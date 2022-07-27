УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4417 відвідувачів онлайн
Новини
14 230 131
призначення (2239) Костін (266) Офіс Генпрокурора (3156) Генпрокурор (32)

ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором

костін

Народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна призначено новим Генеральним прокурором України.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців.

Ці інформацію підтверджує також пресслужба Офісу генпрокурора.

"27 липня 2022 року Верховна Рада України за поданням президента України підтримала постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Начнёт с Пороха. Порох убил своего брата и брата Дерьмака
показати весь коментар
27.07.2022 13:31
+45
Очередной "100% свой" генпрокурор.
показати весь коментар
27.07.2022 13:29
+44
Нужно читать: Дерьмак назначил своего "человека" генпрокурором.
показати весь коментар
27.07.2022 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Друзі-форумісти, в мене одного відчуття,що Зе-лупа та Єрмак поставили генпрокуратором зелені чувака на фоні якого Венедіктова просто богиня Феміда? Я вже тут ,якось,писав,що Зе-лупа Боневтік має одну цікаву особливість,з усіх можливих рішень він обов"язково вибирає найдебільніше...Таке враження,що він не надлюдина з боговибрано-кошерного народця,а чукча з чуму...Чи я помиляюся?
показати весь коментар
27.07.2022 15:45 Відповісти
Новий генпрокурор був в окупованому Криму - їздив до сімейного лікаря - (своего куратора с ФСБ???!!!)

Костін відвідував окупований Крим.

На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.

Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.

Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.

«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
показати весь коментар
27.07.2022 15:47 Відповісти
Величайший шулер из "Лиги Смеха" на полном серьезе пытается обмануть выпускников "Лиги Плюща". Даннинг-Крюгер =)
показати весь коментар
27.07.2022 15:48 Відповісти
Вован, бить будут не по Елдаку, а по наглой еврейской роже=)
показати весь коментар
27.07.2022 15:50 Відповісти
И, вишенька на торте

Я С САМОГО НАЧАЛА ПОДДЕРЖИВАЛ ИДЕИ, ТОГДА ЕЩЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО.

Я вообще человек, который любит все новое, и спокойно отношусь к смене поколений, я не очень люблю официальный истеблишмент в самом широком смысле этого слова

Поэтому ничего нет удивительного, что я оказался в списке "Слуги народа".

А с кем-то из команды Зеленского вы общались, советовались по поводу включения в список?

Безусловно, да. Это было общение с несколькими представителями. Было понимание, что у нас совпадают взгляды на то, каким образом развиваться стране и нашему обществу в дальнейшем.

https://www.rbc.ua/rus/news/fanar-zapretil-pravoslavnye-bogosluzheniya-1584612367.html
показати весь коментар
27.07.2022 15:53 Відповісти
Коротше, сертифікований негідник. Але якийсь дрібний. 26К на місяць за доньку + 26К за дружину І І 1.5 мільйони за квартири - соромно навіть для рядового прокурора, А вчорашні генеральні прокурори просто сормлитимутся подати руку такому шлеперу. Продастся за недорого.
Подивимся.
показати весь коментар
27.07.2022 15:58 Відповісти
Слава богу... ***** накінець заживем. Кінець епохи бідності та кумовства...
показати весь коментар
27.07.2022 16:13 Відповісти
Як мною було сказано раніше. На посади із московськими прізвищами і походженням із роду зміїного. Перетасовка заяложеної колоди.
показати весь коментар
27.07.2022 16:15 Відповісти
«Я був у Криму, тому що, там живе наш сімейний лікар».

Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.

Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування

ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ
показати весь коментар
27.07.2022 16:32 Відповісти
А чому ви так дивуєтесь?
У нас дехто під час війни і до москви їздив до сімейного дохтура. І нічого.
показати весь коментар
27.07.2022 21:47 Відповісти
упала ксива членограя во время присяги... и до падения членограя осталось немного...
показати весь коментар
27.07.2022 17:12 Відповісти
То Лавров не бреше і в Україні антинародна влада? Вони спеціально підігрують щоб почати знімати фінальний сезон?
показати весь коментар
27.07.2022 19:06 Відповісти
Если начнет с бриллиантовых прокуроров, значит прошел экзамен.
показати весь коментар
27.07.2022 19:35 Відповісти
В Україні зрадників і ворожих колаборантів у владних кабінетах хоч греблю гати, які зараз найбільша загроза національній безпеці держави, ніж колишні корупціонери
показати весь коментар
27.07.2022 23:52 Відповісти
Ну і рожа у тєбя, Шарапов!
Насилу в кадр влізла!
показати весь коментар
27.07.2022 20:00 Відповісти



показати весь коментар
27.07.2022 20:18 Відповісти
Очевидно спостерігаються "нові обличчя", про які говорив Зеленський.
показати весь коментар
27.07.2022 21:31 Відповісти
У цьому паноптикумі ще не вистачає трижди генпрокурора.
показати весь коментар
27.07.2022 21:44 Відповісти
Они что,братья?
" Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни по- лом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны."
показати весь коментар
27.07.2022 23:18 Відповісти
Блеа... вони всi на одну морду лiца
показати весь коментар
27.07.2022 23:32 Відповісти
какие у всех прекрасные ****. Ломброзо просто =)
показати весь коментар
28.07.2022 09:38 Відповісти
Посмотрим мордатый сколько просидишь в кресле генпрокурора,особо не привыкай!
показати весь коментар
27.07.2022 20:59 Відповісти
Це відповідь теперішнього генпрокурорва комісії, коли він пхався на очільника САП.
Подивіться відео іотримайте задоволення.
https://t.me/oleksiihoncharenko/22842
показати весь коментар
27.07.2022 21:10 Відповісти
**** сєпарська.
показати весь коментар
27.07.2022 21:42 Відповісти
Теж від "слуги народу"...
Та невже тільки ті хто з "зе" колись рився в купі піску біля подвір'я - мають вирішувати долю народу?
Категорія вибору на подібні посади - тільки особиста лояльність?
А де ж репутація, досвід, компетентність?
показати весь коментар
27.07.2022 21:12 Відповісти
Репутація, досвід, компетентність це застарілі категорії, до речі разом і з патріотизмом. У владі такі не потрібні.
показати весь коментар
27.07.2022 21:41 Відповісти
І хто ж сумнівався?
У нас же ВР не місце для дискусій.
показати весь коментар
27.07.2022 21:38 Відповісти
Какое "честное" новое лицо.
показати весь коментар
27.07.2022 23:53 Відповісти
А ЦЕ ЩО !!!???

Відвідував окупований https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим в 2015 та 2018 роках.

У 2019, Костін продав дві квартири в Одесі на загальну суму 1,2 мільйони гривень не відзвітувавши про це в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 НАЗК .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Yermak-friend-6 [6]
показати весь коментар
28.07.2022 00:42 Відповісти
*** коли вже ціх свинособак будуть відстрелювати???
показати весь коментар
28.07.2022 04:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 