ВР уволила Венедиктову с должности генпрокурора

Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ.

За это решение проголосовали 264 нардепа.

Больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" - 198.

Остальные фракции проголосовали так:

"Доверие" - 17 голосов "за"

"Платформа за жизнь и мир" - 14 голосов "за"

"Восстановление Украины" – 10 голосов "за"

"Батькивщина" - 10 голосов "за"

"За будущее" – 9 голосов "за"

Внефракционные – 6 голосов "за".

Не поддержали отставку генпрокурорки фракция "ЕС" и "Голос" в полном составе.

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Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но оно отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.