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Зеленський планує замінити посла у США Маркарову та розглядає кандидатури, - The Washington Post

Оксана Маркарова

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, посилаючись на анонімного посадовця в Україні, "Зеленський зараз переглядає кандидатів на її заміну".

Однак посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни 

Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія.

Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

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25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. У листі вказується, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".

26 вересня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) посол (1094) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+21
Воно???

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11.11.2024 20:40
+20
Сексологиню відправ, вона вже на болгарах напахалася, пора кваліфікацію піднімать
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11.11.2024 20:35
+19
Прошу разглянуть мою кандидатуру. Из плюсов-- живу на месте, знаю язык и обычаи туземцев,не нужно оплачивать билет. Когда то жил за 5 блоков от посольства.
Из минусов -- не сексолог
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11.11.2024 20:36
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Поганому танцюристу....а зеленському посли
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11.11.2024 20:32 Відповісти
Сексологиню відправ, вона вже на болгарах напахалася, пора кваліфікацію піднімать
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11.11.2024 20:35 Відповісти
Тут серьезно.Дуже гарний посол-Немиря Григорий.
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11.11.2024 21:09 Відповісти
Аха, от Юульки- несерьезно.
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11.11.2024 21:40 Відповісти
Та ви вже без Юльки жрете 30 років.Смачно?
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11.11.2024 21:58 Відповісти
Откуда вас, таких убогих, присылают или сами подползаете.
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11.11.2024 22:07 Відповісти
Ти тупеньки і не цікавий.
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11.11.2024 22:23 Відповісти
Прошу разглянуть мою кандидатуру. Из плюсов-- живу на месте, знаю язык и обычаи туземцев,не нужно оплачивать билет. Когда то жил за 5 блоков от посольства.
Из минусов -- не сексолог
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11.11.2024 20:36 Відповісти
Но но, куди намилився. Чергу займи. Будеш десть 4893.
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11.11.2024 20:43 Відповісти
З їзиком - за кораблем.
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11.11.2024 20:48 Відповісти
Пора цю "свиноматку" на бойню з конфіксацією
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11.11.2024 20:40 Відповісти
Воно???

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11.11.2024 20:40 Відповісти
Справжний нацгвардеец! Орденоносец!
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11.11.2024 21:36 Відповісти
Чья это сра*а?
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11.11.2024 21:42 Відповісти
На старого Лобановского стал похож--- а вдруг....динь- динь было в молодости у тренера!?
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11.11.2024 22:38 Відповісти
На окружній Києва кандідаток багато.
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11.11.2024 20:42 Відповісти
І маркараву теж...
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11.11.2024 20:45 Відповісти
Хоче якогось зашквареного зеленого туди прилаштувати. Чи може для ''сирка'' аеродромчик готує(його ж безумна на шматки вже рве)
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11.11.2024 20:46 Відповісти
Сира безглузда в стійлі тримає і всю армію разом з ним. Скоро вибори і кращої кандидатури для дискридитації військових не придумати.
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11.11.2024 20:54 Відповісти
Доречі, в якій дурці безкута?
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11.11.2024 21:07 Відповісти
Талановитий Коля -котлета без діла сидить .
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11.11.2024 20:49 Відповісти
Послом має бути військовий за фахом.
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11.11.2024 20:50 Відповісти
Безугла йде з оборонного комітету Ради - в міжнародний

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11.11.2024 21:13 Відповісти
Шо за ************?
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11.11.2024 20:53 Відповісти
Павло Клімкін був недавно помічений на зустрічах із зеленими. Було би дуже добре, щоб його призначили. Тим більше, у нього є досвід роботи із попередньою адміністрацією Трампа.
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11.11.2024 20:54 Відповісти
Мар'яна......однозначно
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11.11.2024 20:54 Відповісти
шо тут думать, ну костін же ж гарна кандидатура!
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11.11.2024 20:55 Відповісти
Юризд зеленський не орієнтується навіть в процедурі призначення послів. У члєнограя спікер ВР відповідає за послів🤣
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11.11.2024 21:04 Відповісти
Одна з небагатьох професійних. Скільки вона факапів верховного артиста сгладжувала.
І досить активно працювала.
Ну Донні не хоче її бачити, тож доведеться міняти, а шкода.
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11.11.2024 21:05 Відповісти
Ничо, перейдет работать в свой ресторан поблизости.
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11.11.2024 21:46 Відповісти
Майк Джонсон запланував Зеленському звільнення Маркарової ще у вересні.
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11.11.2024 21:07 Відповісти
А шо там розглядати? Міняй на мендель; така собі дєфачка, може й не сексапільна, але й не бридка.
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11.11.2024 21:11 Відповісти
Є харошая кандідатура. Корабельная сосна ,баба да баба да...(зі слів дурканутого нардепа -служки Корнієнка)
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11.11.2024 21:16 Відповісти
Безмозглая, или как ее... Безумная разве не подойдет?
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11.11.2024 22:02 Відповісти
Ну все тепер вона на намародерині кошти в Україні не один ресторан відкриє в Америці.
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11.11.2024 21:23 Відповісти
або татаров
або суддя вовк..
також можливо арахамію запустити
у Ньойркський зоопарк мавпою
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11.11.2024 21:29 Відповісти
Є два чудових кандидата на цю посаду! Дмитрук або Куніцин. Більш того, вони вже за кордоном. Зекономити бюджет країни на дорозі можна. ДУМАЙ ТЕ!
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11.11.2024 21:33 Відповісти
Прокурорів інвалідів пристроїти потрібно. І з МСЕК послів буде багацько.
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11.11.2024 21:35 Відповісти
А зачем назначал ?
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11.11.2024 21:59 Відповісти
А цікаво, маркарова повернеться в Україну??!!
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11.11.2024 22:04 Відповісти
Напевно ресторан ямаркарової почав давати малі прибутки. В оіц нічого не доходить.
Цікаво , а повернеться вона з чоловіком в Україну???
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11.11.2024 22:11 Відповісти
Мій совіт: молода, гарна, длиннонога, але щоб зараза, все ж любила Україну. От тоді все буде файно
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11.11.2024 22:26 Відповісти
Без стеба и иронии. Лану Зеркаль идеально бы было назначить послом. Идеальный кандидат .
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11.11.2024 22:40 Відповісти
Ти ще скажи Порошенка...

А Оманські гниди піклуються за свої дупи та бабло намародерене ...
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11.11.2024 23:39 Відповісти
При призначенні було всьо чотко-утром деньгі в обєд послиха. Трампісти шпиняють Бубона саме за ресторан Маркарової. А відвідини розписав стратег, пєрвий чєловєк ОПи. Буде Бубон без посла.
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11.11.2024 22:57 Відповісти
Наконец-то дошло, что в США послом должен работать профессиональный дипломат-американист, а не кабатчица?
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11.11.2024 23:27 Відповісти
Кому дійшло? Про шо ти?
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11.11.2024 23:41 Відповісти
 
 