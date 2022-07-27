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ВР (27373) назначение (2142) Костин (180) Генпрокурор (23)

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Костина Генпрокурором, - Бакумов

костін

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде назначить Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы подкомитета по вопросам уголовного законодательства, военных преступлений и криминологической деятельности, члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Бакумова.

Как отмечается, голосование прошло на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Комитет рекомендовал Верховной Раде дать согласие на назначение Костина Андрея Евгеньевича на должность Генерального прокурора.
По - 17
Против – 0
Воздержались - 1", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский предлагает Раде назначить нардепа Костина генпрокурором, - проект постановления
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Топ комментарии
+17
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27.07.2022 11:16
+17
Не порахуйте мене як українського буржуазного націоналіста, але коли у нас хоч якісь найвищі посадові особи з'являться з українськими прізвищами?
Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
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27.07.2022 11:20
+14
Андрей Костин. Знакомимся

Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.

Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)

В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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27.07.2022 11:19
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27.07.2022 11:16 Ответить
Все ясно - очередной прохиндей.
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27.07.2022 11:49 Ответить
Буде очередной на 100% свой генпрокурор?
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27.07.2022 11:17 Ответить
Але недовго і дружина адвокат не допоможе.
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27.07.2022 11:27 Ответить
Андрей Костин. Знакомимся

Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.

Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)

В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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27.07.2022 11:19 Ответить
це зрада..
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27.07.2022 11:20 Ответить
Это круговая порука
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27.07.2022 11:24 Ответить
Скотиняка. ЦРУ цим вже займається. Оманські зрадники не викрутяться, ящо ще не поняли.
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27.07.2022 11:25 Ответить
Еліза, Михуїл, - та це ж корінний, справжній українець, зразу видно якого народу слуга!
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27.07.2022 11:48 Ответить
Не порахуйте мене як українського буржуазного націоналіста, але коли у нас хоч якісь найвищі посадові особи з'являться з українськими прізвищами?
Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
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27.07.2022 11:20 Ответить
А в тебе ще є сумніви? 😄
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27.07.2022 11:23 Ответить
сагласєн - 1000%!!кгбшне жидокацапйо!! - ВСЮДА!! 😡😡
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27.07.2022 11:31 Ответить
Ще тель-авів додався,вічний друг московії
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27.07.2022 11:31 Ответить
Навіть такий кишеньковий прокурор повинен посадити за Оман цих двух зрадників. ЦРУ прослідкує. Прокурора теж можуть посадити за таке кришування зради.
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27.07.2022 11:20 Ответить
Скоріше пересадить всіх тіх, хто про цей Оман знає!
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27.07.2022 11:25 Ответить
Он потому и будет прокурором ЗЕ, потому что не сделает этого
Что тут непонятного?
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27.07.2022 11:26 Ответить
Декларация

Согласно декларации от 2018 года нардеп (Костин) владеет довольно солидным нежилым имуществом.

Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.

На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.

В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan.
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27.07.2022 11:21 Ответить
Само происхождение этого прокурора костина (Одесса) это уже негодная рекомендация.
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27.07.2022 11:50 Ответить
27 декабря 2019 года Андрей КОСТИН стал одним из соавторов законопроекта http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67792 №2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)".

Авторский коллектив возглавила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов https://kievvlast.com.ua/base/dose-tretyakova-galina-nikolaevna Галина Третьякова .

В соответствии с предлагаемым проектом, https://kievvlast.com.ua/text/slugi-naroda-zabirayut-u-profsoyuzov-vse-polnomochiya-i-sovetskoe-imushhestvo?noredirect=true профсоюзы будут лишены всего имущества, доставшегося им в наследство от советского прошлого,
утратят любую возможность влиять на работодателя,
коммуницировать с государственной и местными властями,

а работодатель сможет игнорировать практически любые пожелания профсоюзов.
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27.07.2022 11:23 Ответить
А вот уже и КЗОТ изменили.
Очень вовремя и очень в струю снят старый и назначен новый ген.покурор!
Таки Ермак плодотворный реформатор!
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27.07.2022 11:29 Ответить
США закликали призначити ГІДНОГО ДОВІРИ генпрокурора.
Але єрмаку із Зеленський по....
Вони поставлять зашквареного, мутного, але слухняного блазня.
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27.07.2022 11:25 Ответить
Сполучені Штати 26 липня закликали Україну вибрати гідного довіри генерального прокурора замість звільненої президентом Володимиром Зеленським, закликаючи вжити заходів проти корупції, навіть під час боротьби з російськими загарбниками.

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.
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27.07.2022 11:26 Ответить
Точно так-с. И никак иначе.

Как же они могут поставить иного прокурора, который должен будет открывать дела на них?
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27.07.2022 11:29 Ответить
А комітету хто рекомендував? Риторичне питання.
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27.07.2022 11:26 Ответить
Ну.на такую "доходную" должность чужих не ставят,да и противозаконные делишки своих однопартийцев и членов их семей прикрывать нужно.
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27.07.2022 11:30 Ответить
Я (КОСТИН)с самого начала поддерживал идеи, тогда еще будущего президента Зеленского.
Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова

Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".

А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?

Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.
Я с энтузиазмом воспринял такую идею.

https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
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27.07.2022 11:31 Ответить
Лайно к гοβну притягивается!
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27.07.2022 11:37 Ответить
Очередной на 100% свой
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27.07.2022 11:41 Ответить
У чувака були і є ідеї?
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27.07.2022 12:08 Ответить
Буратіна знову думає що воно саме хитрожопе.
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27.07.2022 11:33 Ответить
"у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем"



Мы уже видим результаты этого развития страны...
Дальше страшно и представить
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27.07.2022 11:34 Ответить
От страны остается все меньше и меньше...
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27.07.2022 11:52 Ответить
Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Андрей Костин уличён у недостоверном декларировании. Об этом сообщает Телеграм-канал со ссылкой на свои источники в НАБУ

«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.

Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».

https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
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27.07.2022 11:37 Ответить
Як заї...ала ця карусель кацапських ставлеників "рекомендованих" кацапами...
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27.07.2022 11:51 Ответить
Хоть не ківу і на тому добре.
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27.07.2022 11:54 Ответить
Пробивають чергове дно. ****, не бояться нічого, крім смерті, а смертної кари немає, можна робити будь-що.
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27.07.2022 12:48 Ответить
Ген. прокурор должен быть беспартийным .
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27.07.2022 12:53 Ответить
Хай хвамілію ще поміняє на Вовкін або ще краще Єрмаков
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27.07.2022 13:10 Ответить
 
 