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ВР (14812) Зеленський (22411) призначення (2239) Костін (266) Генпрокурор (32)

Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови

костін

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Ініційований цей проєкт президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту. 

Документ зареєстровано у ВР 27 липня. Проєкт постанови направлено на розгляд комітету та керівництва ВР.

Також читайте: Фракція "Слуга народу" підтримає призначення Костіна Генпрокурором, - Євгенія Кравчук

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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Топ коментарі
+28
Це не зеленський пропонує,а дєрьмак.
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27.07.2022 09:01
+23
100% свій чоловік, але коли будутиь розбиратися військові в про@обах після війни, то всі ці 100 і 1000 відсоткові будуть втікати першими, як це зробив Наумов.
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27.07.2022 09:08
+22
Звісно що опікун. Недоросля не дієздатна.
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27.07.2022 09:03
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Черговий свой чілавєк з кварталу.
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27.07.2022 09:00 Відповісти
100% свій чоловік, але коли будутиь розбиратися військові в про@обах після війни, то всі ці 100 і 1000 відсоткові будуть втікати першими, як це зробив Наумов.
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27.07.2022 09:08 Відповісти
По факту щось знаєте? Чи так "аби щось написати" ?
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27.07.2022 09:24 Відповісти
А ти, сидячи на Острові, знаєш?
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27.07.2022 09:30 Відповісти
Vsevolod Marchington Аби я знав то не питав. Ти зовсім дурненький чи школяр?
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27.07.2022 09:43 Відповісти
якщо пан запитують у мене, то звичайно знаю, що цей прокурор є людиною ківалова, портнова і татарова, а і Президента. Чи у Вас закралася думкаЯ, що можуть призначити людину з оточення Порошенка?
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27.07.2022 09:43 Відповісти
Не обов'язково з оточення Порошенко, може бути незалежна людина, в принципі й має бути. Але який сенс у цьому якщо президент по своїй забаганці може зняти з посади.... шоу й пи#дець.
Дякую за відповідь.
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27.07.2022 10:26 Відповісти
Незалежну людну клептократи не призначать)
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27.07.2022 11:40 Відповісти


Костін
"брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої прокуратури, але вибув через невідповідність критеріям чесноти."

https://news.liga.net/ua/politics/news/rada-odobrila-naznachenie-nardepa-kostina-genprokurorom

Цього достатньо?
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27.07.2022 13:41 Відповісти
У зеленского окружение это жульё и московские отбросы
Дети камуняк, вертухаев и сексотов приватизировали
Украину
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27.07.2022 09:55 Відповісти
Виходить, ***** правий, коли говорить, що звільняє нас від антинародної влади. Насправді, нам самим треба звільнитись і від одних, і від других. А головне, змінитись самим.
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27.07.2022 10:17 Відповісти
У нас вільні вибори. Захотіли мазохізму - вибрали Яника чи Зе.
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27.07.2022 11:41 Відповісти
Андрій Костін пройшов до Ради за списком партії Зеленського під 108-м номером. До цього очолював адвокатську фірму "Право". У виборчий список СН https://www.liga.net/politics/articles/kadry-ermaka-kum-drug-rabotodatel-kak-rabotaet-sotsialnyy-lift-ofisa-prezidenta потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака - цього достатньо, щоб зрозуміти, що Єрмак витирає ноги об країну?
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27.07.2022 10:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/27/7360438/ Будь ласка, ознайомтесь.
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27.07.2022 13:53 Відповісти
Що за чел?
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27.07.2022 11:44 Відповісти
Це не зеленський пропонує,а дєрьмак.
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27.07.2022 09:01 Відповісти
Звісно що опікун. Недоросля не дієздатна.
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27.07.2022 09:03 Відповісти
патамуша дєрьмак на дєрьмаку та дєрьмаком...
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27.07.2022 09:03 Відповісти
Чергова дурна дурня...
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27.07.2022 09:01 Відповісти
Олігархія не здасть наши землі нашої держави, нашій нації, цей Бобик, павлик морозов, зробить все щоб ми стали дурнями не знаючи як нас обворовує Беник.

Попередній здав нас Ахметову...

І так по кругу... тому що олігархія - прокладка НКВД (в минулому, зараз 300 сімей-паразитів)
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27.07.2022 09:14 Відповісти
300 єврейців, так, для уточнення
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27.07.2022 10:15 Відповісти
Що відомо про цього Костіна? Журналісти мають дізнатися й розповісти Українцям хто він й яке минуле?
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27.07.2022 09:23 Відповісти


https://www.facebook.com/holzprodukte.pro Holzprodukte Pro

*******... Вова....Костін А.Є. шизофренік-аферист із ксивою депутата

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27.07.2022 09:27 Відповісти
Звідки інфа, є факти?
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27.07.2022 09:41 Відповісти
ДОВІДКА. Андрій Костін пройшов до Ради за списком партії Зеленського під 108-м номером. До цього очолював адвокатську фірму "Право". У виборчий список СН https://www.liga.net/politics/articles/kadry-ermaka-kum-drug-rabotodatel-kak-rabotaet-sotsialnyy-lift-ofisa-prezidenta потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy очолив парламентський комітет із правової політики та https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy відповідав у Зеленського за судову реформу.

З травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а у листопаді 2021 року очолив її. У квітні 2022 року https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey увійшов до складу української делегації для участі у переговорах з Росією щодо підготовки й погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-rady-vybyl-iz-konkursa-na-rukovoditelya-sap-ne-proshel-po-dobroporyadochnosti вибув через невідповідність критеріям доброчесності.
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27.07.2022 11:17 Відповісти
А чи це не той чел. що не пройшов перевірку на доброчесність при обранні прокурора САП? Тобто на 100% сертифікований негідник?
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27.07.2022 09:33 Відповісти
Більш того, лобіював російські школи в Україні!
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27.07.2022 10:38 Відповісти
Оно
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27.07.2022 11:47 Відповісти
Знову злодія призначають.
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27.07.2022 09:37 Відповісти
Краснопузое большинство уже строило дохлый ссср... Леонид Данилыч тоже пытался ажд две свои каденции...пришел черед комсомольца Ze...
Ура товарищи...
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27.07.2022 09:44 Відповісти
Уеду я от вас в Чехию...пару дней погостю у сына и до свидос...лет через 10 может и станет Україна нормальною демократичною...
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27.07.2022 09:48 Відповісти
Твєрьозо
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27.07.2022 10:13 Відповісти
заканчивал курси фсб или кацапи на замену деркачу прислали
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27.07.2022 09:48 Відповісти
слуга-лакей, противное слово.
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27.07.2022 09:59 Відповісти
Інформація 2021 р. https://www.youtube.com/watch?v=tlyTeYtT0-Q
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27.07.2022 10:04 Відповісти
І знову 100% своя людина, у сенсі, маланець.
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27.07.2022 10:11 Відповісти
тут про доброчесність
https://news.liga.net/ua/politics/news/novym-genprokurorom-doljen-stat-nardep-kostin-kotorogo-rekomendoval-ermak-istochnik
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27.07.2022 10:12 Відповісти
Чергова дрянь , яку суне Зеленський то а високу посаду.
Порядних людей він не тримає.
Думає найбільші негідники та зрадники врятують Україну.
Як же низько він впав...
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27.07.2022 10:41 Відповісти
він ніколи нелітав щоб падать, він з нори виліз (кротячої)
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27.07.2022 11:46 Відповісти
Чергове зелене зрадницьке лайно
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27.07.2022 10:51 Відповісти
І за процедурою він буде заслуханий у ВР, чи моностадо проголосує за когоУгодно, коли ця кандидаДура, ставленник дерьмака-татарова і внесена Боневтіком?
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27.07.2022 11:15 Відповісти
Відреагуй не на порохоботів, а на зміст статті і факти.
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27.07.2022 13:19 Відповісти
Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-rady-vybyl-iz-konkursa-na-rukovoditelya-sap-ne-proshel-po-dobroporyadochnosti вибув через невідповідність критеріям доброчесності.
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А для должности Генпрокурора критеріі доброчесності не имеют значения?
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27.07.2022 11:36 Відповісти
Да какая разница, ответило 73% лохтората
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27.07.2022 11:50 Відповісти
Цікаво, Костін на 100% свій, чи всього на 95? А професіоналів-юристів слабо...
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27.07.2022 11:42 Відповісти
Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования).

В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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27.07.2022 11:49 Відповісти
Я с самого начала поддерживал идеи, тогда еще будущего президента Зеленского. Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова .

Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".

А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?

Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем. Я с энтузиазмом воспринял такую идею.

https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
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27.07.2022 11:51 Відповісти
Задовбав!Ще одна ківаловсько-єрмаковська ****
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27.07.2022 11:52 Відповісти
Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Андрей Костин уличён у недостоверном декларировании. Об этом сообщает Телеграм-канал со ссылкой на свои источники в НАБУ

«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.

Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».

https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
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27.07.2022 11:55 Відповісти
Голобородько - артист, исполняющий роль и озвучивающий постановки менеджера ермака и его кгбшно-фсбшной шобли.
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27.07.2022 11:57 Відповісти
Декларация

Согласно декларации от 2018 года нардеп владеет довольно солидным нежилым имуществом.

Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.

На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.

В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan
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27.07.2022 11:57 Відповісти
Голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності

За доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.

https://espreso.tv/golova-komitetu-radi-provaliv-konkurs-na-kerivnika-sap-za-kriteriem-dobrochesnosti

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27.07.2022 12:14 Відповісти
Зе підсовує українцям чергове лайно, яке ніде не живе, нічого не має, продає квартири, але не декларує й бере гроші на проживання, бо бідний, як церковна миша. Це такі реформатори й реформи від Слуги із кіно. Дивіться далі серіали й Вечірній квартал, малороси!
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27.07.2022 12:23 Відповісти
Такий же мудак як і боневтік.
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27.07.2022 12:31 Відповісти
Не Зеленський пропонує,а Єрмак.І не пропонує,а навязує,а послуше стадо баранів СН, при допомозі проституток як Довіра,За майбах,Батьківщина і бувшого ОПЗЖ дружно підтримають.Ось цей скелад ВР за всю історію Незалежності є самий продажний,самий непрофесійний,корупційний і аморальний.Ця ВР доведе країну до тоталітаризму,деспотії,репресіям і диктатурі.Процес вже йде повним ходом.
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27.07.2022 12:34 Відповісти
это чудо в бабушкином кардигане будет с коррупцией бороться? Риали?
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27.07.2022 12:47 Відповісти
Генпрокурором, прокурором, керівником силових структур, керівником державних органів влади, обиратися депутатом всіх рівнів повинні тільки ті хто захищає Україну від агресії. І тільки так. А не ті хто не пройшов конкурс із-за доброчесності(значить корупціонер, злодій), ухиляється від захисту держави, ховається за кордоном....
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27.07.2022 12:49 Відповісти
Будь-кого, аби тільки не українця, так же, пархаті?
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27.07.2022 15:00 Відповісти
 
 