Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України.
Відповідний указ №745/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", – йдеться у документі.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади генепрокурора 29 жовтня. Він подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання Ради національної безпеки та оборони.
Костіна призначили на посаду генерального прокурора у липні 2022 року. До цього він був депутатом від "Слуги народу" і очолював парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності.
Слугі сваіх нє брасают.