Зеленский планирует заменить посла в США Маркарову и рассматривает кандидатуры, - The Washington Post

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, ссылаясь на анонимного чиновника в Украине, "Зеленский сейчас просматривает кандидатов на ее замену".

Однако посольство Украины в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии.

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Напомним, дискуссии о потенциальной замене Маркаровой начались после сентябрьского визита Зеленского на завод боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания.

Это мероприятие вызвало критику со стороны республиканцев, в частности спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он потребовал немедленного увольнения Маркаровой, намекая, что визит носил предвыборный характер, якобы в поддержку демократов.

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

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25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. В письме указывается, что объект находился в поле "политических споров", которое вела кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Поэтому, по словам Джонсона, на мероприятие "намеренно ни одного республиканца не пригласили".

26 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя расследование республиканцев из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, напомнила о посещении украинским лидером штата Юта несколько месяцев назад с губернатором-республиканцем.