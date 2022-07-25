Фракция "Слуга народа" поддержит назначение Костина генпрокурором, - Евгения Кравчук
Депутатская фракция "Слуга народа" поддерживает кандидатуру народного депутата Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины, а Ольги Совгири как претендента на пост судьи Конституционного суда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"У нас сегодня (25 июля) состоялось заседание фракции, и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") озвучил информацию об этих двух будущих кадровых решениях, по которым в ближайшие дни Верховная Рада будет голосовать. Фракция действительно поддерживает назначение Андрея Костина на должность главы Офиса генерального прокурора", – сказала она.
Парламентарий подчеркнула, что Костин – профессиональный юрист, на данный момент он возглавляет комитет ВР по вопросам правовой политики.
"К тому же, сейчас очень важным является международное направление и отстаивание позиции Украины в международных судах касательно производств о военных преступлениях россиян. Он этой работой занимался, еще будучи депутатом. Кроме того, мы хорошо знаем его как парламентария, поэтому решение поддержать назначение приняли очень быстро", – добавила Кравчук.
При этом замглавы фракции напомнила, что согласно процедуре, предусмотренной законодательством, генпрокурор назначается на должность президентом Украины с согласия Верховной Рады.
В то же время, Кравчук подтвердила информацию о том, что член фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря претендует на должность судьи КС.
"Могу это также подтвердить: Ольга Совгиря прошла конкурс еще в прошлом году и остался только финальный этап, то есть голосование в зале заседаний Верховной Рады. Конечно, поддерживаем эту кандидатуру: Ольга – хороший специалист в конституционном праве, к тому же, сейчас она представитель Верховной Рады в Конституционном суде. Поэтому профессионализм и принципиальность ей точно присущи", – отметила она.
Кроме того, со слов Кравчук, обязанности главы Службы безопасности Украины пока будет исполнять Василий Малюк, который согласно указу президента, является временно исполняющим обязанности руководителя СБУ после отстранения и последующего увольнения с этой должности Ивана Баканова.
"Решение (по назначению на пост главы СБУ) принимает президент: как только он решит и внесет (соответствующее представление в парламент – ИФ) – мы проголосуем", – добавила замглавы фракции "Слуга народа".
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Червень 2021 року.
Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП
Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності.
Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у https://t.me/VitaliyShabunin/475?fbclid=IwAR02GIPH-c--76vsKoDo8MZyxSuzUPV5no20TWEsOnqN5WutH0Nwa7vQrDY Telegram
Деталі: Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
а дермак утвердив
звісно підтримають
тай чи не пофік за кого якщо бакси всунуть за зелену кнопку)
Цікаво інше, скільки раз моностадо обговорювало та заслуховувало кандидатуру? Хоча, какаяразніца, якщо дерьмак звелів призначити?
ОН ПЛОХО КОНЧИТ.