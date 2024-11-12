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Кулебе предлагали заменить Маркарову на должности посла в США, он отказался, - FT

Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба

Бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Киев стремится "успокоить лагерь" новоизбранного президента США Дональда Трампа, заменив своего посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Посольство Украины в США, Министерство иностранных дел и сам Кулеба отказались от комментариев.

Читайте также: На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание перед вторжением РФ, - Кулеба

Журналисты пишут, что после обращения главы Палаты представителей Майка Джонсона к президенту Украины Владимиру Зеленскому, именно кандидатура бывшего главы МИД рассматривалась как одна из вероятных.

Однако, по словам собеседника издания, украинский дипломат отказался от такого предложения.

Напомним, ранее газета The Washington Post написала, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой.

Читайте также: Зеленский о требовании Джонсона уволить Маркарову: Я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны

Автор: 

посол (1795) США (26439) Кулеба Дмитрий (2880) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+13
О, знову Порох винуватий Мабуть Порох її послом в США призначив
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12.11.2024 22:06
+6
Це все Порох. Це все Борига! Це все його рошенки! Нінавіжу!
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12.11.2024 22:07
+4
Дива дивні - не хоче витягнений з Єрмаківської кишені нести відповіді за бардак мародерні?
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12.11.2024 22:04
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О, знову Порох винуватий Мабуть Порох її послом в США призначив
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12.11.2024 22:06 Ответить
Це все Порох. Це все Борига! Це все його рошенки! Нінавіжу!
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12.11.2024 22:07 Ответить
Ну как такую снімать!...Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна...
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12.11.2024 22:46 Ответить
Тільки красти любить
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13.11.2024 09:32 Ответить
Дива дивні - не хоче витягнений з Єрмаківської кишені нести відповіді за бардак мародерні?
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12.11.2024 22:04 Ответить
корабельную сосну поcилайте
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12.11.2024 22:06 Ответить
Невже сексологіні закінчились ?
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13.11.2024 09:33 Ответить
Потрібно було лопатою пригостити - може б зголосився?
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12.11.2024 22:06 Ответить
ще б пак... працювати ішаком у не розмовляючого будь якими мовами ларьочником дерьмаком чуваку з метеликом з гнилими зубами при мільонних статках можливо тільки що яйцеголовому по 17 грвн і воно ж повинно розуміти що кармани не зашьеш....хворі
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12.11.2024 22:07 Ответить
возьму його вантажником. на більше воно не здатне. ну 12 000 йому заплатю. це максимум
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12.11.2024 22:08 Ответить
12 то дуже багато... Мінімалка це максимум
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12.11.2024 23:28 Ответить
Куди Маркар телят не ганяв...
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12.11.2024 22:21 Ответить
Залужного в Британію - Порошенка в США.
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12.11.2024 22:29 Ответить
Мене заблокували на censor.net

404

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12.11.2024 22:33 Ответить
"Тривають технічні роботи" -- у мене було те саме, кілька днів почекав, тепер от нова дата реєстрації і Ray ID приклеєєний до імені
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12.11.2024 22:50 Ответить
Через Твітер реєструвався?
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12.11.2024 23:30 Ответить
Через мило...
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13.11.2024 00:40 Ответить
І в мене...
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12.11.2024 23:42 Ответить
Тут в січні 23р,таке "приклеїли кучі народу.
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12.11.2024 23:55 Ответить
Не дивно. Тому що Порошенко потрібен в Україні, а не в США. Нема чого їхнього гетьмана на заслання відправляти.))
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12.11.2024 22:52 Ответить
Пройде обіда, кого тільки не банили. В кампанію Бубона мене двічі банили.
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12.11.2024 23:05 Ответить
двічі?? то ви еліта)) мене раз 20
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13.11.2024 00:36 Ответить
Тю, Сирського туди...по відкатеній схемі
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12.11.2024 22:30 Ответить
По сумісництву?...сильний хід...нагадати Америці, що вона колонія Англії...була...
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13.11.2024 00:06 Ответить
Кулеба хоче штурмувати кацапські позиції з лопаткою наперевіс ))
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12.11.2024 22:33 Ответить
Вочевідь, мріє тріумфально повернутися до МЗС. Міністр вищче за посла.
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12.11.2024 22:41 Ответить
Ай донт адестенд юу, джмитро?!
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12.11.2024 22:59 Ответить
а просто на фронт не хоче ,
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12.11.2024 23:04 Ответить
Чєловєк в кєдах, як йому говорила Санду, тряпка. І його Бубон послом? Нє может бить.
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12.11.2024 23:07 Ответить
Україна позорить себе потворою маркаровою
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12.11.2024 23:49 Ответить
татарова призначить...
чи арахамію..
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13.11.2024 03:45 Ответить
...а може депутата шевченко..
той вже й листа трампу написав
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13.11.2024 03:47 Ответить
"Кулебі запропонували, а він відмовився"
Свмім не смішно?
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13.11.2024 06:28 Ответить
"Від перестановки місць доданків сума не міняється...". "А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь..."
Шобла бездарних, продажних, злодюжних, брехливих мерзотників-паразитів.
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13.11.2024 08:38 Ответить
Дуже передбачливий вчинокКулеба таки професійний дипломат Відмовився бо дістали мабуть, не давали працювати нормально
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13.11.2024 12:33 Ответить
 
 