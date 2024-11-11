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Новости
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Зеленский планирует заменить посла в США Маркарову и рассматривает кандидатуры, - The Washington Post

Оксана Маркарова

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, ссылаясь на анонимного чиновника в Украине, "Зеленский сейчас просматривает кандидатов на ее замену".

Однако посольство Украины в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии.

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Напомним, дискуссии о потенциальной замене Маркаровой начались после сентябрьского визита Зеленского на завод боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания.

Это мероприятие вызвало критику со стороны республиканцев, в частности спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он потребовал немедленного увольнения Маркаровой, намекая, что визит носил предвыборный характер, якобы в поддержку демократов.

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

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25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. В письме указывается, что объект находился в поле "политических споров", которое вела кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Поэтому, по словам Джонсона, на мероприятие "намеренно ни одного республиканца не пригласили".

26 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя расследование республиканцев из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, напомнила о посещении украинским лидером штата Юта несколько месяцев назад с губернатором-республиканцем.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) посол (1793) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+21
Воно???

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11.11.2024 20:40
+20
Сексологиню відправ, вона вже на болгарах напахалася, пора кваліфікацію піднімать
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11.11.2024 20:35
+19
Прошу разглянуть мою кандидатуру. Из плюсов-- живу на месте, знаю язык и обычаи туземцев,не нужно оплачивать билет. Когда то жил за 5 блоков от посольства.
Из минусов -- не сексолог
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11.11.2024 20:36
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Поганому танцюристу....а зеленському посли
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11.11.2024 20:32 Ответить
Сексологиню відправ, вона вже на болгарах напахалася, пора кваліфікацію піднімать
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11.11.2024 20:35 Ответить
Тут серьезно.Дуже гарний посол-Немиря Григорий.
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11.11.2024 21:09 Ответить
Аха, от Юульки- несерьезно.
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11.11.2024 21:40 Ответить
Та ви вже без Юльки жрете 30 років.Смачно?
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11.11.2024 21:58 Ответить
Откуда вас, таких убогих, присылают или сами подползаете.
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11.11.2024 22:07 Ответить
Ти тупеньки і не цікавий.
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11.11.2024 22:23 Ответить
Прошу разглянуть мою кандидатуру. Из плюсов-- живу на месте, знаю язык и обычаи туземцев,не нужно оплачивать билет. Когда то жил за 5 блоков от посольства.
Из минусов -- не сексолог
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11.11.2024 20:36 Ответить
Но но, куди намилився. Чергу займи. Будеш десть 4893.
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11.11.2024 20:43 Ответить
З їзиком - за кораблем.
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11.11.2024 20:48 Ответить
Пора цю "свиноматку" на бойню з конфіксацією
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11.11.2024 20:40 Ответить
Воно???

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11.11.2024 20:40 Ответить
Справжний нацгвардеец! Орденоносец!
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11.11.2024 21:36 Ответить
Чья это сра*а?
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11.11.2024 21:42 Ответить
На старого Лобановского стал похож--- а вдруг....динь- динь было в молодости у тренера!?
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11.11.2024 22:38 Ответить
На окружній Києва кандідаток багато.
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11.11.2024 20:42 Ответить
І маркараву теж...
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11.11.2024 20:45 Ответить
Хоче якогось зашквареного зеленого туди прилаштувати. Чи може для ''сирка'' аеродромчик готує(його ж безумна на шматки вже рве)
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11.11.2024 20:46 Ответить
Сира безглузда в стійлі тримає і всю армію разом з ним. Скоро вибори і кращої кандидатури для дискридитації військових не придумати.
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11.11.2024 20:54 Ответить
Доречі, в якій дурці безкута?
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11.11.2024 21:07 Ответить
Талановитий Коля -котлета без діла сидить .
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11.11.2024 20:49 Ответить
Послом має бути військовий за фахом.
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11.11.2024 20:50 Ответить
Безугла йде з оборонного комітету Ради - в міжнародний

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11.11.2024 21:13 Ответить
Шо за ************?
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11.11.2024 20:53 Ответить
Павло Клімкін був недавно помічений на зустрічах із зеленими. Було би дуже добре, щоб його призначили. Тим більше, у нього є досвід роботи із попередньою адміністрацією Трампа.
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11.11.2024 20:54 Ответить
Мар'яна......однозначно
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11.11.2024 20:54 Ответить
шо тут думать, ну костін же ж гарна кандидатура!
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11.11.2024 20:55 Ответить
Юризд зеленський не орієнтується навіть в процедурі призначення послів. У члєнограя спікер ВР відповідає за послів🤣
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11.11.2024 21:04 Ответить
Одна з небагатьох професійних. Скільки вона факапів верховного артиста сгладжувала.
І досить активно працювала.
Ну Донні не хоче її бачити, тож доведеться міняти, а шкода.
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11.11.2024 21:05 Ответить
Ничо, перейдет работать в свой ресторан поблизости.
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11.11.2024 21:46 Ответить
Майк Джонсон запланував Зеленському звільнення Маркарової ще у вересні.
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11.11.2024 21:07 Ответить
А шо там розглядати? Міняй на мендель; така собі дєфачка, може й не сексапільна, але й не бридка.
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11.11.2024 21:11 Ответить
Є харошая кандідатура. Корабельная сосна ,баба да баба да...(зі слів дурканутого нардепа -служки Корнієнка)
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11.11.2024 21:16 Ответить
Безмозглая, или как ее... Безумная разве не подойдет?
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11.11.2024 22:02 Ответить
Ну все тепер вона на намародерині кошти в Україні не один ресторан відкриє в Америці.
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11.11.2024 21:23 Ответить
або татаров
або суддя вовк..
також можливо арахамію запустити
у Ньойркський зоопарк мавпою
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11.11.2024 21:29 Ответить
Є два чудових кандидата на цю посаду! Дмитрук або Куніцин. Більш того, вони вже за кордоном. Зекономити бюджет країни на дорозі можна. ДУМАЙ ТЕ!
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11.11.2024 21:33 Ответить
Прокурорів інвалідів пристроїти потрібно. І з МСЕК послів буде багацько.
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11.11.2024 21:35 Ответить
А зачем назначал ?
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11.11.2024 21:59 Ответить
А цікаво, маркарова повернеться в Україну??!!
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11.11.2024 22:04 Ответить
Напевно ресторан ямаркарової почав давати малі прибутки. В оіц нічого не доходить.
Цікаво , а повернеться вона з чоловіком в Україну???
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11.11.2024 22:11 Ответить
Мій совіт: молода, гарна, длиннонога, але щоб зараза, все ж любила Україну. От тоді все буде файно
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11.11.2024 22:26 Ответить
Без стеба и иронии. Лану Зеркаль идеально бы было назначить послом. Идеальный кандидат .
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11.11.2024 22:40 Ответить
Ти ще скажи Порошенка...

А Оманські гниди піклуються за свої дупи та бабло намародерене ...
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11.11.2024 23:39 Ответить
При призначенні було всьо чотко-утром деньгі в обєд послиха. Трампісти шпиняють Бубона саме за ресторан Маркарової. А відвідини розписав стратег, пєрвий чєловєк ОПи. Буде Бубон без посла.
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11.11.2024 22:57 Ответить
Наконец-то дошло, что в США послом должен работать профессиональный дипломат-американист, а не кабатчица?
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11.11.2024 23:27 Ответить
Кому дійшло? Про шо ти?
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11.11.2024 23:41 Ответить
 
 