Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: Рекомендует парламенту определиться путем голосования

Комитет Верховной Рады рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительный Комитет ВРУ рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины: рекомендовали Парламенту определиться путем голосования. ...

За – 12, воздержались – 5, против – 1", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничют с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речи не идет, - говорят в ОП.

Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

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