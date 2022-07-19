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Зеленский (19029) увольнение (2648) Венедиктова (726) Генпрокурор (23)

Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой

зеленський

Президент Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора.

Соответствующий указ №518/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - отмечается в документе.

Также читайте: Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ, - Зеленский

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
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Топ комментарии
+18
Таки підписувати призначення голови САП тепер нікому?
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19.07.2022 19:17
+18
Верховне дуже поспішає, щоб Венедіктова не встигла підписати нового прокурора САП, який міг би взяти за сраку усю квартальску шваль та Козиря з Бєнєй-джокером.. фуххх - встиг... ніхто й не помітив такої простої багато-хо-дівочки Зеленської ....
зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
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19.07.2022 19:24
+17
ВАЗеленський несе особисту відповідальність за саботаж з призначенням прокурора САП.
А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
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19.07.2022 19:23
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19.07.2022 19:14 Ответить
еге ж

ЗєБеня відправляє БєняДиктовну послицею у Швейцарію -

не розбереш чи то в них кохання, у Бєніних, чи така смертельна ворожнеча
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19.07.2022 19:16 Ответить
Охоронятиме таємні опшори.
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19.07.2022 19:19 Ответить
Розполачуються "синекурою" за те, щоб мовчала і не "палила" "зеленосраких" А то он "Рябокепку" образили - так він всю "брудну білизну" американцям виклав (Так само вони хотіли і Бурбу підкупить, але були ним "послані")
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20.07.2022 02:54 Ответить
Давно пора !!! Какой из нее прокурор --лучше позже чем никогда !!! Она должна быть под следствием
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19.07.2022 19:19 Ответить
тим не менше, вона буде не під слідством, а в швейцарії 🤬
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19.07.2022 19:46 Ответить
Яка швидкість. Оце працюють.
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19.07.2022 19:15 Ответить
їм світить Клименко - прокурор САП
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19.07.2022 19:17 Ответить
нарили що зевова ховав 3500 джавелінів і кричав - дайте нам зброю.
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19.07.2022 19:37 Ответить
Вийшли на швидківсь "пердолєння 5"
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19.07.2022 22:00 Ответить
Ему виднее . Клепать дела и складывать на полку это плохо .
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19.07.2022 19:15 Ответить
"Клепать дела" завжди плохо... закінчується

суддя Кірєєв не дасть сбрехати
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19.07.2022 19:34 Ответить
Наразі , Бенядіктова поіде до Швейцаріі послом
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19.07.2022 19:16 Ответить
20 баранов.Холодильник "Розенлев".Финский,хороший.Почетная грамота.
-И бесплатная путевка?
-В Сибирь! шютка

в Швейцарію...

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19.07.2022 19:26 Ответить
"Правосудие продано !"
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19.07.2022 19:27 Ответить
Таки підписувати призначення голови САП тепер нікому?
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19.07.2022 19:17 Ответить
Сьогодні такий публічний указ, а вчора - непублічний, про https://t.me/Sharpreview/15706 надання росіянським грошовим мішкам Фрідману та Авену громадянства України
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19.07.2022 19:18 Ответить
Они с помощью украинского гражданства спасают свои западные активы - мол мы же на стороне свободного мира - не трогайте нас и наши бабки.
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19.07.2022 19:44 Ответить
Аж волоси назад, так спішить Боневтік.
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19.07.2022 19:19 Ответить
ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ .
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19.07.2022 19:22 Ответить
Напишіть ще кілька своїх коментарів під цією новиною. Двох поки мало )))
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19.07.2022 19:28 Ответить
В нього лєміт - всього два коментаря
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19.07.2022 19:47 Ответить
Молодчинка, Вова, зробив усе від нього залежне, щоб не призначити голову САП!
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19.07.2022 19:22 Ответить
ВАЗеленський несе особисту відповідальність за саботаж з призначенням прокурора САП.
А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
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19.07.2022 19:23 Ответить
Хто наступний на звільнення?
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19.07.2022 19:24 Ответить
зеленский...
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19.07.2022 19:26 Ответить
Монастирський. Щоб єрмаку уже повністю всі силові структури, крім ЗСУ, підібгати під себе.
(так Борислав Береза каже, ТГ канал Березовий сік)
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19.07.2022 19:48 Ответить
Верховне дуже поспішає, щоб Венедіктова не встигла підписати нового прокурора САП, який міг би взяти за сраку усю квартальску шваль та Козиря з Бєнєй-джокером.. фуххх - встиг... ніхто й не помітив такої простої багато-хо-дівочки Зеленської ....
зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
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19.07.2022 19:24 Ответить
Жесть, наконец-то припомнил бенедиктовой ее зимние уклонистские замашки, типо, рыло делала, насчет прикрыться отпуском.
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19.07.2022 19:26 Ответить
ну таки і сдєлала - "у разі чого" Петро Олексійович помилує
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19.07.2022 19:35 Ответить
И каким это боком зебилы к истинному Президенту?
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19.07.2022 19:57 Ответить
Сдача юга и бегство палача: подельники Портнова пудрят мозги в ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=-1Xy6BIOkW4

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=-UC%2CP-R Джон Смит

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=%2CO%2CP-R#?kab 17 July, ·

По Портнову влада наче води в рота набрала.

Спочатку таємниче виділення охорони НГУ на його будинок в перші дні вторгнення, потім коли СБУ бере його соратника, Портнов розуміє, що час перейти на нелегальне становище, щоб часом не йо*нули за "спискі бродячєго отребья" і Бучу, а потім через 2 місяці вільно перетинає кордон України з Угорщиною і, нарешті, його номер телефону виринає в Москві.

Зважаючи на резонанс, можна було б очікувати від зелених звичного забалакування, пилу в очі, звинувачення всіх, хто піднімає тему Портнова в роботі на Путіна, відволікання черговим умалішонним, який щось кричить Порошенку.

Також вони могли б оголосити красіве розслідування, щоб показати, які вони незаангажовані, як у випадку з генералами-СБУшниками.

Натомість нічого.

Мовчать, як партизани.

А пояснюється все просто. Агентура в оточенні в попередні 3 роки технічно замазала шутніка в купу злочинів. Користуючись його некомпетентністю, на нього отримали папочки і тепер він шістка своїх підлеглих. Тому ні Єрмака, ні Татарова він звільнити не може. І навіть свого кореша Баканова, бо Баканов погрожує розказати, хто злив грушнику Деркачу таємні переговори з Байденом.

Тому кругова порука і омерта.

Побороти їх можна, якщо зцапати одного із них і отримати свідчення на інших. Це явно і хотіли зробити патріотичні співробітники СБУ з Портновим. Але поки агентура діє швидше.

По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.

До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.

В результаті виявляється зрадником.

Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.

Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.

Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
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19.07.2022 19:41 Ответить
послухайте! Зебіли 73% не мають уяви про портнових дєрмаків татарових! справжнім зебілам навіть важко думати і шукати причинно-наслідкові зв"язки! та й нічим там думати!
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19.07.2022 20:21 Ответить
головне нового не призначай
Це америкакцям відповідь на допомогу
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19.07.2022 19:42 Ответить
чого ж, призначать. якусь курву татарівську.
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19.07.2022 19:50 Ответить
Хотіли звільнених територій? Ось вам
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19.07.2022 19:44 Ответить
Зеленский Портнова выпустил.... По Херсону 3-х генералов СБУ -ФСБ лично Зеля назначил.... Говорят, у Ермака есть видео с Зеленским в сауне, и теперь пианист плотно сидит на кукане.
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19.07.2022 20:01 Ответить
Зелене падло зробило все щоб нікому було підписати призначення прокурора сап и похерйому на те що обіцяв це союзникам і що вони можуть перестати надавати допомогу
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19.07.2022 20:46 Ответить
Ураааааа в нас Царь ,Ураааа дочекались.
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19.07.2022 21:40 Ответить
Кому вообще интересна венедиктова.зачем писать о ней.
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20.07.2022 07:54 Ответить
Уволили Венедиктову, которая откосила на больничном, а назначили на её место зама, который подписал Порошенко государственную измену.
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20.07.2022 10:23 Ответить
 
 