Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
Ініційований цей проєкт президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Документ зареєстровано у ВР 27 липня. Проєкт постанови направлено на розгляд комітету та керівництва ВР.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
Будь ласка, зачекайте...
Дякую за відповідь.
Костін
"брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої прокуратури, але вибув через невідповідність критеріям чесноти."
https://news.liga.net/ua/politics/news/rada-odobrila-naznachenie-nardepa-kostina-genprokurorom
Цього достатньо?
Дети камуняк, вертухаев и сексотов приватизировали
Украину
Попередній здав нас Ахметову...
І так по кругу... тому що олігархія - прокладка НКВД (в минулому, зараз 300 сімей-паразитів)
https://www.facebook.com/holzprodukte.pro Holzprodukte Pro
*******... Вова....Костін А.Є. шизофренік-аферист із ксивою депутата
Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy очолив парламентський комітет із правової політики та https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy відповідав у Зеленського за судову реформу.
З травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а у листопаді 2021 року очолив її. У квітні 2022 року https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey увійшов до складу української делегації для участі у переговорах з Росією щодо підготовки й погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.
Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-rady-vybyl-iz-konkursa-na-rukovoditelya-sap-ne-proshel-po-dobroporyadochnosti вибув через невідповідність критеріям доброчесності.
Ура товарищи...
https://news.liga.net/ua/politics/news/novym-genprokurorom-doljen-stat-nardep-kostin-kotorogo-rekomendoval-ermak-istochnik
Порядних людей він не тримає.
Думає найбільші негідники та зрадники врятують Україну.
Як же низько він впав...
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А для должности Генпрокурора критеріі доброчесності не имеют значения?
Дочь - Элиза. Сын - Михаил.
Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования).
В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".
А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?
Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем. Я с энтузиазмом воспринял такую идею.
https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.
Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».
https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
Согласно декларации от 2018 года нардеп владеет довольно солидным нежилым имуществом.
Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.
На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.
В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan
За доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
https://espreso.tv/golova-komitetu-radi-provaliv-konkurs-na-kerivnika-sap-za-kriteriem-dobrochesnosti