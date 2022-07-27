Зеленский предлагает Раде назначить нардепа Костина генпрокурором, - проект постановления
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.
Инициированный этот проект президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Документ зарегистрирован в ВР 27 июля. Проект постановления направлен на рассмотрение комитета и руководства ВР.
Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.
Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
Пожалуйста, подождите...
Дякую за відповідь.
Костін
"брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої прокуратури, але вибув через невідповідність критеріям чесноти."
https://news.liga.net/ua/politics/news/rada-odobrila-naznachenie-nardepa-kostina-genprokurorom
Цього достатньо?
Дети камуняк, вертухаев и сексотов приватизировали
Украину
Попередній здав нас Ахметову...
І так по кругу... тому що олігархія - прокладка НКВД (в минулому, зараз 300 сімей-паразитів)
https://www.facebook.com/holzprodukte.pro Holzprodukte Pro
*******... Вова....Костін А.Є. шизофренік-аферист із ксивою депутата
Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy очолив парламентський комітет із правової політики та https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy відповідав у Зеленського за судову реформу.
З травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а у листопаді 2021 року очолив її. У квітні 2022 року https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey увійшов до складу української делегації для участі у переговорах з Росією щодо підготовки й погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.
Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-rady-vybyl-iz-konkursa-na-rukovoditelya-sap-ne-proshel-po-dobroporyadochnosti вибув через невідповідність критеріям доброчесності.
Ура товарищи...
https://news.liga.net/ua/politics/news/novym-genprokurorom-doljen-stat-nardep-kostin-kotorogo-rekomendoval-ermak-istochnik
Порядних людей він не тримає.
Думає найбільші негідники та зрадники врятують Україну.
Як же низько він впав...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
А для должности Генпрокурора критеріі доброчесності не имеют значения?
Дочь - Элиза. Сын - Михаил.
Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования).
В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".
А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?
Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем. Я с энтузиазмом воспринял такую идею.
https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.
Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».
https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
Согласно декларации от 2018 года нардеп владеет довольно солидным нежилым имуществом.
Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.
На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.
В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan
За доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.
https://espreso.tv/golova-komitetu-radi-provaliv-konkurs-na-kerivnika-sap-za-kriteriem-dobrochesnosti