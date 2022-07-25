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Фракція "Слуга народу" підтримає призначення Костіна Генпрокурором, - Євгенія Кравчук

кравчук

Депутатська фракція "Слуга народу" підтримує кандидатуру народного депутата Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України, а Ольги Совгирі як претендента на посаду судді Конституційного суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас сьогодні (25 липня) відбулося засідання фракції, і Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу") озвучив інформацію про ці два майбутні кадрові рішення, за якими найближчими днями Верховна Рада голосуватиме. Фракція справді підтримує призначення Андрія Костіна на посаду голови Офісу генерального прокурора", – сказала вона 

Парламентар наголосила, що Костін – професійний юрист, нині він очолює комітет ВР з питань правової політики.

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"До того ж, зараз дуже важливим є міжнародний напрям та відстоювання позиції України у міжнародних судах щодо проваджень про військові злочини росіян. Він цією роботою опікувався, ще будучи депутатом. Крім того, ми добре знаємо його як парламентаря, тому рішення підтримати призначення ухвалили дуже швидко", – додала Кравчук.

При цьому заступник голови фракції нагадала, що згідно з процедурою, передбаченою законодавством, генпрокурор призначається на посаду президентом України за згодою Верховної Ради.

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Водночас, Кравчук підтвердила інформацію про те, що член фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря претендує на посаду судді КС.

"Можу це також підтвердити: Ольга Совгиря пройшла конкурс ще минулого року і залишився лише фінальний етап, тобто голосування у залі засідань Верховної Ради. Звичайно, підтримуємо цю кандидатуру: Ольга – добрий фахівець у конституційному праві, до того ж зараз вона представник Верховної Ради у Конституційному суді. Тому професіоналізм та принциповість їй точно притаманні", – зазначила вона.

Крім того, за словами Кравчук, обов'язки голови Служби безпеки України поки що виконуватиме Василь Малюк, який, згідно з указом президента, є тимчасовим виконувачем обов'язків керівника СБУ після усунення та подальшого звільнення з цієї посади Івана Баканова.

"Рішення (за призначенням на посаду голови СБУ) приймає президент: щойно він вирішить і внесе (відповідне подання до парламенту) – ми проголосуємо", – додала заступник голови фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення нового генпрокурора чекаємо в найближчі 10 днів, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Слуга народу (2813) Кравчук Євгенія (374) Костін Андрій (267) Генпрокурор (32)


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Топ коментарі
+29
Трускавецькі треновані мавпочки.
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25.07.2022 19:58
+25
Черговий корупційний мотлох на службі у Єрмака.

Червень 2021 року.

Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП


Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності.

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у https://t.me/VitaliyShabunin/475?fbclid=IwAR02GIPH-c--76vsKoDo8MZyxSuzUPV5no20TWEsOnqN5WutH0Nwa7vQrDY Telegram

Деталі: Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
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25.07.2022 20:08
+21
Ну сомнений не было, зеленый гадюшник конечно же поддержит кандидатуру очередного зеленого "профессионала".Сколько в конвертах подкинули за поддержание?
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25.07.2022 20:04
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Шило на мило.
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25.07.2022 19:54 Відповісти
Хто б сумнівався,що у сн повний одобрямс(((
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25.07.2022 19:56 Відповісти
Трускавецькі треновані мавпочки.
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25.07.2022 19:58 Відповісти
Завдяки дрессури в Трускавцы стадо овець
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25.07.2022 20:59 Відповісти
А хтось сумнівався? Звичайно ні, єлдак сказав, татаров підготував подання, "слуги голобородька" підзаробили по 30 тисяч доларів за голосування. Кожен займається своєю справою, хтось ризикує життям на передовій, а хтось в бінкері заробляє по 30 тисяч баксів за голосування, головне що СЩА своєчасно дають ці гроші.
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25.07.2022 19:59 Відповісти
тільки от голосування за 30 тис. доларів в "бінкері" це не займатися своєю справою. Їх посадові обов"язки полягають на зовсім іншому.
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25.07.2022 21:38 Відповісти
Ну сомнений не было, зеленый гадюшник конечно же поддержит кандидатуру очередного зеленого "профессионала".Сколько в конвертах подкинули за поддержание?
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25.07.2022 20:04 Відповісти
Скрізь одні слуги, народ втомився від такого прислужування, ну все для народу, собі тільки хороші зарплати.
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25.07.2022 20:06 Відповісти
Фракція "Слуга народу" підтримає призначення Костіна Генпрокурором,

Не может быть!
Да это же сенсация!
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25.07.2022 20:06 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
Смерть ворогам!
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25.07.2022 20:08 Відповісти
Навіть якщо ви маєте дуже шершавого язика, все рівно його треба використовувати за прямим призначенням
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25.07.2022 21:32 Відповісти
Черговий корупційний мотлох на службі у Єрмака.

Червень 2021 року.

Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП


Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності.

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у https://t.me/VitaliyShabunin/475?fbclid=IwAR02GIPH-c--76vsKoDo8MZyxSuzUPV5no20TWEsOnqN5WutH0Nwa7vQrDY Telegram

Деталі: Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
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25.07.2022 20:08 Відповісти
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25.07.2022 20:11 Відповісти
Пшонка, це ти ?
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25.07.2022 21:40 Відповісти
Але ж схожий )))
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25.07.2022 21:43 Відповісти
🎪🤥zeуроды 🤑🐛💩🤢👹👿🤮
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25.07.2022 22:04 Відповісти
для слуг народа це просто блескуче резюме - "наш человек, наш".
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25.07.2022 21:40 Відповісти
Ці розстановки ще раз доводять суспільству, що зелені бариги не збираються нічого міняти на краще в країні, боротися з корупцією. Для них влада - це можливість безкарно грабувати державу. Ось і все.
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25.07.2022 20:08 Відповісти
ні не все. це ще й можливість помситися тим, хто не бажає бачити цих довбаних царьків.
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25.07.2022 21:41 Відповісти
якщо татаров сказав
а дермак утвердив
звісно підтримають
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25.07.2022 20:11 Відповісти
ніхто і звать його ніяк.....
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25.07.2022 20:11 Відповісти
,,Слуг урода" В ОТСТАВКУ!!!!!
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25.07.2022 20:21 Відповісти
Сморід від слуг продовжує душити країну!
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25.07.2022 20:23 Відповісти
Якщо патріоти, після перемоги над ворогом , не проженуть це шобло, що засіло у владі, толку в Україні не буде...
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25.07.2022 20:28 Відповісти
Поки керують зрадники някої перемоги не буде.
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25.07.2022 21:26 Відповісти
Цікаво, коли буде позбавлений паспорта України та мандата народного депутата України Слуга Народу Куницький, який є громадянином Ізраїлю?
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25.07.2022 20:35 Відповісти
Ермак думає наперед...... Бо пора вже задуматись о битіє своєм. Тепер для того, щоб оголосити підозру, треба буде змінити генпрокурора. І оманського партнера вивезти, бо літінант не справився, першим хотів утекти.
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25.07.2022 20:37 Відповісти
з такого г*вна як слуга урода може вийті тільки г*вно..
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25.07.2022 20:42 Відповісти
спитайте 20 слуг які призвища вони підтримали сьодні на фракції... ой не факт шо вони вкурсі)
тай чи не пофік за кого якщо бакси всунуть за зелену кнопку)
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25.07.2022 20:44 Відповісти
таки да-шило на мило
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25.07.2022 20:49 Відповісти
А був хоч раз, коли "слуги урода" не проголосували за кандидатуру дерьмака-бабломойського?
Цікаво інше, скільки раз моностадо обговорювало та заслуховувало кандидатуру? Хоча, какаяразніца, якщо дерьмак звелів призначити?
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25.07.2022 20:50 Відповісти
Прізідєнт Андрєй дєрьмак скажит «нада», фракція атвєті «єсть!»
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25.07.2022 21:02 Відповісти
ЕЩЁ ОДИН 100% СВОЙ ГЕНПРОКУРОР?
ОН ПЛОХО КОНЧИТ.
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25.07.2022 21:10 Відповісти
Він самий злодійкуватий з усіх СН.
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25.07.2022 21:25 Відповісти
Хто би сумнівався. Слуга народу як єдина росія тільки типу українська. Президент сказав нада, всі за. А потім будуть питати як так сталося, що Україна вже не демократична країна, і є тілька одна думка вірна, правлячої партії і її очільника.
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25.07.2022 21:32 Відповісти
Где обещанный лифт и конкурсы прозрачные? опять втихоря договорняки?
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25.07.2022 22:06 Відповісти
Яка несподіванка, а я вже боявся що «слуги» не підтримають свого ставленика
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25.07.2022 23:05 Відповісти
 
 