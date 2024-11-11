Зеленский планирует заменить посла в США Маркарову и рассматривает кандидатуры, - The Washington Post
Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, ссылаясь на анонимного чиновника в Украине, "Зеленский сейчас просматривает кандидатов на ее замену".
Однако посольство Украины в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии.
Напомним, дискуссии о потенциальной замене Маркаровой начались после сентябрьского визита Зеленского на завод боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания.
Это мероприятие вызвало критику со стороны республиканцев, в частности спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он потребовал немедленного увольнения Маркаровой, намекая, что визит носил предвыборный характер, якобы в поддержку демократов.
Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.
25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. В письме указывается, что объект находился в поле "политических споров", которое вела кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Поэтому, по словам Джонсона, на мероприятие "намеренно ни одного республиканца не пригласили".
26 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя расследование республиканцев из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, напомнила о посещении украинским лидером штата Юта несколько месяцев назад с губернатором-республиканцем.
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Из минусов -- не сексолог
І досить активно працювала.
Ну Донні не хоче її бачити, тож доведеться міняти, а шкода.
або суддя вовк..
також можливо арахамію запустити
у Ньойркський зоопарк мавпою
Цікаво , а повернеться вона з чоловіком в Україну???
А Оманські гниди піклуються за свої дупи та бабло намародерене ...