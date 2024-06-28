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Новости Оборона
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Система DELTA полностью заработает в начале июля, - Минобороны

Систему Delta повністю впровадять у війську в липні

Систему ситуационной осведомленности DELTA полностью легализуют и внедрят в Силы обороны в начале июля 2024 года.

Об этом в интервью Армия Inform заявила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"DELTA наконец-то получает полноценную легализацию. Это уже будет в начале июля. Мы уже заканчиваем все процедуры. DELTA станет доступной и получит 100% своего внедрения. Уже все процедуры мы сделали: приняли постановления, приняли закон. Заканчиваем аудит и выходим в полноценный такой релиз, который будет осуществляться абсолютно во всей армии", - отметила она.

Черногоренко назвала DELTA "гуглом для военных", поскольку там есть чат, через который можно общаться со своими побратимами.

"DELTA - это такая многослойная система. У меня были даже кейсы, когда мои друзья-военнослужащие говорили о том, что у них есть слои, где они знают абсолютно все о враге: каждый окоп, каждый блиндаж, каждую технику, как она движется. Ты видишь всю ситуационную обстановку по врагу и можешь с этим принимать решения", - пояснила заместитель министра.

Сейчас в Минобороны борются за то, чтобы сократить время от обнаружения вражеской цели до ее поражения.

"Это тоже делается через технические решения, через цифровые системы и, в частности, через DELTA. Она получит полноценную легализацию, и мы сможем ее распространить, раздать как условный цифровой автомат каждому военнослужащему, научить тех людей, которые приходят в армию, сделать это таким базовым функционалом и дальше работать", - подытожила Черногоренко.

Что такое система DELTA

DELTA - это уникальная экосистема военных продуктов, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Также в систему входят мессенджер и стриминг, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА в реальном времени. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.

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Автор: 

Минобороны (9404) оборона (5227) Черногоренко Екатерина (119)


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головне , щоб рашистська агентура мала доступ , як і до "дії", тоді все "ок"
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28.06.2024 18:21 Ответить
маєш якісь докази доступу до Дії?
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28.06.2024 18:35 Ответить
***** ! Деб#ли ! Якщо за три роки війни її не доробили, то хрін вони її дороблять... Лиш мільярди розпиля, і ще пиляют..
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28.06.2024 20:10 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1639563215-rosiya-mozhe-mati-dostup-do-zastosunku-diya-zmi.html- читай і думай
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28.06.2024 20:45 Ответить
 
 