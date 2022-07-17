Зеленский отстранил Венедиктову от должности Генпрокурора

Президент Украины уволил с должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Соответствующий указ №500/2022 от 17 июля опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Отстранить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", — говорится в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, – Зеленский призвал не верить фейкам из анонимных источников

Напомним, в 2019 году Ирина Венедиктова была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа". В парламенте она занимала должность главы комитета по вопросам правовой политики. 28 декабря 2019 года была назначена на должность и.о. Директора Государственного бюро расследований, а 17 марта 2020 года назначена на должность Генерального прокурора.