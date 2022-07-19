Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової
Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора.
Відповідний указ №518/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", - зазначається у документі.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
Будь ласка, зачекайте...
ЗєБеня відправляє БєняДиктовну послицею у Швейцарію -
не розбереш чи то в них кохання, у Бєніних, чи така смертельна ворожнеча
суддя Кірєєв не дасть сбрехати
-И бесплатная путевка?
-В Сибирь! шютка
в Швейцарію...
А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
(так Борислав Береза каже, ТГ канал Березовий сік)
зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
https://www.youtube.com/watch?v=-1Xy6BIOkW4
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https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=%2CO%2CP-R#?kab 17 July, ·
По Портнову влада наче води в рота набрала.
Спочатку таємниче виділення охорони НГУ на його будинок в перші дні вторгнення, потім коли СБУ бере його соратника, Портнов розуміє, що час перейти на нелегальне становище, щоб часом не йо*нули за "спискі бродячєго отребья" і Бучу, а потім через 2 місяці вільно перетинає кордон України з Угорщиною і, нарешті, його номер телефону виринає в Москві.
Зважаючи на резонанс, можна було б очікувати від зелених звичного забалакування, пилу в очі, звинувачення всіх, хто піднімає тему Портнова в роботі на Путіна, відволікання черговим умалішонним, який щось кричить Порошенку.
Також вони могли б оголосити красіве розслідування, щоб показати, які вони незаангажовані, як у випадку з генералами-СБУшниками.
Натомість нічого.
Мовчать, як партизани.
А пояснюється все просто. Агентура в оточенні в попередні 3 роки технічно замазала шутніка в купу злочинів. Користуючись його некомпетентністю, на нього отримали папочки і тепер він шістка своїх підлеглих. Тому ні Єрмака, ні Татарова він звільнити не може. І навіть свого кореша Баканова, бо Баканов погрожує розказати, хто злив грушнику Деркачу таємні переговори з Байденом.
Тому кругова порука і омерта.
Побороти їх можна, якщо зцапати одного із них і отримати свідчення на інших. Це явно і хотіли зробити патріотичні співробітники СБУ з Портновим. Але поки агентура діє швидше.
По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.
В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
Це америкакцям відповідь на допомогу