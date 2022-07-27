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Рада достроково припинила повноваження нардепа Костіна, якого пропонують на генпрокурора

андрій,костін

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Андрія Костіна.

Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов, інформує Цензор.НЕТ.

Як написав він у телеграм-каналі, це пов'язано з поданням Костіним особистої заяви про складання повноважень.

Раніше повідомлялося, що парламент на пленарному засіданні 27 липня дав згоду президенту України на призначення Андрія Костіна генеральним прокурором.

Костін був народним депутатом України, членом партії та фракції "Слуга народу", головою комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Також читайте: Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови

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Топ коментарі
+11
А фото його таке яскраве, промовисте....
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27.07.2022 13:59
+7
Підозріле якесь обличчя правосуддя...
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27.07.2022 14:17
+5
Виснажене від непосильної праці
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27.07.2022 14:02
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А фото його таке яскраве, промовисте....
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27.07.2022 13:59 Відповісти
Виснажене від непосильної праці
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27.07.2022 14:02 Відповісти
У свиней такої не знайдеш.
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27.07.2022 14:35 Відповісти
100%
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27.07.2022 14:43 Відповісти
хальонний ЗЕзвірьок
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27.07.2022 18:29 Відповісти
Курка в гнізді, а яєчко в ...... А якщо його не "протягнуть" через нестачу голосів? Самовпевнені якісь недоумки
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27.07.2022 14:13 Відповісти
Вже протягли
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27.07.2022 14:15 Відповісти
Підозріле якесь обличчя правосуддя...
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27.07.2022 14:17 Відповісти
це точно ,обличчя дуже сумнівне аж жах,оце так прокурор.
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27.07.2022 14:27 Відповісти
"Дякую"гнидам що хоч не татуся єрмака.
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27.07.2022 14:30 Відповісти
То що ми чекаємо, на палю його!
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27.07.2022 14:41 Відповісти
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27.07.2022 14:46 Відповісти
Такое впечатление,что "слуги х.з.кого" на госдолжности ставят тех,у кого морда шире и откормленнее!
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27.07.2022 16:05 Відповісти
Не знаю як кому,а для мене написано чітко на його фейсі: корупція,чего изволите,я ж ваш буржуинский.
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27.07.2022 16:05 Відповісти
"Раніше повідомлялося, що парламент на пленарному засіданні 27 липня дав згоду президенту України на призначення"
Хто саме дав згоду, "слуги урода" і "за майбах бабломойського" з опзж?

По факту, особисто Зеленський руйнує співпрацю з Америкою, ************ корупціонера на посаду генпрокурора.
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27.07.2022 17:28 Відповісти
 
 