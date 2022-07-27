Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Костина Генпрокурором, - Бакумов
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде назначить Андрея Костина на должность Генерального прокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы подкомитета по вопросам уголовного законодательства, военных преступлений и криминологической деятельности, члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Бакумова.
Как отмечается, голосование прошло на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Комитет рекомендовал Верховной Раде дать согласие на назначение Костина Андрея Евгеньевича на должность Генерального прокурора.
По - 17
Против – 0
Воздержались - 1", - говорится в сообщении.
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Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.
Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".
Дочь - Элиза. Сын - Михаил.
Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)
В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
Что тут непонятного?
Согласно декларации от 2018 года нардеп (Костин) владеет довольно солидным нежилым имуществом.
Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.
На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.
В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan.
Авторский коллектив возглавила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов https://kievvlast.com.ua/base/dose-tretyakova-galina-nikolaevna Галина Третьякова .
В соответствии с предлагаемым проектом, https://kievvlast.com.ua/text/slugi-naroda-zabirayut-u-profsoyuzov-vse-polnomochiya-i-sovetskoe-imushhestvo?noredirect=true профсоюзы будут лишены всего имущества, доставшегося им в наследство от советского прошлого,
утратят любую возможность влиять на работодателя,
коммуницировать с государственной и местными властями,
а работодатель сможет игнорировать практически любые пожелания профсоюзов.
Очень вовремя и очень в струю снят старый и назначен новый ген.покурор!
Таки Ермак плодотворный реформатор!
Але єрмаку із Зеленський по....
Вони поставлять зашквареного, мутного, але слухняного блазня.
Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.
Как же они могут поставить иного прокурора, который должен будет открывать дела на них?
Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова
Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".
А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?
Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.
Я с энтузиазмом воспринял такую идею.
https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
Мы уже видим результаты этого развития страны...
Дальше страшно и представить
«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.
Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».
https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy