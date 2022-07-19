Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой
Президент Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора.
Соответствующий указ №518/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - отмечается в документе.
Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.
Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
Пожалуйста, подождите...
ЗєБеня відправляє БєняДиктовну послицею у Швейцарію -
не розбереш чи то в них кохання, у Бєніних, чи така смертельна ворожнеча
суддя Кірєєв не дасть сбрехати
-И бесплатная путевка?
-В Сибирь! шютка
в Швейцарію...
А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
(так Борислав Береза каже, ТГ канал Березовий сік)
зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
https://www.youtube.com/watch?v=-1Xy6BIOkW4
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=-UC%2CP-R Джон Смит
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVSSLgMvJsWlTsrz1HJ0T7p7tQKTl-nGOV5pbdmHTyLbD5i6TgK2Eqqhx5Cs6CH2LA1UZv9I2RCE1IdUNCWa5W1dbReD5AEtpqgXPkzngqhG1JTsTb95INHqiMZaJC9ojJGqgjXlW8CzhHuL90n1szk&__tn__=%2CO%2CP-R#?kab 17 July, ·
По Портнову влада наче води в рота набрала.
Спочатку таємниче виділення охорони НГУ на його будинок в перші дні вторгнення, потім коли СБУ бере його соратника, Портнов розуміє, що час перейти на нелегальне становище, щоб часом не йо*нули за "спискі бродячєго отребья" і Бучу, а потім через 2 місяці вільно перетинає кордон України з Угорщиною і, нарешті, його номер телефону виринає в Москві.
Зважаючи на резонанс, можна було б очікувати від зелених звичного забалакування, пилу в очі, звинувачення всіх, хто піднімає тему Портнова в роботі на Путіна, відволікання черговим умалішонним, який щось кричить Порошенку.
Також вони могли б оголосити красіве розслідування, щоб показати, які вони незаангажовані, як у випадку з генералами-СБУшниками.
Натомість нічого.
Мовчать, як партизани.
А пояснюється все просто. Агентура в оточенні в попередні 3 роки технічно замазала шутніка в купу злочинів. Користуючись його некомпетентністю, на нього отримали папочки і тепер він шістка своїх підлеглих. Тому ні Єрмака, ні Татарова він звільнити не може. І навіть свого кореша Баканова, бо Баканов погрожує розказати, хто злив грушнику Деркачу таємні переговори з Байденом.
Тому кругова порука і омерта.
Побороти їх можна, якщо зцапати одного із них і отримати свідчення на інших. Це явно і хотіли зробити патріотичні співробітники СБУ з Портновим. Але поки агентура діє швидше.
По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.
В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
Це америкакцям відповідь на допомогу