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Комітет Ради розглянув звільнення Венедіктової: Рекомендує парламенту визначитись шляхом голосування

венедиктова

Комітет Верховної Ради розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохороний Комітет ВРУ розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України: рекомендувати Парламенту визначитись шляхом голосування. ...

За - 12, утримались - 5, проти - 1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - кажуть в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

Також читайте: Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

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Топ коментарі
+11
Шапіто перед призначенням головного антикорупціонера
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19.07.2022 12:37
+8
Видно таки вирішили отримати звіздюлєй від ЄС і Штатів.
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19.07.2022 12:37
+6
Дивно друге,їм всеодно. Єрмак дорожче золота, хотя не все те золото,що блищить.
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19.07.2022 12:39
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Шапіто перед призначенням головного антикорупціонера
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19.07.2022 12:37 Відповісти
Видно таки вирішили отримати звіздюлєй від ЄС і Штатів.
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19.07.2022 12:37 Відповісти
Дивно друге,їм всеодно. Єрмак дорожче золота, хотя не все те золото,що блищить.
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19.07.2022 12:39 Відповісти
ОЧКОгосудареве йде у відставку
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19.07.2022 12:38 Відповісти
так, але тепер голову САП призначати нікому. Парам па-па пам.
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19.07.2022 12:40 Відповісти
ця прокурорша більше двох років мутила воду в тому САПі-який зиск з неї би був якщо би її не зняли?вони або впали свого або тормозили призначення когось з сторони-
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19.07.2022 12:48 Відповісти
Венедіктова не дурна - вона, наприклад, нелегітимні підозри не підписувала - їх підписував той самий Симоненко. Бо вона не хоче сісти. Так само як вона не хоче проблем з непризначенням керівника САП і тому б підписала його призначення. Бо на віллу в Європу вона їздити хоче, а під санкціями бути не хоче. Саме тому коли про це дізнався Зеленський - її терміново виперли. І тепер немає генпрокурора і голову САП призначати нікому.
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19.07.2022 13:19 Відповісти
за що ж проголосують кишенькові партії Зеленського СН і ОПЗЖ (вибачте - ППЗЖ)? ІНТРИГА.
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19.07.2022 12:38 Відповісти
якіж кумедні ці потуги зобразити демократію, це нагадує засідання підорашинської госдури і голосувань ради передарації - де хороший тсарь !бе поганих бояр, і відчитує як діточок нерозумних наришкінів і інших жиріновсьих...
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19.07.2022 12:39 Відповісти
Карго-культ
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19.07.2022 12:53 Відповісти
карго-культ - це коли люди вірять, шо дотримання антуражу призведе до чуда,

а в цьому випадку всі учасники наперед знають, шо це лише маніпуляції
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19.07.2022 13:08 Відповісти
Оце буде цирк, як за звільнення не вистачить голосів.
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19.07.2022 12:41 Відповісти
Думаю вона "рила" на депутатів.
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19.07.2022 12:43 Відповісти
Гнидник у керівництві державою, який працює на клоповник сусідньої.
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19.07.2022 12:44 Відповісти
правоохороний ко-мінет розглянув "від Зеленського" і рекомендує
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19.07.2022 12:46 Відповісти
Ото в нашій країні багато критиків, що там Порошенко чи Зеленський не проводять реформи. А суть то в тому, що їх можна провести тільки в парламенті. Тут навіть міністра хєр знімеш без рішення ВР. А хто у нас лідер СН в раді? Правильно, це тей самий Іван Баканов, а до цього був Разумков... Так що коли брали інтерв'ю у Баканова тут недавно, треба було не про війну розпитувати, а про те як йому бути лідером СН.
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19.07.2022 12:47 Відповісти
А не хоче він так само звільнити Монастирськоавакова? Серед мусурви не меньше зрадників, Крим того під час війни вони займаються здирництвом на дорогах України, особливо патрульна поліція під керівництвом дегенерата Жукова шокера.
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19.07.2022 12:49 Відповісти
знімут -- нам би суди якось реформувати
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19.07.2022 12:51 Відповісти
Леонид Данилыч создавал Олигархат 10 лет не для того чтобы уйти на Пенсию...
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19.07.2022 13:04 Відповісти
 
 