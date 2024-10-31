Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України.

Відповідний указ №745/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", – йдеться у документі.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади генепрокурора 29 жовтня. Він подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання Ради національної безпеки та оборони.

Костіна призначили на посаду генерального прокурора у липні 2022 року. До цього він був депутатом від "Слуги народу" і очолював парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності.