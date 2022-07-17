Зеленський відсторонив Венедіктову з посади Генпрокурора
Президент України відсторонив з посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову.
Відповідний указ №500/2022 від 17 липня опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", - йдеться в указі.
Нагадаємо, у 2019 році Ірина Венедіктова була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу". У парламенті вона обіймала посаду голови комітету з питань правової політики. 28 грудня 2019 була призначена на посаду т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань, а 17 березня 2020 призначена на посаду Генерального прокурора.
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+66 Валентина Саюн #523841
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"Око государєве" - фсьо?
Давай досвідос, ..... .....!
Звісно що сарказм, але нема чому ливуватися
Скоріше за усе просто запропонувала "прислуховуватися" до тих , хто надає більшу частину зброї , й хто кожну поїздку до Київа супроводжує поїздкою на "передок" , й хто беспосередньо спілкується з бійцами . Вона була абсолютно ЗЕленою . 100% , але був один в ній недолік -- вона йще мала якись фах , якусь попередню історію фаховості . Й вона не перебувала майже місяць в самі буремні часи за кордоном як "друг дитинства" . Що поробишь -- ЗЕ це тільки обгортка , а суть цієї влади це Дерьмак !
Дивуюсь , що й такі фахівці як Данилов й Рєзніков йще на посадах .
Думаю , що й Безугла на черзі , бо Коля Котлета це бесперечний улюбленець .
А ось її не буде шкода ... Бо лікарів не вистачало ніколи . А на військового-есперта требо мати фах , на журналіста -- високу ерудицію й гуманітарну базову освіту . Тим більш , щоб мати якусь привілею -- рота відкривати проти профі Бутусова
Её сажать надо...
Уверен чз неделю увидим её в ЕС или Англии... Вместе с подругой из ЦБ...
Благо остался Зермаку год, но он критичный.
Люди Януковича пішли у наступ.
Тебе сказали - Ермак!
Ми шо на Привозе?
Рано чи піздно Єрмак з Татаровим і ЗЄ приберуть.
Тиждня не пройшло, як Єрмак посилив узурпацію влади у своїх руках, прибравши ГПУ та СБУ. І це при тому, що його посада зовсім не обумовлює таких повноважень.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YCbJaGRrgND6poqsAeHADMPc7FXHbTUQSRHceSiPiEhZneMTwiQ1v88XAYpZPQMdl&id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU 48 мин. ·
Джон Сміт
Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.
1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.
В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.
2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.
3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.
4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.
Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.
6.
Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).
7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.
24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.
Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.
----------Розстрільні списки.--------
1.
Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.
Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:
"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".
Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."
2.
За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.
"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.
3. Зеленський не робить нічого.
Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":
"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".
4.
За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".
5.
24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:
- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.
"Ми відносимося спокійно"(с).
Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".
6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).
7.
Хто складав ці розстрільні списки?
Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:
"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.
Планируем составить подробную картотеку.
Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.
Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "
"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)
8.
"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:
"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)
9.
Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.
10.
Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.
11.
Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.
Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.
12.
«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.
Тепер докази є, а Портнов утік.
----------Кадрова політика.----------
1. Генерал Наумов
"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."
"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."
Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.
14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
1 квітня 2022 року - позбавляє:
"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
2. Генерал Криворучко.
В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.
"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 серпня 2021 року
"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
31 березня 2022 року
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."
3. Садохін.
керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.
Феєрія.
4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.
Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
---------
Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі.
П.С. Буду доповнювати по мірі надходження нових фактів.
Джон Сміт
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·
НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ
ВАЖЛИВО
Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
https://www.facebook.com/iIhorzherebnyi?__cft__[0]=AZUwl-KSgMdOcuQYcrXcHzo0ZGZAQkVp8xKFsJCldJwYzqxLDQy6wlKB7aboIu3YSitRT85wBTxts6cKMehVOkV2qD2lKZ_VqpTBEkJxABuFBhgIxL3KL9OFUaHJdMojCV2fEGJTbIDb3z8FV2n82koSo5lXXDMOH65ytZh8ycpcuKKgfM7z0SUCwEYLAOY6IP9GIak8Eb17k9wb2bURtzlG&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R#?*** 10 год ·
Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання
Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка. Прибирати і Баканова і Венедіктову, звичайно, було за що. Але Лі Куан Ю казав, що для боротьби з корупцією президент має саджати своїх друзів у тюрму, а не тихенько міняти одних керованих на інших ще більш ручних.
Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:
1. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.
2. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.
3. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.
4. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Причому Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан.
5. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішення. Тому така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами.
6. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Це дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції, і яка не має права усім цим одноосібно займатись.
Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.