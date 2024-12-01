Зеленский уволил посла Украины в Нидерландах Карасевича

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - сказано в документе.

Напомним, дипломат занимал эту должность с июня 2023 года.

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Однако Александр Карасевич уже получил новую должность. Кабинет министров принял распоряжение о назначении его государственным секретарем Министерства иностранных дел.