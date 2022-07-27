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ВР (14812) призначення (2239) Костін (266) Генпрокурор (32)

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Костіна Генпрокурором, - Бакумов

костін

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити Андрія Костіна Андрія на посаду Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови підкомітету з питань кримінального законодавства, воєнних злочинів та кримінологічної діяльності, члена комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Бакумова

Як зазначається, голосування відбулося на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності.

"Комітет рекомендував Верховній Раді надати згоду на призначення Костіна Андрія Євгеновича на посаду Генерального прокурора.
За - 17
Проти - 0 
Утримались - 1", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови

Автор: 
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Топ коментарі
+17
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27.07.2022 11:16
+17
Не порахуйте мене як українського буржуазного націоналіста, але коли у нас хоч якісь найвищі посадові особи з'являться з українськими прізвищами?
Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
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27.07.2022 11:20
+14
Андрей Костин. Знакомимся

Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.

Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)

В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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27.07.2022 11:19
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27.07.2022 11:16 Відповісти
Все ясно - очередной прохиндей.
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27.07.2022 11:49 Відповісти
Буде очередной на 100% свой генпрокурор?
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27.07.2022 11:17 Відповісти
Але недовго і дружина адвокат не допоможе.
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27.07.2022 11:27 Відповісти
Андрей Костин. Знакомимся

Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.

Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)

В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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27.07.2022 11:19 Відповісти
це зрада..
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27.07.2022 11:20 Відповісти
Это круговая порука
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27.07.2022 11:24 Відповісти
Скотиняка. ЦРУ цим вже займається. Оманські зрадники не викрутяться, ящо ще не поняли.
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27.07.2022 11:25 Відповісти
Еліза, Михуїл, - та це ж корінний, справжній українець, зразу видно якого народу слуга!
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27.07.2022 11:48 Відповісти
Не порахуйте мене як українського буржуазного націоналіста, але коли у нас хоч якісь найвищі посадові особи з'являться з українськими прізвищами?
Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
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27.07.2022 11:20 Відповісти
А в тебе ще є сумніви? 😄
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27.07.2022 11:23 Відповісти
сагласєн - 1000%!!кгбшне жидокацапйо!! - ВСЮДА!! 😡😡
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27.07.2022 11:31 Відповісти
Ще тель-авів додався,вічний друг московії
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27.07.2022 11:31 Відповісти
Навіть такий кишеньковий прокурор повинен посадити за Оман цих двух зрадників. ЦРУ прослідкує. Прокурора теж можуть посадити за таке кришування зради.
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27.07.2022 11:20 Відповісти
Скоріше пересадить всіх тіх, хто про цей Оман знає!
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27.07.2022 11:25 Відповісти
Он потому и будет прокурором ЗЕ, потому что не сделает этого
Что тут непонятного?
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27.07.2022 11:26 Відповісти
Декларация

Согласно декларации от 2018 года нардеп (Костин) владеет довольно солидным нежилым имуществом.

Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.

На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.

В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan.
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27.07.2022 11:21 Відповісти
Само происхождение этого прокурора костина (Одесса) это уже негодная рекомендация.
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27.07.2022 11:50 Відповісти
27 декабря 2019 года Андрей КОСТИН стал одним из соавторов законопроекта http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67792 №2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)".

Авторский коллектив возглавила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов https://kievvlast.com.ua/base/dose-tretyakova-galina-nikolaevna Галина Третьякова .

В соответствии с предлагаемым проектом, https://kievvlast.com.ua/text/slugi-naroda-zabirayut-u-profsoyuzov-vse-polnomochiya-i-sovetskoe-imushhestvo?noredirect=true профсоюзы будут лишены всего имущества, доставшегося им в наследство от советского прошлого,
утратят любую возможность влиять на работодателя,
коммуницировать с государственной и местными властями,

а работодатель сможет игнорировать практически любые пожелания профсоюзов.
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27.07.2022 11:23 Відповісти
А вот уже и КЗОТ изменили.
Очень вовремя и очень в струю снят старый и назначен новый ген.покурор!
Таки Ермак плодотворный реформатор!
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27.07.2022 11:29 Відповісти
США закликали призначити ГІДНОГО ДОВІРИ генпрокурора.
Але єрмаку із Зеленський по....
Вони поставлять зашквареного, мутного, але слухняного блазня.
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27.07.2022 11:25 Відповісти
Сполучені Штати 26 липня закликали Україну вибрати гідного довіри генерального прокурора замість звільненої президентом Володимиром Зеленським, закликаючи вжити заходів проти корупції, навіть під час боротьби з російськими загарбниками.

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.
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27.07.2022 11:26 Відповісти
Точно так-с. И никак иначе.

Как же они могут поставить иного прокурора, который должен будет открывать дела на них?
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27.07.2022 11:29 Відповісти
А комітету хто рекомендував? Риторичне питання.
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27.07.2022 11:26 Відповісти
Ну.на такую "доходную" должность чужих не ставят,да и противозаконные делишки своих однопартийцев и членов их семей прикрывать нужно.
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27.07.2022 11:30 Відповісти
Я (КОСТИН)с самого начала поддерживал идеи, тогда еще будущего президента Зеленского.
Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова

Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".

А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?

Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.
Я с энтузиазмом воспринял такую идею.

https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
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27.07.2022 11:31 Відповісти
Лайно к гοβну притягивается!
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27.07.2022 11:37 Відповісти
Очередной на 100% свой
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27.07.2022 11:41 Відповісти
У чувака були і є ідеї?
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27.07.2022 12:08 Відповісти
Буратіна знову думає що воно саме хитрожопе.
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27.07.2022 11:33 Відповісти
"у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем"



Мы уже видим результаты этого развития страны...
Дальше страшно и представить
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27.07.2022 11:34 Відповісти
От страны остается все меньше и меньше...
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27.07.2022 11:52 Відповісти
Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Андрей Костин уличён у недостоверном декларировании. Об этом сообщает Телеграм-канал со ссылкой на свои источники в НАБУ

«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.

Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».

https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
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27.07.2022 11:37 Відповісти
Як заї...ала ця карусель кацапських ставлеників "рекомендованих" кацапами...
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27.07.2022 11:51 Відповісти
Хоть не ківу і на тому добре.
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27.07.2022 11:54 Відповісти
Пробивають чергове дно. ****, не бояться нічого, крім смерті, а смертної кари немає, можна робити будь-що.
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27.07.2022 12:48 Відповісти
Ген. прокурор должен быть беспартийным .
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27.07.2022 12:53 Відповісти
Хай хвамілію ще поміняє на Вовкін або ще краще Єрмаков
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27.07.2022 13:10 Відповісти
 
 