тощо. З її допомогою командир відділення може запросити за отримати залп дивізіону гаубиць та РСЗВ. \ І ось пройшло 2,5 роки. Ви щось побачили? В тому числі успіхи в інформованості та взаємодії? Мені здається, все залишилося на рівні наполеонівських воєн.
14.07.2024 17:18 Відповісти
Ну таке - тонка броня і танкі наши бистри.
14.07.2024 18:40 Відповісти
 
 