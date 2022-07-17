Зеленський відсторонив Венедіктову з посади Генпрокурора

Президент України відсторонив з посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Відповідний указ №500/2022 від 17 липня опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", - йдеться в указі.

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Нагадаємо, у 2019 році Ірина Венедіктова була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу". У парламенті вона обіймала посаду голови комітету з питань правової політики. 28 грудня 2019 була призначена на посаду т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань, а 17 березня 2020 призначена на посаду Генерального прокурора.