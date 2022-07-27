Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Костіна Генпрокурором, - Бакумов

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити Андрія Костіна Андрія на посаду Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови підкомітету з питань кримінального законодавства, воєнних злочинів та кримінологічної діяльності, члена комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Бакумова

Як зазначається, голосування відбулося на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності.

"Комітет рекомендував Верховній Раді надати згоду на призначення Костіна Андрія Євгеновича на посаду Генерального прокурора.

За - 17

Проти - 0

Утримались - 1", - ідеться в повідомленні.

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