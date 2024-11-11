Зеленський планує замінити посла у США Маркарову та розглядає кандидатури, - The Washington Post
Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, посилаючись на анонімного посадовця в Україні, "Зеленський зараз переглядає кандидатів на її заміну".
Однак посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.
Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія.
Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.
Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.
25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. У листі вказується, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".
26 вересня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.
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Из минусов -- не сексолог
І досить активно працювала.
Ну Донні не хоче її бачити, тож доведеться міняти, а шкода.
або суддя вовк..
також можливо арахамію запустити
у Ньойркський зоопарк мавпою
Цікаво , а повернеться вона з чоловіком в Україну???
А Оманські гниди піклуються за свої дупи та бабло намародерене ...