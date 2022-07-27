ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором

Народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна призначено новим Генеральним прокурором України.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відповідне рішення було підтримано майже конституційною більшістю голосів - "за" проголосувало 299 народних обранців.

Ці інформацію підтверджує також пресслужба Офісу генпрокурора.

"27 липня 2022 року Верховна Рада України за поданням президента України підтримала постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.