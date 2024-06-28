Система DELTA повністю запрацює на початку липня, - Міноборони

Систему ситуаційної обізнаності DELTA повністю легалізують та впровадять у Сили оборони на початку липня 2024 року.

Про це в інтерв'ю Армія Inform заявила заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"DELTA нарешті отримує повноцінну легалізацію. Це вже буде на початку липня. Ми вже закінчуємо всі процедури. DELTA стане доступною і отримає 100% свого впровадження. Вже всі процедури ми зробили: прийняли постанови, прийняли закон. Закінчуємо аудит і виходимо в повноцінний такий реліз, який буде здійснюватися абсолютно у всій армії", - зазначила вона.

Черногоренко назвала DELTA "гуглом для військових", оскільки там є чат, через який можна спілкуватися зі своїми побратимами.

"DELTA — це така багатошарова система. У мене були навіть кейси, коли мої друзі-військовослужбовці казали про те, що в них є шари, де вони знають абсолютно все про ворога: кожний окоп, кожний бліндаж, кожну техніку, як вона рухається. Ти бачиш всю ситуаційну обстановку по ворогу і можеш з цим приймати рішення", - пояснила заступниця міністра.

Наразі у Міноборони борються за те, щоб скоротити час від виявлення ворожої цілі до її ураження.

"Це теж робиться через технічні рішення, через цифрові системи і, зокрема, через DELTA. Вона отримає повноцінну легалізацію, і ми зможемо її розповсюдити, роздати як умовний цифровий автомат кожному військовослужбовцю, навчити тих людей, які приходять в армію, зробити це таким базовим функціоналом і далі працювати", - підсумувала Черногоренко.

Що таке система DELTA

DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

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