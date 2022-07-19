Комітет Ради розглянув звільнення Венедіктової: Рекомендує парламенту визначитись шляхом голосування

Комітет Верховної Ради розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохороний Комітет ВРУ розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України: рекомендувати Парламенту визначитись шляхом голосування. ...



За - 12, утримались - 5, проти - 1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - кажуть в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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