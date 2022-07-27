ВР поддержала назначение Костина генпрокурором
Народный депутат "Слуги Народа" Андрей Костин назначен новым Генеральным прокурором Украины.
Об этом сообщила в телеграм-канале спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов – "за" проголосовало 299 народных избранников.
Данную информацию подтверждает также пресс-служба Офиса генпрокурора.
"27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению президента Украины поддержала постановление о даче согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.
Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Костін відвідував окупований Крим.
На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.
Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.
Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.
«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
Я С САМОГО НАЧАЛА ПОДДЕРЖИВАЛ ИДЕИ, ТОГДА ЕЩЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО.
Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова
Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".
А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?
Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.
https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
Подивимся.
Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.
Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування
ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ
У нас дехто під час війни і до москви їздив до сімейного дохтура. І нічого.
Насилу в кадр влізла!
" Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни по- лом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны."
Подивіться відео іотримайте задоволення.
https://t.me/oleksiihoncharenko/22842
Та невже тільки ті хто з "зе" колись рився в купі піску біля подвір'я - мають вирішувати долю народу?
Категорія вибору на подібні посади - тільки особиста лояльність?
А де ж репутація, досвід, компетентність?
У нас же ВР не місце для дискусій.
Відвідував окупований https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим в 2015 та 2018 роках.
У 2019, Костін продав дві квартири в Одесі на загальну суму 1,2 мільйони гривень не відзвітувавши про це в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 НАЗК .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Yermak-friend-6 [6]