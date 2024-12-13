Ексгенпрокурор Костін стане послом в Нідерландах, - ЗМІ

Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерело в команді президента, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський планує призначити колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах.

Водночас співрозмосник видання додав, що рішення щодо кандидата на посаду генпрокурора змість Костіна досі не ухвалене.

Також про те, що Костін отримає посаду посла в Нідерландах повідомляє народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Звільнення Костіна

22 жовтня 2024 року генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора.

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