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Зеленський (22416) звільнення (2623) Венедіктова (829) Генпрокурор (32)

Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової

зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора.

Відповідний указ №518/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", - зазначається у документі.

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Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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Топ коментарі
+18
Таки підписувати призначення голови САП тепер нікому?
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19.07.2022 19:17
+18
Верховне дуже поспішає, щоб Венедіктова не встигла підписати нового прокурора САП, який міг би взяти за сраку усю квартальску шваль та Козиря з Бєнєй-джокером.. фуххх - встиг... ніхто й не помітив такої простої багато-хо-дівочки Зеленської ....
зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
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19.07.2022 19:24
+17
ВАЗеленський несе особисту відповідальність за саботаж з призначенням прокурора САП.
А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
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19.07.2022 19:23
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19.07.2022 19:14 Відповісти
еге ж

ЗєБеня відправляє БєняДиктовну послицею у Швейцарію -

не розбереш чи то в них кохання, у Бєніних, чи така смертельна ворожнеча
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19.07.2022 19:16 Відповісти
Охоронятиме таємні опшори.
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19.07.2022 19:19 Відповісти
Розполачуються "синекурою" за те, щоб мовчала і не "палила" "зеленосраких" А то он "Рябокепку" образили - так він всю "брудну білизну" американцям виклав (Так само вони хотіли і Бурбу підкупить, але були ним "послані")
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20.07.2022 02:54 Відповісти
Давно пора !!! Какой из нее прокурор --лучше позже чем никогда !!! Она должна быть под следствием
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19.07.2022 19:19 Відповісти
тим не менше, вона буде не під слідством, а в швейцарії 🤬
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19.07.2022 19:46 Відповісти
Яка швидкість. Оце працюють.
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19.07.2022 19:15 Відповісти
їм світить Клименко - прокурор САП
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19.07.2022 19:17 Відповісти
нарили що зевова ховав 3500 джавелінів і кричав - дайте нам зброю.
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19.07.2022 19:37 Відповісти
Вийшли на швидківсь "пердолєння 5"
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19.07.2022 22:00 Відповісти
Ему виднее . Клепать дела и складывать на полку это плохо .
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19.07.2022 19:15 Відповісти
"Клепать дела" завжди плохо... закінчується

суддя Кірєєв не дасть сбрехати
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19.07.2022 19:34 Відповісти
Наразі , Бенядіктова поіде до Швейцаріі послом
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19.07.2022 19:16 Відповісти
20 баранов.Холодильник "Розенлев".Финский,хороший.Почетная грамота.
-И бесплатная путевка?
-В Сибирь! шютка

в Швейцарію...

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19.07.2022 19:26 Відповісти
"Правосудие продано !"
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19.07.2022 19:27 Відповісти
Таки підписувати призначення голови САП тепер нікому?
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19.07.2022 19:17 Відповісти
Сьогодні такий публічний указ, а вчора - непублічний, про https://t.me/Sharpreview/15706 надання росіянським грошовим мішкам Фрідману та Авену громадянства України
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19.07.2022 19:18 Відповісти
Они с помощью украинского гражданства спасают свои западные активы - мол мы же на стороне свободного мира - не трогайте нас и наши бабки.
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19.07.2022 19:44 Відповісти
Аж волоси назад, так спішить Боневтік.
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19.07.2022 19:19 Відповісти
ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ .
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19.07.2022 19:22 Відповісти
Напишіть ще кілька своїх коментарів під цією новиною. Двох поки мало )))
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19.07.2022 19:28 Відповісти
В нього лєміт - всього два коментаря
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19.07.2022 19:47 Відповісти
Молодчинка, Вова, зробив усе від нього залежне, щоб не призначити голову САП!
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19.07.2022 19:22 Відповісти
ВАЗеленський несе особисту відповідальність за саботаж з призначенням прокурора САП.
А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
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19.07.2022 19:23 Відповісти
Хто наступний на звільнення?
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19.07.2022 19:24 Відповісти
зеленский...
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19.07.2022 19:26 Відповісти
Монастирський. Щоб єрмаку уже повністю всі силові структури, крім ЗСУ, підібгати під себе.
(так Борислав Береза каже, ТГ канал Березовий сік)
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19.07.2022 19:48 Відповісти
Верховне дуже поспішає, щоб Венедіктова не встигла підписати нового прокурора САП, який міг би взяти за сраку усю квартальску шваль та Козиря з Бєнєй-джокером.. фуххх - встиг... ніхто й не помітив такої простої багато-хо-дівочки Зеленської ....
зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
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19.07.2022 19:24 Відповісти
Жесть, наконец-то припомнил бенедиктовой ее зимние уклонистские замашки, типо, рыло делала, насчет прикрыться отпуском.
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19.07.2022 19:26 Відповісти
ну таки і сдєлала - "у разі чого" Петро Олексійович помилує
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19.07.2022 19:35 Відповісти
И каким это боком зебилы к истинному Президенту?
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19.07.2022 19:57 Відповісти
Сдача юга и бегство палача: подельники Портнова пудрят мозги в ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=-1Xy6BIOkW4

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=-UC%2CP-R Джон Смит

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=%2CO%2CP-R#?kab 17 July, ·

По Портнову влада наче води в рота набрала.

Спочатку таємниче виділення охорони НГУ на його будинок в перші дні вторгнення, потім коли СБУ бере його соратника, Портнов розуміє, що час перейти на нелегальне становище, щоб часом не йо*нули за "спискі бродячєго отребья" і Бучу, а потім через 2 місяці вільно перетинає кордон України з Угорщиною і, нарешті, його номер телефону виринає в Москві.

Зважаючи на резонанс, можна було б очікувати від зелених звичного забалакування, пилу в очі, звинувачення всіх, хто піднімає тему Портнова в роботі на Путіна, відволікання черговим умалішонним, який щось кричить Порошенку.

Також вони могли б оголосити красіве розслідування, щоб показати, які вони незаангажовані, як у випадку з генералами-СБУшниками.

Натомість нічого.

Мовчать, як партизани.

А пояснюється все просто. Агентура в оточенні в попередні 3 роки технічно замазала шутніка в купу злочинів. Користуючись його некомпетентністю, на нього отримали папочки і тепер він шістка своїх підлеглих. Тому ні Єрмака, ні Татарова він звільнити не може. І навіть свого кореша Баканова, бо Баканов погрожує розказати, хто злив грушнику Деркачу таємні переговори з Байденом.

Тому кругова порука і омерта.

Побороти їх можна, якщо зцапати одного із них і отримати свідчення на інших. Це явно і хотіли зробити патріотичні співробітники СБУ з Портновим. Але поки агентура діє швидше.

По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.

До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.

В результаті виявляється зрадником.

Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.

Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.

Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
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19.07.2022 19:41 Відповісти
послухайте! Зебіли 73% не мають уяви про портнових дєрмаків татарових! справжнім зебілам навіть важко думати і шукати причинно-наслідкові зв"язки! та й нічим там думати!
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19.07.2022 20:21 Відповісти
головне нового не призначай
Це америкакцям відповідь на допомогу
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19.07.2022 19:42 Відповісти
чого ж, призначать. якусь курву татарівську.
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19.07.2022 19:50 Відповісти
Хотіли звільнених територій? Ось вам
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19.07.2022 19:44 Відповісти
Зеленский Портнова выпустил.... По Херсону 3-х генералов СБУ -ФСБ лично Зеля назначил.... Говорят, у Ермака есть видео с Зеленским в сауне, и теперь пианист плотно сидит на кукане.
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19.07.2022 20:01 Відповісти
Зелене падло зробило все щоб нікому було підписати призначення прокурора сап и похерйому на те що обіцяв це союзникам і що вони можуть перестати надавати допомогу
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19.07.2022 20:46 Відповісти
Ураааааа в нас Царь ,Ураааа дочекались.
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19.07.2022 21:40 Відповісти
Кому вообще интересна венедиктова.зачем писать о ней.
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20.07.2022 07:54 Відповісти
Уволили Венедиктову, которая откосила на больничном, а назначили на её место зама, который подписал Порошенко государственную измену.
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20.07.2022 10:23 Відповісти
 
 