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Зеленский уволил посла Украины в Нидерландах Карасевича

Посла в Нідерландах звільнили

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - сказано в документе.

Напомним, дипломат занимал эту должность с июня 2023 года.

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Однако Александр Карасевич уже получил новую должность. Кабинет министров принял распоряжение о назначении его государственным секретарем Министерства иностранных дел.

Автор: 

Нидерланды (1570) посол (1793)


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Топ комментарии
+13
Треба подивитися, хто з єрмаківських ушльопків самий зашкварений.
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01.12.2024 00:07
+12
Нідерланди надають нам одну з найбільших допомог, влада послідовно підтримує Україну, тобто посол працює відмінно, але зеленій погані насрати на це, як і на підтримку України, бо зараз туда поїде чергове непорозуміння, яке йому лизнуло дупу.
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01.12.2024 00:59
+5
І кого ж туди пошлють?😁
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01.12.2024 00:03
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І кого ж туди пошлють?😁
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01.12.2024 00:03 Ответить
Треба подивитися, хто з єрмаківських ушльопків самий зашкварений.
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01.12.2024 00:07 Ответить
Адвокат кала-мойши, що намагався через суд оскаржити націоналізацію пограбованого маланцями Приватбанку.

Чи прокурвора часів Януковоща.

Ні, є геніальна ідея: золотояйцевого виродка Рєзнікава. Кращого кандидата в посли годі уявити
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01.12.2024 00:22 Ответить
А чому відразу резнікова? Скоро без посади залишиться умеров. Чи Ви думаєте яйця важливіші за сто тисяч мін?
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01.12.2024 07:56 Ответить
Свого корєша зашле ЗепреЗедент до Нідерландів
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01.12.2024 00:08 Ответить
УМЕРОВА?
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01.12.2024 00:53 Ответить
Вова в угарі здатен і шашликів пожарити для дармоїдів
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01.12.2024 00:11 Ответить
"корабельна сосна" уже знайшлася?
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01.12.2024 00:18 Ответить
Чую. Там запивая. Місцева влада сь почуяла н кримінал. Призначуть сосалку.
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01.12.2024 00:25 Ответить
Нехай Безуглу відправляє, бо Коля-каклєта наразі зайнятий.
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01.12.2024 00:57 Ответить
Нідерланди надають нам одну з найбільших допомог, влада послідовно підтримує Україну, тобто посол працює відмінно, але зеленій погані насрати на це, як і на підтримку України, бо зараз туда поїде чергове непорозуміння, яке йому лизнуло дупу.
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01.12.2024 00:59 Ответить
У всіх звільнених за теперішньої влади - презумпція невинуватості, допоки не доведено зворотьнє. У всіх не звільнених - навпаки.
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01.12.2024 01:21 Ответить
в опі засвербіло й невідомого посла вирішили зняти. брак новин?
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01.12.2024 04:13 Ответить
Та нікого не буде роками. Зелебобику Нідерланди вже не подобаються,відпрацьований матеріал,бо в десни не цілуються
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01.12.2024 04:38 Ответить
Здогадуюсь кого туда відправлять-чергаву пові...,вибачте екскортницю."Вулиця червоних ліхтарів" в Амстердамі нічого не нагадує.
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01.12.2024 04:47 Ответить
Науй нам знати про цього незнаного досі Скумбрієвіча Карасєвича?
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01.12.2024 06:08 Ответить
Час вже "зе" копняком під зад кудись послати, да так послати, щоб довго шукали й не хотіли знайти!
А може краще мотузку намиляну, та й на ліхтар його?!
Бо довів неньку-Україну до зубожіння, а Народ України - до злиднів, поневірянь, світової ганьби та знищення, жируючи при цьому сам та його гнидне шобло-*обло!!!
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01.12.2024 09:11 Ответить
Костин жаждет выезда ?
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01.12.2024 11:39 Ответить
 
 