Слуга народа, "друг" Ермака, участник переговоров с РФ по "гарантиям безопасности": что известно о новом генпрокуроре Костине

Депутат Андрей Костин назначен на должность генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

До того, как стать депутатом, Андрей Костин был совладельцем адвокатской компании "Право" и заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области. А еще преподавал конституционное, бюджетное, налоговое и таможенное право, а также Европейскую конвенцию по правам человека на курсах юристов при Одесской областной коллегии адвокатов.

"Нет ничего удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа". Я думаю, что это, в том числе, и дань той работе, которую я проводил и в органах адвокатского самоуправления, и в роли эксперта в разных проектах. Поэтому в некоторых профессиональных кругах я был достаточно широко известен", – говорил Костин.

14 января 2020 года нардеп возглавил комитет по правовой политике.

"Я активно работал в комитете и, видимо, продемонстрировал своей работой, что готов работать эффективно и в новой должности", – объяснял свое избрание главой комитета сам Костин.

С 10 ноября 2019 года Костин стал членом партии "Слуга народа". В марте 2021 года депутат вошел в состав его политсовета.

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В августе 2021-го президент Владимир Зеленский присвоил Костину звание "заслуженный юрист Украины" за "весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-летия независимости".

По словам Андрея Костина, он знает Андрея Ермака и общается с ним уже "много лет". В 2019 году именно Ермак стал тем, кто посоветовал включить Костина в список "Слуги народа".

Объяснял это решение так: "Я очень придирчиво отношусь к доверию друзей, если кого-то рекомендую, то пропускаю через себя. Для меня выше человеческих отношений нет ничего".

В 2021 году народный депутат Андрей Костин стал одним из кандидатов на нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его называли "ключевым претендентом от власти" на этот пост.

В то же время, как обнаружили журналисты "Схем" (Радио Свобода), у трех членов отборочной комиссии был вероятный конфликт интересов из-за связей с Костиным: председатель конкурсной комиссии и еще два члена сотрудничали с ним раньше или продолжали сотрудничать на момент проведения конкурса в САП в разных экспертных и консультационных советах.

В конце концов Костин выбыл из конкурса: ни один из международных членов отборочной комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий не проголосовали "за" его добродетель.

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Осенью 2021-го журналисты "Схем" рассказали, что дочь Андрея Костина Анастасия работает помощницей у его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын Задорожного – Иван – помощник у самого Костина. На октябрь 2021-го Анастасии Костиной и Ивану Задорожному насчитывали одинаковую зарплату – по 26 тысяч гривен в месяц. Андрей Костин отказался отвечать на вопрос "Схем" о том, договаривался ли он со своим коллегой обменяться детьми-помощниками.

В то же время Андрей Задорожный сказал: "Мы же не дураки? Мы же знаем, кто к кому пошел работать? Поэтому его устроил мой сын. Меня устроила его дочь. А договоренность... Ну, наверное, нет: не договаривались".

Среди депутатских помощников оказалась и супруга Костина. По состоянию на 2021 год, она работала помощницей у его коллеги по фракции Максима Дирдина, а жена Дирдина была в то время помощницей самого Костина.

Жилье за бюджетные средства

В 2020 году Андрей Костин стал одним из 19 "слуг народа", арендовавшего жилье за бюджетные средства, задекларировав при этом миллионное состояние. Согласно тогдашней декларации, сумма собственных денежных активов Костина составила 4,8 млн. грн.

Проблемы с декларированием

В 2019-2020 годах, по данным антикоррупционных экспертов, депутат Костин не декларировал ни одного места жительства в Киеве, хотя снимал в столице жилье за ​​бюджетные средства.

Кроме того, как обнаружили они, в 2019 году Костин продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (речь идет о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн).

Участие в переговорных группах с Россией

С мая 2020 года Костин был членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, а затем стал заместителем председателя.

В апреле 2022 года президент Зеленский ввел Костина в состав делегации для переговоров с Россией о "гарантиях безопасности Украины".