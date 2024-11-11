Зеленський планує замінити посла у США Маркарову та розглядає кандидатури, - The Washington Post

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, посилаючись на анонімного посадовця в Україні, "Зеленський зараз переглядає кандидатів на її заміну".

Однак посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.

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Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія.

Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

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25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. У листі вказується, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".

26 вересня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.