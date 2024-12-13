Ексгенпрокурор Костін стане послом в Нідерландах, - ЗМІ
Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.
Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерело в команді президента, інформує Цензор.НЕТ.
Президент Володимир Зеленський планує призначити колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах.
Водночас співрозмосник видання додав, що рішення щодо кандидата на посаду генпрокурора змість Костіна досі не ухвалене.
Також про те, що Костін отримає посаду посла в Нідерландах повідомляє народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
Звільнення Костіна
22 жовтня 2024 року генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.
28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора.
29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.
31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
генпрокурор - вкрав - посол
.
покарано негідника)
мудрий талановитий незалежний дипломат!
але, як що залужний буде карати зе!шоблу, як порох покарав антимайдан, то піздець україні!
кожний уйобок президент, кожного разу хотів підім'яти все під себе.
кучма, януковощ, ющенко, порох.
єдиному вдалося: зе!потворі!
і як у вашій ситуації, зе!гімно або порох краще військового залужного?
з якого часу, порох перетворився з постосов'єтського крадія в дипломати?
До того ОПа намагалась впихнути туди брехуна Резнікова. Не вийшло.
За словами його дочки дім там в сімейства є. Діаспора там теж є. Колишній Президент там є. Навіть тероборона Монако вже є. А посла-генпрокурора немає.
ні розуму ні фантазії - вся зашкварена слуговня в посли!
а де стільки країн набрать як вони всі зашкварені
посленчкинею в США буде безугла!
логічний ряд він такий - про нього не попреш...
обуреться від передозу
відразу за рівнем кацапняво-незламного мустангового мзс
ідуть стійним, незламно-потужним строєм зелені зашкварені сексологіні і хабарникі ))
З послів України типа "17 грн за яйце"-Резнікова, а тепер МСЕК-хабарника Костіна насміхаються у ЄС.
і тоді, з Богом в серці і надією,
шо зелених тут вже точно нема і проведемо вибори в Ковельській області...
преізберемо бубу...
Тепер Костін буде контролювати поставки нідерландської наркоти в офіс Єрмака-Зеленського.
Він же одесит-прокурор - в нього неабиякий досвід ''кришування контрабасу''.
Із розділу «Скандали» в статті про Костіна на Вікіпедії:
- Наймав трьох родичів (донька, син, дружина) помічниками нардепів.
- Винаймав житло за бюджетні кошти, задекларувавши при цьому власних грошей на 4,8 млн грн.
- Відвідував Крим у 2015, 2018 роках (нібито їздив до сімейного лікаря у Криму)
- Відмовився відкривати кримінальне провадження на свою коллегу по партії Ірину Аллахвердиєву за отримання нею подарунку у 20 млн грн.
- Пост доньки в Instagram (в серпні 2023 року донька Костіна опублікувала відео зі скаргами на життя в Фінляндії і бажанням поїхати «додому в Монако»).