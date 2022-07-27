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ВР (27373) Зеленский (19029) назначение (2142) Костин (180) Генпрокурор (23)

Зеленский предлагает Раде назначить нардепа Костина генпрокурором, - проект постановления

костін

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Инициированный этот проект президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ зарегистрирован в ВР 27 июля. Проект постановления направлен на рассмотрение комитета и руководства ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" поддержит назначение Костина генпрокурором, - Евгения Кравчук

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
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Топ комментарии
+28
Це не зеленський пропонує,а дєрьмак.
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27.07.2022 09:01
+23
100% свій чоловік, але коли будутиь розбиратися військові в про@обах після війни, то всі ці 100 і 1000 відсоткові будуть втікати першими, як це зробив Наумов.
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27.07.2022 09:08
+22
Звісно що опікун. Недоросля не дієздатна.
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27.07.2022 09:03
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Черговий свой чілавєк з кварталу.
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27.07.2022 09:00 Ответить
100% свій чоловік, але коли будутиь розбиратися військові в про@обах після війни, то всі ці 100 і 1000 відсоткові будуть втікати першими, як це зробив Наумов.
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27.07.2022 09:08 Ответить
По факту щось знаєте? Чи так "аби щось написати" ?
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27.07.2022 09:24 Ответить
А ти, сидячи на Острові, знаєш?
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27.07.2022 09:30 Ответить
Vsevolod Marchington Аби я знав то не питав. Ти зовсім дурненький чи школяр?
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27.07.2022 09:43 Ответить
якщо пан запитують у мене, то звичайно знаю, що цей прокурор є людиною ківалова, портнова і татарова, а і Президента. Чи у Вас закралася думкаЯ, що можуть призначити людину з оточення Порошенка?
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27.07.2022 09:43 Ответить
Не обов'язково з оточення Порошенко, може бути незалежна людина, в принципі й має бути. Але який сенс у цьому якщо президент по своїй забаганці може зняти з посади.... шоу й пи#дець.
Дякую за відповідь.
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27.07.2022 10:26 Ответить
Незалежну людну клептократи не призначать)
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27.07.2022 11:40 Ответить


Костін
"брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої прокуратури, але вибув через невідповідність критеріям чесноти."

https://news.liga.net/ua/politics/news/rada-odobrila-naznachenie-nardepa-kostina-genprokurorom

Цього достатньо?
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27.07.2022 13:41 Ответить
У зеленского окружение это жульё и московские отбросы
Дети камуняк, вертухаев и сексотов приватизировали
Украину
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27.07.2022 09:55 Ответить
Виходить, ***** правий, коли говорить, що звільняє нас від антинародної влади. Насправді, нам самим треба звільнитись і від одних, і від других. А головне, змінитись самим.
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27.07.2022 10:17 Ответить
У нас вільні вибори. Захотіли мазохізму - вибрали Яника чи Зе.
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27.07.2022 11:41 Ответить
Андрій Костін пройшов до Ради за списком партії Зеленського під 108-м номером. До цього очолював адвокатську фірму "Право". У виборчий список СН https://www.liga.net/politics/articles/kadry-ermaka-kum-drug-rabotodatel-kak-rabotaet-sotsialnyy-lift-ofisa-prezidenta потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака - цього достатньо, щоб зрозуміти, що Єрмак витирає ноги об країну?
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27.07.2022 10:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/27/7360438/ Будь ласка, ознайомтесь.
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27.07.2022 13:53 Ответить
Що за чел?
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27.07.2022 11:44 Ответить
Це не зеленський пропонує,а дєрьмак.
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27.07.2022 09:01 Ответить
Звісно що опікун. Недоросля не дієздатна.
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27.07.2022 09:03 Ответить
патамуша дєрьмак на дєрьмаку та дєрьмаком...
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27.07.2022 09:03 Ответить
Чергова дурна дурня...
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27.07.2022 09:01 Ответить
Олігархія не здасть наши землі нашої держави, нашій нації, цей Бобик, павлик морозов, зробить все щоб ми стали дурнями не знаючи як нас обворовує Беник.

Попередній здав нас Ахметову...

І так по кругу... тому що олігархія - прокладка НКВД (в минулому, зараз 300 сімей-паразитів)
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27.07.2022 09:14 Ответить
300 єврейців, так, для уточнення
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27.07.2022 10:15 Ответить
Що відомо про цього Костіна? Журналісти мають дізнатися й розповісти Українцям хто він й яке минуле?
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27.07.2022 09:23 Ответить


https://www.facebook.com/holzprodukte.pro Holzprodukte Pro

*******... Вова....Костін А.Є. шизофренік-аферист із ксивою депутата

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27.07.2022 09:27 Ответить
Звідки інфа, є факти?
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27.07.2022 09:41 Ответить
ДОВІДКА. Андрій Костін пройшов до Ради за списком партії Зеленського під 108-м номером. До цього очолював адвокатську фірму "Право". У виборчий список СН https://www.liga.net/politics/articles/kadry-ermaka-kum-drug-rabotodatel-kak-rabotaet-sotsialnyy-lift-ofisa-prezidenta потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy очолив парламентський комітет із правової політики та https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-nashli-zamenu-yaremenko-i-venediktovoy відповідав у Зеленського за судову реформу.

З травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а у листопаді 2021 року очолив її. У квітні 2022 року https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey увійшов до складу української делегації для участі у переговорах з Росією щодо підготовки й погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-rady-vybyl-iz-konkursa-na-rukovoditelya-sap-ne-proshel-po-dobroporyadochnosti вибув через невідповідність критеріям доброчесності.
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27.07.2022 11:17 Ответить
А чи це не той чел. що не пройшов перевірку на доброчесність при обранні прокурора САП? Тобто на 100% сертифікований негідник?
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27.07.2022 09:33 Ответить
Більш того, лобіював російські школи в Україні!
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27.07.2022 10:38 Ответить
Оно
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27.07.2022 11:47 Ответить
Знову злодія призначають.
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27.07.2022 09:37 Ответить
Краснопузое большинство уже строило дохлый ссср... Леонид Данилыч тоже пытался ажд две свои каденции...пришел черед комсомольца Ze...
Ура товарищи...
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27.07.2022 09:44 Ответить
Уеду я от вас в Чехию...пару дней погостю у сына и до свидос...лет через 10 может и станет Україна нормальною демократичною...
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27.07.2022 09:48 Ответить
Твєрьозо
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27.07.2022 10:13 Ответить
заканчивал курси фсб или кацапи на замену деркачу прислали
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27.07.2022 09:48 Ответить
слуга-лакей, противное слово.
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27.07.2022 09:59 Ответить
Інформація 2021 р. https://www.youtube.com/watch?v=tlyTeYtT0-Q
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27.07.2022 10:04 Ответить
І знову 100% своя людина, у сенсі, маланець.
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27.07.2022 10:11 Ответить
тут про доброчесність
https://news.liga.net/ua/politics/news/novym-genprokurorom-doljen-stat-nardep-kostin-kotorogo-rekomendoval-ermak-istochnik
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27.07.2022 10:12 Ответить
Чергова дрянь , яку суне Зеленський то а високу посаду.
Порядних людей він не тримає.
Думає найбільші негідники та зрадники врятують Україну.
Як же низько він впав...
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27.07.2022 10:41 Ответить
він ніколи нелітав щоб падать, він з нори виліз (кротячої)
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27.07.2022 11:46 Ответить
Чергове зелене зрадницьке лайно
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27.07.2022 10:51 Ответить
І за процедурою він буде заслуханий у ВР, чи моностадо проголосує за когоУгодно, коли ця кандидаДура, ставленник дерьмака-татарова і внесена Боневтіком?
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27.07.2022 11:15 Ответить
Відреагуй не на порохоботів, а на зміст статті і факти.
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27.07.2022 13:19 Ответить
Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-rady-vybyl-iz-konkursa-na-rukovoditelya-sap-ne-proshel-po-dobroporyadochnosti вибув через невідповідність критеріям доброчесності.
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А для должности Генпрокурора критеріі доброчесності не имеют значения?
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27.07.2022 11:36 Ответить
Да какая разница, ответило 73% лохтората
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27.07.2022 11:50 Ответить
Цікаво, Костін на 100% свій, чи всього на 95? А професіоналів-юристів слабо...
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27.07.2022 11:42 Ответить
Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования).

В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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27.07.2022 11:49 Ответить
Я с самого начала поддерживал идеи, тогда еще будущего президента Зеленского. Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова .

Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".

А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?

Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем. Я с энтузиазмом воспринял такую идею.

https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
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27.07.2022 11:51 Ответить
Задовбав!Ще одна ківаловсько-єрмаковська ****
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27.07.2022 11:52 Ответить
Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Андрей Костин уличён у недостоверном декларировании. Об этом сообщает Телеграм-канал со ссылкой на свои источники в НАБУ

«Костин Андрей Евгеньевич будучи народным депутатом Украины от правящей партии в течение 2019-2020 годов не декларировал место жительства, и это несмотря на то, что получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тыс. грн в месяц», - говорится в публикации.

Источник при этом добавил: «Два года назад кандидат продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о доходе от продажи квартир на сумму 1,2 млн грн. А ещё Костина поймали на кумовстве».

https://golos.ua/news/kandydat-na-glavu-sap-kostyn-zabyl-zadeklaryrovat-dohod-ot-prodazhy-dvuh-kvartyr-smy
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27.07.2022 11:55 Ответить
Голобородько - артист, исполняющий роль и озвучивающий постановки менеджера ермака и его кгбшно-фсбшной шобли.
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27.07.2022 11:57 Ответить
Декларация

Согласно декларации от 2018 года нардеп владеет довольно солидным нежилым имуществом.

Самому политику принадлежат две квартиры в городе Одесса.

На супругу политика записаны три квартиры, земельный участок и загородный дом.

В распоряжении семьи два автомобиля марки Nissan
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27.07.2022 11:57 Ответить
Голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності

За доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький.

https://espreso.tv/golova-komitetu-radi-provaliv-konkurs-na-kerivnika-sap-za-kriteriem-dobrochesnosti

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27.07.2022 12:14 Ответить
Зе підсовує українцям чергове лайно, яке ніде не живе, нічого не має, продає квартири, але не декларує й бере гроші на проживання, бо бідний, як церковна миша. Це такі реформатори й реформи від Слуги із кіно. Дивіться далі серіали й Вечірній квартал, малороси!
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27.07.2022 12:23 Ответить
Такий же мудак як і боневтік.
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27.07.2022 12:31 Ответить
Не Зеленський пропонує,а Єрмак.І не пропонує,а навязує,а послуше стадо баранів СН, при допомозі проституток як Довіра,За майбах,Батьківщина і бувшого ОПЗЖ дружно підтримають.Ось цей скелад ВР за всю історію Незалежності є самий продажний,самий непрофесійний,корупційний і аморальний.Ця ВР доведе країну до тоталітаризму,деспотії,репресіям і диктатурі.Процес вже йде повним ходом.
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27.07.2022 12:34 Ответить
это чудо в бабушкином кардигане будет с коррупцией бороться? Риали?
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27.07.2022 12:47 Ответить
Генпрокурором, прокурором, керівником силових структур, керівником державних органів влади, обиратися депутатом всіх рівнів повинні тільки ті хто захищає Україну від агресії. І тільки так. А не ті хто не пройшов конкурс із-за доброчесності(значить корупціонер, злодій), ухиляється від захисту держави, ховається за кордоном....
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27.07.2022 12:49 Ответить
Будь-кого, аби тільки не українця, так же, пархаті?
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27.07.2022 15:00 Ответить
 
 