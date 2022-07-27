ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором
Народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна призначено новим Генеральним прокурором України.
Про це повідомила у телеграм-каналі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців.
Ці інформацію підтверджує також пресслужба Офісу генпрокурора.
"27 липня 2022 року Верховна Рада України за поданням президента України підтримала постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Костін відвідував окупований Крим.
На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.
Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.
Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.
«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
Я С САМОГО НАЧАЛА ПОДДЕРЖИВАЛ ИДЕИ, ТОГДА ЕЩЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО.
Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова
Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".
А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?
Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.
https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
Подивимся.
Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.
Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування
ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ
У нас дехто під час війни і до москви їздив до сімейного дохтура. І нічого.
Насилу в кадр влізла!
" Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни по- лом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны."
Подивіться відео іотримайте задоволення.
https://t.me/oleksiihoncharenko/22842
Та невже тільки ті хто з "зе" колись рився в купі піску біля подвір'я - мають вирішувати долю народу?
Категорія вибору на подібні посади - тільки особиста лояльність?
А де ж репутація, досвід, компетентність?
У нас же ВР не місце для дискусій.
Відвідував окупований https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим в 2015 та 2018 роках.
У 2019, Костін продав дві квартири в Одесі на загальну суму 1,2 мільйони гривень не відзвітувавши про це в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 НАЗК .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Yermak-friend-6 [6]