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назначение (2142) Костин (180) Офис Генпрокурора (2383) Генпрокурор (23)

ВР поддержала назначение Костина генпрокурором

костін

Народный депутат "Слуги Народа" Андрей Костин назначен новым Генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщила в телеграм-канале спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов – "за" проголосовало 299 народных избранников.

Данную информацию подтверждает также пресс-служба Офиса генпрокурора.

"27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению президента Украины поддержала постановление о даче согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.
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Топ комментарии
+46
Начнёт с Пороха. Порох убил своего брата и брата Дерьмака
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27.07.2022 13:31
+45
Очередной "100% свой" генпрокурор.
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27.07.2022 13:29
+44
Нужно читать: Дерьмак назначил своего "человека" генпрокурором.
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27.07.2022 13:30
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Друзі-форумісти, в мене одного відчуття,що Зе-лупа та Єрмак поставили генпрокуратором зелені чувака на фоні якого Венедіктова просто богиня Феміда? Я вже тут ,якось,писав,що Зе-лупа Боневтік має одну цікаву особливість,з усіх можливих рішень він обов"язково вибирає найдебільніше...Таке враження,що він не надлюдина з боговибрано-кошерного народця,а чукча з чуму...Чи я помиляюся?
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27.07.2022 15:45 Ответить
Новий генпрокурор був в окупованому Криму - їздив до сімейного лікаря - (своего куратора с ФСБ???!!!)

Костін відвідував окупований Крим.

На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.

Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.

Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.

«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
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27.07.2022 15:47 Ответить
Величайший шулер из "Лиги Смеха" на полном серьезе пытается обмануть выпускников "Лиги Плюща". Даннинг-Крюгер =)
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27.07.2022 15:48 Ответить
Вован, бить будут не по Елдаку, а по наглой еврейской роже=)
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27.07.2022 15:50 Ответить
И, вишенька на торте

Я С САМОГО НАЧАЛА ПОДДЕРЖИВАЛ ИДЕИ, ТОГДА ЕЩЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО.

Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова

Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".

А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?

Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.

https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
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27.07.2022 15:53 Ответить
Коротше, сертифікований негідник. Але якийсь дрібний. 26К на місяць за доньку + 26К за дружину І І 1.5 мільйони за квартири - соромно навіть для рядового прокурора, А вчорашні генеральні прокурори просто сормлитимутся подати руку такому шлеперу. Продастся за недорого.
Подивимся.
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27.07.2022 15:58 Ответить
Слава богу... ***** накінець заживем. Кінець епохи бідності та кумовства...
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27.07.2022 16:13 Ответить
Як мною було сказано раніше. На посади із московськими прізвищами і походженням із роду зміїного. Перетасовка заяложеної колоди.
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27.07.2022 16:15 Ответить
«Я був у Криму, тому що, там живе наш сімейний лікар».

Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.

Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування

ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ
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27.07.2022 16:32 Ответить
А чому ви так дивуєтесь?
У нас дехто під час війни і до москви їздив до сімейного дохтура. І нічого.
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27.07.2022 21:47 Ответить
упала ксива членограя во время присяги... и до падения членограя осталось немного...
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27.07.2022 17:12 Ответить
То Лавров не бреше і в Україні антинародна влада? Вони спеціально підігрують щоб почати знімати фінальний сезон?
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27.07.2022 19:06 Ответить
Если начнет с бриллиантовых прокуроров, значит прошел экзамен.
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27.07.2022 19:35 Ответить
В Україні зрадників і ворожих колаборантів у владних кабінетах хоч греблю гати, які зараз найбільша загроза національній безпеці держави, ніж колишні корупціонери
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27.07.2022 23:52 Ответить
Ну і рожа у тєбя, Шарапов!
Насилу в кадр влізла!
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27.07.2022 20:00 Ответить



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27.07.2022 20:18 Ответить
Очевидно спостерігаються "нові обличчя", про які говорив Зеленський.
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27.07.2022 21:31 Ответить
У цьому паноптикумі ще не вистачає трижди генпрокурора.
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27.07.2022 21:44 Ответить
Они что,братья?
" Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни по- лом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны."
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27.07.2022 23:18 Ответить
Блеа... вони всi на одну морду лiца
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27.07.2022 23:32 Ответить
какие у всех прекрасные ****. Ломброзо просто =)
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28.07.2022 09:38 Ответить
Посмотрим мордатый сколько просидишь в кресле генпрокурора,особо не привыкай!
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27.07.2022 20:59 Ответить
Це відповідь теперішнього генпрокурорва комісії, коли він пхався на очільника САП.
Подивіться відео іотримайте задоволення.
https://t.me/oleksiihoncharenko/22842
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27.07.2022 21:10 Ответить
**** сєпарська.
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27.07.2022 21:42 Ответить
Теж від "слуги народу"...
Та невже тільки ті хто з "зе" колись рився в купі піску біля подвір'я - мають вирішувати долю народу?
Категорія вибору на подібні посади - тільки особиста лояльність?
А де ж репутація, досвід, компетентність?
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27.07.2022 21:12 Ответить
Репутація, досвід, компетентність це застарілі категорії, до речі разом і з патріотизмом. У владі такі не потрібні.
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27.07.2022 21:41 Ответить
І хто ж сумнівався?
У нас же ВР не місце для дискусій.
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27.07.2022 21:38 Ответить
Какое "честное" новое лицо.
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27.07.2022 23:53 Ответить
А ЦЕ ЩО !!!???

Відвідував окупований https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим в 2015 та 2018 роках.

У 2019, Костін продав дві квартири в Одесі на загальну суму 1,2 мільйони гривень не відзвітувавши про це в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 НАЗК .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Yermak-friend-6 [6]
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28.07.2022 00:42 Ответить
*** коли вже ціх свинособак будуть відстрелювати???
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28.07.2022 04:19 Ответить
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