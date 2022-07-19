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ВР (27373) увольнение (2648) Венедиктова (726) Генпрокурор (23)

ВР уволила Венедиктову с должности генпрокурора

венедіктова

Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ.

За это решение проголосовали 264 нардепа.

Больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" - 198.

Остальные фракции проголосовали так:
"Доверие" - 17 голосов "за"
"Платформа за жизнь и мир" - 14 голосов "за"
"Восстановление Украины" – 10 голосов "за"
"Батькивщина" - 10 голосов "за"
"За будущее" – 9 голосов "за"
Внефракционные – 6 голосов "за".

Не поддержали отставку генпрокурорки фракция "ЕС" и "Голос" в полном составе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: Рекомендует парламенту определиться путем голосования

Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но оно отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
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Топ комментарии
+79
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19.07.2022 13:07
+75
Тварюки. Щоб не встигла підписати призначення керівника САП.
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19.07.2022 13:07
+60
Ну, всьо. Зеля зітхнув з полегшенням. Голови САП не буде і до нього не доберуться, але на хитру сраку є болт з різьбою.
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19.07.2022 13:09
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Правила форума Совет форумчан
бідна Іра. Вона ж мала більше здорового глузду, ніж усі зебубики разом узяті
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19.07.2022 13:21 Ответить
Тварюки. Щоб не встигла підписати призначення керівника САП.
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19.07.2022 13:07 Ответить
Даже Шабунин не додумался до такой бредовой версии. Какая разница для вас она подпишет или кто то другой?
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19.07.2022 13:33 Ответить
Другого какое-то время не будет. Будет в.о. генпрокурора Симоненко- его подпись нелигитимна. В результатк имеем нелигитимного руководителя САП. Поэтому разница есть. Поэтому поменьше хамства.
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19.07.2022 14:00 Ответить
Наказ в.о. Генерального прокурора про призначення на посаду заступника Генерального прокурора - керівника САП буде індивідуальним актом в розумінні п.19 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного судочинства. Це означає, що право на оскарження такого наказу матимуть лише особи, права яких безпосередньо були порушені його прийняттям й не просто права, а саме у публічно-правовій площині. Всім іншим буде відмовлено у задоволенні позову про визнання такого наказу неправомірним. А навіть, якщо такий наказ все ж вдасться комусь скасувати в судовому порядку, це не матиме жодних правових наслідків, оскільки за визначенням поняття "індивідуальниц акт" його дія вичерпується його виконанням.
Отже всі дії новопризначеного керівника САП будуть легітимними не зважаючи на те чи призначить його Генпрокурор, а чи в.о.
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19.07.2022 14:06 Ответить
По-перше: подивимось, як скоро новий в.о. підпише наказ, чи не буде безкінечно затягувати.
По-друге: з того що Ви написали видно, що є безліч лазівок для наших чесних суддів скасовувати чи приймати потрібні рішення.
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19.07.2022 14:14 Ответить
Факт в тому, що це креатура татарова, себто інуковощча. Велика подяка 73 відсоткам піввареникових дегенератів, обравших владу зеле6их зрадників, на голові з папугою у яскравому піррячку…
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19.07.2022 15:09 Ответить
Читайте законы а не выдумывайте про легитимность: Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України Стаття 1. У разі звільнення (відставки) особи, яку призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України, обов'язки звільненої особи тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник (а у разі його відсутності - заступник) цієї посадової особи, призначений конституційно легітимною особою.
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19.07.2022 15:29 Ответить
Подивимось скільки їм знадобиться часу щоб призначити очильника САП
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19.07.2022 20:42 Ответить
Ну как бы, вновь назначенный, на "другого", в свое время дело шил... И "другой", пока только И.О. И права такой подписи не имеет. Или будет говорить, что не имеет. А будет он этим И.О, очень, очень долго
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19.07.2022 14:02 Ответить
Не выдумывайте про право подписи в законах совсем другое см выше.
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19.07.2022 15:31 Ответить
На то он и В.О, что не все может подписывать. Это распространенная практика
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19.07.2022 19:05 Ответить
Повторюсь лично для вас что в законе "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України" от 1997 г записано: Стаття 1. У разі звільнення (відставки) особи, яку призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України, обов'язки звільненої особи тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник (а у разі його відсутності - заступник) цієї посадової особи, призначений конституційно легітимною особою.
Ни о какой выдуманной вами практики речи нет. Все обов'язки полностью выполняет во.Если есть какие-то ограничения, как например для во президента то это оговаривается законом(конституцией в частности для во президента).
А то что вы слышали звон но не понимаете о чем он, так это о материально ответственных лиц на должностях типа гл. бухгалтер, директор или нач. какой-то и тд, если на его место назначается во лицо не имеющее право в установленном порядке подтверждать расход или ещё что либо каких материалов и тд, из за отсутствия образцов подписи в соответствующем приказе по установе или фирме и тд. То да там есть ограничения по подписям в документах, пока не внесут изменения в соответствующий приказ по предприятию, установе и тд.
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19.07.2022 21:30 Ответить
73% -м дебилам без разницы, а те кто с мозгами понимают, что Zевлада оттягивает всячески назначение главы САПа, чтобы далее вообще заглушить интерграцию Украины в ЕС. Черным по белому уже весь интернет гудит о предательской Zевладе в Украине, а вам всё шоколад мерещится...
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19.07.2022 14:52 Ответить
Щас инвестиции американские и европейские рекой полноводной потекут в Украину
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19.07.2022 17:48 Ответить
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19.07.2022 13:07 Ответить
Подавна більшість зрадників прокурВОРів й СБУшників це "креатів" йще Ібуковича .
Але-але-але й Пєтя й й Фофік ніколи не займалися перевірками .
Хоча в 2014 році зрадників було в цих структурах в 10 разів більше .

А сайт "Миротворець" , до речі , це креатура Антона Геращенко й Арсена Авакова .
Й коли там з"явився той же Татаров - не впевненний , що ранійше за 2019 рік ?!
Й знов таки не дуже очевидно, чому колишній міністр уряду Ібуковича-Пахла вважається патріотом , а п"ятий заступник міністра того ж уряда -- ні . Коли міністр виступав відверто й публічно за "харківську зраду" , а той же татаров по чуткам !
Й що татаров остаточний зрадник й лайно , а той же Тарас Чороновол (№1 у списку риголювоти) або Пєтя стали в ряди ригів виключно хто за свій нарцисизм , хто за сбереження свої міліардів, це лише моя суб"єктивна думка . А так , в них бореться патріотизм і особиста доля й гроші !
Й мені дуже зрозуміле бажання якось компенсувати властні збитки через активи в Криму й Ліпецьку таємним гешефтом навіть з "українським" містером Евілом (мертветчуком) . Я не формаліст Бігус . Мені ососто огидливі під час війни спроси політичних переслідувань колишнього , бо він крайщий за багатьох ЗЕлених . Бо не ЗЕленим засуджувати Шоколадних .
Але й не шоколадним тикати в інших пальця -- мовляв , ось зрадники .
На це Бігус має моральне право , Шабунін и розумово - Бутусов .
А політики лише мають право на то , що в народа пробаченя відверто попросять , мовляв -- ось народе - звиняй тут я зв"язався зі зрадниками й бандюками . Був закшваренним . А тут помилився , що можливо суміщати щирий патріотизм й бажання житив в вільній й європейський країні й мінімизувати властні збитки від війшни через різні схеми !
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20.07.2022 06:51 Ответить
в.о. генпрокурора став Симоненко.

Якщо раніше у генпрокурора був партквиток Слуги Народа в кишені, то зараз телефон Андрія Єрмака.
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19.07.2022 13:08 Ответить
не телефон, щось інше, що вони, включно із зе, насмоктують
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19.07.2022 13:10 Ответить
MADSTREKOZA@madstrekoza

https://twitter.com/madstrekoza/status/1549358218912178176 11 мин

Ну от, адвокат Януковіча Смірнов на "єдиному мовленні" обгрунтовує кадрові рішення Зеленського.

"Виявляємо пачками колаборантів", каже.

Дуже нагадує "дєржи вора!" від того самого хитрожопого вора.
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19.07.2022 14:52 Ответить
Зелений цирк триває,тепер нема кому призначити керівника САП.
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19.07.2022 13:09 Ответить
Ну, всьо. Зеля зітхнув з полегшенням. Голови САП не буде і до нього не доберуться, але на хитру сраку є болт з різьбою.
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19.07.2022 13:09 Ответить
Лівосторонньої з великим кроком.
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19.07.2022 13:12 Ответить
там на болт з різьбою є срака з лабіринтом
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19.07.2022 13:26 Ответить
що заважало призначити прокурора САП при вєнєдіктовій? Іра, ти?)
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19.07.2022 20:43 Ответить
А де по фракціям? По Баканову розписали.
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19.07.2022 13:10 Ответить
ЗА - 264 депутата.

По фракціям:
СН - 198
Довіра - 17
Платформа за життя та мир - 14
Відновлення України - 10
Батьківщина - 10
За майбутнє - 9
Позафракційні - 6
ЕС- 0
Голос - 0

Власне голосів Слуг не вистачало. Цікаво
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19.07.2022 13:12 Ответить
Тобто Свиночолий ЗА Баканова?! І навіть Льоша Гончаренко з такими чесними очима ЗА?
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19.07.2022 13:19 Ответить
ZEсвинопес тут не про баканова.
ЄС і Голос не голосували за призначення, ні бенедиктової, і баклановаа також за всі призначення Боневтіка, тому й не голосують за їх звільнення.
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19.07.2022 13:29 Ответить
так не було в цьому голосуванні варіанту "ЗА Баканова".

а ти десь такий побачив ?
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19.07.2022 13:29 Ответить
Це ж подляковське.
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19.07.2022 16:27 Ответить
а Платформа за лехаєм і шалом - це перейменоване опзж?
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19.07.2022 14:37 Ответить
Слєпоє око государєво всьо...
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19.07.2022 13:10 Ответить
На її місце прийшов кінчений мудак, який допомагав розвалити справу Татарова.
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19.07.2022 13:11 Ответить
Мало того що воно слєпоє,так його ще й викололи.Правда замість нього поставили зовсім протез.
Дадуть ручку в руки і буде підписувати все що підсунуть.
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19.07.2022 13:19 Ответить
Це око, мало затвердити прокурора САП.
Для того, щоб цього не сталося, око злили, принесли в жертву, як до того уряд гончарука.
Бубочка з легкістю зливає свїх 200%-их прихиліьників.
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19.07.2022 16:32 Ответить
треба робити реформи, а не перестановки, як це було при савєцькій окупаціі
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19.07.2022 13:14 Ответить
"Треба"... Кому она Н*** здалось после вагнергейта и продажи земли?
Не доходит что 1921 повторяется точь в точь?
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19.07.2022 13:28 Ответить
всіх вітаю з зектатурою, білорусь нумер 2, але ще й з війною, сподіваюсь 73% кретинів насміялися вдосталь
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19.07.2022 13:15 Ответить
Не, не насмеются, единицы разве что - по своим близким знакомым сужу - это пзда полная!
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19.07.2022 14:58 Ответить
До них не дійде, бо їх кредо - *****. (в якій державі жити, її назва, її кордоги, її історія та майбутнє )
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19.07.2022 15:08 Ответить
Ірка Бенядіктова-відпрацьований матеріал.Чоловіка її зелені вилупки ще б поперли з роботи.Більше він не відновиться на роботі через суд-жінка не допоможе.
Яка насолода дивитися на чей жабогадюкинг.
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19.07.2022 13:15 Ответить
интересно, это чучело понимает, что рано, или поздно, военные вернутся с фронтов домой
и начнут задавать правильные вопросы?
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19.07.2022 13:19 Ответить
эти вопросы армия должна была задавать много месяцев назад , а после 24 февраля и подавно ....к сож не вижу даже попыток , потому шо когда придет время " или поздно " все будет захвачено дерьмаковской командой и будет дейстительно поздно .
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19.07.2022 13:32 Ответить
Чучело с гарантиями как в свое время павлики морозовы, что их предательство вызовет только грамоты и награды после победы орков. Не понятно чем заняты фсбешники в его команде?
Ломают ход войны, кидают на ротацию а замену не приводят, не туда отправляют БК западный и еще 100 манипуляций что бы войну передок проигрывал и линия двигалась к западной Украине.
Нация не понимает этого.., а значит будет только хуже. И да, нас давно ведут по такому пути... Начало чуть ли не у Махна или Богдана...
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19.07.2022 13:34 Ответить
А Ви думаєте, що вони повернутся в країну Україна? Чи взагалі, повенутся?
21 вік, Держави перестають буьи Державами із середени, завдяки тим, кому ***** (а какая разница)
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19.07.2022 23:15 Ответить
«Армии пора браться за голову, если она еще у кого-то есть »
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19.07.2022 13:19 Ответить
Швиденько звільнили щоб не підписала САП.
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19.07.2022 13:20 Ответить
а норм баба жулька смокче... здавалося б війна, йде вже на пенсію, ан ні, ненаситна
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19.07.2022 13:20 Ответить
А слабо прибрати Монастирськогоавакова, якій нічого не виправив в МВС і продовжує корумпувати цю установу. Мусора знахабніли вже в край. Зупиняють комбайни по селах і побираються, це під час війни і жнив. Патрульна поліція перетворилась в банальне ОЗУ. Скарги не розглядаються, керівництво покриває злочини і правопорушення, Клименко з нафталіновим є@алом нічого не бачить.
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19.07.2022 13:20 Ответить
Кажуть, він наступний. Прилаштують ще паскуднішого, когось з відданих татарову-дерьмаку.

Бубі слабо прибрати захоза та його секретарку. Оце, дійсно, слабо.
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19.07.2022 16:36 Ответить
ну, принаймні, з хвойдами-засланцями визначилися.. без сюрпризів, до речі..
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19.07.2022 13:21 Ответить
баба жуля в своєму репертуарі
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19.07.2022 13:22 Ответить
а что были основания в этом сомневаться?
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19.07.2022 13:30 Ответить
Фактично депутати голосували за во Симоненка, який не має права підписувати призначення голови САП.
Хотів би почути пояснення кожного з проголосувавших "за"
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19.07.2022 13:23 Ответить
Коли сунуть гроші то неначасі думати треба хапати.
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19.07.2022 13:53 Ответить
ни когда не думал что с таким пессимизмом восприму отставку бенядиктовой
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19.07.2022 13:27 Ответить
Незрозуміло: "ЄС" просто за Венедіктову як за одну з більш-менш осудних зебілок чи вони в принципі ЗА те, щоб Генпрокурори були кишеньковими, як Пшонка - Шокін - Луценко ? Тобто, "ЄС", не знає, що в ЄС такого не буває, ну, можливо, лише в Орбана так?
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19.07.2022 13:28 Ответить
ЄС і голос скоріше за все не голосували за відставку, так як і за призначення Бєнядіетової.
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19.07.2022 13:36 Ответить
Какое "редкое" единодушие у зеленых клоунов и их подпевал !
Напомню хронологию выплесков потоков сознания от руководства этого Шапитолия:
17.07 - Зеленский отстранил Венедиктову от должности Генпрокурора и Баканова - от главы СБУ
18.07 - Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП
19.07 - ВР единодушно уволила Венедиктову с должности генпрокурора и Баканова - как главу СБУ.
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19.07.2022 13:37 Ответить
Снова по 25 000 дол получили за голосование ?
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19.07.2022 13:47 Ответить
Сколько серебренников на этот раз получили иуды(депутаты) продажных фракций?Венидиктова не идеальный генпрокурор,но кто теперь подпишет назначение уже выбранного руководителя САП? Вот для чего был написан этот сценарий. Как уже этот ОП со своим пианистом достали.
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19.07.2022 13:43 Ответить
Не замінних людей не буває,отож
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19.07.2022 14:02 Ответить
Призначення прокурора САП.
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19.07.2022 16:51 Ответить
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19.07.2022 14:03 Ответить
Гарний привід щоб звільнити, але якщо прискипливо подивитись, то виявиться що найбільш всього зрадників і російських кротів знаходиться як раз в офісі преЗедента (так би кажучі на душу населення).
Виходить що тепер треба і боневтіка звільняти за те ж саме.
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19.07.2022 14:08 Ответить
Тепер і побачимо що відбуватиметься. Варіантів три. Усі пов'язані із САП.
1. так званий варіант Шабуніна - призначають керівника САП новообраний (повністю ручний) Генпрокурор і тоді він та новий голова СБУ, підконтрольні Татарову, будуть противагою САП
2. керівника САП призначає в.о. Генпрокурора і в такий спосіб "підвішує його легітимність) бо той змушений буде не працювати, а по судах ходити.
3. не призначають керівника САП, бо не має Генпрокурора.
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19.07.2022 14:12 Ответить
Як оперативненько...
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19.07.2022 14:19 Ответить
Квартал "рулить", хоче своїми "рокіровками" заплутати сьвіт, розраховує на дурачків. Але в сьвітї далеко не дурнї!
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19.07.2022 14:36 Ответить
А як послідовно Батьківщина підголосовує зєлєбобікам!
Та якусь чергову відмазку придумають.
А на виборах свої залізні 10% візьмуть, їхніх виборців нічого не переконає.
Типова релігійно-політична секта!
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19.07.2022 14:35 Ответить
Финиш Кучмистов ЗеКодломойских будет печальным...
Дважды не сидевший завгар обзавидуется...его сын Саша Стоматолог тоже...
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19.07.2022 14:41 Ответить
Тепер до самих виборів буде В.О. генпрокурора і нікому буде призначити керівника САП…
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19.07.2022 14:51 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3867607.html Грьобана клоунада Вови ЗЕ.... продовжується

Конкурсна комісія нарешті зібралася, і затвердила О.Клименка Головою САП. Нагадаю - майже ДВА РОКИ клоунська влада затягвала і саботувала це призначення.
Але ж це ще не кінець клоунади.
Згідно Закону, затвердити обраного керівника САП має...Генпрокурор. Якого ЗЕлений ....... вчора відсторонив від посади.
Клоунада продовжується.
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19.07.2022 14:52 Ответить
"Платформа за життя та мир"

за мир з рашистським окупантом? яким чином?
за мир на умовах пуйла та рашистiв? шляхом знищення України?

заЖопп не змiнюється та нiчому не навчився.



Бойко, Олег Волошин, Юрій Загородній, Володимир Кальцев, Олександр Колтунович, Сергій Льовочкін, Михайло Макаренко, Суто Мамоян, Михайло Папієв, Олександр Пузанов, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Віталій Борт, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Олександр Качний, Сергій Ларін, Юлія Льовочкіна, Григорій Мамка, Василь Німченко, Олександр Пономарьов, Микола Скорик, Віктор Чорний, Наталія Королевська, Юрій Солод.
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19.07.2022 15:46 Ответить
То що не так із НАБУ, САП і Татаровим?
https://www.youtube.com/watch?v=UcsCzZPVrSg


https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3260972557450580&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=%2CO%2CP-R 14 July, 22:35 ·

Итак, Виктория Спартц, Ермак, Татаров, САП. Всем привет, меня зовут Марк Савчук. Я - глава РГК НАБУ, заваривайте чаек это лонгрид

Сразу предупреждаю - лонгрид сложный, но очень нужный. Поэтому сразу прошу репоста.

Вы наверняка слышали как американская конгрессвумен Виктория Спартц обвинила зама главы Офиса Президента Олега Татарова в срыве конкурса на главу САП:

"Татаров затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к потери эффективности работы САП и НАБУ. "

Давайте начнем с конкурса на главу САП:

Первый директор САП - Назар Холодницкий ушел с поста 21 августа 2020 года, вскоре была сформирована конкурсная комиссия и начался сам конкурс.

Да, мы уже почти 2 года без главы САП!

Для понимания - конкурс на главу Бюро Экономической Безопасности ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА занял 15 дней… ДНЕЙ.

Главой конкурсной комиссии был Тимофей Милованов Комиссия по итогу выбрала победителем… главу налоговой милиции (Вадима Мельника) рулить новым правоохранительным органом.

Это яркий пример как проходят конкурсы "как нужно" - быстро, БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ, где победителем выходит очередной "хозяйственник" понятный для власти.

Конкурс на главу САП идет уже полтора года….

- - - - - Как создавалась конкурсная комиссия САП - - - - -

В комиссию входят 11 человек - 7 делегируются Верховной Радой, остальные 4 - "международники" от рады прокуроров (читай - нормальные люди)

7 членов от ВР:

3 члена от партии Слуга Народу

2 члена от партии За майбутнє

1 от Довіри

1 от ОПЗЖ

А шо, нормальные патриоты за свои деньги.

Среди членов комиссии делегированной от ВР есть:

(1) Богдан Романюк (Довира) - профессор Национального транспортного университета. Романюк являлся научным руководителем действующего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Именно под руководством Романюка Татаров защитил первую диссертацию в 2007 году в Киевском университете внутренних дел.

(2) Олексей Дрозд (Слуга Народа) - начальник отдела докторантуры Национальной академии внутренних дел в Украины. Дрозд написал научную статью вместе Татаровым. Научным руководителем у них был упомянутый Богдан Романюк.

(3) Олена Бусол ("За майбутнє") - совместно с другим членом комиссии - научным руководителем Татарова Романюком, издали книгу о борьбе с коррупцией. (лол кек)

То есть половина комиссии от ВР это либо друзья Татарова, либо "друзья друзей". По расследованию "Схем" - остальных кандидатов "от ВР" согласовывал офис президента (логично). Детально про всю конкурсную комиссию РГК НАБУ писали тут (https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1975627632612769?__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/465123543663193/posts/1975627632612769/ )

Чем запомнились члены конкурсной комиссии от ВР:

* Делегированный от ОПЗЖ Андрей Гуджал предложил убрать доброчестность из принципов работы органа.

* Богдан Романюк от довиры сказал что "комиссия выбирает профессионала прокуратуры, а не честного человека!" - КАК ПЕРЕСТАТЬ ОРАТЬ!

- - - - - Как проходил конкурс - - - - -

Если очень упростить, то конкурсный отбор напоминал игру в шашки "команды международников" против "команды от ВР", где в каждом туре команда международников выбивала 1 за$квареного кандидата, а команда ВР убирала 1 нормального кандидата.

До финала дошли двое:

* Детектив НАБУ - Александр Клименко (246 баллов)

* Прокурор Генеральной Прокуратуры - Андрей Синюк (229 баллов)

!ФАКТИЧЕСКИ КОНКУРС БЫЛ ЗАВЕРШЕН В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА!

Все тестирования, интервью - все закончилось к зиме 2021 года. С этого момента Клименко уже победитель, но есть одно "процессуальное" но - "конкурсная комиссия" должна собраться и утвердить "результаты" конкурса - тем самым назначив Клименко главой САП. Без этого голосования Клименко не может занять должность главы САП.

И уже ПОЛ ГОДА мы делаем вид что есть какая-то причина почему конкурсная комиссия не может собраться и объявить Клименко победителем.

Вы понимаете как это выглядит со стороны? Какой это абсурд?

Однако - ****** на этом не закончился

Зимой 2021 года, поняв что "конкурс проигран", ОПУ находит "торпеду" с целью обрушить конкурс полностью.

Торпедой становится Александр Кареев (участник конкурса САП который не прошел до финала). Он подает в иск в ОАСК о том что конкурсная комиссия вообще не имеет полномочий кого-то назначать.

Если вам кажется что вы это имя уже где-то слышали - ТО ВЫ ПРАВЫ! Именно этот детектив НАБУ продался Коломойскому и вместо расследования воровства денег в Приватбанке начал….. штормить сам банк по заявам народных депутатов близких к коломойскому.

- Про самого Кареева я писал тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2838498463031327&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2838498463031327&id=100006136038244 )

- Про иск Кареева я писал тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3107881159426388&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWkyfJ9hgyDe254YFWLXb3KT0aUY915_SXDwU7npUOkJ6mXJ6XGAh0WjBZZBvTXOJyRwmj3SXuiqBktuWUUrqZsW-EdpXcNcagD5qnrp55MYAqi_1Z11RsiaZqU5mlBhh8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3107881159426388&id=100006136038244 )

21 декабря судья ОАСКА Огурцов (который ныне ЯВЛЯЕТСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ в деле НАБУ по ОАСКу) вынес "нужное" решение где согласился с Кареевым что у конкурсной комиссии по САП нет полномочий назначать людей в САП (бггг)

Дело ушло в апелляцию. Сейчас дело заслушивает коллегия судей, головуючим является Игорь Федотов - БЫВШИЙ ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Детально с зашкварами судей можете ознакомиться тут

(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fantac.org.ua%2Fnews%2Fdoliu-konkursu-sap-v-apeliatsiyniy-instantsii-budut-vyrishuvaty-zashkvareni-suddi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XAbW2No80Zd6_wLwx3iDJh4WLOzOJali7BhStmsbK8D3zIs-TKlgjWNY&h=AT0bVlerKPDu69NTZIjVYTvWWjv5te4JHW0ACMUGlQfn9wolRj49mnqmeWthmKf4QTK1dJXwQz9po2N9h2XJeUiSxSDR4ais5pD7yMOe8-m7AtUa_c-DPxUayNSKxrU_Gvaz&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2YBoUCBDxFdP6Kd4CjqLgLSIYdpLGZoHVxHzMCOp6Xr2iX_owCH0yzRNVlM6Vv116cBuOtHG8aZEddpY1yuW7-kpIjPakrEkmVt_MSw6xJ1VsnDVmJhhc95cvlBMbEN2ONodclgmUIFfqQ5rNwFXO7Sg https://antac.org.ua/.../doliu-konkursu-sap-v.../ )

Нормально?

А теперь давайте с самого начала:

- Конкурсная комиссия собрана из 11 человек: 7 - кандидата от ВР, 4 - международники

- Из 7ми членов от ВР - 3ое связаны с Татаровым

- Конкурс завершился в декабре 2021 года, победитель - детектив НАБУ Александр Клименко

- Поняв что "проиграли" ОПУ берет в охапку прогоревшего детектива НАБУ (который был б̶и̶т̶ ̶п̶л̶е̶т̶ь̶м̶и̶ изгнан РГК НАБУ) и бежит подавать иск в ОАСК что "конкурс нужно отменить"

- Судья Огурцов (официально имеет статус подозреваемого) быстренько выносит решение &ldquo
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19.07.2022 16:02 Ответить
Кручу верчу запутать хочу, под каким стаканчиком шарик????? Мало было смертей в 2014 г, так довайте добавим... Это не цинизм это шокирующее зверство по отношению к своей стране и людям....
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19.07.2022 21:27 Ответить
Так ее сразу необходимо привлекать к уголовной ответственности. Ведь она все это время укрывала оборотней и предателей Украины в полиции Днепра, о которых ей достоверно известно. Впрочем как и Зеленскому. И эта особа, как говорит Арахамия, в команде "Слуг"!
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19.07.2022 17:19 Ответить
Нет, это не Бутусов обісрався, а обісралось твое зеленое дерьмо, которое ПО ЗАКОНУ НИЧЕГО сделать не может! Все, что оно творит ---незаконно, глупо и воняет ЗРАДОЙ!
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19.07.2022 17:38 Ответить
Не понял..... А где отчет?
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19.07.2022 18:07 Ответить
"Платформа за життя та мир" - 14 голосів "за" (це все депутати колишнього ОПЗЖ)
"Відновлення України" - 10 голосів "за" (це все депутати колишнього ОПЗЖ)
Позафракційні - 6 голосів (там колишні ОПЗЖ та "слуги")

Ось вам і показник - хто є ідейними супутниками та союзниками "слуг кремля" під час кривавої війни з москалчми. "Батьківщина" з "бабой Жулєй", котра завжди за все хороше проти всього плахова, теж там...
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19.07.2022 18:24 Ответить
Ти диви як активно голосує - Платформа за життя та мир. Активні медвечуківці, ківи та рабиновичі.
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19.07.2022 19:26 Ответить
У кого есть возможность валите из страны , это все, полный ****** Дальше будет только хуже
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19.07.2022 19:42 Ответить
Не мы упрямые.... И нас больше....чем этих уродов во власти...виберем поистине националистов.... Которые будут думать о своей нации..... Все равно уже нас фашистами обозвали....
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19.07.2022 21:31 Ответить
"Проблема - не у Баканові чи Венедіктовій, а в самому Зеленському, який їх призначив."
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19.07.2022 21:14 Ответить
А хто протащів зеленського????? Для чого крутили серіал "слугу народа"????а потім витащили його, як чорта с табакеркі???? Кому потрібно було мати президента, який не мае досвіду???? Чьй сценарій?
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19.07.2022 21:37 Ответить
Царь УРРРРРРРРРРРа Царь,в нас уже ЦААААРЬ!
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19.07.2022 22:24 Ответить
"Доверие" - 17 голосов "за"
"Платформа за жизнь и мир" - 14 голосов "за"
"Восстановление Украины" - 10 голосов "за"
"Батькивщина" - 10 голосов "за"
"За будущее" - 9 голосов "за
Кто это всё такие ?! Кто вааще их знает ?!
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19.07.2022 23:41 Ответить
Зеля, конечно, фантастический уйобок - просить деньги, военную помощь, санкции от западных партнеров и так в наглую класть на них свой болт
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20.07.2022 00:11 Ответить
Очікуем нових справ проти Порошенко за волонтерство, генерала Марченко за захист Миколаїва, Татьяни Чорновіл за вивезення Стугни для оборони Київа беня ніяк не вгамуется
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20.07.2022 07:23 Ответить
Уволили Венедиктову, которая откосила на больничном, а назначили на её место зама, который подписал Порошенко государственную измену.
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20.07.2022 10:22 Ответить
 
 