Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора.

Відповідний указ №518/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", - зазначається у документі.

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Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.