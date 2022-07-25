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Фракция "Слуга народа" поддержит назначение Костина генпрокурором, - Евгения Кравчук

кравчук

Депутатская фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру народного депутата Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины, а Ольги Совгири как претендента на пост судьи Конституционного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня (25 июля) состоялось заседание фракции, и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") озвучил информацию об этих двух будущих кадровых решениях, по которым в ближайшие дни Верховная Рада будет голосовать. Фракция действительно поддерживает назначение Андрея Костина на должность главы Офиса генерального прокурора", – сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что Костин – профессиональный юрист, на данный момент он возглавляет комитет ВР по вопросам правовой политики.

"К тому же, сейчас очень важным является международное направление и отстаивание позиции Украины в международных судах касательно производств о военных преступлениях россиян. Он этой работой занимался, еще будучи депутатом. Кроме того, мы хорошо знаем его как парламентария, поэтому решение поддержать назначение приняли очень быстро", – добавила Кравчук.

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При этом замглавы фракции напомнила, что согласно процедуре, предусмотренной законодательством, генпрокурор назначается на должность президентом Украины с согласия Верховной Рады.

В то же время, Кравчук подтвердила информацию о том, что член фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря претендует на должность судьи КС.

"Могу это также подтвердить: Ольга Совгиря прошла конкурс еще в прошлом году и остался только финальный этап, то есть голосование в зале заседаний Верховной Рады. Конечно, поддерживаем эту кандидатуру: Ольга – хороший специалист в конституционном праве, к тому же, сейчас она представитель Верховной Рады в Конституционном суде. Поэтому профессионализм и принципиальность ей точно присущи", – отметила она.

Кроме того, со слов Кравчук, обязанности главы Службы безопасности Украины пока будет исполнять Василий Малюк, который согласно указу президента, является временно исполняющим обязанности руководителя СБУ после отстранения и последующего увольнения с этой должности Ивана Баканова.

"Решение (по назначению на пост главы СБУ) принимает президент: как только он решит и внесет (соответствующее представление в парламент – ИФ) – мы проголосуем", – добавила замглавы фракции "Слуга народа".

Автор: 

Слуга народа (2631) Кравчук Евгения (367) Костин Андрей (181) Генпрокурор (23)


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Топ комментарии
+29
Трускавецькі треновані мавпочки.
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25.07.2022 19:58
+25
Черговий корупційний мотлох на службі у Єрмака.

Червень 2021 року.

Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП


Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності.

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у https://t.me/VitaliyShabunin/475?fbclid=IwAR02GIPH-c--76vsKoDo8MZyxSuzUPV5no20TWEsOnqN5WutH0Nwa7vQrDY Telegram

Деталі: Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
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25.07.2022 20:08
+21
Ну сомнений не было, зеленый гадюшник конечно же поддержит кандидатуру очередного зеленого "профессионала".Сколько в конвертах подкинули за поддержание?
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25.07.2022 20:04
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Правила форума Совет форумчан
Шило на мило.
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25.07.2022 19:54 Ответить
Хто б сумнівався,що у сн повний одобрямс(((
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25.07.2022 19:56 Ответить
Трускавецькі треновані мавпочки.
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25.07.2022 19:58 Ответить
Завдяки дрессури в Трускавцы стадо овець
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25.07.2022 20:59 Ответить
А хтось сумнівався? Звичайно ні, єлдак сказав, татаров підготував подання, "слуги голобородька" підзаробили по 30 тисяч доларів за голосування. Кожен займається своєю справою, хтось ризикує життям на передовій, а хтось в бінкері заробляє по 30 тисяч баксів за голосування, головне що СЩА своєчасно дають ці гроші.
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25.07.2022 19:59 Ответить
тільки от голосування за 30 тис. доларів в "бінкері" це не займатися своєю справою. Їх посадові обов"язки полягають на зовсім іншому.
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25.07.2022 21:38 Ответить
Ну сомнений не было, зеленый гадюшник конечно же поддержит кандидатуру очередного зеленого "профессионала".Сколько в конвертах подкинули за поддержание?
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25.07.2022 20:04 Ответить
Скрізь одні слуги, народ втомився від такого прислужування, ну все для народу, собі тільки хороші зарплати.
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25.07.2022 20:06 Ответить
Фракція "Слуга народу" підтримає призначення Костіна Генпрокурором,

Не может быть!
Да это же сенсация!
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25.07.2022 20:06 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
Смерть ворогам!
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25.07.2022 20:08 Ответить
Навіть якщо ви маєте дуже шершавого язика, все рівно його треба використовувати за прямим призначенням
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25.07.2022 21:32 Ответить
Черговий корупційний мотлох на службі у Єрмака.

Червень 2021 року.

Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП


Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності.

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у https://t.me/VitaliyShabunin/475?fbclid=IwAR02GIPH-c--76vsKoDo8MZyxSuzUPV5no20TWEsOnqN5WutH0Nwa7vQrDY Telegram

Деталі: Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
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25.07.2022 20:08 Ответить
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25.07.2022 20:11 Ответить
Пшонка, це ти ?
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25.07.2022 21:40 Ответить
Але ж схожий )))
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25.07.2022 21:43 Ответить
🎪🤥zeуроды 🤑🐛💩🤢👹👿🤮
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25.07.2022 22:04 Ответить
для слуг народа це просто блескуче резюме - "наш человек, наш".
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25.07.2022 21:40 Ответить
Ці розстановки ще раз доводять суспільству, що зелені бариги не збираються нічого міняти на краще в країні, боротися з корупцією. Для них влада - це можливість безкарно грабувати державу. Ось і все.
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25.07.2022 20:08 Ответить
ні не все. це ще й можливість помситися тим, хто не бажає бачити цих довбаних царьків.
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25.07.2022 21:41 Ответить
якщо татаров сказав
а дермак утвердив
звісно підтримають
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25.07.2022 20:11 Ответить
ніхто і звать його ніяк.....
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25.07.2022 20:11 Ответить
,,Слуг урода" В ОТСТАВКУ!!!!!
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25.07.2022 20:21 Ответить
Сморід від слуг продовжує душити країну!
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25.07.2022 20:23 Ответить
Якщо патріоти, після перемоги над ворогом , не проженуть це шобло, що засіло у владі, толку в Україні не буде...
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25.07.2022 20:28 Ответить
Поки керують зрадники някої перемоги не буде.
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25.07.2022 21:26 Ответить
Цікаво, коли буде позбавлений паспорта України та мандата народного депутата України Слуга Народу Куницький, який є громадянином Ізраїлю?
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25.07.2022 20:35 Ответить
Ермак думає наперед...... Бо пора вже задуматись о битіє своєм. Тепер для того, щоб оголосити підозру, треба буде змінити генпрокурора. І оманського партнера вивезти, бо літінант не справився, першим хотів утекти.
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25.07.2022 20:37 Ответить
з такого г*вна як слуга урода може вийті тільки г*вно..
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25.07.2022 20:42 Ответить
спитайте 20 слуг які призвища вони підтримали сьодні на фракції... ой не факт шо вони вкурсі)
тай чи не пофік за кого якщо бакси всунуть за зелену кнопку)
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25.07.2022 20:44 Ответить
таки да-шило на мило
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25.07.2022 20:49 Ответить
А був хоч раз, коли "слуги урода" не проголосували за кандидатуру дерьмака-бабломойського?
Цікаво інше, скільки раз моностадо обговорювало та заслуховувало кандидатуру? Хоча, какаяразніца, якщо дерьмак звелів призначити?
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25.07.2022 20:50 Ответить
Прізідєнт Андрєй дєрьмак скажит «нада», фракція атвєті «єсть!»
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25.07.2022 21:02 Ответить
ЕЩЁ ОДИН 100% СВОЙ ГЕНПРОКУРОР?
ОН ПЛОХО КОНЧИТ.
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25.07.2022 21:10 Ответить
Він самий злодійкуватий з усіх СН.
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25.07.2022 21:25 Ответить
Хто би сумнівався. Слуга народу як єдина росія тільки типу українська. Президент сказав нада, всі за. А потім будуть питати як так сталося, що Україна вже не демократична країна, і є тілька одна думка вірна, правлячої партії і її очільника.
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25.07.2022 21:32 Ответить
Где обещанный лифт и конкурсы прозрачные? опять втихоря договорняки?
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25.07.2022 22:06 Ответить
Яка несподіванка, а я вже боявся що «слуги» не підтримають свого ставленика
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25.07.2022 23:05 Ответить
 
 