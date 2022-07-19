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Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: Рекомендует парламенту определиться путем голосования

венедиктова

Комитет Верховной Рады рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительный Комитет ВРУ рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины: рекомендовали Парламенту определиться путем голосования. ...

За – 12, воздержались – 5, против – 1", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничют с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речи не идет, - говорят в ОП.

Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

Читайте: Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора
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Топ комментарии
+11
Шапіто перед призначенням головного антикорупціонера
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19.07.2022 12:37
+8
Видно таки вирішили отримати звіздюлєй від ЄС і Штатів.
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19.07.2022 12:37
+6
Дивно друге,їм всеодно. Єрмак дорожче золота, хотя не все те золото,що блищить.
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19.07.2022 12:39
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Шапіто перед призначенням головного антикорупціонера
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19.07.2022 12:37 Ответить
Видно таки вирішили отримати звіздюлєй від ЄС і Штатів.
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19.07.2022 12:37 Ответить
Дивно друге,їм всеодно. Єрмак дорожче золота, хотя не все те золото,що блищить.
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19.07.2022 12:39 Ответить
ОЧКОгосудареве йде у відставку
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19.07.2022 12:38 Ответить
так, але тепер голову САП призначати нікому. Парам па-па пам.
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19.07.2022 12:40 Ответить
ця прокурорша більше двох років мутила воду в тому САПі-який зиск з неї би був якщо би її не зняли?вони або впали свого або тормозили призначення когось з сторони-
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19.07.2022 12:48 Ответить
Венедіктова не дурна - вона, наприклад, нелегітимні підозри не підписувала - їх підписував той самий Симоненко. Бо вона не хоче сісти. Так само як вона не хоче проблем з непризначенням керівника САП і тому б підписала його призначення. Бо на віллу в Європу вона їздити хоче, а під санкціями бути не хоче. Саме тому коли про це дізнався Зеленський - її терміново виперли. І тепер немає генпрокурора і голову САП призначати нікому.
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19.07.2022 13:19 Ответить
за що ж проголосують кишенькові партії Зеленського СН і ОПЗЖ (вибачте - ППЗЖ)? ІНТРИГА.
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19.07.2022 12:38 Ответить
якіж кумедні ці потуги зобразити демократію, це нагадує засідання підорашинської госдури і голосувань ради передарації - де хороший тсарь !бе поганих бояр, і відчитує як діточок нерозумних наришкінів і інших жиріновсьих...
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19.07.2022 12:39 Ответить
Карго-культ
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19.07.2022 12:53 Ответить
карго-культ - це коли люди вірять, шо дотримання антуражу призведе до чуда,

а в цьому випадку всі учасники наперед знають, шо це лише маніпуляції
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19.07.2022 13:08 Ответить
Оце буде цирк, як за звільнення не вистачить голосів.
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19.07.2022 12:41 Ответить
Думаю вона "рила" на депутатів.
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19.07.2022 12:43 Ответить
Гнидник у керівництві державою, який працює на клоповник сусідньої.
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19.07.2022 12:44 Ответить
правоохороний ко-мінет розглянув "від Зеленського" і рекомендує
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19.07.2022 12:46 Ответить
Ото в нашій країні багато критиків, що там Порошенко чи Зеленський не проводять реформи. А суть то в тому, що їх можна провести тільки в парламенті. Тут навіть міністра хєр знімеш без рішення ВР. А хто у нас лідер СН в раді? Правильно, це тей самий Іван Баканов, а до цього був Разумков... Так що коли брали інтерв'ю у Баканова тут недавно, треба було не про війну розпитувати, а про те як йому бути лідером СН.
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19.07.2022 12:47 Ответить
А не хоче він так само звільнити Монастирськоавакова? Серед мусурви не меньше зрадників, Крим того під час війни вони займаються здирництвом на дорогах України, особливо патрульна поліція під керівництвом дегенерата Жукова шокера.
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19.07.2022 12:49 Ответить
знімут -- нам би суди якось реформувати
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19.07.2022 12:51 Ответить
Леонид Данилыч создавал Олигархат 10 лет не для того чтобы уйти на Пенсию...
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19.07.2022 13:04 Ответить
 
 