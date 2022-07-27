Слуга народу, "друг" Єрмака, учасник переговорів із РФ щодо "гарантій безпеки": що відомо про нового генпрокурора Костіна

Депутата Андрія Костіна призначено на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

До того, як стати депутом, Андрій Костін був співвласником адвокатської компанії "Право" та заступником голови Ради адвокатів Одеської області. А ще викладав конституційне, бюджетне, податкове і митне право, а також Європейську конвенцію з прав людини на курсах для юристів при Одеській обласній колегії адвокатів.

"Немає нічого дивного, що я опинився в списку "Слуги народу". Я думаю, що це, в тому числі, і данина тій роботі, яку я проводив і в органах адвокатського самоврядування, і в ролі експерта у різних проєктах. Тому в певних професійних колах я був достатньо широковідомий", – говорив Костін.

14 січня 2020 року нардеп очолив комітет з питань правової політики.

"Я активно працював у комітеті і, мабуть, продемонстрував своєю роботою, що готовий працювати ефективно і на новій посаді", – пояснював своє обрання головою комітету сам Костін.

Від 10 листопада 2019 року Костін став членом партії "Слуга народу". У березні 2021 року депутат увійшов до складу її політради.

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У серпні 2021-го президент Володимир Зеленський присвоїв Костіну звання "заслужений юрист України" за "вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності".

За словами Андрія Костіна, він знає Андрія Єрмака і спілкується з ним вже "багато років". У 2019-му саме Єрмак став тим, хто порадив включити Костіна до списку "Слуги народу".

Пояснював це рішення так: "Я дуже прискіпливо ставлюся до довіри друзів, якщо когось рекомендую, то пропускаю через себе. Для мене вище за людські відносини немає нічого".

У 2021 році народний депутат Андрій Костін став одним із кандидатів на нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його називали "ключовим претендентом від влади" на цю посаду.

Водночас, як виявили журналісти "Схем" (Радіо Свобода), у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв’язки з Костіним: голова конкурсної комісії та ще два члени співпрацювали з ним раніше або продовжували співпрацювати на момент проведення конкурсу до САП у різних експертних і консультаційних радах.

Зрештою Костін вибув із конкурсу: жоден із міжнародних членів відбіркової комісії, а також Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький не проголосували "за" його доброчесність.

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Восени 2021-го журналісти "Схем" розповіли, що донька Андрія Костіна Анастасія працює помічницею у його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син Задорожного – Іван – є помічником у самого Костіна. Станом на жовтень 2021-го Анастасії Костіній та Івану Задорожному нараховували однакову зарплату – по 26 тисяч гривень на місяць. Андрій Костін відмовився відповідати на запитання "Схем" про те, чи домовлявся він зі своїм колегою обмінятись дітьми-помічниками.

Водночас Андрій Задорожний сказав: "Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його донька. А домовленість... Ну, напевно, що ні: не домовлялись".

Серед депутатських помічників опинилась і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була у той час помічницею самого Костіна.

Житло за бюджетний кошт

У 2020 році Андрій Костін став одним із 19 "слуг народу", який орендував житло за бюджетний кошт, задекларувавши при цьому мільйонні статки. Згідно з тогочасною декларацією, сума власних грошових активів Костіна становила 4,8 млн грн.

Проблеми з декларуванням

У 2019-2020 роках, за даними антикорупційних експертів, депутат Костін не декларував жодного місця проживання у Києві, хоча винаймав у столиці житло за бюджетний кошт.

Окрім того, як виявили вони, у 2019 році Костін продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (йдеться про дохід від продажу квартир на суму 1,2 млн грн).

Участь у переговорних групах з Росією

Від травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а згодом став у ній заступником голови.

У квітні 2022 року президент Зеленський увів Костіна до складу делегації для переговорів із Росією про "гарантії безпеки України".