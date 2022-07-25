Фракция "Слуга народа" поддержит назначение Костина генпрокурором, - Евгения Кравчук

Депутатская фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру народного депутата Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины, а Ольги Совгири как претендента на пост судьи Конституционного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня (25 июля) состоялось заседание фракции, и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") озвучил информацию об этих двух будущих кадровых решениях, по которым в ближайшие дни Верховная Рада будет голосовать. Фракция действительно поддерживает назначение Андрея Костина на должность главы Офиса генерального прокурора", – сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что Костин – профессиональный юрист, на данный момент он возглавляет комитет ВР по вопросам правовой политики.

"К тому же, сейчас очень важным является международное направление и отстаивание позиции Украины в международных судах касательно производств о военных преступлениях россиян. Он этой работой занимался, еще будучи депутатом. Кроме того, мы хорошо знаем его как парламентария, поэтому решение поддержать назначение приняли очень быстро", – добавила Кравчук.

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При этом замглавы фракции напомнила, что согласно процедуре, предусмотренной законодательством, генпрокурор назначается на должность президентом Украины с согласия Верховной Рады.

В то же время, Кравчук подтвердила информацию о том, что член фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря претендует на должность судьи КС.

"Могу это также подтвердить: Ольга Совгиря прошла конкурс еще в прошлом году и остался только финальный этап, то есть голосование в зале заседаний Верховной Рады. Конечно, поддерживаем эту кандидатуру: Ольга – хороший специалист в конституционном праве, к тому же, сейчас она представитель Верховной Рады в Конституционном суде. Поэтому профессионализм и принципиальность ей точно присущи", – отметила она.

Кроме того, со слов Кравчук, обязанности главы Службы безопасности Украины пока будет исполнять Василий Малюк, который согласно указу президента, является временно исполняющим обязанности руководителя СБУ после отстранения и последующего увольнения с этой должности Ивана Баканова.

"Решение (по назначению на пост главы СБУ) принимает президент: как только он решит и внесет (соответствующее представление в парламент – ИФ) – мы проголосуем", – добавила замглавы фракции "Слуга народа".