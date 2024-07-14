Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку НАТО
Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.
Про це повідомляє Міноборони України
Так, представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід під час розробки бойової системи DELTA.
"DELTA довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Що таке система DELTA
DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.
Раніше повідомлялося, що систему ситуаційної обізнаності DELTA повністю легалізують та впровадять у Сили оборони на початку липня 2024 року.
Джерело:
