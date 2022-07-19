Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: Рекомендует парламенту определиться путем голосования
Комитет Верховной Рады рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранительный Комитет ВРУ рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины: рекомендовали Парламенту определиться путем голосования. ...
За – 12, воздержались – 5, против – 1", – говорится в сообщении.
Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничют с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речи не идет, - говорят в ОП.
Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.
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а в цьому випадку всі учасники наперед знають, шо це лише маніпуляції