ВР уволила Венедиктову с должности генпрокурора
Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.
Такое решение было принято сегодня на заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ.
За это решение проголосовали 264 нардепа.
Больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" - 198.
Остальные фракции проголосовали так:
"Доверие" - 17 голосов "за"
"Платформа за жизнь и мир" - 14 голосов "за"
"Восстановление Украины" – 10 голосов "за"
"Батькивщина" - 10 голосов "за"
"За будущее" – 9 голосов "за"
Внефракционные – 6 голосов "за".
Не поддержали отставку генпрокурорки фракция "ЕС" и "Голос" в полном составе.
Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но оно отказалось это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
Пожалуйста, подождите...
Отже всі дії новопризначеного керівника САП будуть легітимними не зважаючи на те чи призначить його Генпрокурор, а чи в.о.
По-друге: з того що Ви написали видно, що є безліч лазівок для наших чесних суддів скасовувати чи приймати потрібні рішення.
Ни о какой выдуманной вами практики речи нет. Все обов'язки полностью выполняет во.Если есть какие-то ограничения, как например для во президента то это оговаривается законом(конституцией в частности для во президента).
А то что вы слышали звон но не понимаете о чем он, так это о материально ответственных лиц на должностях типа гл. бухгалтер, директор или нач. какой-то и тд, если на его место назначается во лицо не имеющее право в установленном порядке подтверждать расход или ещё что либо каких материалов и тд, из за отсутствия образцов подписи в соответствующем приказе по установе или фирме и тд. То да там есть ограничения по подписям в документах, пока не внесут изменения в соответствующий приказ по предприятию, установе и тд.
Але-але-але й Пєтя й й Фофік ніколи не займалися перевірками .
Хоча в 2014 році зрадників було в цих структурах в 10 разів більше .
А сайт "Миротворець" , до речі , це креатура Антона Геращенко й Арсена Авакова .
Й коли там з"явився той же Татаров - не впевненний , що ранійше за 2019 рік ?!
Й знов таки не дуже очевидно, чому колишній міністр уряду Ібуковича-Пахла вважається патріотом , а п"ятий заступник міністра того ж уряда -- ні . Коли міністр виступав відверто й публічно за "харківську зраду" , а той же татаров по чуткам !
Й що татаров остаточний зрадник й лайно , а той же Тарас Чороновол (№1 у списку риголювоти) або Пєтя стали в ряди ригів виключно хто за свій нарцисизм , хто за сбереження свої міліардів, це лише моя суб"єктивна думка . А так , в них бореться патріотизм і особиста доля й гроші !
Й мені дуже зрозуміле бажання якось компенсувати властні збитки через активи в Криму й Ліпецьку таємним гешефтом навіть з "українським" містером Евілом (мертветчуком) . Я не формаліст Бігус . Мені ососто огидливі під час війни спроси політичних переслідувань колишнього , бо він крайщий за багатьох ЗЕлених . Бо не ЗЕленим засуджувати Шоколадних .
Але й не шоколадним тикати в інших пальця -- мовляв , ось зрадники .
На це Бігус має моральне право , Шабунін и розумово - Бутусов .
А політики лише мають право на то , що в народа пробаченя відверто попросять , мовляв -- ось народе - звиняй тут я зв"язався зі зрадниками й бандюками . Був закшваренним . А тут помилився , що можливо суміщати щирий патріотизм й бажання житив в вільній й європейський країні й мінімизувати властні збитки від війшни через різні схеми !
Якщо раніше у генпрокурора був партквиток Слуги Народа в кишені, то зараз телефон Андрія Єрмака.
https://twitter.com/madstrekoza/status/1549358218912178176 11 мин
Ну от, адвокат Януковіча Смірнов на "єдиному мовленні" обгрунтовує кадрові рішення Зеленського.
"Виявляємо пачками колаборантів", каже.
Дуже нагадує "дєржи вора!" від того самого хитрожопого вора.
По фракціям:
СН - 198
Довіра - 17
Платформа за життя та мир - 14
Відновлення України - 10
Батьківщина - 10
За майбутнє - 9
Позафракційні - 6
ЕС- 0
Голос - 0
Власне голосів Слуг не вистачало. Цікаво
ЄС і Голос не голосували за призначення, ні бенедиктової, і баклановаа також за всі призначення Боневтіка, тому й не голосують за їх звільнення.
а ти десь такий побачив ?
Дадуть ручку в руки і буде підписувати все що підсунуть.
Для того, щоб цього не сталося, око злили, принесли в жертву, як до того уряд гончарука.
Бубочка з легкістю зливає свїх 200%-их прихиліьників.
Не доходит что 1921 повторяется точь в точь?
Яка насолода дивитися на чей жабогадюкинг.
и начнут задавать правильные вопросы?
Ломают ход войны, кидают на ротацию а замену не приводят, не туда отправляют БК западный и еще 100 манипуляций что бы войну передок проигрывал и линия двигалась к западной Украине.
Нация не понимает этого.., а значит будет только хуже. И да, нас давно ведут по такому пути... Начало чуть ли не у Махна или Богдана...
21 вік, Держави перестають буьи Державами із середени, завдяки тим, кому ***** (а какая разница)
Бубі слабо прибрати захоза та його секретарку. Оце, дійсно, слабо.
Хотів би почути пояснення кожного з проголосувавших "за"
Напомню хронологию выплесков потоков сознания от руководства этого Шапитолия:
17.07 - Зеленский отстранил Венедиктову от должности Генпрокурора и Баканова - от главы СБУ
18.07 - Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП
19.07 - ВР единодушно уволила Венедиктову с должности генпрокурора и Баканова - как главу СБУ.
Виходить що тепер треба і боневтіка звільняти за те ж саме.
1. так званий варіант Шабуніна - призначають керівника САП новообраний (повністю ручний) Генпрокурор і тоді він та новий голова СБУ, підконтрольні Татарову, будуть противагою САП
2. керівника САП призначає в.о. Генпрокурора і в такий спосіб "підвішує його легітимність) бо той змушений буде не працювати, а по судах ходити.
3. не призначають керівника САП, бо не має Генпрокурора.
Та якусь чергову відмазку придумають.
А на виборах свої залізні 10% візьмуть, їхніх виборців нічого не переконає.
Типова релігійно-політична секта!
Дважды не сидевший завгар обзавидуется...его сын Саша Стоматолог тоже...
Конкурсна комісія нарешті зібралася, і затвердила О.Клименка Головою САП. Нагадаю - майже ДВА РОКИ клоунська влада затягвала і саботувала це призначення.
Але ж це ще не кінець клоунади.
Згідно Закону, затвердити обраного керівника САП має...Генпрокурор. Якого ЗЕлений ....... вчора відсторонив від посади.
Клоунада продовжується.
за мир з рашистським окупантом? яким чином?
за мир на умовах пуйла та рашистiв? шляхом знищення України?
заЖопп не змiнюється та нiчому не навчився.
Бойко, Олег Волошин, Юрій Загородній, Володимир Кальцев, Олександр Колтунович, Сергій Льовочкін, Михайло Макаренко, Суто Мамоян, Михайло Папієв, Олександр Пузанов, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Віталій Борт, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Олександр Качний, Сергій Ларін, Юлія Льовочкіна, Григорій Мамка, Василь Німченко, Олександр Пономарьов, Микола Скорик, Віктор Чорний, Наталія Королевська, Юрій Солод.
https://www.youtube.com/watch?v=UcsCzZPVrSg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3260972557450580&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=%2CO%2CP-R 14 July, 22:35 ·
Итак, Виктория Спартц, Ермак, Татаров, САП. Всем привет, меня зовут Марк Савчук. Я - глава РГК НАБУ, заваривайте чаек это лонгрид
Сразу предупреждаю - лонгрид сложный, но очень нужный. Поэтому сразу прошу репоста.
Вы наверняка слышали как американская конгрессвумен Виктория Спартц обвинила зама главы Офиса Президента Олега Татарова в срыве конкурса на главу САП:
"Татаров затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к потери эффективности работы САП и НАБУ. "
Давайте начнем с конкурса на главу САП:
Первый директор САП - Назар Холодницкий ушел с поста 21 августа 2020 года, вскоре была сформирована конкурсная комиссия и начался сам конкурс.
Да, мы уже почти 2 года без главы САП!
Для понимания - конкурс на главу Бюро Экономической Безопасности ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА занял 15 дней… ДНЕЙ.
Главой конкурсной комиссии был Тимофей Милованов Комиссия по итогу выбрала победителем… главу налоговой милиции (Вадима Мельника) рулить новым правоохранительным органом.
Это яркий пример как проходят конкурсы "как нужно" - быстро, БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ, где победителем выходит очередной "хозяйственник" понятный для власти.
Конкурс на главу САП идет уже полтора года….
- - - - - Как создавалась конкурсная комиссия САП - - - - -
В комиссию входят 11 человек - 7 делегируются Верховной Радой, остальные 4 - "международники" от рады прокуроров (читай - нормальные люди)
7 членов от ВР:
3 члена от партии Слуга Народу
2 члена от партии За майбутнє
1 от Довіри
1 от ОПЗЖ
А шо, нормальные патриоты за свои деньги.
Среди членов комиссии делегированной от ВР есть:
(1) Богдан Романюк (Довира) - профессор Национального транспортного университета. Романюк являлся научным руководителем действующего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Именно под руководством Романюка Татаров защитил первую диссертацию в 2007 году в Киевском университете внутренних дел.
(2) Олексей Дрозд (Слуга Народа) - начальник отдела докторантуры Национальной академии внутренних дел в Украины. Дрозд написал научную статью вместе Татаровым. Научным руководителем у них был упомянутый Богдан Романюк.
(3) Олена Бусол ("За майбутнє") - совместно с другим членом комиссии - научным руководителем Татарова Романюком, издали книгу о борьбе с коррупцией. (лол кек)
То есть половина комиссии от ВР это либо друзья Татарова, либо "друзья друзей". По расследованию "Схем" - остальных кандидатов "от ВР" согласовывал офис президента (логично). Детально про всю конкурсную комиссию РГК НАБУ писали тут (https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1975627632612769?__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/465123543663193/posts/1975627632612769/ )
Чем запомнились члены конкурсной комиссии от ВР:
* Делегированный от ОПЗЖ Андрей Гуджал предложил убрать доброчестность из принципов работы органа.
* Богдан Романюк от довиры сказал что "комиссия выбирает профессионала прокуратуры, а не честного человека!" - КАК ПЕРЕСТАТЬ ОРАТЬ!
- - - - - Как проходил конкурс - - - - -
Если очень упростить, то конкурсный отбор напоминал игру в шашки "команды международников" против "команды от ВР", где в каждом туре команда международников выбивала 1 за$квареного кандидата, а команда ВР убирала 1 нормального кандидата.
До финала дошли двое:
* Детектив НАБУ - Александр Клименко (246 баллов)
* Прокурор Генеральной Прокуратуры - Андрей Синюк (229 баллов)
!ФАКТИЧЕСКИ КОНКУРС БЫЛ ЗАВЕРШЕН В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА!
Все тестирования, интервью - все закончилось к зиме 2021 года. С этого момента Клименко уже победитель, но есть одно "процессуальное" но - "конкурсная комиссия" должна собраться и утвердить "результаты" конкурса - тем самым назначив Клименко главой САП. Без этого голосования Клименко не может занять должность главы САП.
И уже ПОЛ ГОДА мы делаем вид что есть какая-то причина почему конкурсная комиссия не может собраться и объявить Клименко победителем.
Вы понимаете как это выглядит со стороны? Какой это абсурд?
Однако - ****** на этом не закончился
Зимой 2021 года, поняв что "конкурс проигран", ОПУ находит "торпеду" с целью обрушить конкурс полностью.
Торпедой становится Александр Кареев (участник конкурса САП который не прошел до финала). Он подает в иск в ОАСК о том что конкурсная комиссия вообще не имеет полномочий кого-то назначать.
Если вам кажется что вы это имя уже где-то слышали - ТО ВЫ ПРАВЫ! Именно этот детектив НАБУ продался Коломойскому и вместо расследования воровства денег в Приватбанке начал….. штормить сам банк по заявам народных депутатов близких к коломойскому.
- Про самого Кареева я писал тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2838498463031327&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2838498463031327&id=100006136038244 )
- Про иск Кареева я писал тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3107881159426388&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3107881159426388&id=100006136038244 )
21 декабря судья ОАСКА Огурцов (который ныне ЯВЛЯЕТСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ в деле НАБУ по ОАСКу) вынес "нужное" решение где согласился с Кареевым что у конкурсной комиссии по САП нет полномочий назначать людей в САП (бггг)
Дело ушло в апелляцию. Сейчас дело заслушивает коллегия судей, головуючим является Игорь Федотов - БЫВШИЙ ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Детально с зашкварами судей можете ознакомиться тут
(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fantac.org.ua%2Fnews%2Fdoliu-konkursu-sap-v-apeliatsiyniy-instantsii-budut-vyrishuvaty-zashkvareni-suddi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XAbW2No80Zd6_wLwx3iDJh4WLOzOJali7BhStmsbK8D3zIs-TKlgjWNY&h=AT0bVlerKPDu69NTZIjVYTvWWjv5te4JHW0ACMUGlQfn9wolRj49mnqmeWthmKf4QTK1dJXwQz9po2N9h2XJeUiSxSDR4ais5pD7yMOe8-m7AtUa_c-DPxUayNSKxrU_Gvaz&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2YBoUCBDxFdP6Kd4CjqLgLSIYdpLGZoHVxHzMCOp6Xr2iX_owCH0yzRNVlM6Vv116cBuOtHG8aZEddpY1yuW7-kpIjPakrEkmVt_MSw6xJ1VsnDVmJhhc95cvlBMbEN2ONodclgmUIFfqQ5rNwFXO7Sg https://antac.org.ua/.../doliu-konkursu-sap-v.../ )
Нормально?
А теперь давайте с самого начала:
- Конкурсная комиссия собрана из 11 человек: 7 - кандидата от ВР, 4 - международники
- Из 7ми членов от ВР - 3ое связаны с Татаровым
- Конкурс завершился в декабре 2021 года, победитель - детектив НАБУ Александр Клименко
- Поняв что "проиграли" ОПУ берет в охапку прогоревшего детектива НАБУ (который был б̶и̶т̶ ̶п̶л̶е̶т̶ь̶м̶и̶ изгнан РГК НАБУ) и бежит подавать иск в ОАСК что "конкурс нужно отменить"
- Судья Огурцов (официально имеет статус подозреваемого) быстренько выносит решение &ldquo
"Відновлення України" - 10 голосів "за" (це все депутати колишнього ОПЗЖ)
Позафракційні - 6 голосів (там колишні ОПЗЖ та "слуги")
Ось вам і показник - хто є ідейними супутниками та союзниками "слуг кремля" під час кривавої війни з москалчми. "Батьківщина" з "бабой Жулєй", котра завжди за все хороше проти всього плахова, теж там...
"Платформа за жизнь и мир" - 14 голосов "за"
"Восстановление Украины" - 10 голосов "за"
"Батькивщина" - 10 голосов "за"
"За будущее" - 9 голосов "за
Кто это всё такие ?! Кто вааще их знает ?!