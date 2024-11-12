Кулебе предлагали заменить Маркарову на должности посла в США, он отказался, - FT

Бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Киев стремится "успокоить лагерь" новоизбранного президента США Дональда Трампа, заменив своего посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Посольство Украины в США, Министерство иностранных дел и сам Кулеба отказались от комментариев.

Читайте также: На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание перед вторжением РФ, - Кулеба

Журналисты пишут, что после обращения главы Палаты представителей Майка Джонсона к президенту Украины Владимиру Зеленскому, именно кандидатура бывшего главы МИД рассматривалась как одна из вероятных.

Однако, по словам собеседника издания, украинский дипломат отказался от такого предложения.

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой.

Читайте также: Зеленский о требовании Джонсона уволить Маркарову: Я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны