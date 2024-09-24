РФ создала больше ИИ-контента для влияния на выборы США, чем любая другая страна в мире, – разведка США

Россия создает больше контента с помощью искусственного интеллекта, чтобы повлиять на выборы в США, чем любая другая страна мира.

Об этом Reuters заявил представитель Офиса директора национальной разведки, передает Цензор.НЕТ.

Это, по его словам, является частью более широкой стратегии поддержки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Так, РФ использует ИИ, чтобы создавать контент, направленный на повышение шансов Трампа и дискредитацию Харрис. Это, в частности, включает распространение конспирологических нарративов.

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Представитель Офиса нацразведки заявил, что РФ является более опытным игроком и лучше понимает избирательную систему США, поэтому определяет соответствующие цели для влияния.

Он привел один из примеров, когда в июле Минюст США сообщил об операции, связанной с использованием ИИ для распространения пророссийских сообщений в соцсетях.

Также контент, созданный ИИ, использует и Китай. Однако Пекин пока что не применял его для вмешательства в американские выборы.

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