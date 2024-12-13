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призначення (2239) Нідерланди (1503) посол (1079) Костін (266)

Ексгенпрокурор Костін стане послом в Нідерландах, - ЗМІ

Костін може стати послом

Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерело в команді президента, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський планує призначити колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах.

Водночас співрозмосник видання додав, що рішення щодо кандидата на посаду генпрокурора змість Костіна досі не ухвалене.

Також про те, що Костін отримає посаду посла в Нідерландах повідомляє народний депутат від "Голосу"  Ярослав Железняк.

Читайте також: Рада звільнила генпрокурора Костіна після скандалу з пенсіями прокурорів

Звільнення Костіна

22 жовтня 2024 року генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора.

Читайте також: Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора
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Топ коментарі
+36
Такого трешу,як при зеленському в Україні ще не було.Щоб воно незламно потужилося
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13.12.2024 20:01
+26
А хто би сумнівався?
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13.12.2024 19:59
+26
Оце так покарання!
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13.12.2024 20:03
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А хто би сумнівався?
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13.12.2024 19:59 Відповісти
Оце так покарання!
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13.12.2024 20:03 Відповісти
ага звірство прямо..
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13.12.2024 20:12 Відповісти
Щуку вкинули в річку
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14.12.2024 09:06 Відповісти
і як тут щось не закорупціонерити?
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13.12.2024 20:52 Відповісти
З такими призначеннями, українська міжнародна політика перетвориться на фарс.Послами мають бути міжнародники ,люди навчені цьому ,а в Україні ця посада ніби на курорт відправили.
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13.12.2024 20:24 Відповісти
ЗЄльона формула штрафбата:

генпрокурор - вкрав - посол

.
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13.12.2024 20:46 Відповісти
амстердаммм...еххххх)

покарано негідника)
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13.12.2024 20:01 Відповісти
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13.12.2024 20:03 Відповісти
"пока недремлющий миньет, не прозвонит ему обед!" ))
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13.12.2024 20:20 Відповісти
Рафік буде покараний, і поїде на довічне заслання, на Мальдіви...
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13.12.2024 20:01 Відповісти
У нього є дипломатичний досвід, щоб бути послом у такій важливій країні?
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13.12.2024 20:01 Відповісти
Вже проходить на Порнхабі експерес курси сексології.
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13.12.2024 20:08 Відповісти
Нормально так. Нет шоб его, вместе со своими инвалидами-плокулолами кинуть на разборов завалов у армию видбудовы за минималку, так эта курва поедет курить канабис и жарить шлюх из красных фонарей у Голандию
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13.12.2024 20:01 Відповісти
та, до сраки, твої магістратури дипломатичної освіти, як що ти гімно не приближене!!!
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13.12.2024 20:04 Відповісти
Такого трешу,як при зеленському в Україні ще не було.Щоб воно незламно потужилося
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13.12.2024 20:01 Відповісти
Або потужно зламалося. Як варіант.
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13.12.2024 20:20 Відповісти
слався слався сипіга!
мудрий талановитий незалежний дипломат!
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13.12.2024 20:03 Відповісти
А що, в посольстві немає що вкрасти?
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13.12.2024 20:03 Відповісти
в посольстві можна жити та риготати та жирувати за рахунок українців.
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13.12.2024 20:06 Відповісти
Залужного, Костіна..... Самих найкращих в посли.
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13.12.2024 20:05 Відповісти
дуже сподіваюсь, що залужного готують в президенти.
але, як що залужний буде карати зе!шоблу, як порох покарав антимайдан, то піздець україні!
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13.12.2024 20:08 Відповісти
Не дай Бог нам президентом Залужного. Вот кого он наберет в команду? Ты думал об этом. Отбитых паркетных генералов и контуженых военруков?
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13.12.2024 20:33 Відповісти
нагадаю, відбитому підлогі, що у нас парламентська президенства республіка!
кожний уйобок президент, кожного разу хотів підім'яти все під себе.
кучма, януковощ, ющенко, порох.
єдиному вдалося: зе!потворі!
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13.12.2024 20:39 Відповісти
зе!гундоса на царствіє?
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13.12.2024 20:44 Відповісти
В нашій ситуації хай краще буде клоун, чим військовий. Ви хочете воювати весь остаток свого життя? Якщо так, то пожалуйста. Нам потрібен дипломат типу Порошенка. Іншої альтернативи немає
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13.12.2024 20:48 Відповісти
в якій такій, вашій ситуації?
і як у вашій ситуації, зе!гімно або порох краще військового залужного?
з якого часу, порох перетворився з постосов'єтського крадія в дипломати?
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13.12.2024 20:52 Відповісти
Він працював при всіх владах, від Кучми до себе любимого, може досить вже ціх старих перебирати, а знайти нового толкового, бо не хочу повтора як з зеленими.
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13.12.2024 22:40 Відповісти
а шо вам новиє ліца не зайшли з першого разу?) тре ше новіших?)
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13.12.2024 22:57 Відповісти
Хто готує?вам вже одного приготували,поржали?
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14.12.2024 06:32 Відповісти
Залужного погодила Британія, тому що поважають його.
До того ОПа намагалась впихнути туди брехуна Резнікова. Не вийшло.
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13.12.2024 20:15 Відповісти
Мені не потрібні кумири. Мені потрібен такий кандидат в президенти, який у мене не викликає сумнівів в його ставленні до України і українців, як це було і є з Зеленським.
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13.12.2024 20:24 Відповісти
Був прокурором, а став посланим. То зелені так незручних спекуються
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13.12.2024 20:06 Відповісти
Зелені впровадили совок 2.0.Там теж була номенклатура,яку тусовали з місця на місце,але не позбавлялися.
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13.12.2024 20:06 Відповісти
НІДЕРГЛАНДИ !
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13.12.2024 20:07 Відповісти
шо ти, рязань-транзiт, робиш на українському сайті і чому так довго?
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13.12.2024 20:29 Відповісти
А чому не послом в Монако?
За словами його дочки дім там в сімейства є. Діаспора там теж є. Колишній Президент там є. Навіть тероборона Монако вже є. А посла-генпрокурора немає.
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13.12.2024 20:07 Відповісти
В країні купа досвідчених дипломатів, але зелена шобла продовжує пхати на надважливі посади послів своїх дегенератів.
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13.12.2024 20:10 Відповісти
Ще один, інструктор з мінету...
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13.12.2024 20:11 Відповісти
нічого нового,
ні розуму ні фантазії - вся зашкварена слуговня в посли!
а де стільки країн набрать як вони всі зашкварені
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13.12.2024 20:14 Відповісти
"велике послівництво" вже написав хтось?
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13.12.2024 20:14 Відповісти
а, МСЕКівська тваринка крупа? Нє?? Мордою не підійшла? Скорботка...
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13.12.2024 20:16 Відповісти
Інвалід 2 групи?
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13.12.2024 20:16 Відповісти
фсё!! сексологині з об'їздної кончились! вимушені набирати в посли прокурорв, також до речі, без освіти. але, підгіалуронить губи-пісєчкою, для трансдам з амстера потягне.
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13.12.2024 20:17 Відповісти
Ну штани з ширінкою на жопі йому в в ОПі видадуть.
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13.12.2024 20:32 Відповісти
раніше називались "штани з прорішкою". всих "початківцям" в такі виряжали )) тільки з іншою ціллю ))
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13.12.2024 20:37 Відповісти
Попожама
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13.12.2024 20:51 Відповісти
Стидоба, а не МЗС.
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13.12.2024 20:19 Відповісти
А хіба МЗС щось вирішує?! І взагалі....це стидоба України
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14.12.2024 01:23 Відповісти
жодного разу не здивуюся, якщо наступною
посленчкинею в США буде безугла!
логічний ряд він такий - про нього не попреш...
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13.12.2024 20:21 Відповісти
сподіваюсь що ця падлюка
обуреться від передозу
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13.12.2024 20:22 Відповісти
Ага, оце по зеленому. Різний нездарний непотріб у дип.службу відправляти🤦‍♂️
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13.12.2024 20:24 Відповісти
це піздєц, на звичайних роботах завжди після звільнення направляють в центр зайнятості!!!
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13.12.2024 20:29 Відповісти
За проиоби консулом в Нідерланди? - а як же Гондурас - якии вже заждався героя
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13.12.2024 20:30 Відповісти
Як вам "обличчя країни" на світовій арені?! Не нудить?!
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13.12.2024 20:30 Відповісти
вражає...
відразу за рівнем кацапняво-незламного мустангового мзс
ідуть стійним, незламно-потужним строєм зелені зашкварені сексологіні і хабарникі ))
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13.12.2024 20:44 Відповісти
Жах: безхарактерний хабарник, що провалив роботу Прокуратури, буде представляти Україну в Нідерландах...

З послів України типа "17 грн за яйце"-Резнікова, а тепер МСЕК-хабарника Костіна насміхаються у ЄС.
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13.12.2024 20:37 Відповісти
В Британію, напевне, Бубон відправити хотів, але, як говорять кацапи, не срослось. Була інфа, що його дружина очолює благодійний фонд Бабакова, який родом з тих країв і має потужні позиції в Франції, Лєпенисі давав кредити. В Голандії там рулює бувший НАТІець Рассмусен, партнер Дерьмака.
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13.12.2024 20:38 Відповісти
Коли вже вибори?
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13.12.2024 20:44 Відповісти
Що вибори дадуть ?Оберемо ще гірших
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13.12.2024 21:02 Відповісти
Ми такі...
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14.12.2024 01:25 Відповісти
от трамп прийде, порядок наведе, перемірь'я якесь зліпить,
і тоді, з Богом в серці і надією,
шо зелених тут вже точно нема і проведемо вибори в Ковельській області...
преізберемо бубу...
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13.12.2024 21:07 Відповісти
Скоро шуфрича відправлять послом в москву, а коломойського в Гваделупу...
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13.12.2024 20:44 Відповісти
зе-роботяга сраний.
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13.12.2024 20:48 Відповісти
"народ, максімально намагаюсь тримати себе в рамках занону" - ваш слуга.
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13.12.2024 20:58 Відповісти
Покарали....порарайте мене!!!
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13.12.2024 21:01 Відповісти
Надія тільки на Трампа залишилась.
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13.12.2024 21:09 Відповісти
Ставте вже лисого з кварталу міністром оборони...
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13.12.2024 21:18 Відповісти
Лучше Пикалова. Он солидней выглядит
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13.12.2024 21:56 Відповісти
В них обох пики в телевізор не влазять...
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13.12.2024 23:14 Відповісти
все корупционное говно- в послах
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13.12.2024 21:24 Відповісти
Це просто один з варіантів офіційного перетину кордону
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13.12.2024 21:27 Відповісти
Скоро для Зельоних злодіїв країн не вистачить.
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13.12.2024 21:35 Відповісти
Роки правління 95-го кварталу на чолі с зеленським стали самими ганебними в історіі украінськоі дипломатіі.....,,Непрофесіоналам усюди в нас дорога"- був офіційним гаслом зеленоі влади з перших днів. І зеленський не тільки привів до влади в середині краіни велику гурбу колишніх весільних фотографів, томадів, акторів,спортсменів, але і поназначав на посади зовнішньоі дипломатіі колишніх сексологінь, терапевтів, юристів. Тобто усюди йшла хвиля призначень на відповідальні керівні посади людей без належной освіти і досвіду. Тобто ми повторили той самий єксперемент і підтримали на практиці колись відоме гасло ,, Що звичайна кухарка зможе керувати краіною"..... Наслідки ми вже бачимо усюди. Накерувались.....І як результат і показник дуже слабкоі роботи нашоі дипломатіі є падіння престижу і поваги на світовій арені не тільки до лідера нашоі краіни, а й до нашоі краіни в цілому. ....Я вже не кажу навіть про те,що інтереси краіни іздить представляти якийсь завгосп офісу, а сам зеленський приіздить на зустріч з світовими лідерами в кросівках, затяганому светрі та робочій курточці! Як можна сподіватись що після цього до тебе хтось буде ставитись з інтересои та повагою Це реальність. Вона дуже жорстока. І треба визнати, що вона така є. ,Але зеленський цього не розуміє і висновків не робить.І це нове призначення ще один тому доказ ..... ,
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13.12.2024 21:42 Відповісти
Наш вечерний кралврал
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13.12.2024 22:03 Відповісти
а Крупу в штати послом - замість Маркарової
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13.12.2024 22:29 Відповісти
Та все нормально...
Тепер Костін буде контролювати поставки нідерландської наркоти в офіс Єрмака-Зеленського.
Він же одесит-прокурор - в нього неабиякий досвід ''кришування контрабасу''.
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13.12.2024 23:19 Відповісти
А воно що міжнародник??? Він же інвалід, пенсіонер і ще там купа " болячек "!!! Не заздрю новому мін.закордонних справ, після виборів, ясна річ, розчищати цей балаган єрмаковський!!!
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13.12.2024 23:41 Відповісти
І Щуку кинули - у річку. ЗАВДАННЯ: Знайдіть одну помилкову літеру
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13.12.2024 23:43 Відповісти
Кто даст правильный ответ, тот получит 8 лет.
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13.12.2024 23:46 Відповісти
Це в країну яка є одним з лідером допомогою нам,послом цього зеленого зашкваринця?зелетварини точно не за нас
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14.12.2024 06:39 Відповісти
Все в стилі зелених недопалків. Першочергово ліквідовують МСЕКи, а не відправляють копняками на фронт прокурорське ошміття і до речі скопом. Структуру, яка паратизує і перетворилася в ТОВ по прикриттю поліції в закритті проплачених справ. По суті, це інваліди, але не в фізичному відношенні, а в моральному. Але їх, як пам'ятних ніхто не посадить тобто не дасть копняка, бо вони потрібні для головного, а саме захищати зелену( у всіх смислах) владу. Так і живемо.
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14.12.2024 09:36 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21900 Генпрокурор Андрій Костін, який раніше подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів може стати послом в Нідерландах.

Із розділу «Скандали» в статті про Костіна на Вікіпедії:
- Наймав трьох родичів (донька, син, дружина) помічниками нардепів.
- Винаймав житло за бюджетні кошти, задекларувавши при цьому власних грошей на 4,8 млн грн.
- Відвідував Крим у 2015, 2018 роках (нібито їздив до сімейного лікаря у Криму)
- Відмовився відкривати кримінальне провадження на свою коллегу по партії Ірину Аллахвердиєву за отримання нею подарунку у 20 млн грн.
- Пост доньки в Instagram (в серпні 2023 року донька Костіна опублікувала відео зі скаргами на життя в Фінляндії і бажанням поїхати «додому в Монако»).
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15.12.2024 08:26 Відповісти
 
 