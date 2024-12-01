Зеленский уволил посла Украины в Нидерландах Карасевича
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.
"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - сказано в документе.
Напомним, дипломат занимал эту должность с июня 2023 года.
Однако Александр Карасевич уже получил новую должность. Кабинет министров принял распоряжение о назначении его государственным секретарем Министерства иностранных дел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи прокурвора часів Януковоща.
Ні, є геніальна ідея: золотояйцевого виродка Рєзнікава. Кращого кандидата в посли годі уявити
СкумбрієвічаКарасєвича?
А може краще мотузку намиляну, та й на ліхтар його?!
Бо довів неньку-Україну до зубожіння, а Народ України - до злиднів, поневірянь, світової ганьби та знищення, жируючи при цьому сам та його гнидне шобло-*обло!!!